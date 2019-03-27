РЕПОРТАЖ: Как после зимы ремонтируют трассу М1

В топе обсуждаемых тем этой весны - состояние дорог. Республиканские трассы, местные дороги и проезды со временем теряют качество покрытия. После этой зимы претензий больше, чем обычно. Среди проблемных дорог и знаменитая трасса М1/Е30 Брест-Минск-граница России. В Беларуси ее протяженность составляет 610 км. Корреспондент БЕЛТА отправился на участки "олимпийки" в Толочинском районе, чтобы узнать, как ремонтируют магистраль и почему асфальтобетонные заводы запустили раньше привычных сроков.

Пока движемся к М1, главный инженер РУП "Витебскавтодор" Александр Рымашевский рассказывает, что подразделения предприятия обслуживают более 3 тыс. км дорог. Из-за нехватки финансирования покрытия разрушаются ускоренными темпами. В Витебской области более 90% дорог, в том числе республиканского значения, требуют основательного ремонта. Согласно нормативам, каждые семь лет нужно проводить текущий ремонт покрытия, а каждые 20 - капитальный.

"На образование ямочности повлияло несколько факторов, в том числе непростая зима. Она началась довольно рано, была снежной, в феврале температура часто колебалась - то выше нуля, то ниже. Кроме того, из-за возросшего трафика и "недоремонта" в прошлые годы дорога пришла в такое состояние, - поясняет главный инженер. - Согласно проведенной специалистами РУП "Белдорцентр" диагностике на автомобильных дорогах Витебской области необходимо выполнить 426 км капитального ремонта и 755 км текущего. Но выделенных денег в 2019 году хватит для выполнения только части работ".

О проблемных участках на М1 дорожники знают, поэтому массово начали работы на "олимпийке" уже с 18 марта. "Сотрудники используют все технологические приемы по ямочному ремонту или сразу заменяют участок в несколько десятков метров. На этом делаем упор на М1: преображается полотно в 50-200 м. Раньше такие работы проводились поздней весной или летом, но из-за износа дорог сроки переместили на март", - говорит представитель "Витебскавтодора".

С 2010 года идет капремонт трассы от границы с Россией - уже сделан 21 км. После обследования в нынешнем году части трассы М1, которая находится в ведении предприятия, специалисты РУП "Белдорцентр" заключили, что первоочередно нужно отремонтировать 28 км дорог.

"Учитывая ситуацию, мы инициировали ранний запуск асфальтобетонных заводов. При низкой температуре раньше так не делали, потому что это несет дополнительные затраты для производителей. Но по нашей просьбе "Нафтан" начал производство дорожного битума, а партнеры в Толочине (СМТ-8) и Полоцке (ДСТ-1) запустили два асфальтобетонных завода", - рассказывает Александр Рымашевский.

Состояние "олимпийки" в Толочинском районе разное: где-то покрытие приемлемое, в других местах еще держатся прошлогодние латки, а в некоторых асфальт начал изрядно "сыпаться". Начальник ДЭУ-8 Сергей Ящук работает в организации с 2003 года (начинал главным инженером) и хорошо знаком с М1. Дорожно-эксплуатационное управление обслуживает 58 км магистрали и 12 км развязок в Витебской и Минской областях. "До 2008 года наш участок был бетонным. Потом начали проводить модернизацию дороги, на бетон положили два слоя асфальта. В 2009 году эти работы завершили. Первые серьезные ямы появилась у нас через пять лет", - рассказал руководитель.

Если в 2013-2016 годах на участках М1 в Витебской области ежегодно ремонтировали около 300 кв.м., то потом эта цифра стала расти. В 2017-м - 1,5 тыс. кв.м., 2018-м - 1,9 тыс., с начала нынешнего года уже сделано 12,3 тыс. кв.м. Всего первоочередного ремонта требуют 220 тыс. кв.м. дорог.

В марте погода регулярно меняется с солнечной на морозную. При температуре ниже 5 градусов в асфальтобетон добавляют температуропонижающую добавку, для его перевозки используется машины с подогревом кузова, смесь укрывают тентом, чтобы минимизировать потери тепла при доставке асфальта от завода до места укладки. Задействовано и большее количество катков, чтобы оперативно уплотнить свежий асфальт.

На содержание дорог "Витебскавтодору" в этом году выделили Br23,1 млн. Около 10% от этой суммы уйдет на уборку мусора, на зимнее содержание потратят 30-40%. А еще нужно нанести разметку, покрасить элементы, которые потеряли цвет, благоустроить обочину и т.д.

На проблеме с мусором, которого особенно много после зимы, обращает внимание и начальник ДЭУ-8. "Пусть на уборку затраты идут не слишком большие, но это все равно деньги. Кто-то выбрасывает бутылки через окно, много приходится убирать на площадках для отдыха. Люди поели, но за собой не убрали", - говорит Сергей Ящук.

Дорожники сетуют и на водителей, которые не снижают скорость на ремонтируемых участках дороги. "Люди работают, а в полуметрах проносятся машины со скоростью 90 км/ч и выше. Разве сложно снизить скорость до 60 км/ч и проехать спокойно", - задает риторический вопрос начальник ДЭУ-8.

На РУП "Минскавтодор-Центр", которое обслуживает участок М1 в Борисовском районе Минской области, добавили, что с 26 марта на 424-476-м км выборочно начали ремонтировать покрытие. Работы планируют завершить до 20 апреля.

В пресс-службе Министерства транспорта сообщили, что в настоящее время прорабатывается вопрос по привлечению кредита в размере $25 млн от Банка развития для замены дорожного покрытия на магистрали. Все проблемные участки "олимпийки" собираются привести в порядок до старта II Европейских игр.

Андрей ЩЕРБИЦКИЙ,

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