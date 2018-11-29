РЕПОРТАЖ: Как в малых городах помогают склеивать разбитые семейные чаши

Иногда по иронии судьбы при живых родителях дети попадают в приют либо под угрозой оказывается их здоровье и благополучие. В Гомельской области живет около 4 тыс. мальчиков и девочек из более 2 тыс. семей, признанных находящимися в социально опасном положении. В какой-то момент их дом перестал быть крепостью. Разрушенные стены семейного очага по кирпичику восстанавливают специалисты различных служб и ведомств, опираясь на положения декрета №18 "О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях". Как помогают таким родителям вернуть домой самое дорогое, что у них есть, корреспондент БЕЛТА узнала во время пресс-тура в Лоевский и Брагинский районы.

В больших городах - большие возможности, в том числе и подняться тем, кто оступился по жизни. На селе сложнее, тем не менее выход из трудной ситуации находят. В этом году в Лоевском районе в социально опасном положении оказалось 87 детей из 43 семей. Это практически вдвое меньше, чем 10 лет назад. Сказывается системная работа межведомственного механизма по возвращению семей из неблагополучия к нормальной жизни.

В курсе истории каждой семьи, попавшей в сложную жизненную ситуацию, и заместитель председателя Лоевского райисполкома Наталья Каурова. Даже не имея подушки безопасности в виде крупных предприятий-шефов, в районе удается находить способы поддержки тех, кто в ней нуждается. Один из них - старый добрый принцип: с миру по нитке. Периодически проходит акция "Из рук в руки", добрые люди наполняют контейнер Красного Креста по сбору одежды и предметов быта.

По нитке собирают и сами госслужащие во время благотворительных акций. Иногда их старания оправдываются тем, что кому-то получается подарить сказку. В мае в райисполкоме решили помочь подготовиться к выпускному малообеспеченным и неполным семьям. Составили список школьников, уточнили их размеры, закупили наряды и доставили на дом.

В одной из неполных семей это было расценено как чудо - прибыли в нужное время по нужному адресу. Оказывается, на последние деньги, которые дала бабушка, будущая выпускница купила в Гомеле платье и туфли, но на обратном пути у нее украли сумку с покупками. Накануне выпускного бала лоевская Золушка оставалась без наряда. "Каково же было удивление домашних, когда мы пришли с подарками. Первым делом бабушка девочки спросила, а откуда мы узнали, что им так нужно", - говорит Наталья Каурова.

Это дело, как говорят в народе, случайной закономерности. А вот хэппи-энд долгим мучениям Валентины Браточкиной положила целенаправленная работа специалистов. Она вместе с трехлетней дочкой Кристиной оказалась ненужной на родине мужа: свекровь выгнала невестку из дома, когда ее сына осудили. Взяв только пакет с детскими вещами и паспорт, молодая мама вернулась в родные края, но и в Речицком районе ее никто не ждал. Попытала счастья в Лоевском районе, где жил отец. Временный приют оказался не лучшим местом для пребывания ребенка.

"Заберете у меня Кристину?" - Наталья Каурова вспоминает первый вопрос Валентины, когда комиссия пришла изучить условия жизни гостьи. Оставить ребенка в полной антисанитарии не могли, поэтому вместе с мамой девочку поместили на обследование в больницу. За это время в местном хозяйстве нашли вакансию, подыскали вариант арендного жилья в агрогородке Уборок. Всем миром помогали обустроить двухкомнатную квартиру - от люстры и газовой плиты до одежды для ребенка. Девочку определили в детский сад.

Алгоритм действий по декрету №18 отработан до мелочей. И постановка в СОП (социально опасное положение), говорят специалисты, - мера, скорее, превентивная, чтобы не допустить более тяжких последствий и отобрания ребенка.

"Поставить ребенка в СОП - не самоцель, наша работа направлена на оказание помощи. К каждому человеку нужно найти подход, и, поверьте, тогда результат обязательно будет", - подчеркивает заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Гомельского облисполкома Евгений Миткевич. По его мнению, главное найти стимул, определить, с чего может начаться старт новой жизни человека. Для одних - это доброе слово или простой комплимент, для других - ощущение своей важности и понимания, что им доверяют ответственное дело. Вариантов много.

"Помню, что обещал лично на 1 сентября к первому классу рюкзак с принадлежностями для Максима привезти. Свое обещание сдержу, и вы воспитайте сына достойным человеком", - Евгений Миткевич обращается к хозяевам дома по Шевелева в Лоеве, родителям полугодовалого Максима.

Этот дом специалисты взяли на контроль, еще когда Алеся Фоминых была беременна. После рождения мальчишки специалисты не давали согласия на выписку из роддома - были социальные и медицинские показания для госпитализации малыша. По словам женщины, местные власти помогли создать условия: бесплатно провели воду, выделили материальную помощь, собрали необходимые вещи. В августе малыша привезли в чистый и уютный дом.

Сегодня полугодовалый крепыш широко раскрытыми глазами смотрит на мир и людей, которые помогли его родителям создать условия для обновленной жизни.

Уже по фасаду двухэтажного дома на улице Советской райцентра можно понять, что здесь живет счастье. Наталья и Иван Кравченко свили гнездышко, в котором воспитывают детей, не разделяя их на своих и чужих. Любят тех, кому не довелось вернуться в биологическую семью. В этом году профессиональные родители отметят десятилетие дома семейного типа, в котором подарили тепло 16 ребятам. Некоторых уже выпустили в самостоятельную жизнь, они готовятся стать родителями. Но и о маме с папой, воспитавших, подготовивших им приданое (такая традиция у семьи Кравченко), не забывают.

В это время в доме редкие минуты тишины - дети в школе, но их присутствие здесь заметно по многочисленным вещам.

Мама Наталья проводит по галерее семейной славы и с любовью рассказывает о достижениях каждого из своих воспитанников. Она делится секретами воспитания и хорошей успеваемости детей. Говорит, очень помогает специальная коробка со стимулом. В пятницу по итогам ревизии дневников в конце недели она выдает на выходные заслуженную награду - мобильные телефоны. В воскресенье вечером сотовые отправляются обратно в коробку.

Следующий пункт пресс-тура - Лоевский районный социально-педагогический центр. Полдень. Все дети на уроках в школе. А в центре проводится заседание семейного клуба: на занятиях психолога дети и родители вместе весело и с пользой проводят время.

Директор учреждения Юрий Наркевич проводит экскурсию по временному дому для детей, отобранных у подзабывших о своих обязанностях родителей. Для некоторых ребят он и сам становится практически родным человеком. Руководителя дети называют по-доброму - дядя Юра.

По его словам, в приюте с ребятами работают "золотая Михайловна", "золотая Александровна" и другие специалисты - от воспитателя до повара и водителя, которые относятся к работе с душой. К примеру, повар, увидев, что ребенок загрустил, может отвести его на кухню и предложить продегустировать меню дня.

"Многие говорят, что в нашем центре дети получают даже то, что недоступно некоторым в благополучных семьях. Обычно в таких случаях отвечаю, что даже самые вкусные "котлеты-конфеты" никогда не заменят родителей, какими бы они ни были", - рассказывает Юрий Наркевич. Заветное желание директора - чтобы дети спали в своих кроватках дома, а аккуратно застеленные покрывалами места в спальнях для девочек и мальчиков в приюте оставались пустыми.

Универсальный способ исправления проблемных ситуаций нашли в Брагинском районе: трудоустраивают безработных родителей в Брагинскую среднюю школу. Говорят, так надежнее - и дети, и родители под присмотром. По такой схеме обеспечены рабочими местами более 10 человек, которые остаются работать и после снятия их с учета по социальному неблагополучию.

Преображение жизней проходит на глазах заместителя председателя комиссии по делам несовершеннолетних Брагинского райисполкома Ольги Ясинской, которая посвятила профессии 24 года. Изнанку семейного неблагополучия она видит ежедневно, чувствует и знает, как найти пресловутый индивидуальный подход к каждой раненой судьбе. Главный секрет - поддержка и словом, и делом.

Алла Вашкевич одна воспитывает шестерых детей. Старшей дочери шестнадцать, младшему сыну - четыре. На учет по СОП попала из-за антисанитарии в старом жилище, в котором обосновалась после переезда из Василевич, и отсутствия постоянного дохода - не было работы. Женщине выделили четырехкомнатную квартиру из фонда соцжилья, трудоустроили в школу, периодически оказывают адресную материальную помощь, одна из последних - Br900. На деньги, которые получила недавно, приобрела новую стиральную машину, старшей дочери - мобильный телефон, хватило и на бытовые нужды. Сегодня она уже и не вспоминает о страшном времени. Семья снята с учета, весной планируют новоселье - в апреле в Брагине сдается новый дом, в котором в кредит строят трехкомнатную квартиру.

А пока вместе со старшими детьми ходит в школу: они на учебу, сама на работу. "Живу ради них, все ради них", - признается многодетная мама.

Никому не желает повторения своей судьбы и жительница Брагина Татьяна Тульженко. Сама поднимала пятерых детей, а сложности пыталась утопить на дне стакана. Пристрастилась. В ее стиле жизни комиссия усмотрела сразу несколько причин для постановки на учет: антисанитария в доме, злоупотребление алкоголем, частые конфликты с бывшим мужем. Отобрание детей стало шоковой терапией. Закодировалась.

"Теперь понимаю, что решение всех проблем нужно искать в себе. Осознать все помог и школьный психолог, с которым разговаривали по часу. Сама взяла себя в руки, и в комиссии помогли", - вспоминает Татьяна. Сейчас в ее жизни - светлая полоса, которая, как надеется женщина, будет всегда.

За 9 месяцев текущего года благодаря межведомственному подходу удалось нормализовать ситуацию в более 3,4 тыс. семей Гомельской области. Трудоустроены более тысячи мам и пап, 270 семей улучшили жилищные условия, еще 1,5 тыс. наладили санитарно-гигиенические условия быта, адресную помощь от государства получили более 420 семей, гуманитарную - 640. Пожалуй, самый важный результат - более 250 детей, признанных нуждающимися в госзащите и отобранных ранее у родителей, были возвращены в свои семьи.

"Значит, работа проделана не зря. Государство дает реальную помощь. Имея такую поддержку, семьям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, проще подняться", - заключает Евгений Миткевич. Для него и всей межведомственной команды счастливые глаза детей - лучшая благодарность за работу.

Олеся ЖЕЛЕЗНЯКОВА,

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