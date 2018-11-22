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РЕПОРТАЖ: Каких работников искали наниматели на ярмарке вакансий в Минске

Регионы 22.11.2018 | 19:04
Содействие занятости населения Новости темы Содействие занятости населения
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Общегородская ярмарка вакансий традиционно проходит в белорусской столице два раза в год в культурно-спортивном центре Минского отделения Белорусской железной дороги. В этот раз она собрала более 100 нанимателей из различных сфер деятельности. Корреспондент БЕЛТА узнала, каких работников ищут предприятия и как может помочь в трудоустройстве служба занятости.

С самого утра в холле культурно-спортивного центра многолюдно: кто-то пришел в поисках работы, другие - просто сориентироваться на рынке труда, больше узнать о возможностях переобучения. Для удобства посетителей вакансии распределили по направлениям: промышленность, строительство, транспорт, торговля и общественное питание, здравоохранение. Преобладали предложения по рабочим профессиям - для электросварщиков, слесарей, бетонщиков, столяров, маляров, штукатуров, водителей, продавцов, кассиров. В основном требовались квалифицированные работники. Учреждения здравоохранения искали в штат медицинских сестер и санитарок.

Предлагаемая по вакансиям заработная плата преимущественно находилась в пределах Br350-800. "Оклад зависит от квалификации работника, его опыта. У нас также есть варианты сдельной оплаты", - пояснили специалисты кадровых служб.

Участие в мероприятии приняли не только государственные предприятия, но и частные, в том числе крупные торговые сети, гостиничные комплексы. Широкий выбор вариантов трудоустройства представило минчанам ЗАО "Штадлер Минск".

"Наше предприятие располагается в Фаниполе. Производство расширяется, и нам требуются квалифицированные работники - электросварщики (около 30 человек), маляры по металлу (около 20 человек), инженеры, руководители проектов. Организована доставка сотрудников из Минска - от станции метро "Малиновка" 15 минут пути. Приглашаем желающих на собеседование, тестирование, даем возможность продемонстрировать умения", - отметила специалист по кадрам Светлана Макаревич.

На ярмарке организовано несколько секций. Например, секция "Сегодня профессия - завтра работа" посвящена программам дополнительного образования взрослых. Учитывая, что сегодня востребован именно квалифицированный труд, это направление приобретает все большую актуальность.

"Обучение проводится по 33 направлениям, - рассказывает начальник отдела обучения граждан управления занятости комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Наталия Ващило. - Наибольший интерес минчане проявляют к профессиям водителя троллейбуса с гарантией трудоустройства в троллейбусные парки, администратора, кладовщика, повара, секретаря, автослесаря. В 2019 году перечень обучающих курсов планируем расширить. К примеру, набираем группы будущих водителей трамваев, мотористов газонокосилки. Всего за 10 месяцев текущего года на обучение направлены 477 граждан".

Пока шел разговор, к специалистам за консультацией подошел молодой человек. Больше всего ему приглянулась специальность оператора станков с программным управлением. "Это хорошее направление, востребованное и перспективное, хоть и без гарантированного трудоустройства. Много вакансий. Кроме того, во время экзамена приходят представители организаций и могут взять к себе понравившихся работников", - пояснила Наталья Ващило.

Свои образовательные возможности гостям представили учреждения образования. "Лицей №7 строительства третий год принимает на обучение взрослых. Чаще всего готовим стропальщиков, водителей погрузчика. Сотрудничаем с такими предприятиями, как "Минскремстрой", "Беллифт". Есть курсы с обучением без отрыва от производства", - пояснила заведующая отделением дополнительного образования взрослых лицея Елена Александрович.

На ярмарке можно было получить психологическую поддержку, узнать, как правильно составить резюме, проходить собеседование. Секция "Начнем бизнес вместе" ориентирована на тех, кто хотел бы открыть свое дело. Специалисты комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома и центров поддержки предпринимательства давали рекомендации по вопросам организации предпринимательской деятельности. За 10 месяцев текущего года субсидию на развитие своего дела в столице получили 119 безработных. Они открыли ИП в сферах торговли, строительства, оказания транспортных и информационных услуг, 13 человек начали ремесленную деятельность.

"Это реальная помощь, которая составляет 11 бюджетов прожиточного минимума - с 1 ноября Br2 тыс. 356. Среди получателей субсидий снижается удельный вес молодежи - с 41% год назад до 35%. До 40% увеличилась доля женщин. Далеко не все осведомлены о такой форме государственной поддержки", - рассказала начальник отдела рынка труда управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Светлана Леончик.

Стенд городской организации БРСМ рассчитан на молодежь. Активисты предлагали молодым людям заполнить анкеты и высказать в них свои пожелания для трудоустройства в свободное от учебы время или на летних каникулах. "Самое интересное - участие в строительных, педагогических, медицинских, экологических студенческих отрядах, - поясняет студентка второго курса педагогического университета имени М.Танка Диана Гурмич. - Так можно заработать неплохие деньги на карманные расходы. Как подработку на 4-5 часов в день можно рассмотреть варианты работы официантом, расклейщиком объявлений".

Особый интерес у посетителей вызвала секция "Занятость без границ", где предлагали свободные рабочие места для граждан, имеющих ограничения по состоянию здоровья. Например, в гипермаркете услуг 124 есть вакансии специалиста по работе с клиентами и администратора веб-дизайна. На ярмарке предлагались сезонные и временные работы, был организован консультационный пункт для разъяснений норм декрета "О содействии занятости населения".

Среди посетителей мероприятия как молодые люди, так и граждане предпенсионного и пенсионного возраста. "В целом мне понравилась ярмарка, чувствуется заинтересованность государства помочь людям, вот только мало вакансий для пенсионеров, - поделилась впечатлениями минчанка Анна Дулуб. - Я работала медрегистратором в детской поликлинике, психологом, переводчиком. Теперь вышла на пенсию. Вижу, что для людей моего возраста предложений совсем немного, в основном требуются работники до 40 лет".

Еще одна посетительница Алена искала для себя варианты трудоустройства на управленческую должность. "Таких вариантов немного, в основном вакансии по рабочим специальностям. Но большой плюс, что на рынке труда появились предложения работы за городом с организацией подвоза работников. Хотелось бы, чтобы такие ярмарки проводились чаще. Может, раз в квартал", - отметила она.

Пенсионер Владимир Григорьевич рассматривал варианты для внука, который только пришел из армии. "Он автомеханик, окончил техникум, но работать по профессии не хочет. Посоветую ему обратиться в центр занятости - там курсы бесплатные, выбор большой. Взял с собой информационные материалы", - рассказал он.

Заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Татьяна Кудевич отметила, что в Минске ситуация на рынке труда улучшилась: увеличился спрос на рабочую силу, сократилась вынужденная неполная занятость, снизилась регистрируемая безработица. На одного безработного приходится более 16 вакансий. "Общегородская ярмарка проводится весной и осенью. В прошлый раз ее посетили 3,7 тыс. человек, в том числе 2,5 тыс. получили консультации. На осенней ярмарке в прошлом году побывали более 5 тыс. человек. Кроме того, мы расширяем формы сотрудничества с нанимателями - проводим мини-ярмарки вакансий, в том числе с выездом на предприятия, специализированные профориентационные мероприятия для освободившихся из мест лишения свободы, людей, имеющих ограничения по здоровью", - добавила она.

Всего в январе-октябре в столичную службу занятости за содействием в трудоустройстве обратились 12,8 тыс. человек, из них статус безработного получили 5,6 тыс. Безработными преимущественно регистрировались люди, имеющие перерыв в трудовой деятельности более года (22,4%), и те, кто прекратил трудовую деятельность в связи с расторжением контракта по соглашению сторон (16%). Период трудоустройства безработных в текущем году сократился до 2,8 месяца, тогда как раньше превышал 3,6 месяца. Средний возраст безработных составляет 39,5 года, 68,9% из них мужчины.

Надежда МАТВЕЕВА,

фото Николая ПЕТРОВА,

БЕЛТА.-0-

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Теги
занятость, Минск, репортаж, трудоустройство
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