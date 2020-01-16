РЕПОРТАЖ: Как обновляют нефтяные артерии в Гомельской области

Ситуация на нефтяном рынке сегодня под пристальным вниманием как официальных кругов, так и обывателей. Такой интерес понятен - речь об одном из важнейших ресурсов. Определенный ажиотаж событиям на объектах нефтехимического сегмента Беларуси добавляет еще свежий в памяти апрельский инцидент с загрязненной российской нефтью. Поэтому новость о том, что ОАО "Гомельтранснефть Дружба" приступило к ремонту на участке нефтепровода Мозырь-Брест-3, привлекла особое внимание.

Во время ремонта часть секций с дефектами будет заменена. С этим связано временное ограничение технических возможностей трубопровода диаметром 720 мм на этом участке. Корреспонденты БЕЛТА увидели, как обновляют "русло" нефтяного транзита, и узнали, на каких участках нефтепровода во время ремонтной операции будут установлены "трансплантаты" в этом году.

Место дислокации - 30-й километр нефтепровода Мозырь-Брест-3 в Мозырском районе. Заместитель генерального директора - главный инженер ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго рассказывает предысторию начатой работы. Сенсации нет - выполняются планы, намеченные по итогам диагностики.

Изучение состояния труб на предприятии проводят не реже раза в 6 лет. 2019 год стал рекордным по объему внутритрубной диагностики. Было обследовано 1,3 тыс. км линейной части. Это 65% от всей протяженности (в однониточном исполнении) южной ветки.

Диагностику проводила международная компания "Бейкер Хьюз технологии и трубопроводный сервис". Специальный инспекционный снаряд прошел внутри нефтепроводов диаметром 720 и 820 мм, не мешая транзиту нефти. Система считала информацию, обнаруживая внутренние и наружные дефекты - приварки, врезки, микротрещины. Результаты были отражены в отчете с рекомендациями по ремонту трубопроводов диаметром 720 мм. На их основе составлен план-график устранения дефектов. Первые в перечне - 30-й и 17-й км магистрального нефтепровода Мозырь-Брест-3. Здесь есть значительное скопление однородных дефектов на одной секции трубопровода. "Эти участки находятся в зоне с высокой антропогенной активностью - вблизи населенных пунктов и водоемов. Этим обусловлены существенные экологические риски", - разъясняет ситуацию Андрей Вериго.

На 30-м километре нефтяной магистрали работа идет в круглосуточном режиме. Обновляется трубопровод, проложенный в 1980-х годах.

Импровизированная операционная по удалению дефектных "органов" размещается в лесу. Неподалеку идет размеренная жизнь деревенских жителей. Пока сельчане топят печь, занимаются хозяйством, здесь миллиметр за миллиметром каждого сварочного шва решается задача стратегической важности.

С хирургической точностью удалены дефектные секции нефтепровода. Их место занимают новые - с заводской изоляцией. По сути, здесь, на глубине вырытой траншеи, проходит операция по трансплантации.

Требования к экипировке "хирургов" самые жесткие - охрана труда обязывает. Зона особой опасности. Впрочем, все необходимые меры предприняты. На этом участке работают 15 человек. Задействованы специалисты аварийно-восстановительной службы филиала "Линейная производственно-диспетчерская станция "Мозырь".

"Созданы безопасные условия для персонала и окружающей среды. Нефть перекачали, обеспечена герметичность очищенного участка. Выполняются сварочно-монтажные работы", - докладывает начальник отдела эксплуатации ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Игорь Лизунов.

Тем не менее игнорировать правила охраны труда не рекомендуют. Фактически под ногами проходит "подземная река", точнее - три. "В этом коридоре проложено три трубы диаметром 630, 720 и 820 мм", - уточняет начальник отдела эксплуатации. Сейчас 720-миллиметровая на ремонте, две другие эксплуатируются.

"Показатели давления в нефтепроводах в разы выше водопроводных, которые проходят в населенных пунктах", - предупреждает о специфике Игорь Лизунов. Такой "натиск" при внештатной ситуации, на предупреждение которой нацелена модернизация линий, может выбить на поверхность столб жидкости высотой 450 м и привести к разливу продукта на обширной территории. Но такая ситуация, уверяют специалисты, здесь исключена.

Дефекты создают определенные экологические, технические и экономические риски. "Они могут касаться потери продукта, выручки на транспортировку, загрязнения окружающей среды. И экологический налог с той идеей и вводился, чтобы компенсировать возможные риски. Ведь никакие страховые компенсации не смогут возместить ущерб такого плана", - разъясняет Андрей Вериго.

Работы на этом участке на 120 часов уменьшили его производительность вдвое. "Номинальная производительность участка - транспортировка 140 тыс. т в сутки. В течение 30 дней здесь может быть перемещено в среднем 4,2 млн т. Обычные графики транспортировки не превышают 3 млн т. То есть технологически мы имеем запас на выполнение подобных работ", - обозначает Андрей Вериго.

По заверениям специалистов, ремонт не скажется на общих объемах транзита российской нефти в Европу. "Интересы покупателей нефти в Польше и Германии не будут ущемлены. Все согласовано. Более того, ремонт участка нитки в Мозырском районе совпадает с аналогичными работами в России. В настоящий момент вся производительность цепочки от Самары до Польши снижена до оговоренных объемов", - подчеркивает Андрей Вериго.

Договорные обязательства с "Транснефтью" строго регламентируют все направления взаимодействия с партнерами. "Каждый месяц до 24 числа мы информируем партнеров о необходимости выполнения каких-либо работ. Так, в декабре 2019 года сообщили, что получили карту диагностики нефтепровода Мозырь-Брест-3, занимаемся анализом данных и оценкой рисков. Информировали о решении заменить два участка. С учетом этого и планов компаний-партнеров составлены графики движения нефти, исходя из потребностей заводов Европы, белорусских НПЗ, объемов поставок российской нефти", - говорит Андрей Вериго. Такое взаимодействие позволяет одновременно решать две задачи: обеспечить надежность и безопасность при ремонте и выполнить заказ потребителей.

Одновременно ремонт проводится и на 17-м километре нитки. Всего здесь будет уложено 40 м новых секций. Работы планируется завершить 17 января.

В марте диагносты предоставят отчет по обследованию труб диаметром 820 мм. Не исключено, что эти результаты могут внести некоторые коррективы в существующий план ремонта.

Пока на этом участке кипит работа, Андрей Вериго делится производственными планами на ближайшее будущее. Уже заказаны комплектующие для аналогичной работы по замене 22 км трубы диаметром 820 мм в Гомельском районе. Эта часть нитки образца 1963 года с дополнениями в 1980-х также в 2020 году будет модернизирована.

Следующий на очереди участок трассы на территории Национального парка "Припятский". Будут заменены секции 630-миллиметровки. "Это очень старая труба, строилась она еще в 1960-е годы. На ее возведении были задействованы заключенные. К настоящему времени практически все поперечные стыки имеют дефекты сварных швов. Там установлено столько же ремонтных муфт, сколько самих секций", - открывает производственные тонкости главный инженер предприятия.

В Мозыре ведется реконструкция насосной станции №4, которая повысит эффективность и надежность транспортировки в направлении Украины.

Разрабатывается также проект подводного перехода через реку Припять. В той местности проходят пять ниток (1960-1980-х годов), четыре из которых подлежат замене. В активную фазу этот объект войдет ближе к концу года.

В разработке и два крупных инвестиционных участка на западной части страны - в районе Ольшан и Пинска Брестской области. 23 февраля 2018 года в той зоне произошла авария - трубопровод раскрылся вдоль продольного шва. Все было оперативно устранено, однако после пересмотра результатов диагностики приняли решение о замене секций на участке.

"Это нормальная работа предприятия. Как и во всем в жизни, иногда возникают внеплановые моменты, но и они решаются без допущения критических ситуаций. К тому же постоянно идет инвестиционная деятельность", - уверяет Андрей Вериго. По его словам, в прошлые годы придерживались иной концепции - вели ремонт. Время показало, что экономически целесообразнее заменить участки трубопровода и снять ограничения по давлению, работать на других режимах. Так, в 2019 году заменено более 50 км трубопровода. В планах на следующий год - внутритрубная диагностика линии 630 мм на двух участках: Унеча-Полоцк и в Мозырском районе.

Стандарт по внутритрубной диагностике на предприятии действует с декабря 2018 года. В этом году "Гомельтранснефть Дружба" приняла дополнительные обязательства - ввела ГОСТ по эксплуатации магистральных трубопроводов, который вносит ряд требований к эксплуатации.

ОАО "Гомельтранснефть Дружба" проводится также масштабная реконструкция резервуарного парка. "В стране, кроме альтернативных источников, еще должны быть и ресурсы для хранения нефти - резерва для безопасности", - разъясняет Андрей Вериго.

В странах Евросоюза нормой считается хранение 65-дневного объема внутреннего потребления либо 90-дневного объема импорта. Большее значение принимается за нормативный размер резерва.

Для хранения национального резерва нужны резервуарные парки. В этом году в ЛПДС "Мозырь" будет введено в эксплуатацию 9 резервуаров: реконструируются подземные и обновляются стальные. Модернизируется парк резервуаров в Новополоцке. К 2023 году планируется втрое увеличить объем резервуарного парка страны. "Видим, что это реальная задача, и она будет выполнена", - заключает Андрей Вериго.

Год от года ОАО "Гомельтранснефть Дружба" повышает эффективность мощностей. Реконструкция и модернизация производственных объектов - резервуарного парка ЛПДС "Мозырь", подводных переходов, основных и резервных ниток магистральных нефтепроводов и линейной части в целом - планомерная работа. Поставлена задача по замене 2-3% от всей протяженности нефтепроводов ежегодно. Эта общемировая практика нефтетранспортных компаний на "Дружбе" выполняется, ведь нефтепровод - связующая артерия между странами континента. Система под контролем - транзитный путь открыт. На то она и Дружба.

Олеся ЖЕЛЕЗНЯКОВА,

ФОТО Сергея ХОЛОДИЛИНА,

БЕЛТА.-0-