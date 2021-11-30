РЕПОРТАЖ: Как педагог и школьники из Витебска рассказывают о героях войны в TikTok

Вот уже 80 лет прошло с начала Великой Отечественной войны и 76 лет со Дня Великой Победы. Незаметно для широкого круга жителей многострадальной Беларуси уходят ветераны боевых действий, остается лишь память о них, запечатленная в снимках, обелисках, старых фото и мемориальных досках. Дети технологического века знают о героях войны в основном из фильмов, литературных произведений и рассказов учителей. Однако упускать возможность прикоснуться к святой памяти как можно раньше нельзя. Так считает учитель истории из Витебска Александр Кутынко, проработавший в школе уже более 18 лет. В Витебском областном дворце детей и молодежи (ВОДДиМ) он ведет объединение по интересам "Места силы Витебщины" и приобщает подростков к истории малой родины. Блоги, интерактивы, викторины и видеоролики, где дети сами режиссеры, ведущие и монтажеры, а еще стихи и рэп о героях войны - педагог осовременил методы патриотического воспитания и выходит с ребятами на просторы соцсетей с материалом, трогающим за живое. Александр Кутынко и его подопечные рассказали корреспонденту БЕЛТА, как за два с половиной месяца собрали в TikTok более сотни подписчиков и о впечатляющих открытиях в родном городе.

Идея родилась из школьного проекта, когда учитель истории вместе с учащимися СШ №28, проштудировав архивные данные, решил создать сайт "Места силы Витебска". В нем юные исследователи и любители истории рассказывали о жителях города, которые во время Великой Отечественной войны прославились большими или маленькими подвигами, внесли вклад в победу над фашизмом и оставили свой след в истории. Мемориальные доски и памятные таблички на домах, где они жили, административных зданиях, школах, где в свое время учились герои войны, - практически каждая из них была внесена в список мест силы Витебска.

"Областной дворец детей и молодежи заинтересовался данным проектом, и мне предложили вести объединение по интересам, поскольку в учреждении дополнительного образования вопрос патриотического воспитания поставлен на прочные рельсы. Я разработал программу курса, расширив сведения на сайте, и теперь занимаюсь с семиклассниками Витебска. Раньше почти в каждой семье был хотя бы один человек, который прошел войну - бабушки, дедушки, у кого-то прадедушки. Поколение ветеранов уходит, и вместе с ними память о подвигах советского народа начинает затухать. Для нынешнего подрастающего поколения эта тема уже далека, не касается непосредственно их семей. Мне важно было заинтересовать среднее звено школьников, которые еще не изучают детально тему Великой Отечественной войны. Скучные лекции - не для этой возрастной аудитории, поэтому я выбрал программу на стыке блогерства, краеведения и истории", - отметил Александр Кутынко.

Мальчики и девочки получают базовые знания по ведению блогов, осваивают видеомонтаж, причем прямо на телефоне, постигают основы журналистики и актерского мастерства и идут к вершинам искусства декламации. Еще они узнают, как создавать и продвигать контент в соцсетях и как воздействовать на каналы восприятия человека. Большое место в работе занимает ознакомление с Великой Отечественной войной. Общие сведения о боевых действиях служат фоном для сравнения жизни в военном Витебске. Педагог рассказывает подросткам о местах, связанных с именами солдат, партизан, подпольщиков, а также с событиями тех трудных лет.

Каждое имя открывается для ребят с новой стороны. И даже на родной город они смотрят уже с иного ракурса. Самым неожиданным открытием для школьников стали факты казни мирного населения прямо в центре Витебска. Рядом с ратушей расположен знак на месте виселицы, установленной карателями. Там фашисты вешали партизан и подпольщиков.

"Для меня было шоком узнать, что в самом центре города, в излюбленной зоне отдыха витебчан и гостей областного центра раньше гибли люди от рук немцев. Сегодня там назначают друг другу свидания, мамы с детишками кормят голубей, проходят фотосессии, а в годы войны это место обагрялось кровью", - поделилась семиклассница Милана Сорокина из СШ №28.

Девочка также является одной из первых помощниц учителя в монтаже видеоматериала. Она отметила, что такая работа дается ей легко. Через приложение, установленное на смартфоне, она делает нарезку кадров и склеивает их воедино. Окончательный подгон ролика осуществляет педагог.

Ее однофамилец Артем Сорокин признался, что темой войны заинтересовался благодаря занятиям в ВОДДиМ. Ему также интересно исследовать городское пространство под руководством опытного педагога. Снимать занимательные видеоролики для молодого человека весьма увлекательно. К тому же ему нравится рассказывать о своих открытиях сверстникам, поэтому он охотно включается в краеведческую деятельность и изучает основы блогерства, чтобы суметь донести до друзей интересные факты о малой родине.

Съемки юных краеведов-блогеров проходят как в оживленных, так и уединенных местах (в скверах, музеях) и делаются с одного-двух дублей. Это требует от ребят собранности, артистизма, определенной смелости и хорошей памяти, чтобы заучивать свои реплики и выдавать их без запинки. Педагог помогает им нарабатывать опыт, не бояться камеры, настраивает на серьезную работу.

"Всего занимаемся с ребятами около трех месяцев. Размещаем видеоролики в Instagram, You-Tube, TikTok. Самая благодатная платформа для материала такого формата - TikTok, там больше всего подписчиков из числа молодежи. Мы делаем ставку на этот виртуальный ресурс, потому что в нем проще продвигать контент, и у нас уже больше 100 подписчиков. Я заметил, что там лучше всего заходят ролики протяженностью не дольше минуты. На остальных ресурсах есть свои нюансы, да и наша целевая аудитория - школьники - больше времени проводят в TikTok", - пояснил Александр Кутынко.

Занятия в кружке проходят два раза в неделю и длятся несколько часов. За это время педагог преподносит ребятам теорию, а затем по возможности раз в неделю подопечные идут оттачивать навыки на практике. Каждый раз для съемок выбирают одно место силы. Предварительно изучают его, обдумывают, как лучше рассказать о нем, в какой форме подать материал так, чтобы заинтересовался широкий круг зрителей, и в особенности дети.

Участники проекта сочиняют стихи о героях войны, читают про них рэп. Однако просто рассказывать о событиях военных лет, проводить параллели с современностью, даже пытаться обратить внимание школьников на какие-то достопримечательности города - этого было недостаточно, по мнению педагога. Учитель истории и его воспитанники решили включить подписчиков в интерактивный поиск информации. Для этого они подбирают вопросы, ответы на который нужно отыскать на просторах Витебска. Сколько ступеней возле "Трех штыков"? Чье имя носит СШ №46? Кому установлен бюст, расположенный у Национального академического драмтеатра имени Якуба Коласа? Оказалось, что не все взрослые в курсе, что находится в их городе. А дети с удовольствием включаются в квизы, тем более что для победителя всегда найдется приз, в том числе съедобный.

Сами ребята рассказывают, что им нравится узнавать что-то новое о родном городе и участвовать в съемках. Одни стараются попасть в кадр, другие совмещают роли ведущего и монтажера. Поначалу тексты для роликов сочинял Александр Кутынко, но постепенно дети стали включаться в работу сценаристов: подсказывать рифмы, находить нужные слова, предлагать свои идеи.

В копилке юных блогеров есть и проморолик об экспозиции областного краеведческого музея. Вскоре может появиться и сюжет из музея Витебского медколледжа. Ребята первыми побывали здесь на экскурсии после открытия, а об экспозиции рассказала директор учреждения образования Валентина Заяц. Кстати, и у входа в здание колледжа прикреплена мемориальная доска в честь выпускника бывшего медучилища и героя Великой Отечественной войны. О нем ребята и Александр Кутынко также сняли видеоролик, в котором загадали вопрос на засыпку.

"Конечно, для меня как педагога важно научить ребят любить свой город. Хочется, чтобы они как можно раньше узнали какие-то факты о Витебске и нашей области и сохранили в памяти эти сведения. Я уверен, что тот человек плохо относится к малой родине, который о ней ничего не знает. Когда ребенок вооружен информацией, никто не сможет переубедить его и сбить с правильного пути. А мои подопечные уже знают, когда началась Великая Отечественная, как она проходила в Витебске, что случилось с областным центром после освобождения от фашистских войск. И это я считаю своей маленькой победой", - поделился учитель со стажем.

Алеся ПУШНЯКОВА,

фото автора,

БЕЛТА.-0-