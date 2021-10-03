РЕПОРТАЖ: Когда призвание в генах: историю пяти поколений учителей восстановила педагог из Светлогорска

Профессия учителя требует каждодневной самоотдачи. Школа не приемлет слабости, безынициативности, пассивности. Наверное, поэтому педагогов зачастую сравнивают с неиссякаемыми источниками, от которых заряжаются сотни детских сердец. В некоторых случаях учителями, без преувеличения, рождаются. Летописью своей большой педагогической семьи поделилась с БЕЛТА преподаватель из Светлогорска Анжелика Ласаева.

От истоков

Хрупкая, легкая, с искристым взглядом Анжелика Анатольевна преподает русский язык и литературу в средней школе №2 Светлогорска. Педагог с увлечением исследовала историю своего рода.

Анжелика Ласаева

"Когда мы произносим "учитель", каждый видит перед собой своего наставника. В этом образе есть и тепло, и уважение, и благодарность. Я же особенно трепетно вспоминаю своих родителей, бабушку и дедушку, которые всю жизнь работали в школе и научили нас любить родную землю, уважать старших, сеяли "разумное, доброе, вечное". Все начинается с семейных традиций и продолжается в нас, детях и внуках. Семья - это настоящее и прошлое, слитые воедино. Это то, чем наполняются наши сердца, это огромный мир, переданный нам в наследство", - делится Анжелика Анатольевна.

Так сложилось, что профессия учителя передается в семье Анжелики Ласаевой на генном уровне. Пять поколений с общим стажем около 300 лет. На сегодня династия объединяет 17 педагогов, и жизнь продолжается.

Часы, сутки, месяцы скрупулезной работы над семейной летописью позволили по крупицам воссоздать историю рода, начиная со второй половины XIX века. Удалось даже найти и расшифровать значение родового герба.

История первая: семья Кузьминых

Семья Кузьминых

История семьи Кузьминых началась в далеком марийском селе Никольское (Сотнур) Сотнурской волости Царевококшайского уезда Казанской губернии Российской империи. Тесно связана она с событиями Первой мировой войны. На военную службу из местных уездов призывали многих мужчин. "В Государственном архиве Республики Марий Эл сохранились списки призванных на войну, составленные волостными правлениями и уездными управами в 1914-1916 годах. В списках указывались фамилии, имена новобранцев, их возраст, состояние здоровья, разряд, место жительства, занятие в мирное время. Невозможно перечислить имен и фамилий всех, кто ушел от родного порога защищать родину от врагов", - рассказывает педагог. Среди них был и прадед Анжелики Анатольевны.

С его именем связана первая страница педагогической летописи. Кузьмин Степан Кузьмич родился в 1880 году в деревне Полаткино Сотнурской волости. С односельчанами и братьями его призвали на службу. Подпрапорщика 169-го пехотного Ново-Трокского полка взяли в плен на территории Польши. Затем он был в Германии, в лагере Альтенграбов (Altengrabow). 2 ноября 1914 года под местечком Домбровице Варшавской губернии Степану Кузьмичу удалось бежать.

"Молодой смелый офицер в 1914 году женился на польке Марии Францевне Бобик, которая родилась в Кракове в 1882 году. Жену привез в родные края в 1914 году. Сам вернулся с войны в марте 1919-го", - делится Анжелика Анатольевна.

Мария Францевна стала местным чудом и в учебном плане, и по стилю общения, и по внешнему виду. Она была грамотной, весьма образованной для того времени, владела языками и была строгой наставницей. "Ее навыки, жизненный опыт пригодились в работе с детьми в двухлетней церковно-приходской школе. Ей хотелось помочь женщинам в воспитании детей. Тем временем в семье подрастали свои дети: Вера, Лидия, Геннадий. Все впоследствии стали педагогами", - вспоминает Анжелика Ласаева.

Наставница пользовалась непререкаемым авторитетом. Она заслужила доверие и достойно несла звание учителя. В беседе одна из ветеранов педагогического труда вспоминала Марию Францевну как очень сдержанную, вежливую, добрую и щедрую женщину. Ее очень уважали, ее мнению доверяли, обращались за советом. Она всегда была гостеприимна. Все отмечали, что в доме было много книг и картин. Мария Францевна славилась и как мастерица-рукодельница.

История вторая: Богдановы

Учителя Богдановы

Как семейную реликвию Ласаевы хранят книгу "Сотнурская школа - сила просвещения". Это подарок, доставленный из города Йошкар-Ола Республики Марий Эл. В этом издании о 175-летней истории школы золотыми буквами записаны имена дедушки и бабушки Анжелики Ласаевой.

В этой школе зародилась новая педагогическая семья. Здесь встретились приезжий молодой учитель математики Гавриил Константинович Богданов и местная светловолосая учительница начальных классов Вера Степановна Кузьмина - дочь Марии Францевны и Степана Кузьмича.

Супруги Богдановы также запомнились своей интеллигентностью и порядочностью. Литература, музыка, театр были семейным увлечением. Старшая дочь Руфина прекрасно танцевала народные танцы, повзрослев, ездила выступать в Йошкар-Олу, Москву, Тулу, Казань. А младшие Галина и Людмила любили петь частушки. Долгими зимними вечерами сельские учителя собирались в клубе, готовили концерты, спектакли для земляков. За это их называли артистами.

Многое из биографии родственников Анжелика Ласаева восстановила по книгам "Память", "Они защищали Родину" Волжского района Республики Марий Эл, "Слово об учителе".

Ее дед Гавриил Константинович Богданов родился в 1910 году в деревне Лопка-Памаш Уржумского уезда Вятской губернии в семье крестьян. В 1923-1925 годах обучался в подгруппе Сернурского педтехникума. В 1928 году, получив педагогическое образование, начал свой трудовой путь в Сотнурской школе. С сентября 1930 года работал учителем математики, затем стал завучем. С 1934-го по 1938 год обучался заочно в Марийском педагогическом институте на физико-математическом факультете.

В августе 1939 года Гавриил Константинович Богданов был призван в Красную армию. В Великую Отечественную войну командир-артиллерист участвовал в боях за освобождение Сталинграда, Крыма, Беларуси, Польши, Германии. Был дважды ранен в Польше. За мужество и героизм старший лейтенант Гавриил Богданов награжден орденом Красной Звезды, медалями "За боевые заслуги", "За отвагу", "За взятие Берлина".

Вернулся с войны только в 1946 году и продолжил работать учителем, затем стал директором школы. "Как и на фронте, он честно и добросовестно выполнял свой долг. В 1948 году был награжден медалью "За трудовую доблесть" и удостоен звания "Отличник народного просвещения". Все называли его учителем от Бога. В беде мог помочь, в жизни поддержать, и в радости не обходилось без его гармошки и прибауток", - вспоминает наша героиня. Работал он до 1975 года, умер в 1984-м.

Его вторая половинка - бабушка Анжелики Ласаевой - родилась в 1914 году в деревне Полаткино Волжского уезда. В 1933 году после педучилища возглавила начальную школу в деревне Ярамарий. В 1934-м начала работать в родной школе учителем начальных классов. Позже, окончив заочно филологический факультет Марийского государственного педагогического института имени Н.К.Крупской, стала преподавать русский язык и литературу.

К слову, от Веры Степановны по наследству внуки и правнуки получили не только профессию, но и музыкальный талант, интерес к театру. Ее любовь к русским романсам, игра на гитаре, выступления в спектаклях восхищали и радовали односельчан.

В военное время в деревнях остались только старики, женщины с малыми детьми, но школы не закрывались. В 1942 году Вера Богданова возглавила Сотнурскую среднюю школу. На ее хрупкие плечи легла ответственность за сохранение сельской школы. "Терпение - лучшее спасение", - говорила Вера Степановна. И все вместе вытерпели и выстояли. Дождалась Вера Степановна и своего мужа с фронта.

По словам односельчан, Вера Степановна обладала твердым характером, была терпеливой и настойчивой. В ней сочетались чувство ответственности, преданность любимому делу, трудолюбие, самоотдача, оптимизм, патриотизм.

Советское правительство высоко оценило ее педагогический труд и заслуги. Вера Степановна Богданова была награждена медалью "За доблестный труд в 1941-1945 гг.", затем медалью "За трудовую доблесть". В 1955 году она получила звание "Заслуженный учитель МАССР", а через три года - "Отличник народного просвещения". О ней написано в книге "Женщины Марийской АССР".

В 1956 году Вера Степановна получила медаль Материнской славы II степени. Ее пятеро детей - Руфина, Галина, Людмила, Виктор, Михаил - стали успешными людьми. Руфина и Галина продолжили педагогическую династию.

История третья: педагоги Домрачевы

Учителя Домрачевы

Галина Гавриловна - мама Анжелики Анатольевны - родилась в 1938 году в селе Сотнур Волжского района МАССР. После школы поступила в педучилище, затем окончила филологический факультет МГПИ имени Н.К.Крупской. Вуз дал ей не только образование, но и надежного спутника жизни. В 1963 году, окончив педагогический институт, Галина Гавриловна Богданова и Анатолий Васильевич Домрачев начали совместную трудовую и семейную жизнь. Первое место работы - Люльпанский детский дом Медведевского района МАССР.

Два сельских учителя русского языка и литературы Галина Гавриловна и Анатолий Васильевич Домрачевы каждое утро вместе шли на работу дорожкой вдоль школьной стены. "Их повседневные задачи - уроки, контрольные, проверка тетрадей, воспитание учеников, но на самом деле все это второстепенно. Главная роль сельского учителя намного масштабнее, чем банальные школьные будни. И, разумеется, в этой роли каждому из них приходилось очень непросто", - отмечает продолжательница династии.

Галина Гавриловна была очень требовательная. Она всегда старалась развивать творческие способности ребят, чтобы они расширяли словарный запас, развивали речь и сочиняли. "В то время это было не принято. Пластинки слушали, читали много, готовили спектакли. "Обучая других сами учимся", - говорила она. Галина Гавриловна была новатором в своем деле. Никогда не работала по старинке, всегда искала что-то такое, что могло бы развить у ребят инициативу, творчество, интерес к предмету. По окончании курсов в Москве читала лекции по методике преподавания русского языка в национальной школе в институте профессионального совершенствования учителей в Йошкар-Оле. Стаж работы - 27 лет.

Деревенские жители полностью доверяли учителям, вместе работали над воспитанием детей. "Занимались художественной самодеятельностью, пели, танцевали, ставили сценки, шили костюмы. Мастерили дома и в школе. Что удивительно, на все и на всех хватало времени. Нас четыре сестры: Вера, Ольга, Анжелика и Лена. Но кроме нас в доме, во дворе всегда было много народу. Приходили репетировать, подтянуть русский язык, а то и покататься… Да, покататься. Папа Анатолий Васильевич каждую зиму делал ледяные горки, а весной ставил деревянные качели. Все село приходило", - вспоминает моменты счастливого детства Анжелика Анатольевна.

Анатолий Домрачев родился в 1940 году в деревне Ешимово Новоторъяльского района МАССР в многодетной крестьянской семье. Мальчиком он пас коров, а долгими зимними вечерами любил читать книги и мечтал о путешествиях. После школы целеустремленный парень поступил на филологический факультет, где встретился со студенткой-отличницей Галиной Богдановой.

Молодой человек восторженно читал стихи Ивана Бунина, Сергея Есенина, Афанасия Фета, Владимира Маяковского, Михаила Лермонтова. Обладал артистическим талантом, организаторскими способностями и неизменно производил впечатление галантного мужчины. Служба в Советской армии сформировала твердый характер.

В школе он организовывал экскурсии, походы, поездки по Золотому кольцу России. Большой семьей побывали в Ленинграде, Севастополе, в Крыму и на Кавказе. Заслужил благодарность за многолетний добросовестный труд, почетные грамоты, медали "50 лет Вооруженных Сил СССР", "Ветеран труда". Его трудовой стаж - 37 лет.

Семья Домрачевых

Все четыре дочери семейной династии Кузьминых-Богдановых-Домрачевых стали педагогами: Вера - химик-биолог, Ольга - физик-математик, Анжелика учитель русского языка и литературы, младшая Елена - учитель начальных классов.

История четвертая: Анжелика Анатольевна Ласаева

Продолжательница династии родилась 24 июля 1968 года в деревне Шуарсола Советского района МАССР. После школы девушка поступила в альма-матер своих родителей и прародителей. Была членом комитета комсомола МГПИ, избиралась от молодежи в республиканский совет женщин МАССР. Была членом президиума.

В 1989 году по всесоюзному распределению приехала работать в Светлогорск Гомельской области - по месту жительства супруга Вячеслава Ласаева. Крутой вираж лишь вдохновил молодого энергичного педагога. Вот уже 32 года она крепкими узами связана со средней школой №2 Светлогорска.

Сказать, что она активная, - ничего не сказать. В круговерти школьной и семейной жизни она находит время публиковаться в журналах и газетах. Плодотворно сотрудничает с интернет-сообществами, блогерами. Создала свой сайт. Внештатный сотрудник районной газеты "Светлагорскiя навiны", член районного объединения Белорусского союза женщин. Анжелика Анатольевна баллотировалась в депутаты Светлогорского районного Совета депутатов 28-го созыва по Первомайскому избирательному округу №4. Но главное ее призвание - быть мамой. Вместе с супругом учительница воспитывает трех таких же энергичных дочерей, помогает им всесторонне развиваться.

"В наше непростое время остаюсь преданной профессии. Это и есть мое призвание. А работа с детьми - это состояние души. Иногда кажется, что дома я тоже на работе. Сама люблю творить и учу других создавать прекрасное: стихотворения, рассказы, словесные зарисовки, эссе, видеостихи, литературные видеоминутки, презентации, журналы, коллажи…" - перечисляет семейные увлечения Анжелика Анатольевна.

Семья Ласаевых

Создается впечатление, что Ласаевы живут в какой-то другой системе времени, где в сутках минимум 48 часов.

История пятая: Виктория Ласаева

Виктория Ласаева

Педагогическую династию в пятом поколении продолжит дочь Анжелики Анатольевны Виктория Ласаева. В школьные годы она любила сниматься в видеороликах, участвовала в конкурсах, проектах, акциях. Победительница конкурса "Лидер-миротворец" побывала в международном молодежном лагере в российском Курске. Еще девчонкой была помощником воспитателя в школьном лагере, в группе продленного дня помогала вести уроки по творчеству (рисование, лепка, бисероплетение, вышивка). Как волонтер проводила разнообразные мероприятия, музыкальные уроки (вокал, обучение игре на гитаре и фортепиано) и занятия по рисованию с детьми и взрослыми с ограниченными возможностями.

В 2016 году Виктория поступила на филологический факультет ГГУ имени Ф.Скорины. Обучала детей и взрослых рисованию в различных техниках и стилях, проводила культурно-массовые мероприятия и игры в студии Lassters в Гомеле. Несколько лет работала на образовательной онлайн-платформе с детьми-билингвами из разных стран, обучая ребят русскому языку. Более 7 лет углубленно изучает педагогику и психологию и считает это своим достижением.

"Когда она прошла педагогическую практику, сказала, что ее ждет прекрасное будущее: будет преподавать русский язык онлайн", - с гордостью говорит о дочери Анжелика Ласаева.

Диплом по специальности "русская литература (литературно-редакционная деятельность)" Виктория получила в 2020 году. Сейчас она в самом начале своего педагогического пути.

Вместо заключения

"Нет большего счастья в жизни, чем иметь собственную дружную семью. Это поистине божий дар, и нет ничего главнее, чем семья. Ведь это опора и поддержка от дорогих и любящих тебя людей. Есть неоспоримый закон семейной жизни - это любовь и забота о родных и близких, это передача бесценных знаний и личного опыта. Есть так называемые семейные узы, то есть связь, которая хранится вечно", - уверена Анжелика Ласаева.

Пожалуй, на этом можно поставить многоточие, ведь эти истории ждет продолжение…

БЕЛТА,

фото из архива героини.-0-