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01 декабря 2021, 13:24

РЕПОРТАЖ: Как известный радиоведущий бросил карьеру и стал выращивать вешенки

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Оставить любимую работу на радио, когда твой голос знает почти каждый житель города и области, и заняться фермерством, да не самым обычным, а разведением грибов, - на это не каждый решится. Но могилевчанин Константин Денисов пять лет назад оставил работу на "Радио Могилев" и обустроил в Славгородском районе свое фермерское хозяйство "Хворостяны-Агро". Об истории создания бизнеса в малом населенном пункте в репортаже корреспондента БЕЛТА.

"Быть творческим человек - это невероятно круто. Я много лет проработал на радио, и это была моя любимая работа. Но любой творческий человек, если он, конечно, не художник, не может потрогать то, что делает. А мне хотелось создать что-то осязаемое, что-то нужное и важное. Начал изучать вопрос, рынок. Хотелось найти нишу, которая еще не так сильно была развита у нас. Появилась мысль заняться разведением вешенок. На тот момент в нашей области это было не очень распространено. Рассматривал и вариант шампиньонов. Несмотря на то, что они проще продаются, их намного сложнее выращивать", - начал свой рассказ Константин Денисов.

Могилевчанин привлек компаньонов, и работа закипела. "Нашли помещение на аукционе - здание бывшей средней школы в деревне Хворостяны Славгородского района. Она была построена в 1997 году, мало эксплуатировалась, - вспоминает Константин. - Провели ремонт. Для разведения вешенок необходимы специально оборудованные помещения с определенной температурой, влажностью воздуха, доступом кислорода и света. Все подгоняли, делали, оборудовали. И начали пробовать выращивать грибы".

Первое время Константин пытался совмещать основную работу и фермерское хозяйство. Но в какой-то момент он понял, что пришло время сделать выбор. "На первый взгляд, это выглядит как безумие. У тебя есть любимая работа, стабильная заработная плата. Но я понимал, что хочу попробовать что-то кардинально другое. И тут я хочу сказать, что нельзя бояться начинать что-то новое и менять жизнь. Двигаться - это нормально. Пытаться расти и развиваться - это тоже нормально. Но важно, уходя, не сжигать мосты. В любой ситуации важно и нужно оставаться человеком и уметь расставаться с коллегами и начальством адекватно. Конечно, за все время, что я занимаюсь фермерством, были моменты такого отчаяния, когда хотелось все бросить. И в такие моменты я понимал, что если совсем не получится - я смогу вернуться на радио. Мне до сих пор снятся прямые эфиры", - поделился он.

"Никогда не верьте людям, которые говорят, что выращивать грибы - это легко. Они врут. Потому что все, что ты выращиваешь, кто-то хочет съесть: паразиты, мошки, разные инфекции. Чтобы научиться выращивать вешенки, я перечитал, наверное, все книги по разведению грибов, которые есть в библиотеке Белорусской государственной сельскохозяйственной академии. Искал и изучал информацию в интернете. Познакомился с Виктором Кодиком из Гродненской области, который более 10 лет разводит эти грибы. Мы с ним до сих пор общаемся, обращаюсь к нему за советами", - отметил он.

По словам Константина Денисова, в становлении любого бизнеса очень важна поддержка родных. "Тут я приведу слова моего отца, который говорит: очень важно, когда дом - надежный тыл. Все мои успехи, все победы - это заслуга моей семьи. Я ушел с радио, когда в нашей семье появился второй ребенок. Жена в декрете, я остался без зарплаты, а прибыли все нет. Время было сложное, но они верили в меня. Хотя, мне кажется, моя мама до сих пор переживает, что я оставил работу на радио, - рассказал фермер. - Без помощи и поддержки моих товарищей тоже бы ничего не получилось. В любом деле важно, чтобы рядом были люди, которые в любую минуту помогут, подставят плечо. Мне с товарищами и коллегами очень повезло".

Сейчас "Хворостяны-Агро" - это три единомышленника. Вместе с Константином Денисовым здесь трудятся Дмитрий Вацура и Сергей Барило. "Грибы из ниоткуда не берутся. У нас мы готовим питательную среду - субстрат. Это солома, которая обработана паром или горячей водой. После того, как это вылежалось, в него подселяется мицелий грибов - это привозной "ингредиент". Чаще всего это зараженные спорами грибов зерна пшеницы или ячменя. Все это формируется в грибные блоки или грядки. Выглядят они как мешки, которые около 3-4 недель должны находиться в инкубаторе - темном помещении, в котором поддерживаются определенная температура и влажность. В течение этого месяца внутри грядки идет настоящая борьба. После того, как грибы победили, в специальных прорезях в этих грядках появляются зародыши грибов" - рассказал подробности выращивания Константин.

После этого грядки отправляются в другое помещение на выгонку плодовых тел. "В этом помещении уже совсем другие температура и влажность. Кроме этого, оно должно быть оборудовано специальной вентиляционной системой - для роста вешенкам нужен кислород. Из помещения также нужно выводить углекислый газ, который вырабатывают грибы во время роста. Любое несоблюдение технологии может их испортить, - отметил Константин. - Это безумно интересный и сложный процесс. Он полностью проходит через твои руки: от тюка соломы с поля до полезных и экологически чистых грибов. И ты сам их вырастил. В такие моменты понимаешь, что все было не зря. Я счастливый человек - мне всю жизнь повезло заниматься любимым делом".

Как отметил Константин, фермерство - это не только работа, но еще и постоянная учеба, обмен опытом. "Через полгода после появления нашего КФХ меня пригласили на большой семинар в Литве, где я познакомился с фермерами практически со всей Европы. Полтора года назад ездил в командировку в Америку, знакомился и перенимал опыт коллег. Летом этого года попал в Англию, где тоже знакомился с опытом и особенностями ведения фермерского хозяйства у них. В фермерстве это важно, потому что такой обмен информацией и постоянная учеба - это развитие, разработка новых подходов и форматов работы", - рассказал он.

"И вот по прошествии нескольких лет, когда уже казалось, что все шишки набиты, что вот-вот как выстрелит работа - пришла пандемия. Основной рынок сбыта нашей продукции - Российская Федерация. Там начали вводить локдауны, рестораны и точки общепита закрывались. Ожидали мы такого поворота? Нет. Но это дало повод искать новые подходы, больше обратить внимания на внутренний рынок. На следующий год у нас большие планы. Планируем увеличить посевную площадь. Сейчас ведем ремонт, чтобы добавить еще одно помещение. Кроме этого, хотим поставлять в торговые сети региона маринованные вешенки - совсем новая для нас продукция. Несколько месяцев пробовали разные рецепты, подгоняли их под необходимые стандарты. И, вроде, получилось. Хотим развивать это направление", - поделился планами Константин Денисов.

Еще одна большая мечта фермера - создать в Беларуси кластер грибоводов. "Это во многом облегчит процесс выхода на разные рынки, позволит объединить грибоводов со всей страны. Но пока это только мечта, потому что нужны серьезные финансовые вливания. К тому же люди чаще видят друг в друге конкурентов, а не единомышленников. И такой подход нужно как-то перебороть, - отметил фермер. - А еще мы хотим помогать другим начинать свое дело на земле. Мы видим, что урбанизация продолжается, люди уезжают из деревень и малых населенных пунктов в города побольше. На базе нашего фермерского хозяйства в следующем году откроется центр помощи местному населению. Мы начнем с той деревни, где работаем. Будем рассказывать людям, как можно начать свое дело, чем можно заниматься и как вести фермерское хозяйство. У нас в Хворостянах есть пчеловод, который занимается медом уже много лет. И он готов делиться опытом с другими. Многие боятся начинать что-то свое, потому что нет уверенности в своих силах, не хватает знаний в документообороте. Мы готовы научить, как правильно вести документацию, платить налоги и делать многое другое. В Славгородском районе очень развита проектная деятельность. И про это мы тоже будем говорить - как заявляться на гранты, как презентовать свою идею. Мы рассчитываем, что это поможет людям найти свое дело, не уезжая из деревни. Очень хочется, чтобы деревни продолжали жить. У нас, обычных парней, получилось развивать фермерство, мы выиграли три международных гранта и получили внушительную сумму на поддержку бизнеса на селе. Так почему бы не поделиться опытом с другими?".

Славгородский район входит в состав юго-восточного региона Могилевской области, на территории которого действуют особые преференции для развития бизнеса. "И это круто, что государство помогает в развитии малых регионов. И мы пользуемся теми преференциями, которые гарантированы. Это помогло стартовать, поможет и в дальнейшей работе. Ведь мы планируем расширяться и создавать новые рабочие места. Не все получается с первого раза, но важно не опускать руки, подниматься, если упал, и идти дальше", - подытожил Константин Денисов.

Анастасия ГУЗОВСКАЯ,

фото из архива Константина ДЕНИСОВА,

БЕЛТА.-0-

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