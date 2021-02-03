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03 февраля 2021, 11:18

РЕПОРТАЖ: Как люди золотого возраста в Витебском районе умеют жить активно и со вкусом к жизни

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В агрогородке Кировская Витебского района живут очень деятельные и активные люди золотого возраста. Они не считаются с датой, указанной в паспорте, и не собираются проводить пенсию на печи. Их энергии хватает на спорт, хобби, внуков и встречи за чашечкой ароматного травяного чая в кругу единомышленников. Вместе со скандинавской ходьбой они осваивают езду на гироскутере, игру бочче, садовый дизайн и многие другие интересные занятия, которые требуют их неугомонные души. А помогают в этом энергичным дамам и кавалерам сотрудники отделения социальной реабилитации для граждан пожилого возраста и инвалидов Территориального центра социального обслуживания населения Витебского района. Это заведующая отделением Елена Ворошень и специалист по социальной работе Александр Ворошень. Корреспондент БЕЛТА побывала на одной из тренировок активных представителей золотого возраста и узнала, сколько интересных задумок воплощают они в свою жизнь.

Занятия физкультурой в отделении соцреаблитации проходят два раза в неделю, по утрам. С самого начала пандемии тренировки по инициативе подопечных перенесли на свежий воздух.

Александр Ворошень проводит разминку, а затем женщины и мужчины берут палки для скандинавской ходьбы и с резвостью, удивляющей даже инструктора, отправляются на небольшую прогулку. Зимой променад ограничивается ближайшими дорогами и тропинками, но в теплое время года активные дамы преодолевают большие дистанции. "Когда еду на автомобиле, то могу встретить наших дам в совершенно неожиданном месте далеко от агрогородка", - призналась Елена Ворошень.

"В гололед и при сильном ветре стараемся не рисковать. Но летом, бывает, каждый день берем палки - и гулять. А то и два раза на дню - утром и вечером. С подругой по 8-9 км отмеряем ногами. Я заметила, что без палок хожу медленнее и меньше. А с ними очень удобно и скорость прибавляется", - рассказала одна из постоянных посетительниц Надежда Манцевич.

В летнее время она среди тех, кто еще и на гироскутере рассекает по площадке около отделения соцреабилитации. Крутые селфи укротительницы этого средства передвижения отправляют внукам в мессенджерах, показывая, что их бабушки не просто суперсовременные, а еще и сверхманевренные.

"Гироскутер освоили не все. Мы никого не заставляем им пользоваться. Если видим, что человек опасается, не решается встать на этот довольно необычный и чуткий механизм, не настаиваем. Езда на нем развивает умение балансировать, но для этого нужна и хорошая осанка, так что здесь учитываем еще и этот момент", - отметила завотделением.

Она рассказала, как сначала дамы побаивались вставать на гироскутер, начинали ездить на нем с поддержкой, а потом, освоившись, старались обходиться без инструктора. "Я сама!" - эту фразу посетители отделения говорят очень часто, отстаивая свою независимость, совсем как трехлетние почемучки, отвергающие помощь взрослых. Впрочем, как заметила Елена Ворошень, даже такие умудренные опытом и убеленные сединами люди иногда озорничают и веселятся не меньше своих маленьких внуков. "В них чувствуется жажда познания, они не отодвигают себя на задворки современности. У них есть вкус к жизни", - не без восхищения сказала завотделением.

Помимо скандинавской ходьбы, в отделении занимаются боччей. Любопытный факт: этот вид спорта появился здесь благодаря инициативе одного из жителей, чей дом расположен рядом с отделением. Когда благоустраивали прилегающую территорию, он, сторонний наблюдатель, пришел к Елене Ворошень с предложением организовать клуб любителей бочче. Он же помог с приобретением инвентаря - набора увесистых металлических шаров. Рядом с отделением разбили поле для игры. Обычно сет между двумя игроками длится около полутора часов, а парный "два на два" и того больше. Время для игроков пролетает незаметно.

Правила довольно простые: на поле выбрасывают маленький, похожий на мячик для гольфа, шарик, и игроки должны сделать определенное количество бросков мячами покрупнее. Попасть нужно как можно ближе к маленькому мячу. "Бочче очень хороша для укрепления хвата и развития мелкой моторики рук, меткости и координации. Шар довольно увесистый, его надо держать крепко и метать довольно далеко, под определенным углом. Замах тоже влияет на дальность броска. Так что сил для этого внешне простого вида спорта нужно немало", - пояснила Елена Ворошень. Жители агрогородка даже участвовали в соревнованиях по бочче во время культурно-спортивного праздника "Летние игры сильных духом" для людей с ограниченными возможностями. Их проводили совместно с Витебским районным ФСК "Урожай". К чести начинающих спортсменов, они занимали и призовые места. Так что задел есть, азарт будет, и жители Кировской еще поборются за золото!

После занятий посетители отделения соцреабилитации могут отдохнуть в сенсорной комнате. Здесь есть мягкие кресла-подушки, большие мячи для фитнеса, видеопроектор, стол для рисования песком, сухой бассейн, куда можно окунуться без риска вымокнуть. Для тренировки и расслабления глаз включают видеотренажер: на экране появляются изображения, за которыми надо следить взглядом. Сопровождает это все приятная музыка.

После тренировок каждый может также пройти диагностику на специальном аппарате, который суммирует показатели тонометра, пикфлоуметра, веса, ростомера и выдает заключение о состоянии здоровья. Этот аппарат был разработан российским профессором кафедры "Биомедицинской безопасности" МГТУ им.Баумана и любезно предоставлен в безвозмездное пользование ТЦСОН Витебского района. Теперь прибор служит жителям агрогородка как верный помощник и страж их здоровья. В отделении специалисты также измеряют у своих подопечных уровень кислорода и сахара в крови. Районный центр соцобслуживания и отделение социальной реабилитации в частности активно сотрудничают с преподавателями кафедры физической реабилитации Витебского государственного медицинского университета. Они оказывают консультативную помощь и проводят обучение специалистов по правильному оказанию услуг, в том числе в условиях COVID-19.

Весной отделение ждет новое преображение. Вокруг площадки для бочче разобьют небольшой ботанический инклюзивный сад. С проектом "Добрый сад" отделение выиграло конкурс мини-проектов "Тандем VI". На приобретение саженцев, обустройство дорожек, высоких цветочных клумб, за которыми смогут ухаживать и колясочники, выделено более $4,6 тыс. Одним из условий спонсирования проекта является добровольная помощь и самих жителей агрогородка. Это может быть и посильный финансовый вклад, и физическая помощь: в уборке территории, высадке деревьев и цветов и т.д.

Елена Ворошень рассказала, что в отделении действуют 7 клубов, которые посещают 24 человека. Из-за пандемии группы разбили на малочисленные - по 4-5 человек. Тех, кто не может по состоянию здоровья побывать на арт-терапии или душевных посиделках в самом отделении, навещают дома.

Одной из отдушин для людей золотого возраста служит клуб "Собеседник". Здесь мужчины и женщины делятся своими проблемами, тревогами, радостями, достижениями, рецептами вкусного пирога и ухода за обильно цветущими розами. Словом, это некий аналог деревенской завалинки, где сельчане в давние времена собирались для бесед и психологической разгрузки после тяжелого трудового дня.

"Нашим подопечным очень не хватает общения. Они привыкли в молодости быть в гуще событий, чувствовать себя нужными. А теперь они предоставлены сами себе. Опыта и энергии у них - хоть отбавляй, любой молодой позавидует. Вот и стараемся сделать все возможное, чтобы людям золотого возраста было интересно, нескучно, комфортно", - отметила завотделением.

В планах у Елены Ворошень и ее подопечных немало проектов. Это и изготовление ткацкого мини-станка для создания сумочек и прочих аксессуаров. И показ мод дизайнерской одежды: в дефиле моделями будут участницы клубов по интересам отделения. "Я даже не предполагаю, что еще могут предложить наши милые дамы. У них всегда много идей. Им интересно все новое. Надеюсь, что получится завязать отношения с клубом цветоводов из Витебска и преподавателями кафедры зоологии и ботаники Витебского государственного университета имени П.М.Машерова. Хотели бы приглашать их к нам для мастер-классов и консультаций по разведению растений в нашем инклюзивном саду", - поделилась Елена Ворошень.

Активные дамы и их энергичные кавалеры из агрогородка Кировская могут не только похвастаться богатым житейским опытом, но и дать фору молодому поколению в умении наполнить будни познавательными и интересными занятиями. Им некогда скучать, они увлечены самым главным - жизнью. И ведь они не пытаются догнать время высоких технологий, а мудро поспевают за ним на гироскутере, полагая, что в лишней суете исчезает ясность.

Алеся ПУШНЯКОВА,

фото Александра ХИТРОВА,

БЕЛТА.-0-

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