РЕПОРТАЖ: Как молодежь Минской области помогает убирать урожай

Уборочная кампания в Минской области выходит на финишную прямую. С раннего утра до позднего вечера вместе с опытными комбайнерами и водителями в поле работает молодежь. Всего в регионе на уборке задействованы 154 молодежных экипажа, из которых 31 намолотил тысячу и более тонн зерна и три стали двухтысячниками. Помощь в перевозке урожая оказывают и 146 молодых водителей, в их числе пять двухтысячников и два трехтысячника. В поле вместе с молодежными экипажами вышли и корреспонденты БЕЛТА.

Первую остановку делаем на предприятии "Хотляны-Агро". Здесь убрано 85% урожая, некоторые коррективы внесла дождливая погода. "Нам не хватило всего три дня для того, чтобы полностью завершить уборку. Мы уже намолотили 3,2 тыс. т зерна, урожайность 20 ц/га. Урожай лучше, чем в прошлом году. В 2018-м мы собрали 3143 т зерна, в этом году планируем выйти на 4600 т", - рассказывает заместитель директора по идеологии - главный экономист хозяйства Аксана Гиндюк.

Самое главное для любого хозяйства в эти дни - вовремя убрать урожай. При этом на первом месте, естественно, качество уборки. Уже определились первые лидеры. В их числе 25-летний водитель Сергей Бандаревич, который перевез 1207 т зерна.

"Я с детства приучен к труду, и работа меня не пугает, - говорит Сергей. - В нашем хозяйстве работаю еще только полгода, но результаты радуют. Думаю, не только меня. Очень приятно, что мои успехи, когда перевез первую тысячу, были замечены и отмечены. Меня поздравили прямо в поле представители БРСМ и района. Не скрою, такое внимание дорого стоит".

Молодой водитель сетует, что в горячую пору не может много времени уделить своей семье и маленькой дочурке. Однако в свободную минуту он всегда рядом с родными, которые с пониманием относятся к его работе. "Меня не пугает график. И если комбайн до ночи в поле, значит, и я допоздна несу боевое дежурство - пора горячая, - добавляет Сергей. - В зависимости от погодных условий, поля и урожайности в день делаю 10-12 рейсов, в среднем перевожу до 12 т. Не скрою, стимул тоже срабатывает: чем больше перевезешь, тем больше заработаешь. А еще и кормят нас отлично. Обед отменный, и обязательно минералка (в жару очень спасает), к вечеру - перекус, что всегда кстати".

По традиции в летний период помощь хозяйству оказывают школьники, которые трудятся на зернотоке. Младшие работают четыре часа в сутки, в соответствии с законодательством, а старшеклассники - семь. Для подростков это отличное занятие на лето и свободные карманные деньги. Впервые решил таким образом подзаработать во время каникул ученик 11-го класса Хотлянской средней школы Владислав Маслак.

"Я работаю в хозяйстве с июня и очень доволен, - заверяет школьник. - Правда, не забываю оставлять себе время и для отдыха".

Рядом с ним трудится и его приятель - ученик 10-го класса той же школы Михаил Чикун. "У меня есть мечта: хочу за свои деньги купить новый смартфон. Работаю на зернотоке с 1 августа, выхожу и в субботу, а вот в воскресенье люблю рыбачить и собирать грибы. На уборке, кстати, работают и мои родители, поэтому они поддержали мое желание подзаработать", - рассказывает парень.

21-летний комбайнер Артур Рокаш и его 24-летний помощник Виталий Гончаренко из ОАО "Жатерево" Столбцовского района в шаге от 2 тыс. т. намолота. Молодежный экипаж уже закончил уборку в своем хозяйстве и подставил плечо соседнему - "Налибоки Агро".

"История у меня очень тяжелая, как я попал в комбайнеры. Еще два года назад впервые работал на комбайне с отцом, был у него помощником. В прошлом году в нашей семье случилась беда, отец трагически погиб, - вспоминает Артур. - Пришлось мне сесть на его комбайн и работать уже самому. Тяжело, конечно, было, большая ответственность. В этом году стало легче, потому что помощника взял себе более опытного. У нас сложилась отличная команда, получается хорошо работать, вот-вот дожмем вторую тысячу. Главное, чтобы техника не подвела, ну и погода, конечно".

Артур окончил Марьиногорский аграрно-технический колледж, теперь он студент Белорусского аграрного технического университета. "Я решил провести лето с пользой: и новый урожай помочь убрать, и денег подзаработать. Если техника идет, то физические трудности не пугают. Мы, сельские хлопцы, труда не боимся, знаем, как тяжело вырастить и собрать хлеб, сберечь каждый колосок. В такую горячую пору приходится работать без выходных, но зарплата радует", - признается молодой комбайнер.

"В работе мне очень помогло наставничество моего отца. Ведь еще будучи школьником я постоянно в свободную минуту был рядом с ним в поле, учился работать, не бояться трудностей, быть дисциплинированным и видеть главное. А сегодня главное - это собрать хлеб на полях", - подчеркивает Артур.

Нынешняя уборочная десятая по счету для Виталия Гончаренко. Парень с 14 лет работает в поле, раньше помогал отцу, для которого битва за урожай уже двадцатая. А сегодня с отцом Виталия в семейном экипаже трудится его брат.

"Я работаю инженером в хозяйстве ОАО "Жатерево". Традиционно летом пересаживаюсь на комбайн. Работаю с 2008 года, за это время пропустил только одну уборочную в прошлом году. Причина уважительная - служил в армии, и она стала для меня отличной школой. Безусловно, заработать деньги важно, но самое главное - мне нравится то, что я делаю. Для меня это престижно", - утверждает Виталий.

В эти дни БРСМ проводит республиканскую акцию "Молодежь за урожай" - соревнования между командами молодежных экипажей, а также молодыми водителями, задействованными в уборочной. "В Столбцовском районе в этом конкурсе участвуют восемь экипажей и шесть водителей. Для кого-то это первый опыт, но и даже среди молодежи есть старожилы, - отмечает исполняющий обязанности первого секретаря Столбцовского районного комитета БРСМ Егор Подольский. - Отрадно, что примером для молодежи служат их отцы, которые учат ребят с детства любить землю и работу на земле, а сегодня эти парни уже сами показывают класс. Скажу откровенно, за молодежь не стыдно, это всегда знак качества".

Светлана СУХАРКО,

ФОТО Оксаны МАНЧУК,

БЕЛТА.-0-