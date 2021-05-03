РЕПОРТАЖ: Как в Кричеве собирают корабли и мечтают о море

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Понедельник, 3 мая 2021
Минск Сплошная облачность +6°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
13:53 Гомельские таможенники обнаружили марихуану в грузовике из Украины Происшествия
13:44 Ядерное топливо готово для начальной загрузки в реактор второго энергоблока БелАЭС Экономика
13:34 Во Франции сошла лавина - три человека погибли В мире
13:33 В Смолевичском районе бесправник пытался уйти от преследования ГАИ Происшествия
13:32 Доллар на торгах 3 мая подорожал, евро и российский рубль подешевели Экономика
13:30 В Витебске откроется выставка военных предметов из семейных архивов Культура
13:28 Японские исследователи сняли зараженные COVID-19 клетки на камеру Технологии
13:22 Электронная ярмарка вакансий минских предприятий пройдет 6 мая Регионы
13:19 В Минской области за выходные в двух ДТП пострадали несовершеннолетние Происшествия
13:03 В Ельском районе опрокинулся мотоблок - пострадал 11-летний пассажир Происшествия
13:01 Жители Могилевской области могут сообщить в КГК о дефиците или завышении стоимости лекарств Регионы
13:00 За сутки в Беларуси зарегистрированы 834 пациента с COVID-19, выписаны 648 Общество
12:46 Финал областного фестиваля патриотической песни пройдет в Гродно 9 мая Регионы
12:40 Установлены обстоятельства смерти мужчины, тело которого привезли к зданию милиции в Черикове Происшествия
12:38 Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра объявлен в Беларуси на 4 мая Общество
12:37 В Солигорске мужчина получил 2 года ограничения свободы за оскорбление милиционера в соцсети Происшествия
12:34 Дождливая погода ожидается в Беларуси на этой неделе Общество
12:29 "Белтелеком" 9 мая предоставит бесплатные звонки ветеранам войны Общество
12:29 Знает проблемы людей и в городе, и на селе - Кубраков в Гродно представил начальника УВД Регионы
12:26 ЕК рекомендовала странам Евросоюза разрешить въезд вакцинированным иностранным туристам В мире
12:16 Правящая фракция парламента Армении выдвинула Пашиняна на пост премьер-министра В мире
12:15 БРСМ дает старт патриотическому онлайн-проекту "Подвиг молодых" Общество
12:01 МЧС: ветер утихнет к концу дня Общество
11:59 Минсвязи 4 мая выпустит почтовые марки из серии EUROPA Общество
11:43 Тематическая выставка "Военные годы газетной строкой" открывается в БГПУ Общество
11:41 Витебские десантники провели мини-парад для 101-летнего ветерана войны Регионы
11:19 Состояние двух подростков, доставленных вертолетом в Минск, по-прежнему крайне тяжелое - Минздрав Общество
11:18 В России за сутки выявили 8489 случаев заражения COVID-19 В мире
11:05 Объявлен конкурсный отбор сценарных заявок к фильмам "Моя Беларусь" Культура
11:05 В Беларуси за выходные в ДТП 1 человек погиб и 9 травмированы Происшествия
Все новости
Все новости
Регионы
03 мая 2021, 10:41

РЕПОРТАЖ: Как в Кричеве собирают корабли и мечтают о море

Новости темы "Репортаж БЕЛТА"
Куличи выпекать, волочебников звать и дом еловыми лапками устилать, или Пасхальные обычаи Могилевского района
Ушла по блату на фронт, брала Прагу и не стала портить биографию любимому - история суперпозитивной 97-летней сибирячки из Гродно

Небольшой городок Кричев в Могилевской области во времена Российской империи носил гордое название судостроительного центра огромной империи - в потемкинский период это была основная база обеспечения Черноморского флота. Здесь строили целые флотилии яхт и гребных судов, а Кричевская судостроительная верфь была знаменита практически на весь белый свет. И несмотря на то, что время Кричева судостроительного прошло, современные школьники не перестают мечтать о море. На занятиях по судомоделированию в центре творчества детей и молодежи "Крэчут" под чутким руководством педагога Алексея Титова они собирают различные парусники, подлодки и даже знаменитые исторические корабли. Корреспонденты БЕЛТА решили узнать, почему школьников так манят корабли.

Алексей Титов уже более четырех десятков лет учет юных кричевлян создавать настоящие корабельные шедевры - все это время он остается для мальчишек верным товарищем, увлеченным и талантливым педагогом.

"Море я в первый раз увидел, когда мне было около 6 лет. Тогда меня впечатлили корабли в порту - и хоть я был маленьким, но, наверное, именно тогда я отдал свое сердце морю, - вспоминает педагог дополнительного образования. - Увлечение судомоделизмом началось со школьной скамьи. Тогда был кружок в одной из средних школ в городе. Я был капитаном команды и стал дважды чемпионом".

Среди первых моделей кораблей, которые сделал Алексей Титов, - один из кораблей путешественника Христофора Колумба "Нинья". "Чертежи этого корабля я нашел в журнале, - улыбается педагог. - А когда все готовились к выпускным экзаменам в школе, собрал модель знаменитого русского фрегата "Паллада" - чертежи тоже были в периодическом издании. Параллельно читал тематические книги - тема кораблестроения все больше захватывала меня".

Алексей Титов поступил в Московский технологический институт и здесь продолжил свое хобби. А после окончания университета стал работать на Кричевском мясокомбинате. "У меня была руководящая должность и весьма приличная заработная плата. Но сердце тянуло к кораблям. Так я оставил весьма прибыльную должность и ушел за мечтой - стал руководителем судомодельного кружка. И знаете, я ни разу об этом не пожалел", - отметил Алексей Титов.

Вместе с Алексеем Титовым отправляемся в святая святых - мастерскую, где под руководством педагога мальчишки создают модели своих кораблей. В кабинете полным ходом идет работа - кто-то красит, кто-то шлифует, собирает детали будущей модели.

"Создание модели любого корабля - кропотливая и долгая работа. На создание одной модели могут уйти годы - все делается вручную. Для корпуса используется дерево, остальные детали делаются из специальных наборов. Однако качество элементов не всегда хорошее - все равно приходится их доделывать, переделывать, потому в ход идут подручные средства", - подчеркнул Алексей Титов.

Ребята заняты делом и неохотно рассказывают о себе и своих достижениях. Алексею Фидченко всего 15 лет и уже 7 лет он посещает кружок судомоделирования. У него за плечами различные соревнования и много побед. "Пандемия принесла с собой много неприятных моментов. Кто-то из детей перестал приходить на занятия - родители переживают и их можно понять. Кроме этого, отменились многие соревнования, в том числе международные, - рассказал педагог. - Алексей каждый день приходил ко мне и спрашивал, прислали ли положение конкурса - очень хотел в нем участвовать. И он во всем настойчивый. Старательно работает над моделями, очень много усилий тратит на мелкие детали".

На вопрос, почему ребята стали заниматься в кружке, они поделились, что кто-то приходил сюда за компанию с друзьями, а кто-то просто услышал о занятиях в школе. "Так часто получается, что ребята, которые пришли просто за компанию, остались тут. И делают серьезные успехи. Мы здесь не просто коллектив. В первую очередь мы друзья, которые готовы помочь и поддержать. И они поддерживают интерес друг друга. Ведь если нет заинтересованности, ничего не получится", - подчеркнул Алексей Титов.

Занятия в кружке по судомоделированию бесплатные. Его могут посещать ребята от 11 и до 18 лет. Сейчас здесь занимается более 20 человек. "Зачастую к нам приходят так называемые трудные подростки - не сложились отношения с учителями в школе, может, со сверстниками. И моя главная цель - не только научить их модели кораблей собирать. Безусловно, эти занятия дисциплинируют. Но так же важно создать для детей комфортную и добрую атмосферу. В такой поддержке мы все можем видеть, как условный Сашка сначала становится Сашей, а затем Александром. Ребята растут здесь. И я рад, что могу помогать им на этом пути", - поделился Алексей Титов.

"За столько лет я ни разу не пожалел, что оставил перспективную и руководящую должность ради своей мечты. Я продолжаю быть капитаном своего корабля и помогаю в этом путешествии своим мальчишкам. Я воспитал много талантливых ребят, несколько чемпионов, а кто-то из них тоже связал свою жизнь с судомоделированием. Ведь это очень популярный и престижный спорт. И я рад, что ребята из Кричева вместе со мной преданы морю", - отметил Алексей Титов.

Анастасия ГУЗОВСКАЯ,

фото Олега ФОЙНИЦКОГО,

БЕЛТА.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
дети Кричев Могилевская область репортаж хобби
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Регионы
Фото из архива Электронная ярмарка вакансий минских предприятий пройдет 6 мая
Фото из архива Жители Могилевской области могут сообщить в КГК о дефиците или завышении стоимости лекарств
Фото из архива Финал областного фестиваля патриотической песни пройдет в Гродно 9 мая
Дмитрий Резенков Знает проблемы людей и в городе, и на селе - Кубраков в Гродно представил начальника УВД
Витебские десантники провели мини-парад для 101-летнего ветерана войны
Фото из архива Челлендж "Эстафета памяти - единство поколений" стартовал в Витебской области
Главное
Лукашенко передал в дар церкви воссозданную святыню - напрестольный Туровский крест
За сутки в Беларуси зарегистрированы 834 пациента с COVID-19, выписаны 648
Ядерное топливо готово для начальной загрузки в реактор второго энергоблока БелАЭС
Банк БелВЭБ в 2020 году сохранил титул лучшего инновационного банка
Топ-новости
Щекин: белорусская модель демократии показала свою дееспособность
Пасхальные СКИДКИ в Minsk World! Осталось всего 5 дней на покупку квартиры по самой выгодной цене!
МЧС: ветер утихнет к концу дня
Игорь Шуневич покидает пост гендиректора минского "Динамо"
Знает проблемы людей и в городе, и на селе - Кубраков в Гродно представил начальника УВД
Дождливая погода ожидается в Беларуси на этой неделе
РЕПОРТАЖ: Как в Кричеве собирают корабли и мечтают о море
Витебские десантники провели мини-парад для 101-летнего ветерана войны
Вопросы совместного домовладения в нежилом капитальном строении можно обсудить на Правовом форуме
Челлендж "Эстафета памяти - единство поколений" стартовал в Витебской области
БРСМ дает старт патриотическому онлайн-проекту "Подвиг молодых"
В Беларуси осталось посеять сахарную свеклу менее чем на 10% площадей
Доллар на торгах 3 мая подорожал, евро и российский рубль подешевели
"Белтелеком" 9 мая предоставит бесплатные звонки ветеранам войны
Объявлен конкурсный отбор сценарных заявок к фильмам "Моя Беларусь"
Реклама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.