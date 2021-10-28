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28 октября 2021, 13:16

РЕПОРТАЖ: Как в агрогородке Луково сельчане в трудах осень проводят

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"В осень - работ восемь" - эта пословица, пожалуй, как никакая другая отражает всю суть сельской жизни осенней поры. Зачастую сельчанам недосуг любоваться "природы пышным увяданьем", потому что в это время работы невпроворот и в коллективном хозяйстве, и на собственном подворье. Вот и жители агрогородка Луково, что в Малоритском районе, красотой своего прекрасного озера в эти дни любуются только издали, отправляясь по своим делам - на ферму, мехдвор, стройку или в поле.

"После уборки зерновых начинаются основные работы: уборка кукурузы на силос и зерно, пахота и сев озимых, подготовка почвы под яровой сев, внесение органики. Топлива идет в полтора-два раза больше, чем во время уборки. К тому же жатва длится три недели, а цикл осенних полевых работ - с 15 августа по 1 ноября, два с половиной месяца", - перечисляет директор местного ОАО "Красный партизан" Сергей Степанюк.

"Мы на озере редко бываем", - признается с улыбкой водитель Петр Хивук. Летом он работал на отвозке зерна, занял третье место в районном соревновании. Сделал около 400 рейсов с поля на весовую и обратно. Перевез на своем ЗИЛе 1080 т - недотянул 10 т до собственного рекорда. В эти дни трудится на отвозке зерна кукурузы. "Сейчас уже проще. В уборочную тяжелее намного, потому что весь световой день работаешь, плюс ко всему жара", - говорит водитель.

Уборка кукурузы в ОАО близится к завершению - осталось скосить на зерно 16 га. Четверть площади занимают опытные участки. В этом году в хозяйстве посеяли 10 гибридов кукурузы - от разных производителей, разной селекции, по 40 соток на каждый. Есть среди сортов сербских, швейцарских и других компаний один отечественный. "Смотрим на урожайность, влагоотдачу, чтобы определить, какие из них в одинаковых условиях дадут наилучший результат. Выберем два-три лучших, с самой высокой урожайностью, и посеем в следующем году", - поясняет главный агроном Игорь Бурштын.

Ежедневно он проводит мониторинг влажности зерна. Сегодня прибор показал 33%. Аграрии отмечают, что влага из початков в этом году почему-то уходит медленно, хотя в районе уже почти три недели не было дождей, прошли заморозки. А ведь чем больше влажность зерна при уборке, тем больше расходы топлива и энергии на его доработку.

"Арифметика простая: одно дело убрать кукурузу при влажности 33% и совсем другое - при 25%. Зерно приходится досушивать, потому что хранится оно при влажности 14-15%. Но чтобы уложиться в свои производственные мощности, мы вынуждены были начинать уборку с 1 октября, при влажности 40-41%. А ведь это все затраты, которые ложатся в себестоимость продукции. Хорошо, государство помогает: область и республика выделили субсидии на закупку ГСМ. Это, конечно, весомая поддержка", - отмечает директор ОАО.

Сергей Степанюк возглавляет "Красный партизан" без малого четверть века. Он один из тройки самых опытных руководителей в Малоритском районе. Само ОАО небольшое, но крепкое предприятие, уверенно держится на плаву и развивается, обеспечивая десятую часть валовой продукции сельского хозяйства района. При нескольких реорганизациях в хозяйстве решили не отказываться от своего исторического названия, демонстрируя тем самым неразрывную связь с предыдущими поколениями.

"Когда я пришел сюда руководителем, в хозяйстве работали 400 человек, и производили мы 2,5 тыс. т молока. Сегодня получаем 8 тыс. т, 21 т в сутки при меньшей в два с половиной раза численности работающих. Считайте, во сколько выросла производительность труда за последних 25 лет. Техническое обеспечение сейчас совершенно другое. Очень мудро поступило в свое время наше руководство, правительство, начав техническое перевооружение сельского хозяйства. Пошли мощные, энергонасыщенные тракторы, комбайны, кормоуборочные комплексы. Началась модернизация животноводческих помещений - строительство новых ферм, доильных залов. Если бы всего этого не было сделано, производить сельскохозяйственную продукцию сегодня было бы крайне сложно", - отмечает Сергей Степанюк.

Сам Малоритский район, с его небогатыми песчаными землями занимает по удою молока 14-е место в республике: сейчас здесь от фуражной коровы в среднем получают 6591 кг. А если учитывать баллогектары, плодородие почвы, результат будет в тройке лучших. В этом году животноводческая отрасль района также уверенно вступает в зимовку.

"Заготовили 32,5 ц кормовых единиц на условную голову скота. Но еще идет заготовка сенажа из трав третьего-четвертого укоса. Отдача от них небольшая, но это необходимо сделать для нормального роста растений в следующем году. Плюс ко всему какое-то количество кормов добавим. В целом же план по кормам район выполнил на 106%, по силосу - на 118% к заданию. Учитывая, что мы на 5 тыс. т больше заготовим кукурузы, кормов будет примерно на уровне прошлого года - 33,5 ц кормовых единиц", - рассказывает первый заместитель председателя - начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию Малоритского райисполкома Вадим Головчик.

На сегодня в районе осталось около 400 га кукурузы на зерно. Работу планируется завершить до 5-7 ноября. Отстающим хозяйствам и тем, у кого большие площади, помогут передовики. После этого из полевых работ останутся зяблевая обработка почвы, вывоз органики и внесение минеральных удобрений под многолетние травы.

"В районе необходимо поднять 8 тыс. га зяби, около 2 тыс. га уже распахали. Сейчас все активнее в это включаемся. Тем более погода позволяет, поэтому будем максимально стараться. Главное, чтобы почва не была примерзшей, чтобы пласт нормально переворачивался. Учитывая, что зима у нас наступает по календарю, весь ноябрь можно будет еще пахать. Больше вспашется осенью - меньше будет работы по весне", - аргументирует начальник райсельхозпрода.

Тракторист Антон Олесиюк работает в ОАО "Красный партизан" четвертый год - вернулся в родную деревню после службы в армии. Сейчас он подменяет отца за штурвалом мощной машины - готовит почву под яровой сев. Во время кормозаготовки был занят на уборке и отвозке зеленой массы. "В поле мне и одному не скучно, любая работа нравится", - говорит аграрий.

Скоро у Антона свадьба. Его избранницей стала прибывшая в Луково по распределению молодой специалист. В хозяйстве уже выделили жилье для будущей семьи - одноэтажный жилой дом на новой улице. "Создается молодая семья: он - механизатор, она - агроном. Что может быть лучше", - задает риторический вопрос Сергей Степанюк.

Он убежден, что помимо производственных показателей работу руководителя на селе нужно оценивать и по состоянию социальной сферы. В ОАО "Красный партизан" строят не только склады и фермы, но и жилье, другие соцобъекты. В шаговой доступности от центральной площади агрогородка - любимого места отдыха местной молодежи и мам с детишками - вся инфраструктура: детский сад, ФАП, школа, почта, магазин, Дом культуры, сельский совет.

"Для того чтобы человек оставался жить в деревне, надо создавать соответствующие условия. Это строительство жилья, дорог, газификация, водопровод. К сожалению, в силу объективных демографических процессов население уменьшается, но не так значительно. В этом году в первый класс Луковской средней школы пошли 12 ребятишек. Это говорит о том, что молодые люди у нас есть, остаются, и мы пытаемся их всячески заинтересовать", - подытожил руководитель сельхозпредприятия.

Светлана ВЕЧОРКО,

фото Вадима ЯКУБЕНКА,

БЕЛТА.-0-

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