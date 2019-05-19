РЕПОРТАЖ: Как в агрогородке Жиличи делают жизнь комфортной и привлекательной

Поселок Жиличи в Кировском районе Могилевской области довольно известный. Первое упоминание о нем встречается в XIV веке. Жиличи принадлежали князьям Трабским, затем перешли во владение Ходкевичей. Наибольшую славу и расцвет они получили, когда в начале XIX века представитель известного рода Игнатий Булгак построил здесь дворец. Эта местность не утратила своей красоты и притягательной силы и сегодня. Агрогородок с помощью органов самоуправления и местных жителей динамично развивается, совершенствуя экономическую и социальную инфраструктуру. Большой вклад в общее дело вносит Добосненский сельский совет, который по итогам работы в 2018 году получил переходящее знамя Могилевского областного Совета депутатов. Что делает жизнь здесь привлекательной и какие перспективы у агрогородка, выясняли корреспонденты БЕЛТА.

Сельсовет совсем недавно переехал из деревни Новая Добосна в Жиличи и разместился на первом этаже здания бывшего детского сада. Здесь еще до конца не завершили ремонт. Для удобства местных жителей сюда в ближайшее время переберутся отделение банка, администрация местного хозяйства КСУП "Жиличи", уже заработал комплексно-приемный пункт. В кабинете управделами сельисполкома Галины Климович за обсуждением вопросов по дальнейшему благоустройству и озеленению агрогородка мы застали местную старосту пенсионерку Тамару Ковалевскую.

"У нас все старосты, а их на территории сельсовета 17, активные, но Тамара Алексеевна особенно, - замечает Галина Климович. - Во время подготовки в прошлом году к районным "Дажынкам" в Жиличах она провела огромную работу с местными жителями. На ее плечи легли переговоры с людьми о сносе около 40 аварийных сараев. Каждого нужно было уговорить и получить письменное согласие. Вы, наверное, представляете, с какой неохотой люди расстаются с собственным, хоть и бросовым, имуществом. В итоге обветшавшие строения захоронены, а на их месте, опять же по инициативе старосты, планируем сделать автостоянку, чтобы здесь смогли размещаться автобусы с туристами, которые едут во дворец Булгаков".

В сельсовет заглядывает преподаватель Жиличского сельскохозяйственного колледжа Игорь Ткачев. Как выяснилось, это бывший студент Тамары Ковалевской, а также незаменимый помощник и спонсор сельсовета. На собственном земельном участке он создал питомник саженцев различных растений, которыми снабжает сельсовет для озеленения территории.

"Крупную акцию по озеленению и благоустройству совместно с местными жителями мы провели совсем недавно на улице Заречной. Там были настоящие джунгли. Мы вырубили кустарники и старые деревья, вдоль дороги высадили декоративные растения, разбили клумбы, и улица преобразилась", - присоединяется к разговору и экскурсии по питомнику Ткачева председатель сельсовета Галина Щур. Сюда она забежала подобрать очередные саженцы, а перед этим занималась вопросами закупки техники и оборудования на выделенные лучшему в области сельсовету средства.

В акции по озеленению активное участие приняли и пенсионеры Василий и Раиса Сочевицы. У них квартира в центре агрогородка, а на Заречной два года назад купили дачу - обветшавший домик с участком, заросшим бурьяном и кустарником. Теперь и дом (с которым в сельсовете не знали, что делать, и собирались захоронить), и прилегающая территория в образцовом порядке. "Мы заинтересованы, чтобы и в доме, и на улице был порядок. От этого радостно на душе, поэтому мы готовы поддерживать и дальше наши совместные начинания , - говорит Раиса Сочевица. - Ведь у нас есть еще дети и внуки, которые с удовольствием приезжают из столицы на нашу дачу отдохнуть".

К районным "Дажынкам" в Кировском районе провели и конкурс на самую креативную арт-скамейку. Теперь главную парковую аллею, которая ведет к дворцу Булгаков, украшают 15 арт-объектов, где с удовольствием отдыхают местные жители и фотографируются гости. На скамейке, изготовленной от газеты "Кировец", примостились две молодые девушки. Оказалось, это сотрудницы Жиличского исторического комплекса-музея, недавние выпускницы вузов, которые приехали сюда на работу. Главный хранитель фондов музея Виктория Кулакевич уже успела создать семью, да и научный сотрудник Татьяна Исаенко влюблена в свою работу, и, возможно, свяжет свою судьбу с Жиличами. "Здесь в последнее время очень много сделано для улучшения уровня жизни и удобства людей, - считает она. - Есть куда пойти и чем заняться. В агрогородке в прошлом году после ремонта открыли прекрасный Дом культуры, строится кафе, есть хорошая врачебная амбулатория, прекрасная школа искусств. Да и сам поселок красивый и ухоженный".

"Только бы быстрее завершилась реставрация нашего учреждения, - говорит Виктория Кулакевич. - Наш дворцово-парковый ансамбль эпохи классицизма (XVIII-XIX в.) является архитектурной жемчужиной Беларуси и памятником архитектуры международного значения. Посмотреть на уникальную лепнину дворца, кессонные деревянные потолки, прогуляться по старинному парку приезжает все больше туристов. Даже у искушенных он вызывает восхищение своим размахом и великолепием".

Несмотря на то, что основная часть комплекса Булгаков еще находится на реставрации, это не мешает принимать растущий из года в год поток туристов. Кроме действующих пока только двух экспозиционных залов, здесь знакомят, и это особенно нравится гостям, с элементами и ходом реставрации. Сотрудники уверены, что многие сюда еще вернутся, чтобы увидеть уже воссозданный памятник архитектуры. Строительные работы планируют завершить в 2020-2021 годах, и, как ожидается, количество гостей будет расти в геометрической прогрессии. А это значит, что нужна сопутствующая инфраструктура: гостиница, пункты общественного питания, торговые объекты, информационные указатели, стоянки для авто и велосипедов.

И об этом также думают сельсовет и местные жители. В частности, пенсионер Михаил Забелов (до выхода на пенсию 40 лет бессменно руководил местной школой искусств) за собственные сбережения в центре агрогородка строит кафе. Мы узнали, что называться оно будет "Авеню". Его не пугает, что в агрогородке всего 579 жителей, и есть серьезный конкурент - кафе местного райпо "Легенда". "Уровень жизни людей постепенно растет. Людям хочется комфортно отдохнуть и вкусно покушать, - говорит будущий бизнесмен. - Многим город приелся, и они стремятся попасть в глубинку, где не только должна быть возможность отдохнуть на фоне красивой природы, посмотреть достопримечательности, но и продегустировать местную кухню, провести время интересно и с пользой. Я рассчитываю, что мое кафе понравится молодежи нашего колледжа и туристам".

Свой бизнес-проект Михаил Романович реализует уже на протяжении 10 лет. К каждому этапу он относится скрупулезно и продуманно. Большинство строительных работ и благоустройство прилегающей территории выполнено своими руками. Сейчас на финише отделка интерьеров, закупается оборудование для кухни, бара, буфета и вип-зала. Хозяин кафе занимается подбором кадров и поваров. "В этом деле меня поддерживает моя супруга и сын, который живет и работает в Бобруйске, - рассказывает он. - Они меня подталкивают быстрее вводить объект, да и местные жители ждут открытия кафе с нетерпением. Планирую принять первых посетителей уже в конце текущего или начале будущего года".

Рядом с кафе разместится магазин "Евроопт". Известному ретейлеру уже предоставлена площадка, торговый объект планируют открыть до конца года. Это ответ на обращение в сельсовет местных жителей по улучшению торгового обслуживания. Первым откликнулось Кировское райпо, обновив и модернизировав магазин "Родны кут". "Приятно, что пожелания людей воплощаются в жизнь, - говорит местная жительница Наталья Лукьянова. - Наш агрогородок из года в год хорошеет, также в нем создается инфраструктура для комфортной жизни на селе. Мы надеемся, что это привлечет сюда молодежь и территория будет развиваться еще активней".

Из увиденного за день понятно, что жизнь не стоит на месте благодаря в том числе деятельности органов местного самоуправления. Субботники, сходы местных жителей, акции, реализация различных проектов и инициатив по улучшению жизни здесь обычное явление. Важно, что есть движение навстречу: сельсовет со стороны местных жителей получает помощь и инициативу. А итогом проделанной работы является улучшение качества жизни на селе.

Сергей КУЛЯГИН,

ФОТО Олега ФОЙНИЦКОГО,

БЕЛТА.-0-