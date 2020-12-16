РЕПОРТАЖ: Каждый может стать волшебником - в Бобруйске начался благотворительный новогодний марафон

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 16 декабря 2020
Минск Сплошная облачность 0°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
11:11 Новая версия сюиты Прокофьева "Ромео и Джульетта" прозвучит в Белгосфилармонии 28 декабря Культура
11:11 Почти 50 брестчан получили в этом году субсидии на открытие своего дела Регионы
11:08 FIVB представила логотип ЧМ-2022 по волейболу Спорт
10:59 "Белэксимгарант" застрахует экспортные риски Банка развития Экономика
10:53 Депутаты поддержали поправки в законопроект о соцнормативах и минимальной заработной плате Общество
10:52 Актер Сергей Маковецкий заразился коронавирусом В мире
10:49 Единый колл-центр по вопросам водоснабжения заработал в Минске и Минской области Регионы
10:40 Лжецелительница выманила у гродненчанки более Br6 тыс. Происшествия
10:38 Суд в Витебске вынес приговор мужчине за жестокое убийство 19-летней давности Происшествия
10:38 В 120 населенных пунктах Украины из-за непогоды нет электричества В мире
10:34 Депутаты приняли в первом чтении законопроект о взносах в бюджет фонда соцзащиты населения Общество
10:28 Трех брестчан оштрафовали за торговлю автомобильными товарами без документов Происшествия
10:13 Контакт-центр МНС будет недоступен вечером 18 декабря Экономика
10:12 Мингорисполком и облисполкомы проведут 19 декабря прямые телефонные линии Общество
10:12 Щекин: лейтмотивом для всех должно стать сохранение страны и исторической памяти Общество
10:09 РЕПОРТАЖ: Каждый может стать волшебником - в Бобруйске начался благотворительный новогодний марафон Регионы
10:07 Берег Австралии покрылся огромным слоем пены - видео Калейдоскоп
10:06 Нацбанк подвел итоги конкурса на лучшую работу по экономической тематике среди учащихся Экономика
09:54 На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,3 В мире
09:53 Под Гродно пьяный водитель на кроссовере врезался в милицейский автомобиль Происшествия
09:52 В Минске во время массовых беспорядков мужчина угнал грузовик - расследование завершено Происшествия
09:42 В Любанском районе извещатель спас двух человек при пожаре из-за перекала печи Происшествия
09:28 В Японии 800 компаний обанкротились из-за COVID-19 В мире
09:26 "Минское городское жилищное хозяйство" проведет прямую телефонную линию 17 декабря Регионы
09:21 Орда: профсоюзы активно работают над предложениями к Всебелорусскому народному собранию Общество
09:19 Гомельчанам предложат работу на электронной ярмарке вакансий Регионы
09:14 Пользователи по всему миру сообщают о сбоях в работе WhatsApp, YouTube и Telegram Технологии
09:08 В Чашникском районе прошел первый молодежный медиа-квест Регионы
09:01 Французский салон откроется в Гомельском дворцово-парковом ансамбле 17 декабря Афиша
08:54 Технопарк "Полесье" планирует организовать выпуск озонаторов Экономика
Все новости
Все новости
Регионы
16 декабря 2020, 10:09

РЕПОРТАЖ: Каждый может стать волшебником - в Бобруйске начался благотворительный новогодний марафон

Новости темы "Репортаж БЕЛТА"
РЕПОРТАЖ: "За провинцией будущее" - как австриец и белоруска возвращают интерес к глубинке Беларуси
РЕПОРТАЖ из "сладкого королевства", где готовят вкусные сюрпризы к новогодним праздникам

В Бобруйске есть добрая традиция - в канун Нового года делать подарки тем детям, которые чуть больше остальных нуждаются в чуде и хорошем настроении. В этом году впервые в городе стартовал телевизионный благотворительный марафон "Подарим детям сказку", который объединил государственные организации, учреждения, частный бизнес и общественность в желании помочь маленьким бобруйчанам. Корреспонденты БЕЛТА оправились в Бобруйск и узнали, что детям готовит марафон.

"Подготовка к марафону была очень ответственной. Нам нужно было продумать каждую мелочь и ничего не упустить из виду, ведь праздник должен прийти к каждому ребенку, - рассказала начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи Бобруйского горисполкома Татьяна Горбачева. - Традиционно подарки к Новому году получат дети из детских домов семейного типа, опекунских и приемных семей, центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, дети, попавшие в сложную жизненную ситуацию".

Один из важных атрибутов благотворительного марафона - необычная новогодняя елка. На ней размещены новогодние игрушки, в которых "спрятались" детские желания.

"На елке у нас 25 желаний детей из социального приюта. Каждый гость марафона, помимо тех подарков и сертификатов, которые он принес, должен будет стать волшебником для одного ребенка - снять игрушку, прочитать это желание и обязательно его исполнить", - рассказала Татьяна Горбачева.

Желания у ребят самые разные: мячи, машинки на пульте управления, роботы, куклы и настольные игры. Мальчик постарше попросил рюкзак, а подрастающая красавица - фен.

"После того как все пожелания с нашей елки будут исполнены, мы соберем подарки и поедем в социальный приют. Детям мы устроим настоящий новогодний утренник со сказочными персонажами, теплыми пожеланиями на следующий год. Подарки им вручат Дед Мороз и Снегурочка", - отметила Татьяна Горбачева.

Старт городскому благотворительному марафону в эфире местного телевидения дал председатель Бобруйского горисполкома Александр Студнев.

"В новогодние и рождественские праздники принято делиться теплом с родными и близкими людьми. В это время каждый может воплотить в жизнь мечту ребенка, оказавшегося в трудных жизненных обстоятельствах, поддержать добрым делом тех, кто воспитывается в опекунских и приемных семьях. Уже четверть века в нашей стране проходит акция "Наши дети", и мы не должны оставаться в стороне от добрых дел, - отметил Александр Студнев. - Мы даем старт городскому благотворительному марафону по исполнению маленьких и важных детских желаний. Потому что в канун самых волшебных праздников чудеса должны случаться в жизни каждого ребенка".

Александру Студневу досталось право первому исполнить мечту Максима, который очень хочет получить машинку на пульте управления.

К акции присоединилась директор Центра дополнительного образования детей и молодежи Татьяна Зайцева. На марафон она принесла сертификат на бесплатное посещение резиденции Деда Мороза для детей-сирот и ребят, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

"В этом году мы организовали для ребят резиденцию Деда Мороза - путешествие в настоящую сказочную страну с играми, общением и подарками, - рассказала Татьяна Зайцева. - Из-за сложившейся эпидемиологической ситуации в учреждении выполняются все необходимые санитарные нормы: поддерживаем масочный режим, обрабатываем и дезинфицируем помещения, поверхности и места общего пользования, на входе измеряем температуру у гостей. Важно не только создать детям новогоднее настроение, но и сделать этот праздник в первую очередь безопасным".

"Новый год - всегда сказка для детей и для взрослых. В это время особенно хочется верить во что-то доброе и светлое. Каждый надеется, что его самое сокровенное желание исполнится. И оно обязательно сбывается, если верить. В наших силах помочь этому сбыться. Ведь так здорово делиться с ребятами теплом и верой в новогоднее чудо", - отметила Татьяна Зайцева.

Сертификаты на республиканскую профсоюзную елку в Минске, бесплатные массовые катания в Ледовом дворце Бобруйска - все это передали детям в первый день марафона.

Один из постоянных участников благотворительных акций для детей директор ОАО "Славянка" Теймураз Бочоришвили уверен, что никогда нельзя оставаться в стороне от добрых дел.

"Наше предприятие всегда участвует в акциях, которые проводятся для детей. Мы стараемся создавать доброе и новогоднее настроение особенно тем детям, которые обделены вниманием и лаской со стороны родителей, - отметил Теймураз Бочоришвили. - Конечно, хочется сотворить в их жизни самое настоящее чудо. И ведь оно обязательно вернется к тебе. Сейчас, на мой взгляд, важно уже с раннего возраста учить детей добру и милосердию. Научить их делиться с теми, у кого чего-то не хватает, - игрушкой, конфетой, душевным теплом. И если мы начнем этому учить детей с детства, мир вокруг нас станет намного лучше".

После общения с участниками благотворительного марафона корреспонденты заглянули в гости в детский дом семейного типа к Татьяне и Николаю Парфеновым. В прошлом году они стали хозяевами нового большого дома.

"Мы после переезда увеличились: теперь у нас не 9, а 12 детей, - рассказывает с порога Татьяна Парфенова. - На самом деле их 13, просто наша старшая Виктория сейчас учится, потому не живет с нами. Можно сказать, выпускница, но каждый праздник, каждые выходные она приезжает к нам домой - к маме, папе, братикам и сестричкам".

В их семье дети разного возраста: от 1,8 года до 14 лет. Женщина поделилась, что она самая счастливая мама на свете.

"Мы не разделяем детей на своих и приемных. Все наши, родные и любимые. Просто фамилии разные, но это не беда, - говорит женщина. - Все дружные, в любое дело - вместе: и с мамой пироги печь, и елку украшать", - рассказала женщина.

В семье Парфеновых уже вовсю готовятся к Новому году: поставили и нарядили елки, украшают дом. "Дети очень любят этот праздник. Для них даже процесс украшения елки - волшебная история. И мы поддерживаем этот дух волшебства. Есть даже традиция, как правильно загадать желание, чтобы Дед Мороз услышал и обязательно исполнил", - отметила Татьяна Парфенова.

У одной из новогодних елок в доме мы нашли красивых Деда Мороза и Снегурочку, а рядом с ними - детские конверты и открытки с пожеланиями. "Чтобы желание исполнилось, нужно написать письмо. После этого в полночь нашептать на ушко Деду Морозу самое сокровенное желание, положить под елочку письмо. И все, остается ждать. Нашим ребятам очень везет - Дедушка Мороз всегда исполняет их мечты", - поделилась многодетная мама.

Мальчишки просят роботов и машинки на пульте управления, девчонки - красивых кукол и всякие девчачьи штучки. "Чтобы быть самыми красивыми", - сказала по секрету маленькая София.

"Совсем скоро к нам будут приходить гости: руководство района и города, представители организаций и учреждений. Их поддержку мы чувствуем и получаем не только в канун праздников, но и течение всего года. Здорово, что нас так поддерживают, - поделилась Татьяна Парфенова. - Хочется пожелать всем в преддверии Нового года здоровья, добра и счастья. И пусть у каждого ребенка будет настоящая и любящая семья. Потому что только в таких условиях можно воспитывать счастливых детей, которые потом станут добрыми, отзывчивыми и ответственными взрослыми".

Анастасия ГУЗОВСКАЯ,

фото Олега ФОЙНИЦКОГО,

БЕЛТА.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
благотворительность Бобруйск дети праздник репортаж
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Регионы
Фото из архива Почти 50 брестчан получили в этом году субсидии на открытие своего дела
Фото из архива Единый колл-центр по вопросам водоснабжения заработал в Минске и Минской области
Фото из архива "Минское городское жилищное хозяйство" проведет прямую телефонную линию 17 декабря
Фото из архива Гомельчанам предложат работу на электронной ярмарке вакансий
Фото из архива В Чашникском районе прошел первый молодежный медиа-квест
Фото из архива В Витебской области производственный травматизм снизился в два раза
Главное
Александр Лукашенко во время посещения больницы Лукашенко: моя позиция остается неизменной - давайте сохраним страну
Депутаты приняли в первом чтении законопроект о взносах в бюджет фонда соцзащиты населения
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1911 пациентов с COVID-19, выписаны 1658
По новой программе "Семейный капитал" уже почти 10 тыс. многодетных семей открыли депозитные счета
Топ-новости
Орда: профсоюзы активно работают над предложениями к Всебелорусскому народному собранию
В Европейском регионе только Беларусь выполнила план по вакцинации пожилого населения от гриппа - ВОЗ
Единый колл-центр по вопросам водоснабжения заработал в Минске и Минской области
Минюст: продленные на шесть месяцев паспорта действительны только внутри страны
В Минске зажгли огни новогодних елей и включили праздничную иллюминацию
Депутаты поддержали поправки в законопроект о соцнормативах и минимальной заработной плате
Контакт-центр МНС будет недоступен вечером 18 декабря
Мингорисполком и облисполкомы проведут 19 декабря прямые телефонные линии
Переход в электронный формат и отмена большинства платежей - как развивается БУТБ в период пандемии
РЕПОРТАЖ: Каждый может стать волшебником - в Бобруйске начался благотворительный новогодний марафон
Уникальная общественная дискуссия - Кунцевич рассказал о сборе предложений к Всебелорусскому народному собранию
Почти 50 брестчан получили в этом году субсидии на открытие своего дела
ОДКБ готовит план реализации решений Совета коллективной безопасности
Петровский: предложения политических эмигрантов не соответствуют интересам белорусского общества
Система соцcтандартов по обслуживанию населения совершенствуется в Беларуси c 1 января
Релама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Благотворительная акция "Наши дети" Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.