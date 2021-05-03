РЕПОРТАЖ: Как в Кричеве собирают корабли и мечтают о море

Небольшой городок Кричев в Могилевской области во времена Российской империи носил гордое название судостроительного центра огромной империи - в потемкинский период это была основная база обеспечения Черноморского флота. Здесь строили целые флотилии яхт и гребных судов, а Кричевская судостроительная верфь была знаменита практически на весь белый свет. И несмотря на то, что время Кричева судостроительного прошло, современные школьники не перестают мечтать о море. На занятиях по судомоделированию в центре творчества детей и молодежи "Крэчут" под чутким руководством педагога Алексея Титова они собирают различные парусники, подлодки и даже знаменитые исторические корабли. Корреспонденты БЕЛТА решили узнать, почему школьников так манят корабли.

Алексей Титов уже более четырех десятков лет учет юных кричевлян создавать настоящие корабельные шедевры - все это время он остается для мальчишек верным товарищем, увлеченным и талантливым педагогом.

"Море я в первый раз увидел, когда мне было около 6 лет. Тогда меня впечатлили корабли в порту - и хоть я был маленьким, но, наверное, именно тогда я отдал свое сердце морю, - вспоминает педагог дополнительного образования. - Увлечение судомоделизмом началось со школьной скамьи. Тогда был кружок в одной из средних школ в городе. Я был капитаном команды и стал дважды чемпионом".

Среди первых моделей кораблей, которые сделал Алексей Титов, - один из кораблей путешественника Христофора Колумба "Нинья". "Чертежи этого корабля я нашел в журнале, - улыбается педагог. - А когда все готовились к выпускным экзаменам в школе, собрал модель знаменитого русского фрегата "Паллада" - чертежи тоже были в периодическом издании. Параллельно читал тематические книги - тема кораблестроения все больше захватывала меня".

Алексей Титов поступил в Московский технологический институт и здесь продолжил свое хобби. А после окончания университета стал работать на Кричевском мясокомбинате. "У меня была руководящая должность и весьма приличная заработная плата. Но сердце тянуло к кораблям. Так я оставил весьма прибыльную должность и ушел за мечтой - стал руководителем судомодельного кружка. И знаете, я ни разу об этом не пожалел", - отметил Алексей Титов.

Вместе с Алексеем Титовым отправляемся в святая святых - мастерскую, где под руководством педагога мальчишки создают модели своих кораблей. В кабинете полным ходом идет работа - кто-то красит, кто-то шлифует, собирает детали будущей модели.

"Создание модели любого корабля - кропотливая и долгая работа. На создание одной модели могут уйти годы - все делается вручную. Для корпуса используется дерево, остальные детали делаются из специальных наборов. Однако качество элементов не всегда хорошее - все равно приходится их доделывать, переделывать, потому в ход идут подручные средства", - подчеркнул Алексей Титов.

Ребята заняты делом и неохотно рассказывают о себе и своих достижениях. Алексею Фидченко всего 15 лет и уже 7 лет он посещает кружок судомоделирования. У него за плечами различные соревнования и много побед. "Пандемия принесла с собой много неприятных моментов. Кто-то из детей перестал приходить на занятия - родители переживают и их можно понять. Кроме этого, отменились многие соревнования, в том числе международные, - рассказал педагог. - Алексей каждый день приходил ко мне и спрашивал, прислали ли положение конкурса - очень хотел в нем участвовать. И он во всем настойчивый. Старательно работает над моделями, очень много усилий тратит на мелкие детали".

На вопрос, почему ребята стали заниматься в кружке, они поделились, что кто-то приходил сюда за компанию с друзьями, а кто-то просто услышал о занятиях в школе. "Так часто получается, что ребята, которые пришли просто за компанию, остались тут. И делают серьезные успехи. Мы здесь не просто коллектив. В первую очередь мы друзья, которые готовы помочь и поддержать. И они поддерживают интерес друг друга. Ведь если нет заинтересованности, ничего не получится", - подчеркнул Алексей Титов.

Занятия в кружке по судомоделированию бесплатные. Его могут посещать ребята от 11 и до 18 лет. Сейчас здесь занимается более 20 человек. "Зачастую к нам приходят так называемые трудные подростки - не сложились отношения с учителями в школе, может, со сверстниками. И моя главная цель - не только научить их модели кораблей собирать. Безусловно, эти занятия дисциплинируют. Но так же важно создать для детей комфортную и добрую атмосферу. В такой поддержке мы все можем видеть, как условный Сашка сначала становится Сашей, а затем Александром. Ребята растут здесь. И я рад, что могу помогать им на этом пути", - поделился Алексей Титов.

"За столько лет я ни разу не пожалел, что оставил перспективную и руководящую должность ради своей мечты. Я продолжаю быть капитаном своего корабля и помогаю в этом путешествии своим мальчишкам. Я воспитал много талантливых ребят, несколько чемпионов, а кто-то из них тоже связал свою жизнь с судомоделированием. Ведь это очень популярный и престижный спорт. И я рад, что ребята из Кричева вместе со мной преданы морю", - отметил Алексей Титов.

Анастасия ГУЗОВСКАЯ,

фото Олега ФОЙНИЦКОГО,

БЕЛТА.-0-