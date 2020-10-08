РЕПОРТАЖ: Кошкин дом, где учат доброте, красоте и терпению

Фараоны их почитали, они - символ энергии инь в Китае, а в древнем Сиаме считалось, что в них перерождались после смерти правители. Им посвящают книги, песни и кино, с них пишут картины и интернет-мемы, в непростые моменты они становятся лекарством от стресса и грелкой, наполняют дом позитивом и избавляют от вредителей. У них девять жизней и еще больше ипостасей - все это о кошках. Хотя не каждый проникается любовью к этим животным, не стоит зарекаться, что этого не произойдет никогда. Столичного бизнесмена Василия Супрунюка, например, любовь к кошкам "накрыла", когда ему уже было за 40 лет. С тех пор он так увлекся, что стал спасителем для нескольких десятков бездомных кошек, основал и содержит приют, собирает тематическую коллекцию предметов декоративно-прикладного творчества, в которой уже более семи тысяч экспонатов. Корреспондент БЕЛТА заглянула в созданное им кошачье царство и пропала там на пару часов. По-другому и не получится, если вы такой же фанат мурлычащей братии.

"Это затягивает, - объясняет Василий Васильевич свою внезапно пришедшую страсть к кошкам. - Просто однажды шел с работы, устал, сел на лавочку и вижу: такой котик в травке, как кузнечик, прыгает, резвится! Взял его к себе в офис, потом появились еще два. И еще..."

Погружение в воспоминания Василий Супрунюк начинает у входа в арт-галерею "Котовасия" по пр.Дзержинского, при этом поглаживая присмиревшего на руках сорванца Пако. Его только-только удалось выловить на лужайке у дома, куда кота выпустили на небольшую прогулку. За игрищами товарища снисходительно наблюдал из здания солидный красавец Яша. Для четвероногих обитателей арт-галереи хозяин сделал внутри помещения специальные полки, подвесные мосты и переходы, а также видовые окошки - "кошачьи телевизоры".

Так что, как и заведено природой, гуляют эти представители фауны сами по себе. Но на всякий случай, чтобы музейные хранители не превратились в музейных вредителей, все ценные и бьющиеся экспонаты размещены в закрытых шкафчиках. Те, что снаружи, надежно закреплены.

Внутри Пако лихо пикирует на рабочий стол, с него - на персональный стул и, наминая "тронную" подушку, укладывается в позу уточки.

Зато Яша, исполненный достоинства, приветственно проходится пушистым хвостом по ногам гостей и далее почти все время сопровождает по залам галереи, будто готовясь при случае заменить экскурсовода.

Яша - обычный дворовый кот, который попал на участок отлова Брестского мусороперерабатывающего завода (аналог пункта временного содержания ГП "Фауна города" на Гурского в столице). Его забрала минчанка, которая потом почему-то отказалась от питомца. И он остался у Василия Супрунюка.

Все остальные коты тоже "брошенки". "Пако нам подарила мадам Брижит Олуа (представительница Фонда защиты животных Брижит Бардо. - Прим. БЕЛТА). Он с Гурского, она его там забрала во время своего визита. Пристроить некуда было. С тех пор он живет у нас. Когда она приезжает, то навещает Пако, привозит пледики. Как крестная мама", - говорит предприниматель.

Еще один спасенный кот Негро - тоже с Гурского - должен был ехать в Ригу по обмену во время визита мадам Олуа, но вместо него туда отправилась кошечка - в тот момент у Негро была грыжа, лечение было на первом месте.

А трехцветную Шайбу (ее еще зовут черепашкой Тортилой) бросили хозяева - ее подобрали на ул.К.Маркса.

"Посетители могут свободно общаться с котами. Поначалу у нас их было девять, некоторых забрали. Но этих мы не отдадим, это наше национальное достояние. У них отличные характеры", - продолжает знакомство Василий Супрунюк. И ведет по залам. От пестроты и многообразия поначалу рябит в глазах - сколько же здесь всего!

С тех пор, как коллекционеру были подарены первые экспонаты, прошло уже более 20 лет. Сегодня экспозиция занимает четыре зала. В ней свыше 7 тыс. предметов из более чем сотни стран. "Как они ко мне попадают? Поездки, друзья, еще я много покупаю в интернете, на иностранных аукционах. У меня есть даже адреса в разных странах, где я сначала формирую большую посылку. Последние год-полтора особенно активно приобретал новые предметы", - рассказывает владелец арт-галереи. И, словно все еще удивляясь этому факту, замечает: коты, по сути, научили его немного разбираться в искусстве, художественных техниках. И уже со знанием дела просвещать посетителей по поводу представленных в арт-галерее стилевых направлений: классицизм, ампир, модерн, арт-деко, кубизм, авангард.

Разговор прерывает разъяренный кошачий рев. "Так, не трогать мне Шайбу! - командует котам Василий Васильевич. А нам уже поясняет: "Остальные - мальчики. Они не то чтобы ее обижают, но и не ладят".

"Я хотел этой экспозицией представить многообразие видов декоративно-прикладного искусства: тут и глина, и фарфор, фаянс с позолотой, мрамор, и бисероплетение, ковка, резьба по кости, валяние и т.д. Первая часть - исключительно сувенирная, во второй - вещи утилитарного значения. Здесь - часы, здесь - тарелки, сервизы, там - вазы, подсвечники, чайники, телефоны, светильники. Дальше - ювелирные украшения", - показывает хозяин.

Кстати, есть и весьма экзотичные вещи, например, подголовник для курителей опиума. Из этой серии также набор разновесов в виде фигурок котов из приемного пункта опиума в Непале.

Среди всех экспонатов можно выделить несколько работ художников с мировым именем. В центре одного из залов приковывает внимание копия работы Серхио Бустаманте, знаменитого мексиканского скульптора-сюрреалиста. Таких всего 17 штук в мире.

Одну из выставочных витрин украшают работы из дизайнерской серии Margaret Le Van Alley Cats. В 50-60-е годы XX века американские коллекционеры были очень увлечены этими статуэтками.

Нашлось место и для произведений белорусских художников. Например, одну из стен украшает серия картин Татьяны Гардашниковой - изображения известных личностей в кошачьих ипостасях: "Деми Мурр", "Муррилин" (Монро), "Муррлен" (Дитрих), "Мурчелло" (Мастрояни) и т.д.

Пусть не все экспонаты представляют большую художественную ценность, но зато коллекционную - точно. Например, сразу два шкафа занимает коллекция из разных стран Котов в сапогах. А из котов-музыкантов собран целый оркестр.

Под солонки и перечницы тоже уходит несколько витрин. Дальше - целый шкаф канцтоваров: подставки под ручки, держатели для ножниц, точилки и прочее. Собрана и большая коллекция монет с изображениями кошек: из Боливии, Турции, Армении, Гвинеи, Мозамбика, Парагвая, Занзибара, Эфиопии, Эритреи, островов Фиджи, Мьянмы, Конго, Карабаха и т.д. Есть и белорусские коллекционные монеты из серебра.

"Кот почитаем во всем мире. В среде коллекционеров я многих знаю, бывал более чем в половине действующих музеев, посвященных котам, - в Германии, Нидерландах, Испании, Черногории, Португалии, Литве, России и так далее. И могу сказать, что по совокупности характеристик наш музей уникален. Допустим, в Гватемале была коллекция из 20 тыс. экспонатов. У хозяйки только под потолком висело, наверное, 6 тыс. кружек с принтами. Но эта женщина умерла и, похоже, без нее пропадает и ее дело. С точки зрения художественной ценности впереди планеты всей амстердамская коллекция - называется Kattenkabinet. Там есть и работы Рембрандта, Пикассо, и оригиналы фотографий известных людей с их котами. Необычная коллекция в Которе (Черногория): гравюры, постеры и открытки. У нас тоже собрана довольно полная коллекция открыток котов-людей издательства Альфреда Майнзера, но там весь музей на этом специализируется. В литовском Шауляе экслибрисы - уникальнейшая коллекция. Каждый чем-то выделяется. В Малайзии, в городе Кучинг (переводится как "кот"), есть огромное здание на холме, внутри все заполнено традиционными фигурками котов. Золотые, серебряные, от огромных размеров до крошечных. Но по полноте представленных техник, авторов, материалов, стран, думаю, мы лидеры", - считает Василий Супрунюк.

Назвать самый любимый экспонат он затрудняется. Но есть в его коллекции вещи, которые доставались с большим трудом. Например, стеклянная ваза на мраморной скульптурной подставке, которая проделала длинный путь самолетами и поездами: Милан - Рим - Париж - Леон - Париж - Лондон - Киев - Минск.

Сейчас, в период второй волны COVID-19, музей работает по предварительной записи. Его посетители - часто люди творческих профессий, любители животных, семьи с детьми. Это, как считает владелец, очень правильно: воспитывать человечность, гуманность надо с детства. Добро в юной душе зарождается, когда есть возможность и потребность о ком-то заботиться.

Кошки, хоть и гуляют сами по себе, но им тоже не чужда благодарность. Это на себе ощутил и сам Василий Васильевич, и многие его друзья, сотрудники его фирмы, которые тоже пристроили к себе котят и взрослых животных с подвально-дворовым и приютским прошлым. Бизнесмен даже доплачивает сотрудникам деньги на содержание животных, ветеринарное обслуживание, стерилизацию. Но важнее воспитательный момент. "Меня самого коты сделали более терпимым, увлеченным, целеустремленным. Одним лишь своим примером", - замечает он.

Нынешнего Василия Супрунюка можно назвать этаким кошачьим дедушкой, который пользуется неоспоримым авторитетом: животные его слушаются, спокойно идут на руки. Хотя доверие некоторых пришлось завоевывать годами. Битые хулиганами на улице, замерзающие, уносимые потоками ливня в канализацию - через что только не довелось пройти котам, которые сегодня нашли приют у Василия Васильевича.

Сейчас в его офисе живут несколько питомцев: нас встречают два огненно-рыжих красавца. Еще один, белый, продолжает дремать, словно мы для него невидимки.

В соседних просторных комнатах приюта расставлены большие клетки с котятами, которые приветствуют несмелым писком и гипнотизируют пришедших круглыми влажными глазами. Многие, кстати, попадают с глазной инфекцией - таких малышей приходится долго выхаживать. Некоторые коты постарше свободно разгуливают по помещению. Всего - порядка 50 животных, и эта цифра постоянно меняется. К счастью, находятся добрые люди, которые разбирают питомцев. Тем более, что котиков здесь подлечивают, вакцинируют и стерилизуют.

Обо всей этой компании заботятся сотрудники. В помещениях чистота, в кормушках - вкусная еда, в домиках - теплые подстилки. И даже огражденный выход на крышу - так называемое "катио" с газоном для прогулок. Лишь бы только хватило каждому коту или кошке их девяти жизней, чтобы, наконец, вместо временного обрести постоянный дом и заботливую семью.

Екатерина КНЯЗЕВА,

Фото автора,

БЕЛТА.-0-