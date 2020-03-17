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17 марта 2020, 21:19

РЕПОРТАЖ: Как в Беларуси заготавливают березовый сок

"Сочный сезон" в этом году начался на несколько недель раньше, чем обычно. Лесхозы южных регионов Беларуси приступили к заготовке березового сока уже в конце февраля, а сейчас работа активно идет по всей стране. Причиной стала аномально теплая погода, которая повлияла на период сокодвижения. Журналисты БЕЛТА побывали в Старобинском лесхозе на юге Минской области и узнали, как идет заготовка, можно ли ее проводить самостоятельно и сколько стоит березовый сок в этом сезоне.

"Зимы почти не было, она нас не побаловала снегом. Это сыграло свою роль. Сразу началось сокодвижение у клена - это всегда показатель, хотя мы этот сок в промышленных объемах не заготавливаем. Потом в конце февраля - начале марта пришел черед березы. Такого никогда не было. Самым ранним началом сбора обычно была середина марта, а чаще всего вообще заготавливали в апреле", - рассказал директор Старобинского лесхоза Антон Романовский.

Интересуемся, повлияли ли климатические аномалии на вкус сока. "Даже лучше стал, - заверил директор лесхоза. - Люди хвалят нынешний сок. Он более сладкий, содержит больше сахаров. Солнышко побаловало березы в этом году".

Лесоводы прогнозировали, что после теплой бесснежной зимы "сочный сезон" может пройти за две-три недели. Но с учетом ночных заморозков ожидается, что заготовка березового сока в Минской области все-таки будет дольше.

Мы побывали на месте сбора полезного напитка. Березам на делянке около 70 лет. Как нам пояснили, заготавливать сок можно только с тех деревьев, которые планируется срубить в течение пяти лет. Для подсочки отбираются березы с диаметром ствола не менее 20 см. Бензопилой на дереве делают один надрез под углом 30 градусов от вертикальной оси, а если диаметр ствола больше 34 см - два. Длина надреза не должна превышать 12 см, глубина - не более 4 см. Лесоводы собирают сок ежедневно, по мере наполнения мешков. С одной березы можно получить до 200 л, но не сразу - это займет две-три недели.

"В конце сезона заготовки желобки обязательно снимаем. Надрезы замазываем смесью извести и глины. Это необходимо для профилактики заболеваний деревьев", - отметила лесничий Краснослободского опытно-производственного лесничества Елена Ворошкевич.

Самый лучший сок получают на чистых супесчаных почвах и на холмах. Если тип леса черничный или березы растут возле болота, напиток будет более темным, с желтизной.

По словам лесоводов, людям нравится приезжать непосредственно на делянку, чтобы перелить сок из пакета сразу в свою тару, убедиться в его чистоте и прозрачности. Кроме того, в лесничестве березовый сок дешевле, чем в торговых точках. По словам Антона Романовского, в лесу можно купить 1 л сока за 23 копейки, а на специальных торговых площадках - за 36 копеек. При этом в магазине цена березового сока будет еще выше.

"В этом году делаем упор на продажу населению. Хотим реализовать людям не менее 30% собранного объема, будем стремиться к 50%. Раньше в Красной Слободе был консервный завод, а сейчас надо возить сок на более дальние предприятия. Заводы предлагают цену максимум 13 копеек, поэтому нам выгоднее продавать населению", - отметил директор Старобинского лесхоза.

Жительница поселка Красная Слобода Галина Лопатина приехала на делянку за соком вместе с мужем. "Давно доказано, что березовый сок очень полезен. Его после операций советуют. И здесь почти бесплатно, - сказала она. - Я всегда литров 100 закатываю. В прошлом году было 60 банок. У нас большая семья, так что все расходится, особенно летом".

Люди имеют возможность и самостоятельно заготовить березовый сок. Для этого необходимо обратиться в ближайшее лесничество или лесхоз. Специалисты покажут доступные для заготовки места, объяснят технологию сбора и проследят за правильным завершением процесса. Не все деревья пригодны для сбора, и при нарушении правил им можно нанести вред. Поэтому нарушителей будет ждать штраф.

"В этом году никто с заявлением на сбор сока в лесхоз не обращался. Да и цена самого сока сформировалась такая, что людям невыгодно покупать пакет и тратить свое время - лучше пусть это сделают профессионалы", - обратил внимание Антон Романовский. При этом есть нарушители: в Старобинском лесхозе с помощью фотоловушки поймали двоих и привлекли к административной ответственности.

Лесхозы Беларуси уже собрали около 3 тыс. т березового сока, из них 285 т продали населению. Каждый второй литр заготовлен в Брестской области (1647 т). Первые партии полезного напитка отправились на экспорт. Несмотря на климатические аномалии и нестабильное сокодвижение, лесоводы убеждены: березового сока в этом году хватит всем.

Валерия ГАВРИЛОВА,

ФОТО Оксаны МАНЧУК,

БЕЛТА.-0-

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