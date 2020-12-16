РЕПОРТАЖ: Каждый может стать волшебником - в Бобруйске начался благотворительный новогодний марафон

В Бобруйске есть добрая традиция - в канун Нового года делать подарки тем детям, которые чуть больше остальных нуждаются в чуде и хорошем настроении. В этом году впервые в городе стартовал телевизионный благотворительный марафон "Подарим детям сказку", который объединил государственные организации, учреждения, частный бизнес и общественность в желании помочь маленьким бобруйчанам. Корреспонденты БЕЛТА оправились в Бобруйск и узнали, что детям готовит марафон.

"Подготовка к марафону была очень ответственной. Нам нужно было продумать каждую мелочь и ничего не упустить из виду, ведь праздник должен прийти к каждому ребенку, - рассказала начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи Бобруйского горисполкома Татьяна Горбачева. - Традиционно подарки к Новому году получат дети из детских домов семейного типа, опекунских и приемных семей, центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, дети, попавшие в сложную жизненную ситуацию".

Один из важных атрибутов благотворительного марафона - необычная новогодняя елка. На ней размещены новогодние игрушки, в которых "спрятались" детские желания.

"На елке у нас 25 желаний детей из социального приюта. Каждый гость марафона, помимо тех подарков и сертификатов, которые он принес, должен будет стать волшебником для одного ребенка - снять игрушку, прочитать это желание и обязательно его исполнить", - рассказала Татьяна Горбачева.

Желания у ребят самые разные: мячи, машинки на пульте управления, роботы, куклы и настольные игры. Мальчик постарше попросил рюкзак, а подрастающая красавица - фен.

"После того как все пожелания с нашей елки будут исполнены, мы соберем подарки и поедем в социальный приют. Детям мы устроим настоящий новогодний утренник со сказочными персонажами, теплыми пожеланиями на следующий год. Подарки им вручат Дед Мороз и Снегурочка", - отметила Татьяна Горбачева.

Старт городскому благотворительному марафону в эфире местного телевидения дал председатель Бобруйского горисполкома Александр Студнев.

"В новогодние и рождественские праздники принято делиться теплом с родными и близкими людьми. В это время каждый может воплотить в жизнь мечту ребенка, оказавшегося в трудных жизненных обстоятельствах, поддержать добрым делом тех, кто воспитывается в опекунских и приемных семьях. Уже четверть века в нашей стране проходит акция "Наши дети", и мы не должны оставаться в стороне от добрых дел, - отметил Александр Студнев. - Мы даем старт городскому благотворительному марафону по исполнению маленьких и важных детских желаний. Потому что в канун самых волшебных праздников чудеса должны случаться в жизни каждого ребенка".

Александру Студневу досталось право первому исполнить мечту Максима, который очень хочет получить машинку на пульте управления.

К акции присоединилась директор Центра дополнительного образования детей и молодежи Татьяна Зайцева. На марафон она принесла сертификат на бесплатное посещение резиденции Деда Мороза для детей-сирот и ребят, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

"В этом году мы организовали для ребят резиденцию Деда Мороза - путешествие в настоящую сказочную страну с играми, общением и подарками, - рассказала Татьяна Зайцева. - Из-за сложившейся эпидемиологической ситуации в учреждении выполняются все необходимые санитарные нормы: поддерживаем масочный режим, обрабатываем и дезинфицируем помещения, поверхности и места общего пользования, на входе измеряем температуру у гостей. Важно не только создать детям новогоднее настроение, но и сделать этот праздник в первую очередь безопасным".

"Новый год - всегда сказка для детей и для взрослых. В это время особенно хочется верить во что-то доброе и светлое. Каждый надеется, что его самое сокровенное желание исполнится. И оно обязательно сбывается, если верить. В наших силах помочь этому сбыться. Ведь так здорово делиться с ребятами теплом и верой в новогоднее чудо", - отметила Татьяна Зайцева.

Сертификаты на республиканскую профсоюзную елку в Минске, бесплатные массовые катания в Ледовом дворце Бобруйска - все это передали детям в первый день марафона.

Один из постоянных участников благотворительных акций для детей директор ОАО "Славянка" Теймураз Бочоришвили уверен, что никогда нельзя оставаться в стороне от добрых дел.

"Наше предприятие всегда участвует в акциях, которые проводятся для детей. Мы стараемся создавать доброе и новогоднее настроение особенно тем детям, которые обделены вниманием и лаской со стороны родителей, - отметил Теймураз Бочоришвили. - Конечно, хочется сотворить в их жизни самое настоящее чудо. И ведь оно обязательно вернется к тебе. Сейчас, на мой взгляд, важно уже с раннего возраста учить детей добру и милосердию. Научить их делиться с теми, у кого чего-то не хватает, - игрушкой, конфетой, душевным теплом. И если мы начнем этому учить детей с детства, мир вокруг нас станет намного лучше".

После общения с участниками благотворительного марафона корреспонденты заглянули в гости в детский дом семейного типа к Татьяне и Николаю Парфеновым. В прошлом году они стали хозяевами нового большого дома.

"Мы после переезда увеличились: теперь у нас не 9, а 12 детей, - рассказывает с порога Татьяна Парфенова. - На самом деле их 13, просто наша старшая Виктория сейчас учится, потому не живет с нами. Можно сказать, выпускница, но каждый праздник, каждые выходные она приезжает к нам домой - к маме, папе, братикам и сестричкам".

В их семье дети разного возраста: от 1,8 года до 14 лет. Женщина поделилась, что она самая счастливая мама на свете.

"Мы не разделяем детей на своих и приемных. Все наши, родные и любимые. Просто фамилии разные, но это не беда, - говорит женщина. - Все дружные, в любое дело - вместе: и с мамой пироги печь, и елку украшать", - рассказала женщина.

В семье Парфеновых уже вовсю готовятся к Новому году: поставили и нарядили елки, украшают дом. "Дети очень любят этот праздник. Для них даже процесс украшения елки - волшебная история. И мы поддерживаем этот дух волшебства. Есть даже традиция, как правильно загадать желание, чтобы Дед Мороз услышал и обязательно исполнил", - отметила Татьяна Парфенова.

У одной из новогодних елок в доме мы нашли красивых Деда Мороза и Снегурочку, а рядом с ними - детские конверты и открытки с пожеланиями. "Чтобы желание исполнилось, нужно написать письмо. После этого в полночь нашептать на ушко Деду Морозу самое сокровенное желание, положить под елочку письмо. И все, остается ждать. Нашим ребятам очень везет - Дедушка Мороз всегда исполняет их мечты", - поделилась многодетная мама.

Мальчишки просят роботов и машинки на пульте управления, девчонки - красивых кукол и всякие девчачьи штучки. "Чтобы быть самыми красивыми", - сказала по секрету маленькая София.

"Совсем скоро к нам будут приходить гости: руководство района и города, представители организаций и учреждений. Их поддержку мы чувствуем и получаем не только в канун праздников, но и течение всего года. Здорово, что нас так поддерживают, - поделилась Татьяна Парфенова. - Хочется пожелать всем в преддверии Нового года здоровья, добра и счастья. И пусть у каждого ребенка будет настоящая и любящая семья. Потому что только в таких условиях можно воспитывать счастливых детей, которые потом станут добрыми, отзывчивыми и ответственными взрослыми".

Анастасия ГУЗОВСКАЯ,

фото Олега ФОЙНИЦКОГО,

БЕЛТА.-0-