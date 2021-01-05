РЕПОРТАЖ: Как тренер Валерий Лекторов зажигает звезды биатлона в Сенненском районе

Сенненский район богат спортивными традициями и достижениями. Отсюда родом белорусские олимпийские и мировые чемпионы, призеры европейских первенств по биатлону, греко-римской борьбе, легкой атлетике. Здесь умеют увидеть талант, помочь ему вырасти из маленького зернышка задатка в большой сильный побег успеха. Когда же по телевизору транслируют биатлонные баталии, даже на живописных озерах, берега которых обычно усеяны рыбаками, никого не остается: все зрители прикованы к экранам и болеют "за наших". А телефон первого наставника биатлонистов национальной сборной Валерия Лекторова разрывается от поздравлений. Тренер Сенненской СДЮШОР в конце прошлого года был удостоен специальной премии Президента Беларуси "Белорусский спортивный Олимп". Он рассказал корреспонденту БЕЛТА о своих методах подготовки будущих победителей.

"Важно установить сотрудничество не только на уровне "тренер-ученик", но и наоборот. Наставнику нужно видеть, что детям хочется уделять время спорту, что они получают от этого что-то свое", - высказал свое мнение Валерий Лекторов.

На протяжении 38 лет он занимается спортивной подготовкой школьников в Сенненской СДЮШОР. До этого он сам был лыжником и биатлонистом. В 1982 году после учебы в Витебске выходец Смоленщины осел в белорусском райцентре, став бессменным тренером подрастающего поколения.

"Валерий Михайлович пусть и не стоял у истоков рождения биатлона в Сенно, но при нем этот вид спорта стал поистине народным. В сезон зимней рыбной ловли на наших многочисленных озерах заядлые рыбаки снимаются с места и спешат домой, чтобы поболеть за уроженку нашего района Иру Кривко и вообще за белорусских биатлонистов. Даже бабушки интересуются этим спортом, в интернете читают последние новости и рассказывают нам", - поделился директор спортивной школы Анатолий Горнак.

Занятия у Валерия Лекторова не похожи на муштру: пройти на лыжах столько-то кругов и пострелять столько-то времени. Тренировочный процесс скорее напоминает игру. Так как в спортшколу приходят дети с 5 лет, вовлекать их в тренировки приходится не беговой "зубрежкой". Нужно вызвать их интерес. Например, спуститься с горки и пройти под треугольной аркой, не задев ее палкой. Съехать с мячом в руках и на ходу сбить им кегли или попасть в ведро - это для ребят помладше. Или спуститься с горки синхронно в паре, держась за деревянный шест - так и веселее, и вырабатывается командный дух. А еще можно маневрировать между выставленных в ряд лыжных палок, этакий слалом, что доступно для спортсменов постарше.

"Выполнить друг за другом несколько десятков спусков и подъемов для ребят будет монотонным занятием. А за игрой количество кругов они не замечают. Вот посмотрите, даже старшие девочки не прочь поиграть, хотя, казалось бы, уже подростки", - отметил тренер. И действительно, пара девчат, сцепив руки и присев, весело скатывается с горы.

Видно, что от спортивных уроков заслуженного тренера ребятишки в восторге. Перед выходом на лыжную трассу и во время тренировок их голоса не замолкают: "Валерий Михайлович! Валерий Михайлович!" Каждый ждет внимания от наставника и расплывается в улыбке от его похвалы за маленький, но все равно успех.

Валерий Лекторов воспитывает уже второе поколение сенненцев. Сейчас его подросшие ученики приводят на спортивные занятия детей. Те в свою очередь тянут за собой на биатлон друзей, младших братьев и сестер. Впрочем, не каждый ребенок сможет заниматься этим видом спорта. Если до серьезных тренировок в спортшколу принимают всех желающих, то после прохождения медкомиссии мальчики и девочки отсеиваются. Здесь нужно изначально обладать поистине богатырским здоровьем. Что говорить об орлином зрении, которое сейчас не у всех детей даже детсадовского возраста в норме. Конечно, на это во многом влияет чрезмерное увлечение гаджетами, которые приковывают малышей к диванам. Малоподвижный образ жизни еще никому не добавлял здоровья, тем более растущему организму. И все же тренеру есть из кого выбирать.

Тренер отметил, что нередко хорошие результаты показывают вторые дети в семье. "Я читал об исследовании ученых, которые утверждали, что первенцы чаще всего лучше учатся, а вторые дети мотивированы побеждать. И если проследить за более успешными спортсменами, то окажется, что многие из них - вторые из рожденных в семье", - пояснил он. Однако тренер никогда не делит детей по этому признаку, одинаково строг и дипломатичен со всеми.

Сейчас по состоянию здоровья Валерий Лекторов занимается только с одной группой - 10 ребятами 12 лет. А в былые годы тренировал до 60 юных спортсменов всех возрастных категорий. В любую погоду зимой, даже при ветре, три раза в неделю младшие и четыре - дети постарше выходят на лыжню: тренировка конькового хода, подъем, спуск, выработка скорости, занятия на стрельбище. Когда есть снег, воспитанников не загнать обратно на биатлонную базу. Воздух в лесопарковой зоне, где проходят тренировки, напоен свежестью и запахом сосны. Так что здесь не только тренируют, но и занимаются оздоровлением, как в лучших санаториях, с той разницей, что в Сенно все натуральное. Плюс физическая нагрузка. А вкупе с насыщенными и интересными занятиями, от которых глаза ребят начинают гореть азартом, вырабатываются железная воля и стремление к победе. Вот вам и почти готовый рецепт олимпийского золота.

Что до обладателей медалей высшей пробы, то среди подопечных Валерия Лекторова есть звезды и прошлого, и настоящего. Большой толчок для развития биатлона в Сенненском районе дали победы Петра Ивашко, впоследствии ставшего трехкратным чемпионом мира и заслуженным мастером спорта. Из нового поколения спортсменов в числе учеников сенненского тренера, получивших заслуженный олимпийский "Оскар", - биатлонистка Ирина Кривко, обладатель эстафетного золота в Пхенчхане. Вместе с ней Валерий Лекторов тренировал и брата Ирины - Виктора, двукратного чемпиона Европы среди юниоров. Кроме них тренер Сенненской СДЮШОР взрастил немало призеров европейских и мировых первенств по биатлону.

"Многих детей передаем в Витебское училище олимпийского резерва. Некоторые из них потом поступают в вузы, делают успехи в спорте, но продолжать спортивную карьеру не спешат. В биатлоне остаются единицы", - с сожалением заметил Валерий Лекторов. Ему как тренеру хотелось бы видеть своих учеников на первых ступенях олимпийского пьедестала, но основной принцип его работы - без принуждения - работает и здесь. Никого из талантливых юных биатлонистов он не уговаривает выбирать этот технически сложный вид спорта, первостепенно лишь желание самого ребенка.

Бывшие ученики Валерия Лекторова не забывают своего тренера. Брат и сестра Кривко, бывая на малой родине, непременно заглядывают на тренировки, звонят наставнику, интересуются успехами школы. Биатлонная база, открытая в 2018 году, стала очень комфортным местом для ребят и тренеров. Здание отапливается, здесь размещены раздевалки, тренерские, оружейная комната, тир. Раньше биатлонные винтовки, которых в спортивной школе теперь 21 штука, хранились в здании РОВД, и было очень неудобно ездить за ними туда и чуть ли не через весь город тащить на себе, а после тренировок возвращать обратно. С открытием нового здания проблема решилась сама собой. И до лыжной трассы отсюда рукой подать.

Что удивительно, в лесопарковой зоне, где тренируются юные сенненские биатлонисты, с северной стороны, скрытой в тени высоких сосен, вплоть до апреля лежит снег. Сюда по мере возможности работники местного ЖКХ свозят убранный и нетронутый песчано-соляной смесью снег. Родители воспитанников СДЮШОР и тренеры вместе разбрасывают лопатами драгоценный природный ресурс по всей лыжне, продлевая тренировки в естественных условиях. Да и члены национальной сборной нередко тренируются на сенненской лыжероллерной трассе. Вот чего здесь действительно не хватает, так это снежной пушки, как, например, в Городке. Эта установка помогла бы спортшколе поддерживать состояние лыжни в лучшем виде и продолжать занятия вне зависимости от капризов погоды.

Вот так проверенными не одним поколением методами тренировок в глубинке зажигают маленькие звездочки на спортивном небосклоне, которые потом становятся ярким созвездием белорусских победителей и гордостью страны.

Алеся ПУШНЯКОВА,

ФОТО Александра ХИТРОВА,

БЕЛТА.-0-