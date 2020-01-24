РЕПОРТАЖ: Как в Могилеве создают муравьиные фермы

Кого только сейчас не держат в своих домах люди: собак и котов, хомячков и крыс, рыбок, черепашек, ящериц, змей, пауков, кроликов, обезьянок. А вот могилевчанин Андрей Ковалев - мирмикипер. Он не только создает, но и заселяет муравьиные фермы. Корреспонденты БЕЛТА узнали, как появляются комнатные муравейники.

Андрей - учитель химии и биологии Пашковского детского сада-базовой школы Могилевского района. На его счету около 20 лет успешного преподавания. Создание муравьиных ферм - его хобби, которое переросло в небольшой бизнес.

"Я с детства любил часами наблюдать за аквариумом. Родителям приходилось вмешиваться в процесс созерцания, а то я мог и про уроки забыть, и про домашние дела, и вообще про все на свете. Если бы мне маленькому рассказали, что можно посмотреть на муравейник изнутри, я бы был несказанно счастлив. Но тогда у нас не было такой возможности. Зато теперь я не только сам могу туда заглянуть, но и показать этот удивительный мир другим", - поделился Андрей.

А мир в муравейнике - на самом деле удивительный, и живет он по особым правилам, которые ученые до конца не разобрали. Там есть солдаты, разведчики, няньки, рабочие. Каждый из них отвечает за определенную работу и умеет быстро передавать информацию. Например, если на муравейник напали, все солдаты в считанные секунды встанут на защиту своего жилища.

"Муравейник - хорошо налаженный механизм. Здесь каждый четко знает свои обязанности и строго их выполняет. Няньки должны заботиться о приплоде и ничего другого они делать не будут. Хотелось бы, конечно, верить, что вся жизнь муравьев управляется интеллектом, но это всего лишь инстинкты. Однако наблюдать за жизнью этой сложной структуры - одно удовольствие", - рассказал создатель необычных домов для муравьев.

Андрей Ковалев изготавливает муравьиные дома из акрила. Прозрачные стенки формикария позволяют наблюдать за жизнью насекомых. Муравьиная ферма - сборная конструкция, состоящая из нескольких частей. Они бывают разных размеров, вертикальные и горизонтальные. Арена - место для прогулок, здесь же устанавливается кормушка и поилка. Просто так воду не зальешь - маленькие жители могут погибнуть. Чтобы муравьям было что попить, сюда кладется небольшой ватный шарик, который смачивают водой. Прогулочную часть фермы можно украсить: добавить цветного песка, мраморной крошки, крупных камней, искусственный газон и различные украшения. Все это можно найти в специализированных магазинах. Основная часть муравьиного дома - целый лабиринт ходов. Именно здесь протекает жизнь насекомых.

Эти ходы соответствуют тем, что есть в муравейниках в природе. Здесь муравьи питаются, спят, размножаются, создают небольшие склады с провизией, выращивают потомство. Сначала может показаться, что в этом нет ничего интересного. Но, присмотритесь, муравьи не ползают хаотично. Кто-то из них перетаскивает зерна и семена, а весь провиант складывается с учетом влажности в отдельных частях формикария. Насекомые не только раскладывают, но и сортируют корм: все зернышки лежат раздельно. Муравьи-уборщики приводят жилище в порядок: выносят мусор на арену, а разведчики занимаются поисками еды. Когда муравьиная колония разрастается, менять формикарий не обязательно: можно добавить еще несколько модулей.

Андрей сам заселяет муравьиные фермы. "Согласитесь, кому нужна эта ферма без жильцов? Мое образование биолога помогает в разведении муравьев. Занимаюсь этим дома. Сейчас развожу черных садовых и муравьев-жнецов. В планах - начать разводить какой-нибудь экзотический вид. Процесс создания колонии сложный, муравьев нужно содержать в определенном температурном режиме, учитывать влажность воздуха и исключать большое количество света. Потом их можно приучить к постоянному освещению, но этим нужно заниматься уже после переезда колонии в формикарий", - отмечает мирмикипер.

Заселение колонии в формикарий каждый раз проходит по-разному и может занимать от нескольких часов до нескольких недель.

"За заселением наблюдать интереснее всего. Определяется иерархия. Когда я переселял своих первых муравьев, не отходил от фермы, все ждал, кто же даст команду выбираться из колбы. Отвернулся буквально на минутку - и все, муравьи уже вовсю изучали новую территорию. Расстроился тогда жутко", - вспоминает Андрей.

Муравьиные фермы набирают популярность во всем мире, и Беларусь не исключение. Андрей продает формикарии через интернет. Чаще всего их приобретают родители для своих детей, ведь муравьи, пожалуй, самые неприхотливые питомцы. Одной колбочки зерен и семян может хватить им почти на год. Живут формикарии от нескольких месяцев до нескольких лет. Процессом наблюдения увлекаются дети, за ними - взрослые. Вместе они начинают узнавать что-то новое, читать про лес, природу, ее сохранение.

"Сейчас время такое: дети и подростки поглощены интернетом, социальными сетями и компьютерными играми. Вместе с тем человечество повернулось к вопросам экологии. Мы много рассуждаем с детьми на уроках, я рассказываю им последние новости из мира защиты и сохранения окружающей среды. Однако мало говорить, до детей нужно достучаться. Когда приносишь на урок формикарий, не только рассказываешь, но и показываешь, как живут эти маленькие санитары леса, детям становится интересно. Они увлекаются процессом, начинают искать дополнительную информацию, задают много вопросов", - с улыбкой рассказал Андрей.

Вот так, создавая удивительные муравьиные фермы, Андрей Ковалев не только развлекает людей, но и вовлекает их в познание нашего огромного мира.

Анастасия ГУЗОВСКАЯ,

Фото Олега ФОЙНИЦКОГО,

БЕЛТА.-0-