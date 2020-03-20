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20 марта 2020, 14:47

РЕПОРТАЖ: Как в Могилеве Навруз празднуют

День весеннего равноденствия во всех культурах мира праздновали по-разному. В Индии это праздник красок Холи, в Японии, когда зацветает сакура, отмечается "Сюмбун но хи". Славяне в свое время справляли Комоедицу - прообраз Масленицы, символизировавший начало весны и земледельческих работ. У иранских и тюркских народов - праздник Навруз. Статус государственного он имеет в Таджикистане, Узбекистане, Азербайджане, Албании, Македонии и других странах. Корреспонденты БЕЛТА посетили азербайджанскую диаспору в Могилеве, чтобы узнать, какие традиции хранит Навруз.

Могилевское областное общественное объединение "Азербайджанская община "Айзери" возглавляет Ильяс Ильясов. Всего в области проживает около 1 тыс. азербайджанцев. Семья Ильяса бережет традиции Навруза, основной день которого отмечается 21 марта. Однако подготовка и празднование начинаются за неделю до дня весеннего равноденствия.

"У нас это один из любимых праздников. Мы собираемся семьями, приезжают друзья. Во время подготовки к Наврузу никто не остается в стороне, помогают даже дети, - рассказывает Ильяс. - Один из важных моментов - приготовление традиционных азербайджанских кушаний. На праздничном столе должно быть 7 блюд, которые начинаются на букву "с". Обязательно должны присутствовать сладости".

Национальной кухне уделяется особое внимание. Мясо готовят на костре - это вотчина мужчин. А все то, что можно приготовить в доме - плов, долму, традиционные сладости - делают женщины.

"Испокон веков считается, что лучше мужчин поваров нет. Мы отвечаем за приготовление еды на открытом огне. Делаем тушеное мясо и шашлык, варим много-много картошки, - делится Ильяс. - Нам повезло жить в Беларуси. В отличие от Азербайджана здесь растет крупный картофель. На родине из-за жары он очень мелкий".

В это время на костре готовится мясо. Повара утверждают, что никаких кулинарных секретов тут нет. Мясо, специи, лук, правильная посуда и время готовки - вот и все.

Жена Ильяса - Гонча (на русский язык ее имя переводится как Роза) - дома готовит плов и долму (голубцы в виноградных листьях). Что из этого сложнее, сразу и не скажешь.

"Чтобы приготовить долму, нужны молодые листья. А где их взять после зимы? Только в собственной кладовке, - смеется женщина. - Мы собираем их весной, когда они еще молодые. А потом маринуем, как огурцы в банке. Так они могут долго храниться и не портиться".

Завернуть мясной фарш (который предварительно тушится) в маленький листок - непростая задача. Роза провела небольшой мастер-класс, на котором корреспонденты не справились с заданием, в отличие от хозяйки дома. Женщина рассказала, что для приготовления большой кастрюли с долмой ей с подругами понадобилась всего пара часов.

К приготовлению плова здесь относятся по-особенному. Говорят, есть более 20 рецептов. Сегодня в семье Ильяса выбрали плов с говядиной, курагой, черносливом и изюмом.

"Для его приготовления рис варим отдельно. Он должен оставаться рассыпчатым, но не сухим. И обязательно сверху должна быть коричневая корочка. Это визитная карточка блюда, - рассказывает Ильяс. - Мясо (гарнир) для плова готовится отдельно. Его нужно несколько часов томить на огне. Потом добавляем к нему остальные ингредиенты, в нашем случае сухофрукты. В сочетании с рисом и мясом получается очень интересный и необычный вкус. Плов на праздничный стол подается в самом конце, как бы намекая гостям, что торжество подходит к концу".

А в это время в гости к Ильясовым заглянули дети их друзей - Айсун и Ислам Гурьяновы. Брату и сестре 10 и 14 лет. И пока взрослые занимаются своими делами, дети показали нам еще один важный атрибут мусульманского праздника.

"Пророщенные ростки пшеницы - символ начала весны и хорошего урожая. Проращивать семена начинаем где-то за 6 дней до праздника. За это время получается красивый букетик зелени, - рассказывает Айсун. - Он ставится на стол как украшение. Часто его обвязывают красной лентой. Почему именно красной, я не знаю. Наверное, сочетание цветов красивое".

Еще одна неотъемлемая часть праздника - прыжки через костер. Как рассказал Ильяс, очень давно их предки поклонялись огню. И поныне он остался важным символом для азербайджанского народа.

"В древности для всех народов мира огонь был священным. Он обогревал дома, помогал в приготовлении пищи, отпугивал диких животных. Сейчас огонь для нас - символ очищения. И перед тем, как прыгать через костер, можно попросить его забрать всю боль и злость из души, - отметил он. - Прыгают через костер и взрослые, и дети. Сложно даже сказать, кому больше нравится этот процесс".

Ребятня уже высыпала во двор и нетерпеливо переминается с ноги на ногу. Попрыгать через костер пришли и соседские дети. Малыши хором сказали, что это интересно и немножко страшно.

"Вообще в Наврузе можно найти много общего с традициями других культур. Прыжки через костер чем-то похожи на празднование Купалья. И смысл в них заложен практически такой же - духовное очищение человека. Сходство с Пасхой в том, что мы тоже красим яйца и проводим соревнование между детьми - битки. На родине, когда были маленькие, ходили по соседям с песнями и танцами. Играли - кто на кастрюле, кто из камыша дудочку делал. В ход шло все, что находили. Почти как на Коляды, - подчеркивает Ильяс. - Сейчас мы угощаем соседей, друзей и знакомых, приглашаем их на праздник. Для нас важны узы, которые появляются между людьми. Мы стараемся их сохранять, потому что друг без друга - никуда".

30 сентября 2009 года праздник Навруз был включен ЮНЕСКО в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.

Анастасия ГУЗОВСКАЯ,

фото Олега ФОЙНИЦКОГО,

БЕЛТА. -0-

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