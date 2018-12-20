РЕПОРТАЖ: Какие елки ставят в Елке

Самая большая Елка находится в Зельвенском районе. Раскинулась она на добрый километр. Такой не бывает? Готовы спорить и доказывать: ведь Елка в нашем случае - агрогородок с символичным названием.

К празднику населенный пункт, конечно, преображается. Традиция наряжать елки здесь в почете. Посмотреть на Елку отправились и корреспонденты БЕЛТА.

Кстати, вас здесь обязательно поправят и скажут, что правильно говорить не "Ёлка", а именно "Елка". Так по белорусскому названию дерева здесь называют свою деревню. И название дал населенному пункту один из главных новогодних символов. Говорят, когда-то хотели застраивать улицы по направлению к расположенной неподалеку Сынковичской церкви, однако пан, владеющий землями, запретил это делать, сказав: за елкой стройтесь.

На околице тогда росла огромная разлапистая ель. До наших дней она не сохранилась, но в Елке и сегодня ели в почете. Мы начали было считать, но, дойдя до нескольких сотен, сбились со счету. Елки в предновогодние дни сегодня в агрогородке везде.

Некоторые из них уже стали достопримечательностью. Например, арт-объект во дворе Татьяны и Юрия Липских. Здесь установлена елка из … бутылок из-под шампанского. На ее изготовление пошло свыше 350 бутылок. Работа отняла немало времени: каждую из бутылок надо было крепить на каркасе отдельно.

"Нам их привозили родственники, знакомые. Елке уже несколько лет, а до сих пор звонят, спрашивают, нужны ли бутылки. Для нас она также стала своеобразным символом, конечно, встречаем Новый год у своей необычной елочки. Поняли, что ей одиноко, поэтому планируем установить для нее подружку, а также другие арт-объекты. Какие? Пока секрет", - улыбается Татьяна Липская. Необычная елка - не единственное творение супругов. Во дворе, на котором, к слову, идеальных порядок, стоит и декоративная мельница, и просторная беседка с мебелью ручной работы.

Вскоре засияет огнями и главная елка агрогородка. Бригада строителей СПК "Сынковичи" как раз заканчивается установку дерева на центральной площади.

"Миссия ответственная. Знаете, приятно создавать атмосферу праздника. Дети, а их у меня двое, спрашивают: папа, а ты установил нам елку. Придем сюда в новогоднюю ночь всей семьей", - говорит строитель Олег Нагавонский.

Напротив елки будет залит и просторный каток. Коньки можно будет взять в школе. Площадку подсветят. Обеспечат музыкальное сопровождение. Праздники будут проводиться в современном формате.

Украшают елку работники местного Дома культуры. Они же готовят программу на праздники. Конечно, весело и интересно здесь будет не только в новогоднюю ночь. Запланированы утренники для детей, праздничные концерты, вечера для молодежи, взрослых, а также для пожилых людей. Впрочем, культурная жизнь здесь не затихает на протяжении всего года.

К праздникам преображается не только центральная площадь агрогородка. Хорошей традицией в Елке стало украшение дворов местных жителей. Приглашают приехать перед самым Новым годом и убедиться. Украшены уже и здания сельисполкома, правления хозяйства, магазины, Дом культуры. Везде десятки маленьких и больших елочек - иначе в Елке и быть не может.

Ну а наибольшая концентрация праздничного настроения там, где Новый год любят больше всего, - в школе и детском саду. Елковская средняя школа, наверное, рекордсмен по количеству хвойных: стадион по периметру окружают 170 елок. Их посадили свыше 40 лет назад.

В самой школе елки также на каждом шагу. В фойе устроена выставка креативных елочек и игрушек ручной работы от учеников. В разгаре утренники, другие праздничные мероприятия.

В роли Деда Мороза 11-классник Максим Белов. Говорит, что ему нравится перевоплощаться в волшебного персонажа: "Малыши веселятся, улыбаются - в этом и суть праздника для меня. Хотя, конечно, и сам жду от Деда Мороза сюрпризов".

А вот Снегурочка - ученица 4 класса Ксения Давыдчик, признается, что для нее праздник начинается с украшения елки. С удовольствием она это делает и дома, и в школе. Елок в Елке много, поэтому Новый год, уверена она, будет ярким и веселым.

Кстати, каждый пятый из более чем 440 жителей агрогородка - ребенок. В школе - свыше 80 учеников, на 100% укомплектован и дошкольный центр развития ребенка, рассчитанный на 25 детишек. Немало среди жителей агрогородка молодежи, а также молодых специалистов.

Одна из них - учительница химии и биологии Инна Лебедь. Она закончила ГрГУ им. Янки Купалы и по целевому направлению вернулась в родную школу, уже в статусе педагога.

"Хороший коллектив, достойные условия работы. Важно и то, что мне хватает общения со сверстниками: молодежи здесь действительно немало. Поэтому и Новый год встретим большой и веселой компанией у главной елки нашей любимой Елки", - улыбается учительница.

"Условия для жизни здесь ничем не отличаются от городских. Есть магазины, амбулатория, Дом культуры, отличные учреждения образования, развитая инфраструктура и, конечно, самое главное - здесь есть работа. СПК "Сынковичи" сегодня - один из лидеров в сельском хозяйстве не только в районе, но и в области. Средняя зарплата приближается к Br900. Работать в СПК престижно, но и спрос высокий: дисциплина на первом месте", - отмечает председатель Сынковичского сельсовета Петр Талай. Руководство хозяйства, что важно, вкладывает средства в развитие агрогородка. Например, появился в школе современный тренажерный зал, доступный для всех жителей, оборудованию в обновленном Доме культуры могут позавидовать иные райцентры, даже игрушки на главную елку в агрогородке в этом году приобретаются новые.

"Люди это видят и сами стремятся поддерживать порядок, береженее относиться ко всему вокруг. А к праздникам стремятся как можно ярче украсить и дом, и двор, и елочки во дворе. Поэтому наша Елка - самая яркая и красивая", - подчеркивает председатель сельисполкома и приглашает в гости. Тем более что места вокруг для туристов привлекательные. Посмотреть можно не только на саму Елку и ее елки.

Совсем рядом - в деревне Сынковичи - один из старейших храмов на территории Беларуси. Церковь Святого Михаила оборонительного типа была построена в XV веке. Широко известна церковь и благодаря чудотворной иконе Божьей Матери "Всецарица".

Сергей ГАВРИЦКИЙ,

Фото Леонида ЩЕГЛОВА,

БЕЛТА.-0-