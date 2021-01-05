РЕПОРТАЖ: Как тренер Валерий Лекторов зажигает звезды биатлона в Сенненском районе

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 5 января 2021
Минск Сплошная облачность +1°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
11:53 Производство продуктов питания в Беларуси в январе-октябре выросло на 3,6% Экономика
11:36 Житель Лепеля перевел мошенникам со своей карты Br7,5 тыс. Происшествия
11:31 Мокрый снег с дождем ожидается в Беларуси 6 января Общество
11:30 Депутаты Парламентского собрания СГ примут участие в мониторинге за выборами президента Кыргызстана Политика
11:22 В России выявили 24 246 заразившихся COVID-19 за сутки В мире
11:14 ЮНИСЕФ: в 2021 году родятся около 140 млн детей В мире
11:13 Лесное и сельское хозяйство, туризм и наука - посол Беларуси в Румынии обозначил перспективы межрегиональных связей Общество
11:01 Температура воздуха в Беларуси в декабре превысила норму на 2,5 градуса Общество
11:01 Товарооборот Беларуси и Узбекистана в январе-ноябре 2020 года увеличился на 5,4% до $225 млн Экономика
10:58 Наибольший в истории спад переживает экономика Сингапура В мире
10:57 Минское отделение БелТПП и ТПП Московской области подписали соглашение о сотрудничестве Экономика
10:57 Пограничники продолжают либерализацию вопросов пребывания граждан в погранзоне и полосе Общество
10:55 Подразделения регистрации ГАИ Минска работают в штатном режиме - ГУВД Регионы
10:50 В Беларуси определен порядок информационного взаимодействия госорганов в нормотворческом процессе Общество
10:48 Зельвенские спасатели оказали помощь коту, угодившему в глубокий колодец Происшествия
10:44 В Могилевской области за сутки горели два авто Происшествия
10:37 Новогодний бал в Большом театре Беларуси пройдет в ночь с 13 на 14 января Культура
10:35 Радьков стал главным тренером футболистов "Ислочи", Альшевский возглавил "Рух" Спорт
10:35 РЕПОРТАЖ: Как тренер Валерий Лекторов зажигает звезды биатлона в Сенненском районе Регионы
10:32 Израиль одобрил использование вакцины Moderna от COVID-19 В мире
10:30 Правительство утвердило меры по подготовке к полевым работам и уборке урожая в 2021 году Экономика
10:29 Работники МЧС спасли пенсионерку при пожаре в Минске Происшествия
10:27 Посол и почетный консул обсудили экспорт белорусских товаров в Армению в условиях пандемии Политика
10:20 ВВП Грузии в ноябре сократился на 7,7% В мире
10:14 В Беларуси утвержден перечень международных соревнований на 2021 год Спорт
10:10 Аналитики назвали главные риски 2021 года В мире
10:08 Белорусские специалисты досрочно закончили бурение скважины в Украине Экономика
10:06 Боровик: мы должны адаптироваться к современному этапу мирового развития и сохранить страну Общество
10:06 "Девушка Бонда" Таня Робертс жива, но в тяжелом состоянии Калейдоскоп
10:03 Лукашенко посещает холдинг "Горизонт" Президент
Все новости
Все новости
Регионы
05 января 2021, 10:35

РЕПОРТАЖ: Как тренер Валерий Лекторов зажигает звезды биатлона в Сенненском районе

Валерий Лекторов на тренировке с ребятами
Валерий Лекторов на тренировке с ребятами
Новости темы "Репортаж БЕЛТА"
РЕПОРТАЖ: Чем богаче Коляда, тем богаче будет год
РЕПОРТАЖ: Услышать цвет: в Минске супружеская пара помогает слепым детям учиться рисовать

Сенненский район богат спортивными традициями и достижениями. Отсюда родом белорусские олимпийские и мировые чемпионы, призеры европейских первенств по биатлону, греко-римской борьбе, легкой атлетике. Здесь умеют увидеть талант, помочь ему вырасти из маленького зернышка задатка в большой сильный побег успеха. Когда же по телевизору транслируют биатлонные баталии, даже на живописных озерах, берега которых обычно усеяны рыбаками, никого не остается: все зрители прикованы к экранам и болеют "за наших". А телефон первого наставника биатлонистов национальной сборной Валерия Лекторова разрывается от поздравлений. Тренер Сенненской СДЮШОР в конце прошлого года был удостоен специальной премии Президента Беларуси "Белорусский спортивный Олимп". Он рассказал корреспонденту БЕЛТА о своих методах подготовки будущих победителей.

"Важно установить сотрудничество не только на уровне "тренер-ученик", но и наоборот. Наставнику нужно видеть, что детям хочется уделять время спорту, что они получают от этого что-то свое", - высказал свое мнение Валерий Лекторов.

На протяжении 38 лет он занимается спортивной подготовкой школьников в Сенненской СДЮШОР. До этого он сам был лыжником и биатлонистом. В 1982 году после учебы в Витебске выходец Смоленщины осел в белорусском райцентре, став бессменным тренером подрастающего поколения.

"Валерий Михайлович пусть и не стоял у истоков рождения биатлона в Сенно, но при нем этот вид спорта стал поистине народным. В сезон зимней рыбной ловли на наших многочисленных озерах заядлые рыбаки снимаются с места и спешат домой, чтобы поболеть за уроженку нашего района Иру Кривко и вообще за белорусских биатлонистов. Даже бабушки интересуются этим спортом, в интернете читают последние новости и рассказывают нам", - поделился директор спортивной школы Анатолий Горнак.

Занятия у Валерия Лекторова не похожи на муштру: пройти на лыжах столько-то кругов и пострелять столько-то времени. Тренировочный процесс скорее напоминает игру. Так как в спортшколу приходят дети с 5 лет, вовлекать их в тренировки приходится не беговой "зубрежкой". Нужно вызвать их интерес. Например, спуститься с горки и пройти под треугольной аркой, не задев ее палкой. Съехать с мячом в руках и на ходу сбить им кегли или попасть в ведро - это для ребят помладше. Или спуститься с горки синхронно в паре, держась за деревянный шест - так и веселее, и вырабатывается командный дух. А еще можно маневрировать между выставленных в ряд лыжных палок, этакий слалом, что доступно для спортсменов постарше.

"Выполнить друг за другом несколько десятков спусков и подъемов для ребят будет монотонным занятием. А за игрой количество кругов они не замечают. Вот посмотрите, даже старшие девочки не прочь поиграть, хотя, казалось бы, уже подростки", - отметил тренер. И действительно, пара девчат, сцепив руки и присев, весело скатывается с горы.

Видно, что от спортивных уроков заслуженного тренера ребятишки в восторге. Перед выходом на лыжную трассу и во время тренировок их голоса не замолкают: "Валерий Михайлович! Валерий Михайлович!" Каждый ждет внимания от наставника и расплывается в улыбке от его похвалы за маленький, но все равно успех.

Валерий Лекторов воспитывает уже второе поколение сенненцев. Сейчас его подросшие ученики приводят на спортивные занятия детей. Те в свою очередь тянут за собой на биатлон друзей, младших братьев и сестер. Впрочем, не каждый ребенок сможет заниматься этим видом спорта. Если до серьезных тренировок в спортшколу принимают всех желающих, то после прохождения медкомиссии мальчики и девочки отсеиваются. Здесь нужно изначально обладать поистине богатырским здоровьем. Что говорить об орлином зрении, которое сейчас не у всех детей даже детсадовского возраста в норме. Конечно, на это во многом влияет чрезмерное увлечение гаджетами, которые приковывают малышей к диванам. Малоподвижный образ жизни еще никому не добавлял здоровья, тем более растущему организму. И все же тренеру есть из кого выбирать.

Тренер отметил, что нередко хорошие результаты показывают вторые дети в семье. "Я читал об исследовании ученых, которые утверждали, что первенцы чаще всего лучше учатся, а вторые дети мотивированы побеждать. И если проследить за более успешными спортсменами, то окажется, что многие из них - вторые из рожденных в семье", - пояснил он. Однако тренер никогда не делит детей по этому признаку, одинаково строг и дипломатичен со всеми.

Сейчас по состоянию здоровья Валерий Лекторов занимается только с одной группой - 10 ребятами 12 лет. А в былые годы тренировал до 60 юных спортсменов всех возрастных категорий. В любую погоду зимой, даже при ветре, три раза в неделю младшие и четыре - дети постарше выходят на лыжню: тренировка конькового хода, подъем, спуск, выработка скорости, занятия на стрельбище. Когда есть снег, воспитанников не загнать обратно на биатлонную базу. Воздух в лесопарковой зоне, где проходят тренировки, напоен свежестью и запахом сосны. Так что здесь не только тренируют, но и занимаются оздоровлением, как в лучших санаториях, с той разницей, что в Сенно все натуральное. Плюс физическая нагрузка. А вкупе с насыщенными и интересными занятиями, от которых глаза ребят начинают гореть азартом, вырабатываются железная воля и стремление к победе. Вот вам и почти готовый рецепт олимпийского золота.

Что до обладателей медалей высшей пробы, то среди подопечных Валерия Лекторова есть звезды и прошлого, и настоящего. Большой толчок для развития биатлона в Сенненском районе дали победы Петра Ивашко, впоследствии ставшего трехкратным чемпионом мира и заслуженным мастером спорта. Из нового поколения спортсменов в числе учеников сенненского тренера, получивших заслуженный олимпийский "Оскар", - биатлонистка Ирина Кривко, обладатель эстафетного золота в Пхенчхане. Вместе с ней Валерий Лекторов тренировал и брата Ирины - Виктора, двукратного чемпиона Европы среди юниоров. Кроме них тренер Сенненской СДЮШОР взрастил немало призеров европейских и мировых первенств по биатлону.

"Многих детей передаем в Витебское училище олимпийского резерва. Некоторые из них потом поступают в вузы, делают успехи в спорте, но продолжать спортивную карьеру не спешат. В биатлоне остаются единицы", - с сожалением заметил Валерий Лекторов. Ему как тренеру хотелось бы видеть своих учеников на первых ступенях олимпийского пьедестала, но основной принцип его работы - без принуждения - работает и здесь. Никого из талантливых юных биатлонистов он не уговаривает выбирать этот технически сложный вид спорта, первостепенно лишь желание самого ребенка.

Бывшие ученики Валерия Лекторова не забывают своего тренера. Брат и сестра Кривко, бывая на малой родине, непременно заглядывают на тренировки, звонят наставнику, интересуются успехами школы. Биатлонная база, открытая в 2018 году, стала очень комфортным местом для ребят и тренеров. Здание отапливается, здесь размещены раздевалки, тренерские, оружейная комната, тир. Раньше биатлонные винтовки, которых в спортивной школе теперь 21 штука, хранились в здании РОВД, и было очень неудобно ездить за ними туда и чуть ли не через весь город тащить на себе, а после тренировок возвращать обратно. С открытием нового здания проблема решилась сама собой. И до лыжной трассы отсюда рукой подать.

Что удивительно, в лесопарковой зоне, где тренируются юные сенненские биатлонисты, с северной стороны, скрытой в тени высоких сосен, вплоть до апреля лежит снег. Сюда по мере возможности работники местного ЖКХ свозят убранный и нетронутый песчано-соляной смесью снег. Родители воспитанников СДЮШОР и тренеры вместе разбрасывают лопатами драгоценный природный ресурс по всей лыжне, продлевая тренировки в естественных условиях. Да и члены национальной сборной нередко тренируются на сенненской лыжероллерной трассе. Вот чего здесь действительно не хватает, так это снежной пушки, как, например, в Городке. Эта установка помогла бы спортшколе поддерживать состояние лыжни в лучшем виде и продолжать занятия вне зависимости от капризов погоды.

Вот так проверенными не одним поколением методами тренировок в глубинке зажигают маленькие звездочки на спортивном небосклоне, которые потом становятся ярким созвездием белорусских победителей и гордостью страны.

Алеся ПУШНЯКОВА,

ФОТО Александра ХИТРОВА,

БЕЛТА.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
биатлон Витебская область репортаж Сенно спорт тренер
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Регионы
Фото из архива Подразделения регистрации ГАИ Минска работают в штатном режиме - ГУВД
РЕПОРТАЖ: Чем богаче Коляда, тем богаче будет год
Александр Гордецкий Всебелорусское народное собрание - возможность донести до власти пожелания жителей глубинки - мнение
Фото из архива КГК проверил реализацию планов ускоренного развития Полоцкого района и Новополоцка
Фото из архива Мечты около 30 тяжелобольных ребят исполнят участники проекта "Елка желаний" в Брестской области
Новая инсталляция ФОТОФАКТ: В Минске появилась новая инсталляция
Главное
Александр Лукашенко во время посещения холдинга Лукашенко посещает холдинг "Горизонт"
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1869 пациентов с COVID-19, выписаны 995
Правительство утвердило меры по подготовке к полевым работам и уборке урожая в 2021 году
РЕПОРТАЖ: Как тренер Валерий Лекторов зажигает звезды биатлона в Сенненском районе
Топ-новости
Лукашенко поздравил соцработников с профессиональным праздником
В Беларуси утвержден перечень международных соревнований на 2021 год
Всебелорусское народное собрание - возможность донести до власти пожелания жителей глубинки - мнение
Боровик: мы должны адаптироваться к современному этапу мирового развития и сохранить страну
В Беларуси определен порядок информационного взаимодействия госорганов в нормотворческом процессе
Температура воздуха в Беларуси в декабре превысила норму на 2,5 градуса
Совмин разрешил ГКСЭ использовать проблесковые маячки
РЕПОРТАЖ: Чем богаче Коляда, тем богаче будет год
Правительство увеличило таксовую стоимость на древесину на корню
КГК проверил реализацию планов ускоренного развития Полоцкого района и Новополоцка
Пограничники продолжают либерализацию вопросов пребывания граждан в погранзоне и полосе
Главврач детской инфекционки: госпитализация детей с COVID-19 часто не связана с поражением легких
Петровский: только консолидация белорусского общества позволит преодолеть вызовы и катаклизмы
Молодежный возраст и работа студотрядов обсуждены на диалоговой площадке в гомельском университете
БЖД и РЖД утвердили дорожную карту по возобновлению пассажирского сообщения
Релама
С нами интереснее
погода погода
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Всебелорусское народное собрание Обращения граждан - обратная связь Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Благотворительная акция "Наши дети" Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.