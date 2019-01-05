РЕПОРТАЖ: Как зимние дни становятся теплее от заботы о старшем поколении

Работники социальной службы сопровождают человека от рождения до преклонных лет, даря поддержку материнства и детства, заботу о людях с инвалидностью и ветеранах, занятость граждан и охрану их труда, и занимаются еще многими направлениями. А все это невозможно делать, не тратя большую часть душевных сил. Как не выгореть на такой работе, как оставаться добрым и понимающим, чутким человеком, любящим свое дело и людей вообще - о секретах долголетия в профессии рассказала Алла Рак, социальный работник в агрогородке Любань Вилейского района, которая почти всю свою жизнь посвятила помощи старшему поколению. Корреспондент БЕЛТА сопровождала ее в работе весь день, пытаясь освоить нюансы непростого труда.

Выйдя замуж, Алла Рак переехала жить в Любань, где после декретного отпуска уже 26 лет неизменно работает в отделении социальной помощи на дому, став, можно сказать, одним из первопроходцев в освоении этой профессии в районе. Штат всего Вилейского территориального центра социального обслуживания населения насчитывает 149 работников, которые обслуживают 1646 человек. Помощь оказывают как пожилым людям старше 60 лет, так и инвалидам первой и второй группы, в том числе и тем, кто моложе установленного возраста.

У Аллы Рак 10 подопечных, которые нуждаются в помощи. Каждый будний день с 9 утра у женщины запланированы визиты в два-три дома. Пожилые люди сами выбирают количество необходимых визитов, поэтому к кому-то специалист заходит по два раза в неделю, к кому-то едва ли не каждый день.

Встречаемся с социальным работником у назначенного места, когда на улице только начинает светать. Огромными хлопьями падает снег, и я делаю предположение, что первым занятием на сегодня станет расчистка крыльца и подходов к домам подопечных. На что Алла Рак замечает, что сегодня нам, считай, повезло - два адреса "городских", только один "деревенский". На такие условные категории женщина делит всех своих подопечных, проживающих либо в квартирах, либо в частных домах. Но последних у нее меньше.

Пока медленно пробираемся к центру деревни, встречаем редких прохожих, которым Алла Антоновна приветливо машет еще издалека. Ведь здесь, как и в любом маленьком населенном пункте, все друг друга давно знают. Кажется, что деревня еще спит после бурных праздников: лишь в немногих окнах горит свет. Но на самом деле здесь просто другой ритм жизни: в деревне к этому времени уже затишье - все давно управились по хозяйству и заняли свои рабочие места. Алла Рак заботливо учитывает режим дня каждого своего подопечного и выстраивает наш маршрут по принципу "здесь уже не спят с 6 утра, а вот там любят отдохнуть подольше".

Мария Путырская - тот еще жаворонок. К нашему приходу у нее уже предусмотрительно приоткрыта дверь, пожилая женщина всегда с нетерпением ждет своего незаменимого помощника и "правую руку" - так она называет Аллу Рак. На всю квартиру пахнет блинами. Бабушка любит с утра кулинарить, часто занимается выпечкой. Поэтому поручает нам сходить в магазин за мукой и другими продуктами, а еще в кладовку - за яблоками. В ее планах на день - шарлотка.

В магазине моя спутница быстро выбирает все необходимое, а за мукой мы отправляемся... на почту. Женщина уже давно выучила цены на стандартную продуктовую корзину своих подопечных, ведь в Любани четыре магазина и два ларька, где стоимость продуктов отличается. Пачку муки в почтовом отделении можно купить дешевле на Br0,20. "Это мелочь, но бабушкам так приятно, когда я стараюсь сэкономить каждую их копеечку. Дело тут совсем не в деньгах, а в моем внимании", - объясняет социальный работник.

По пути обратно заходим в маленькую кладовку у дома, в ней аккуратно на полочках разложен урожай домашних яблок, картошки, моркови и других овощей. Кухню нашей 84-летней подопечной украшают золотистые косички из лука. Я недоумеваю: откуда такие богатства? "Сама вырастила на огороде. Я ведь только зимой дома сижу, а летом на велосипед - и в огород. Это только без движения ноги крутит, а когда едешь и работаешь, боль совсем не чувствуется", - с важным видом сообщает Мария Данатовна. Пока я занимаю позицию активного слушателя, Алла Рак дожаривает блины и делится последними деревенскими новостями.

Пенсионерка жалуется, что ее подруги зимой во двор не выходят, в гости наведываются крайне редко, все беседы ведутся по телефону, а ей так хочется живого общения. Потом она активно делится впечатлениями от поездки в Вилейку, где провела Новый год в гостях у сына. За разговорами и мелкими хлопотами по дому быстро летит время. Пожилая женщина заботливо замечает, что нас уже заждались в другом доме, да и дел у социального работника и у себя дома хватает, поэтому оставшаяся порция новостей переносится на следующую неделю. Прежде чем попрощаться, Алла Рак заполняет специальный журнал, где ведет учет своей работы, туда же прикрепляет чеки из магазина и квитанции об оплате различных услуг. Смеется, что некоторые ее подопечные даже отвели ей отдельную комнату под "кабинет", чтобы именно там она могла заниматься административными делами.

Пока идем по второму адресу, наша героиня вспоминает "своих бабушек" и их истории. У кого-то дети и внуки совсем близко живут, но редко навещают. А у кого-то на противоположном конце страны или вообще где-нибудь за океаном, но вниманием и заботой не обделяют. Всего же в базе социальной службы Вилейского района значатся 395 пенсионеров, которые имеют статус одиноких (к ним приравниваются люди, которые либо не имеют детей, либо последние также достигли пенсионного возраста). Из них 233 человека старше 80 лет. "Для людей в таком в возрасте главное - общение. Да, в помощи они все нуждаются, кому-то я не только правая рука, но и полностью руки, ноги и даже глаза. Но в первую очередь ждут меня не из-за работы, а из-за банальной нехватки общения. Я знаю в подробностях биографию каждого, описанную мне на просторах кухни. Также всегда в курсе дел всех их родственников. Да что уж там, за столько лет все мои бабули становятся для меня родными. Поэтому так тяжело порой, когда проходишь мимо такого знакомого дома, а там уже никто не ждет", - отрывисто, с большими паузами, опустив глаза, рассказывает Алла Рак, пока поднимаемся на третий этаж.

В маленьком подъезде на последнем лестничном пролете по-хозяйски натянуты веревки, сушится белье. У каждой двери - круглый разноцветный вязаный коврик, на одном из них в гордом ожидании восседает пушистый кот. Но нас он встречает не очень приветливо - шипит.

Оказывается, это почетный член семьи Раисы Кудрявцевой. "Купите 5 рыбок, но минтая, другую ведь не ест, баловень такой! А я пока кофе приготовлю", - еще с порога маленькая, улыбчивая пожилая женщина дает очередное задание - сходить за угощением для любимого питомца Тимы. Направляемся уже в другой магазин и шутим, что у нас не день, а сплошной шоп-тур.

По возвращении во всей квартире витает запах свежесваренного кофе, а наша подопечная радушно раскладывает на столе свои "городские деликатесы", которые привезли ей дети перед праздником из Могилева и Борисова. Пока за окном настоящая метель, на кухне тети Раи (так ее называет Алла Рак) тепло от ее шутливых историй про молодость, работу на целине, жизнь в местном совхозе. "Девочки, это сейчас я на столичный манер позволяю себе понежиться в постели с котом до 10 утра, а ведь раньше об этом могла только мечтать. С утра до вечера на работе пропадала, а ведь еще две коровы у меня были, куры, свинки. Сажусь с сыном поздно ночью его домашние задания проверять, просыпаюсь под утро среди тетрадок и учебников, Андрюша рядом сопит. Уроки так и не проверены, а мои бухгалтерские дела ждать уже не будут", - вспоминает Раиса Моисеевна. В ход идут альбомы и много-много таких трогательных, искренних историй. За разговорами делаем генеральную уборку перед Рождеством. Верная помощница старательно пылесосит ковры, выносит дорожки на улицу, моет полы, пока мы с 79-летней хозяйкой квартиры, рассматривая старые фотографии, заодно протираем пыль на полках и разбираем домашнюю библиотеку.

"Многие знакомые все эти сериалы и книги по сотому разу уже пересматривают и читают, а я только начинаю их для себя открывать. Опять же времени на такие удовольствия просто не было. А сейчас бесконечные вечера позволяют, да и зрение не подводит, без очков читаю. Но газеты люблю изучать в компании Аллы Антоновны, чтобы сразу новости обсуждать, ведь так веселее, да и значимость многих новинок она мне может объяснить", - перечисляет свои развлечения на досуге моя собеседница.

Летом у нее, как и у предыдущей нашей подопечной, другое хобби - огород. В который раз восхищает выносливость и трудолюбие людей преклонного возраста: в одной руке трость для опоры, во второй - мотыга. Прямо возле грядок в тени ягодных кустов скамейка, чтоб отдохнуть и насладиться сочными дарами лета. Алла Рак всегда старается помогать своим подопечным и с их увлечением садоводством: то урожай принести и приготовить к хранению, то воды для полива заготовить. Еще пару лет назад такие специалисты могли подсобить в прополке грядок, но сейчас в список базовых бесплатных услуг такая функция не входит. Однако без необходимой помощи никто не останется - за небольшую дополнительную плату социальный работник может помочь во многом. Например, совсем недавно Алла Рак именно в качестве дополнительной услуги клеила обои со своей подопечной.

Именно в этот частный большой двухэтажный дом со свежим ремонтом, где проживает одинокая пожилая пара, мы и держим путь дальше. Еще на улице нас встречает хозяйка Зинаида Балковская. Опять же за разговорами и новостями чистим снег, а пожилая женщина бодро подметает крыльцо.

За нашей командной работой из окна второго этажа наблюдает хозяин. Потом отправляемся в библиотеку обменять журналы по рукоделию и целую стопку книг. Женские романы и схемы для мастериц выбрать не проблема, а вот с литературой для Владимира Александровича все не так просто. Алла Рак объясняет, что в прошлом он был депутатом Верховного Совета БССР, увлекался историей и наукой, да и сейчас своим интересам не изменяет. Поэтому никакой бульварной прозы - только научно-популярные издания. В таком отделе найти что-то новое по вкусу хозяина проблематично - почти на каждой корочке карандашом отмечен маленький крестик, а это значит, что все уже давно прочитано, что-то даже по второму разу. "Меня так радует, что сейчас мои подопечные активно стараются развивать свой кругозор, узнавать новое не только из литературы, но даже из интернета. Когда только начинала работать, все новости приходилось рассказывать, потому что многие родились еще в начале прошлого века: читать и писать не умели, крест вместо подписи ставили. А сейчас даже в социальных сетях с моими бабушками беседы ведем", - радуется Алла Рак. По пути наведываемся в местную амбулаторию, чтобы получить лекарства по рецепту.

Возвращаемся уже под вечер, в большой гостиной настоящая идиллия - под треск дров в печке хозяин изучает новую порцию литературы, его супруга вяжет крючком салфетку в подарок подруге к празднику, а их помощница гладит белье. И так тепло на душе становится в этот зимний день, что даже уходить не хочется.

Но дома Аллу Рак уже давно заждались. С работы вернулся муж, три сына приехали из города на выходные. Да и хозяйству время тоже нужно уделить: пока совсем не стемнело, успеть бы накормить еще кур и двух котов. Женщина смеется, что дома над ней в очередной раз будут подшучивать, ведь снова она с домашними будет разговаривать медленно и очень громко, но дело тут даже не в привычке - это уже стиль жизни.

Мария ШНА,

Фото автора,

БЕЛТА.-0-