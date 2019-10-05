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05 октября 2019, 19:52

РЕПОРТАЖ: Как милиция проверяет неблагополучные адреса

Вечер пятницы в Минске можно провести по-разному - пойти в кино или театр, бар, посвятить его просмотру любимых сериалов. Корреспондент БЕЛТА отправился по иному маршруту - в рейд с милицией по минским притонам.

После инструктажа из Центрального РУВД разъезжаются проверять свои адреса мобильные группы. Состоят они из участкового и сотрудников ОМОНа. Первая точка нашей группы - комната в коммуналке на улице Орловской. Дверь открывают после настойчивого стука. Встречает Катюха - старая знакомая старшего участкового Александра Кухты. Женщине около сорока лет.

Дальше длинный коридор, комната находится в конце. Милиционер первым делом открывает в ней окно - сильно накурено. В кресле сидит мужчина в старых советских очках, как у Сергея Мавроди, одет он в женский халат. "Все нормально. Не пьем. Здесь тишина, порядок", - говорит он. Действительно, мужчина и его спутница трезвые.

Знакомый Катерины тем временем делает неоднозначные пассы руками, подмигивает участковому. Милиционер же продолжает спрашивать - когда освободился из ЛТП предыдущий сожитель, где он живет. Женщина отвечает, что не знает. "Они сейчас держатся. Потому что ее недавно выпустили из ЛТП, а ее друг только освободился. Потом обычно начинают пить в квартире, и...", - объясняет уже после визита Александр Кухта. Оба нигде не работают. Гражданин в очках сдает свою квартиру, живет у Катерины в комнате.

Следующей остановкой должна была стать квартира Ирины в доме неподалеку - женщина содержит притон. В ее жилье горы мусора, плюс к этому - несколько собак. Но из-за закрытой двери мы услышали только лай. Спрашиваю участкового, часто ли бывают конфликты с такими людьми. "Первоначально, когда они освобождаются, все правильные и хорошие. Понимают, что лучше где-то уступить или извиниться. Больше с ними проблем у соседей - перед милицией они все адекватные, боятся, а соседям достаются шум и пьянки. Когда они между собой отношения на улице выясняют, прохожим тоже неприятно", - объясняет Александр Кухта.

"Тут Даша живет, - говорит, участковый, подходя к очередному подъезду. - Но ее может не быть дома, потому что она любит менять парней, ездить к ним на зоны". Даша употребляет наркотики. На вопрос "какие?" Александр Кухта отвечает: "Что в моде, то и употребляет - раньше мак, сейчас уже больше "химию". Брат, как и она, ранее судимый. Он освобождается, проводит два-три месяца на воле, а после опять попадает за решетку. Застать Дашу дома нам тоже не удалось. Только соседи рассказали, что из ее квартиры расползаются по подъезду тараканы.

После "променада" по улицам в районе Киевского сквера уже с другой мобильной группой переместились в частный сектор - на 1-й Свирский переулок. Здесь в доме целая "гостиница" с обустроенными для постояльцев спальными местами. Правда, сейчас гость всего один - 28-летний парень из Щучинского района. Он приехал в Минск за лучшей жизнью.

Основной житель дома, 52-летний Леонид, лежит под одеялом и смотрит телевизор. "Завтра уезжает в коммунальную квартиру, - говорит про него старший участковый Алексей Чернявский. У дома будут новые владельцы, и мы его снимем с учета - они, думаю, не будут так безобразничать".

Внутри дома набор изысканных ароматов, который привычных участкового и омоновца не пугает, но девушка-фотограф выбегает оттуда спустя минуту и жадно вдыхает на улице свежий воздух. Говорит, раньше таких запахов не встречала.

Капитан Чернявский рассказывает, что таких притонов, как в девяностые годы, больше нет: "Сейчас приезжают в Минск рабочие-поденщики в поисках лучшей жизни. Приезжают на "авось". И каким-то образом узнают про такие дома, где можно жить за бутылку. Другой вариант - собираются злоупотребляющие граждане, чтобы выпить вместе. И делают это в переулках. А у выпивших могут быть споры, конфликты. Тут, так сказать, "тихий притон". Никто не буянит, потому что соседи молчать не будут".

Дом принадлежит 52-летнему Леониду, его сестре и еще одному родственнику. Мужчина долгое время не соглашался продать жилье, но его уговорили. Сестра купила ему комнату в коммунальной квартире на ул.Седых. "Самое интересное, что я никогда не видел его за пределами дома. Постояльцы расплачиваются алкоголем, и он постоянно лежит на кровати и смотрит телевизор. Чтобы с голода не умер, сестра привозит продукты. Ну и гости почти всегда есть", - рассказывает участковый. Алексей Чернявский уже 8 лет служит в милиции и не помнит, чтобы за это время Леонид работал.

Следующая остановка была у дома барачного типа на ул.Брагинской - там любители выпить собираются в теплое время на сгоревшей квартире. Застать, правда, никого не удалось. Через окно участковый рассмотрел убежище. "Одна подушка и два одеяла - значит, их там двое", - резюмирует он. На крыше сарая рядом сушились три пары кроссовок. Одна пара - женская.

Последняя точка - дом "комбата". Мужчина рассказывает, что служил в Афганистане. Но у милиции таких данных нет. Заходим внутрь - обшарпанные стены, висящее в комнате на веревке белье. Работает телевизор, на кровати лежит бородатый мужчина, рядом у электроплитки женщина (его дочь, инвалид с детства), что-то варит в большой кастрюле. Спросил у женщины, чего варится, отвечает: "Борщ. С мясом куриным".

"Комбату" уже за шестьдесят, зовут Виктор. Он инвалид. "Дочка подрабатывает в Ждановичах, перебирает овощи. А он собирает вторсырье, сдает металл, бутылки, картон, - рассказывает участковый. - Было такое, что собирались здесь его "коллеги". Но мы дом посещаем периодически. Несколько раз приезжает милиция, да еще и с ОМОНом - и у них уже нет желания сюда приходить".

В квартиры, которые состоят на учете как притон, милиция наведывается регулярно. Это нужно, чтобы жильцы таких мест понимали - их могут проверить в любой момент. Тогда стараются вести себя сдержаннее. Если соседи часто жалуются, дебоширов определяют в ЛТП. За год, по словам участкового, с его зоны ответственности туда отправляются не меньше десяти человек. "Чаще всего так - в этом году десять отправил одних, в следующем - других, а в третьем - тех, кого раньше отправил, но уже вернулись, "насобирали" себе протоколов…", - рассказывает о замкнутом круге Алексей Чернявский.

"Надо, чтобы человек имел три действующих административных взыскания в состоянии алкогольного опьянения, после чего мы везем его на наркологическую комиссию, ставим на учет у нарколога. После этого человек должен еще раз "залететь", и только тогда может попасть в ЛТП", - объясняет участковый. При этом нужно быть годным по физическим показаниям. Инвалидов первой и второй групп, а также третьей группы с серьезными заболеваниями, пенсионеров и несовершеннолетних в ЛТП не берут.

Работа с корреспондентом для мобильной группы заканчивается. Но еще до одиннадцати вечера они будут проверять притоны, состоящих на учете людей, ОМОН будет патрулировать улицы.

Павел ГОРБАЧ,

ФОТО Центрального РУВД Минска,

БЕЛТА.-0-

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