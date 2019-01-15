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РЕПОРТАЖ: Как в Гродно создают гитары и цимбалы

Регионы 15.01.2019 | 12:56

Создание музыкального инструмента - дело не быстрое. В этом убедился фотокорреспондент БЕЛТА Леонид Щеглов. Для него данный репортаж, наверное, стал самым продолжительным по времени съемок. Загоревшись запечатлеть процесс рождения инструмента, он на протяжении почти двух месяцев посещал мастерскую Андрея Кибиня. Мастер из Гродно, известный и в стране и за рубежом как производитель гитар, создает и наш исконно белорусский инструмент - цимбалы.

Мастер объясняет, что на изготовление одной гитары уходит несколько недель. Это и сама работа с деревом, его обработка, Кроме того, инструмент должен на некоторых этапах отвисеться, немало времени уходит на то, чтобы высохли клей и лак.

"Качественный продукт не может создаваться быстро. Тем более, если речь идет о музыкальном инструменте. Несмотря на технологический прогресс, здесь очень много ручного труда. Именно поэтому в инструментах ручной работы есть душа. Ведь мастер, если он по-настоящему любит дело, оставляет в каждом из творений частичку себя", - рассказывает Андрей Кибинь.

Свою юношескую мечту мастер реализовал. Говорит, что хотел делать гитары и планомерно к этому шел. Специального образования, в том числе и музыкального, нет. Отец привил любовь к работе с деревом. В детстве он для себя мастерил игрушки, масштабные модели. Позже попробовал сделать гитару. Если первый инструмент создавался на кухне, то сегодня у Андрея Кибиня, как он шутит, небольшая мануфактура в Гродно, где он трудится с небольшой, но дружной командой.

"Нельзя сказать, что путь был простым. Ведь все нюансы постигал путем проб и ошибок. Что-то можно было почерпнуть из книг, что-то додумывал и доделывал сам", - рассказывает Андрей Кибинь. У него, как и у любого мастера, есть свои секреты. Раскрывать, конечно, не спешит. С опытом приходит понимание, что и как можно сделать лучше. Например, счет уникальных инструментов и приспособлений, которые Андрей Кибинь создал для облегчения работы, идет уже на десятки. Однако непосредственно ручного рутинного однообразного труда очень много. Поэтому, объясняет мастер, главное для тех, кто создает музыкальные инструменты, - усидчивость и любовь к своему делу.

Для изготовления гитар берется ель, кедр, палисандр, бук, клен, красное дерево. В зависимости от используемого материала звучание гитары будет различным. Хотя правильно подобранные древесина, лак и клей - лишь часть идеального звучания. Куда сильнее на качество инструмента влияет подход к работе, философия производителя. Иногда на доведение до идеала одного элемента могут уходить часы и дни, но конечный результат, уверен мастер, того стоит.

"И без желания постоянно совершенствоваться и учиться ничего не получится. Решить в какой-то момент, что все уже умеешь и знаешь, будет неправильно", - отмечает мастер. Он вспоминает, как несколько лет назад узнал, что в Беларуси практически не осталось производителей традиционных для нас цимбал.

"Тогда подумал, что это такой же струнный инструмент, как гитара. Какие могут быть сложности? Однако первый экземпляр меня разочаровал. Цимбалы оказались очень серьезным инструментом, требующим ответственного подхода и знания многих нюансов. Идеального звучания не получилось", - рассказал Андрей Кибинь. Даже породы древесины для классических белорусских цимбал используются соответствующие: чаще всего бук и ель.

Кстати, богатый опыт работы с древесиной пригодился мастеру и во время участия в одном интересном проекте по восстановлению раритетных автомобилей. Ранее даже в самых престижных авто было немало деревянных деталей. Нужного специалиста для восстановления уникальных элементов московская компания нашла только в Гродно. Оказывается, что изготовить элементы отделки или кузова для столетнего лимузина, под силу далеко не каждому.

Двух одинаковых инструментов, отмечает мастер, не бывает. Даже если они изготовлены из одного куска древесины. Если речь идет о профессиональных инструментах, различаются они, порой, конструктивно: исполнитель заказывает размеры и цвет под себя. Может мастер и украсить инструмент по желанию клиента. Но вот форма головы грифа остается неизменной: она своеобразный автограф производителя.

Сегодня гитары от Андрея Кибиня есть, например, у известных белорусских музыкантов: гитаристов, рок-исполнителей. Индивидуальные заказы приходят также из-за рубежа, например, из США, Японии.

Кстати, в сентябре 2018 года он представлял свои инструменты на выставке в Минске. Андрей Кибинь с оптимизмом отмечает, что в Беларуси есть интерес к своим производителям музыкальных инструментов. Сегодня, признается мастер, все чаще за цимбалами и гитарами из Гродно обращаются музыкальные школы регионов.

Сергей ГАВРИЦКИЙ,

ФОТО Леонида ЩЕГЛОВА,

БЕЛТА.-0-

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Гродно, ремесленники
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