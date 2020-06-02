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РЕПОРТАЖ: "Копили на машину - купили верблюда": как многодетная семья развивает бизнес на селе

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Еще 20 лет назад почти на каждом деревенском подворье держали птицу, свиней, коров, у многих были лошади. Сейчас птицу все еще выращивают, а вот кони, коровы, часто и свиньи почти исчезли, хорошо если в селе 10 буренок соберется на выпас. Светлана и Игорь Буйняковы не захотели играть по правилам времени: решили сами себя обеспечивать работой и продовольствием. Сначала они купили пару лошадей, а сегодня могут похвастаться целым бизнесом - большим домашним зоопарком. Корреспонденты БЕЛТА съездили в гости к семейной паре и узнали, насколько это легко и прибыльно.

Контактный зоопарк "ДоРеНи" находится на въезде в деревню Чепели Солигорского района. Географически это возле трассы Р23, примерно посередине между Слуцком и Солигорском. Такое расположение им на руку: люди едут мимо, но замечают с трассы степенно прогуливающихся лошадей и сворачивают посмотреть на них поближе.

Всю дорогу из Минска моросил дождь. И лишь на подъезде к Чепелям он ненадолго прекратился.

"Погода решила сделать для вас перерыв, чтобы могли с животными познакомиться", - встречают нас Светлана и Игорь Буйняковы, хозяева домашнего контактного зоопарка "ДоРеНи".

Задаем первый и очевидный вопрос - откуда такое название. Оказывается, это аббревиатура от имен троих детей: младшего 5-летнего Добрыни, среднего 10-летнего Рената и старшего 15-летнего Никиты. В общем, в семье, как в сказке, растут три сына.

Когда главный вопрос снят, идем знакомиться с большим хозяйством. Первыми нас встречают овцы. Заводила тут старшая овечка Витаминка - она появилась в хозяйстве еще в 2017 году. Светлана говорит, что барашки всегда бурно реагируют на появление людей и как будто просят "мне, мне".

Неподалеку изо всех сил старается обратить на себя внимание жеребенок-годовичок Булат. Он громко зовет гостей. А еще любит позировать для селфи и обниматься.

Рядом настороженно выглядывает страус Марья Ивановна. Раньше ее звали Марья, она жила в другом хозяйстве со своим "парнем" Иваном. Там Светлана и Игорь нашли и забрали ее. Так она получила отчество.

Кстати, Марья Ивановна еще и яйца несет. В год, говорят хозяева, может быть 60-90 яиц. Буйняковы зарегистрировали свое хозяйство как агроусадьбу и продают страусиные яйца. "На вкус они как домашние куриные яйца. По объему могут заменить 25-35 куриных. Люди берут, мы и сами из них готовим", - объясняет Светлана.

В отдельном многоэтажном домике живут грызуны - шиншиллы, кролики, хорьки. Некоторые прячутся в свои домики подальше от ветра и сырости, другие с готовностью прыгают на руки и позируют.

Напротив резвятся еноты. Дуня - самая активная - тянется к камере. Видимо, чтобы помочь выстроить кадр и сделать впечатляющее фото. У нее получилось.

По соседству чинно прохаживаются фазаны, индоутки, цесарки и другие домашние птицы. Величественно гуляет павлин, как бы демонстрируя свое превосходство.

Главная красотка зоопарка - верблюдица Изабелла. Она родилась в Дагестане, потом попала в зоопарк Сургута, два последних года обживается здесь, в Солигорском районе. Она не сразу приняла новых хозяев - долго плевалась. В интернете мало информации о том, как приручить верблюда, поэтому Буйняковы действовали наобум. Сначала убегали от плевков, а потом изменили тактику - закупили шляпы с большими полями и при "атаках" просто опускали голову, пряча лицо. Изабелла поняла, что этим их не проймешь, и сдалась. "Зимой она более пушистая, на лето мы ее вычесали, - гладит любимицу Светлана. - Иногда катаемся на ней верхом. Конечно, с поездкой на лошади не сравнится - это намного круче. На лошади нужно крепко держаться ногами, потом сильно устаешь. А на верблюде ты садишься плотно между горбами и просто ловишь кайф".

Все эти животные живут на подворье - небольшом клочке земли прямо возле дома владельцев зоопарка.

А вот рядом, на соседнем участке, в загороди гуляют лошади, козы, свиньи, куры. Среди них мирно сосуществуют и несколько выдающихся личностей. Например, коза Роза - главная, первая и самая любимая из всех коз. Ей уже 4 года. "Мы купили Розу в 10 месяцев, - рассказывает хозяйка. - Сначала была совсем дикая, к себе не подпускала. Я целый год входила к ней в доверие. Сейчас как ручная, очень с ней дружим. Ученые доказали, что козы даже более преданные, чем собаки: если доверяет, то пойдет за тобой куда угодно. При этом они и очень обидчивые: если хоть раз ударишь, запомнит и не простит".

Среди свиней главная Фрося. Она ручная и вообще не агрессивная. Обожает людей, с радостью идет на контакт, даже на имя откликается. Разделяет с ней главенствующую роль кабан Колумб, который перебрался в Беларусь из Украины (путешественник, потому и Колумб).

Конечно, размах большой. Но начиналось все очень скромно.

"Раньше мы работали менеджерами в частных фирмах, - вспоминает Игорь. - Работа собачья: постоянно бегаешь, мотаешься по стране, вечно под контролем. Надоело. Я с детства люблю животных, лошади - это моя любовь. Поэтому в 2016 году купили одну лошадь для себя, чтобы на выходных кататься. Сами жили в Солигорске, оставляли ее в сарае у знакомого. Потом заказали карету в России и открыли ИП - организовали прокат. Правда, потом мы его закрыли: дело не пошло, заказов было мало, прокатили только 12 свадеб".

Но начало было положено. Чуть позже купили вторую лошадь. Потом пони и ослика, чтобы и дети могли кататься.

Все это время животные жили в сараях у знакомых семьи. Только в 2017 году пара наконец купила этот дом. Год ремонтировали. Потом перевезли сюда животных, переехали сами, оформили свое хозяйство как агроусадьбу и продолжили приобретать питомцев.

Конечно, животные стоили недешево. Чтобы потянуть хозяйство, семье пришлось продать дом под Солигорском.

Первыми посетителями домашнего зоопарка стали друзья и друзья друзей. Люди заезжали, знакомились с животными, оставляли пару копеек на развитие. "Мы долго не брали денег, - говорит Светлана. - Сначала ввели плату по силам и по совести: кто сколько может. Бывало, удивлялись: человек может приехать на джипе и даже спасибо не скажет, а другой ездит на условных "жигулях", зато оставит рублей 10".

Фиксированная цена была установлена после покупки верблюда в 2018 году. За животное отдали $7 тыс. "Копили на машину, а взяли верблюда", - смеются супруги. Хотя и машину потом тоже купили.

После этого стало легче. Теперь зоопарк может как минимум сам себя обеспечивать: удается заработать на сено и зерно. Одного только сена надо 80-100 тюков на год. Как-никак более 160 голов местных жителей!

Нашла семья и другие способы подзарабатывать. Предлагают продукты - козьи молоко, творог и сыр, яйца куриные, цесариные, страусиные, мед, мясо. Планируют еще делать на продажу вареники с творогом и пельмени с мясом.

Родительский пример вдохновил и детей - они тоже в деле. Изначально Буйняковы просто хотели вытащить своих чад из гаджетов. Сегодня парням и самим не интересно залипать в соцсети. Какой Instagram, если можно прокатиться на лошади и освоить трактор!

"Да, иногда дети психуют. Например, у нас пятница - день генеральной уборки: с утра до ночи все выгребаем и моем. Вижу, что иногда им не хочется, но что поделать", - философски подходит к вопросу Игорь.

Такие моменты - это скорее исключение из правил. Любовь к животным так прочно засела в головах сыновей, что они даже копят не на новый iPhone, а на новых питомцев. Например, 10-летний Ренат накопил Br400 и купил бычка. А 15-летний Никита за свои деньги приобрел свиней, уток и барашка - всего на Br500.

С таким подходом к работе семья точно не пропадет. Даже сейчас, когда посещаемость упала как минимум раза в 3, они не унывают: выживем. "В прошлом году в выходной могли приехать 20-30 семей, сейчас при хорошей погоде - 5. Народ пишет, что хочет приехать, но боится. Мы не расстраиваемся: даже если к нам вообще никто не придет, мы выживем на своих продуктах. Плюс есть небольшой огород. Так что не пропадем. Можем даже на себе пару семей "вывезти": сейчас помогаем родителям, сестрам и братьям", - отмечает Игорь.

Кстати, слаженная работа Буйняковых вдохновила и других жителей Солигорского района на открытие своего контактного зоопарка. Правда, многие из них закрылись.

"Мы были первыми в районе. Люди смотрят, каких животных мы покупаем, считают, кто сколько стоит, и думают, что мы деньги гребем лопатой. Но никто не знает, сколько из них "чистых" денег с учетом топлива и кормов. Плюс мы сами делаем всю грязную работу, никого не нанимаем: наемный работник не будет так стараться, как ты сам, когда вкладываешь в свое дело душу и силы. Надо быть готовым много работать. Это непросто, и люди не хотят трудиться", - говорит Игорь.

А еще случаются травмы. Например, коня Трояна хозяева выкупили с мясокомбината. Он был диким, пугливым, необъезженным, никому не доверял. Однажды во время обучения конь испугался и пошел на Светлану. Игорь едва успел выдернуть ее из-под Трояна. А вот нога хозяйки осталась под копытом. Так она лишилась одного ногтя, боль была адская. Но они справились: обучили Трояна, вернули ему веру в людей.

К таким ситуациям они относятся спокойно: понимают, что у животных есть копыта и когти. Чего они не понимают, так это безответственности некоторых родителей, которые приезжают в зоопарк с детьми. "Сто раз предупреждаем, что кормить надо с ладошки (животные не отличат пальцы от той же морковки), что надо смотреть, куда бегут дети. И все равно часто приходится выдергивать детей из-под копыт, пока мама делает селфи, и утешать тех, кого животное укусило. Конечно, всегда просим прощения за то, что вместе недосмотрели их ребенка", - признается Светлана.

В планах - расшириться на соседний участок: на поле оборудовать места для животных и перевезти сюда весь зоопарк. А территорию возле дома отдать под бани - материалы для двух уже закуплены. "Еще хотим купить корову, может, даже несколько. Рассчитываем и семью страусов приобрести", - мечтают супруги.

А пока они и так всем довольны. "За выходные "грязными" можно заработать среднюю зарплату по стране. Плюс ты сам себе руководитель: можем поспать подольше, если хочется, устроить в будний день шопинг и съездить в Солигорск ", - говорит Светлана.

Не хватает только поддержки местных властей, добавляет Игорь. "Мы облагораживаем территорию возле нашей агроусадьбы, сами поставили крест у дороги и аллею высадили. Мы можем сделать больше. Например, дальше по улице есть парк, я могу его почистить, засадить деревьями и создать зоосад, чтобы люди могли отдыхать там. А мне не разрешают. Малый бизнес надо поддерживать, тогда и другие люди будут вдохновляться нашим примером и развиваться своими силами", - уверен он.

"ДоРеНи" - это наше детище. Пускай у нас и нет отпусков и больничных. Но не это главное. Знали бы вы, какое это блаженство выходить по вечерам на свое подворье, любоваться любимыми питомцами и видеть ценность своего труда", - заключает хозяйка.

Наталья ДАНИЛЕВИЧ,

Фото Максима ГУЧЕКА,

БЕЛТА.-0-

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