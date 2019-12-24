РЕПОРТАЖ: Как могилевчанам прививают экологическую культуру

Вопрос экологической безопасности остро стоит во всем мире. С каждым годом увеличивается количество людей, которых заботит состояние окружающей среды. Могилев не отстает от трендов: жителям частного сектора начали безвозмездно выдавать контейнеры для раздельного сбора мусора. Корреспонденты БЕЛТА отправились на "Спецавтопредприятие" узнать подробности экологической кампании.

Подготовка к такой масштабной работе на могилевском "Спецавтопредприятии" проходила с апреля по сентябрь текущего года. Определяли количество домов, шел процесс закупки и доставки контейнеров. В планах сотрудников - к концу 2020 года обеспечить весь частный сектор возможностью раздельного сбора мусора, а это более 20 тыс. домовладений. До конца этого года специальные баки получат около 40% собственников частных домов.

"Для того чтобы получить контейнеры, нужен собственник домовладения и 15 минут свободного времени. Для удобства жителей емкости выдаются с 8.00 до 20.00 в будние дни и субботу", - рассказала начальник участка санитарной очистки "Спецавтопредприятия" Светлана Чепикова.

Могилевчанка Алла Рыбакова вошла в число тех, кто получил уведомление, что их улица будет обеспечена контейнерами в этом году.

"У нас даже не возник вопрос ехать или нет. Я считаю, что это важно, особенно для частного сектора. Сейчас мусор просто выставляют к заборам, его могут растащить животные и птицы, мусорят и сами люди. С появлением контейнеров будет совсем другой вид частного сектора - на улицах станет чище и красивее", - поделилась жительница Могилева.

Прямо в холле предприятия размещены демонстрационные образцы: их можно смотреть, трогать и даже попробовать прокатить. Здесь же заключают договоры и консультируют по вопросам раздельного сбора мусора.

Алла Рыбакова

"К нам приезжают жители разного возраста. Для кого-то все понятно, а кому-то нужно объяснять: что и куда складывать, зачем это делается. Ситуации при оформлении договоров бывают разные. Встречаются единицы, которые недовольны размерами контейнеров или занимают принципиальную позицию "не буду этого делать". Мы стараемся объяснить, что раздельный сбор мусора сегодня - это большой вклад в будущее не только нашей страны, но и всей планеты в целом", - рассказала сотрудник предприятия Данута Колтунова.

Данута Колтунова

Пока шло оформление договора для Аллы Рыбаковой, получить баки приехали Людмила Кадолич и ее внук Сергей Сантоцкий. Женщина узнала о такой возможности из местной газеты. Она поделилась, что в их семье уже давно собирают мусор раздельно: неподалеку от дома установлена специальная площадка. Теперь это будет делать намного удобнее, потому что контейнеры будут размещаться на территории дома и никуда ходить не придется.

А тем временем Алла Рыбакова отправилась получать новые емкости. Она уверена, что раздельный сбор мусора - один из показателей цивилизованного мира. "Быть просто потребителями и загрязнять город, где мы живем, - безответственно. Вторсырье можно и нужно отправлять на переработку. Это только на первый взгляд нас не касаются проблемы загрязнения, к примеру, океанов пластиком. Это все далеко от нас, мы видим последствия только по телевизору или в интернете. Нам нужно научиться смотреть и себе под ноги: учить детей не сорить на улице, самим доносить бумажки до урны. В нашем городе создаются все условия, чтобы люди были не только осведомлены, но и включены в процесс сохранения окружающей среды", - считает женщина.

Светлана Чепикова и Алла Рыбакова

Жителям выдают по два контейнера - желтый и черный. Яркий предназначен для всего, что можно отправить на вторичную переработку: бумага, картон, стекло и пластик. Сюда же можно помещать пустые емкости от бытовой химии, упаковочные пакеты, консервные и алюминиевые банки. Опустошать такой контейнер будут раз в месяц. Однако, как отметила Светлана Чепикова, забирать вторсырье можно и чаще. Но такая возможность есть до января 2020 года, пока не появился утвержденный график. Черный бак предназначен для всех остальных отходов, в том числе пищевых. Его будут забирать один раз в неделю.

"После того как владелец дома забирает контейнеры, он полностью несет за них ответственность. За повреждения, неправильную эксплуатацию, деформацию и так далее. Чтобы не допустить спорных моментов, на наших машинах со стороны приема установлены видеокамеры", - добавила Светлана Чепикова.

За баками необходимо приезжать на своем транспорте. Однако в частном секторе Могилева живет много пенсионеров, некоторым из них не позволяет здоровье уезжать далеко от дома, есть ситуации, когда пожилой человек проживает один. На такие случаи у "Спецавтопредприятия" есть мобильные группы, которые не только на дому заключат договор, но и привезут контейнеры по нужному адресу.

Светлана Чепикова

"Мы стараемся создать для людей самые комфортные условия: жителям нужно только приехать и поставить подписи. Наше предприятие подает пример - мы тоже организовали раздельный сбор мусора", - говорит Светлана Чепикова.

Поместив контейнеры в машину, мы поехали посмотреть на их новое место "прописки". Во дворе дома для них быстро нашлось место, а для желтого контейнера - даже содержимое.

Такая большая программа по раздельному сбору мусора впервые реализуется в Беларуси. До конца 2019 года контейнеры получат около 40% собственников частных домов. Остальные же станут владельцами желтого и черного баков до конца 2020 года. В общем средства для раздельного сбора мусора получат более 20 тыс. домовладений. Это должно исключить попадание на полигон всего, что можно отправить на переработку.

Экология - одна из самых обсуждаемых мировых проблем. Страны начинают отказываться от использования пластика, крупные торговые сети переходят на биоразлагаемые упаковки. Сейчас самое время, чтобы уделить особое внимание экологической культуре жителей. В вопросах сохранения окружающей среды каждый должен начинать с себя, и общими усилиями мы сможем сохранить чистоту и порядок не только в городах, но и уникальную природу.

Анастасия ГУЗОВСКАЯ,

фото Олега ФОЙНИЦКОГО,

БЕЛТА.-0-