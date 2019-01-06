РЕПОРТАЖ: Как в гомельском центре соцобслуживания превращают работу в творчество

Центр социального обслуживания населения Центрального района Гомеля - место, где помогают тем, кто находится в трудной жизненной ситуации. Три вида его деятельности - принципы добровольного обращения, конфиденциальности и всемерной поддержки. В центре внимания сотрудников - человек. Корреспонденты БЕЛТА побывали в отделении дневного пребывания для молодых инвалидов центра и познакомились с теми, чья работа - забота о других.

Накануне рождественских праздников в отделение дневного пребывания для молодых инвалидов прибыли гости: на совместный мастер-класс пришли посетители отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста. За столом застаем большую компанию, встречающую нас улыбками. Работа сопровождается шутками, разговорами. Периодически разбавляет их трелями волнистый попугайчик, воспроизводящий звук звенящего колокольчика. Творческий процесс в самом разгаре.

Занятие по плетению газетной лозой проводит руководитель кружков "Калейдоскоп талантов" и "Мозаика" Татьяна Костенко. Созданию шедевра предшествует долгая и кропотливая работа. Сначала нужно создать ту самую "лозу" - из специальной бумаги с помощью металлической спицы свернуть трубочку. Одновременно это - упражнение на развитие мелкой моторики. Следующий шаг - покрытие материала морилкой, которая придает ей натуральный соломенный цвет. Впрочем, в отделении нередко импровизируют с цветом.

По воле судьбы спектр красок жизни тех, кто ежедневно приходит сюда, был лишен определенных оттенков. Название отделения пребывания молодых инвалидов говорит само за себя. Ежедневно около 20 парней и девушек 18-32 лет с особенностями здоровья проводят здесь время. Однако о своих диагнозах они предпочитают не распространяться, а тем более - не жалуются. Просто некогда, да и не принято. Посетители отделения с помощью наставников привносят позитив в жизнь. Кружки "С ПК на ты!", "Эрудиты", "Мозаика", "Калейдоскоп талантов", "Разноцветные фантазии", "Рукодельница", "Хозяюшка" помогают освоить что-то новое - от изготовления сувениров до приготовления вафельных трубочек со сгущенкой.

В отделении практически все по-домашнему: тапочки или другая удобная обувь, уютный ковер, мягкие диваны. При желании компания может разместиться у большого экрана телевизора, вместе посмотреть фильмы, посмеяться с забавных эпизодов мультфильмов.

Практически каждый квадратный метр помещения - в поделках ручной работы посетителей отделения и его работников. Например, рядом с пушистой красавицей-елкой стоит метровое деревце из газетной лозы. Оно выполнено в разных техниках плетения и уже побывало на предновогоднем марафоне в одном из райцентров области. В коллекции отделения есть грибная полянка, крестьянское подворье, самовар и другие поделки из лозы. На очереди - большая мельница. Возможно, она (как в известной песне) перемелет какие-то трудности.

В соседней комнате - цветы в рост человека. Это также коллективная работа посетителей центра. Они украшали фотозону во время одного из городских концертов. Квилинг, вышивание, плетение - только малая часть техник, которые освоили молодые люди в центре.

"Творчество - моя работа и я счастлива. Хватает времени, а главное - терпения", - с улыбкой признается Наталья Лихацкая, которая посещает занятия в отделении почти 10 лет. Говорит, когда-то мечтала стать врачом, но судьба сложилась иначе. Довольна, что получается радовать своими работами - вышитыми картинами, цветами из ткани, плетением из лозы - других людей. Над некоторыми трудится по несколько месяцев. Больше всего времени занимает вышивка ее любимых цветов. А вдруг вылечат кого-то от грусти? Одну из картин вышивала полгода. Подарила.

Все называют ее здесь Натали - подходящее имя для этого ясноглазого улыбчивого человека, который, не скупясь, дарит свои работы. Одна из них, нежно-голубой цветок из легкой ткани, украшает прическу Лизаветы - мастера по складыванию пазлов разного калибра.

"Так, не спеши, не торопись", - настраивает себя Лиза. Не проходит и пяти минут - картина готова. А скромная Татьяна - одна из талантов центра. Девушка учит наизусть и декламирует большие стихотворения. Одно из последних - о "волшебной красоты зиме".

Через месяц будет отмечать 30-летний юбилей Наталья Буланова. Оптимистка по жизни планирует праздник, любит яркие краски и цвета. Словно после окончания рабочего дня, перед выходом из отделения домой девушка подкрашивает глаза и губы. Выход в свет как никак. Кокетливая улыбка на прощание.

Попрощавшись с молодежью, продолжаем общение с представителями золотого возраста. В центре для многих из них с выходом на заслуженный отдых началась новая жизнь. Суставная гимнастика с элементами йоги, занятия по рисованию, пению, хореографии, рукоделию, интеллектуальному развитию - увлеклись тем, о чем мечтали.

Логические задачи разной сложности для гомельчанки Надежды Букатовой - разминка для ума и увлекательное занятие. Почти год она занимается в кружке "Эрудит" и с пытливостью знатока ищет ответы на разные вопросы. Чем труднее и витиеватее, тем интереснее, считает она. "Вот, по-вашему, какой цветок ассоциируется с фотоаппаратом?", - с ходу тестирует нас на логику, смекалку и юмор. И не затягивая время, знаток раскрывает ответ, который во время одного из турниров "Что? Где? Когда?" приблизил победу ее команде, - "Незабудка".

Тренирует шестерку интеллектуалов, в которую она входит, руководитель кружков "Эрудит" и "Рапсодия" отделения дневного пребывания граждан пожилого возраста Сергей Клещенко. Он же режиссер-постановщик многих мероприятий для центра, талантливый педагог и знаток со стажем. Под его руководством посетители кружков не только развиваются интеллектуально, но и репетируют вокальные и танцевальные номера. К примеру, зажигательный танец "Синий иней" собирает на некоторых концертных площадках настоящие флешмобы.

Участница кружка по рукоделию мастерица Валентина Дегтева раскрывает секреты создания ярких кукол-травниц, внутри которых мешочек с душистыми травами: "Используем иголку лишь единожды, остальное - на узелках". Женщина признается, что более 30 лет не брала крючок в руки, с выходом же на пенсию принялась за рукоделие. А наступивший год Свиньи вдохновил на создание сувениров в виде животного-символа. Все работы разошлись. Так и ее коллеги по кружкам. У каждой из них столько работ, что тянет на персональную выставку.

Руководитель кружков "Модистка" и "Рукодельница" Галина Лодня помогает женщинам раскрывать их таланты. Вместе шьют прихватки, искусные куклы тильды, даже костюмы для хора отделения. А волонтер Лариса Сацукевич помогает заочно увидеть мир. Она много путешествовала и с точностью репортера рассказывает в клубе по интересам о разных странах.

В кружках и клубах отделения занимается много талантливых людей. К примеру, жительница областного центра Галина Цуканова сочинила песню о Гомеле, которую сейчас исполняют на различных мероприятиях. Рассказывая о своих знакомых, женщины слегка конфузятся - не могут вспомнить отчеств. В их кругу принято обращаться только по имени. Клубы по интересам для некоторых их участников стали началом дружбы. Вместе посетительницы отделения отправляются в путешествия, решили лучше узнать родные места. Так, съездили на экскурсию в Ветковский музей старообрядчества, мемориал в деревне Красный Берег и старинную усадьбу Козел-Поклевских в Жлобинком районе. При поддержке Гомельской епархии побывали на туровских святынях. Мечтают посетить Мозырский замок. Хватает сил и на благотворительность: готовят концертные программы и памятные сувениры для детских домов и хосписов. Планов - на много лет вперед.

Энергию, вдохновение представителям старшего поколения и молодежи дают люди, в трудовой книжке которых написано - социальный работник.

В такой работе невозможно действовать штампами. "К каждому человеку нужно найти индивидуальный подход. В общении с ними важно даже вопросы задавать правильно", - делится руководитель кружка "Хозяюшка" и инструктор по трудотерапии отделения дневного пребывания молодых инвалидов Оксана Трофимчук.

Ее коллега, специалист по социальной работе, Олеся Новоторова уверена, что в любой работе важно отношение к ней. Если каждый день подходить с душой, трудностей не будет. С таким же настроем проводит занятия на тренажерах инструктор ЛФК Надежда Кравченко.

Они не просто мастера и мастерицы, а еще чуткие и отзывчивые люди. Всегда находятся в постоянном поиске чего-то нового, творческого и оригинального. Говорят, так для подопечных интереснее и самим полезно. И хотя в штатном расписании у них совсем другие должности, многопрофильности не отнять. К примеру, еще несколько дней назад Татьяна Костенко была Снегурочкой на параде новогодних персонажей, а психолог центра - Дедом Морозом.

Кроме отделений для молодых инвалидов и людей пенсионного возраста, в центре действуют подразделения первичного приема, информации, анализа и прогнозирования, социальной помощи на дому, срочного социального обслуживания, социальной адаптации и реабилитации. В каждом из них находят ключик ко всем, кому нужна поддержка.

Олеся ЖЕЛЕЗНЯКОВА,

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