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01 сентября 2021, 14:36

РЕПОРТАЖ: Знает даже первоклассник: школа дает знания и учит быть добрыми

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Современная, удобная, красивая, технологичная - новая школа Минска под номером 225 по проезду Университетскому, 5, сегодня наполнилась детскими голосами. У крыльца новостройки раскрасили серое дождливое утро 1 сентября разноцветные зонты, банты и букеты. Добавить пару строк в начало летописи этого храма науки пришли и корреспонденты БЕЛТА: заглянуть в кабинеты, удивиться, как далеко зашел прогресс, и, конечно, задать вопрос первоклашкам: "Ну как вам в школе?"

На торжественной линейке в первом ряду - самые младшие, четыре первых класса. Лица напряженные, сосредоточенные, почти суровые. Даже во время выступлений артистов они лишь немного расслабляются, улыбаясь, лишь когда мама попросит для фото.

Зато родители, наконец, могут отдохнуть: позади заботы, связанные с подготовкой к учебному году, покупками, справками и прочими делами, в том числе и помощь в уборке кабинетов после строительных работ - теперь часть забот берет на себя школа. А пока мамы поправляют банты, подбадривают малышей и вместе с папами, бабушками и прочей родней не выпускают из рук телефона с фотоаппаратом, чтобы не упустить ни одного момента столь важного события в жизни ребенка.

Радуются и учителя, работники - ведь в их учреждении все новое, с иголочки. "Мы мечтали о новой, современной школе. Наша мечта сбылась. Обещаем, что достигнем больших высот и станем успешными. С днем рождения, школа!" - поздравляет директор СШ №225 Татьяна Качан.

Напутствует и почетный гость праздника, заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков: "Эта школа - подарок для всех, кто живет в микрорайоне "Магистр", кто трудится в образовательной, культурной сферах. И она для всех вас первая - и для учителей, и для учеников, и для родителей. Вам вместе творить историю этой школы, создавать ее традиции. И от того, какую историю вы создадите, зависит, насколько светлым и уютным будет этот храм знаний".

От мальчишек и девчонок благодарность от души,

Наша школа - просто сказка, в ней учиться будем мы.

Да, школа наша хороша, скажу без лишних слов.

Здесь поработала душа отличных мастеров.

А мечтаю я сейчас

Первый раз войти в свой класс,

Сесть за парту поскорей

И найти себе друзей.

Обещаем, что не зря школу открываете.

Вы о нас еще не раз из газет узнаете.

Очень умный я мальчишка,

Я уже читаю книжки.

Научусь считать, писать

И смогу ученым стать.

Мы будем жить здесь очень дружно.

И станет школа - дом родной.

Здесь для учебы все что нужно.

Спасибо всем за дом такой.

Вот такими стихами, пусть и заученными, но искренними, ученики пишут первые страницы истории своего учебного заведения. И верится, что она будет легендарной. Уже сейчас у школы отличный задел на будущее - особые отношения с Национальным детским технопарком с перспективой открытия на базе школы его лабораторий, развития инженерно-технического, математического и IT-уклона в образовательной программе учреждения. В двух блоках собрано все, что требуется для современной школы: удобные классы, у каждого свой гардероб, четыре кабинета информатики и три лингафонных, полностью укомплектованный медицинский пункт, пищеблок с витаминный баром и столовой на 264 посадочных места и внедренной системой "Умный буфет" и многое другое. Полностью обеспечена безбарьерная среда (пандусы, лифт).

"Важно, что в школе хорошая спортивная база. Современной молодежи необходимо поддерживать хорошую, здоровую форму. Здесь многопрофильные площадки для занятий игровыми видами спорта, тренажерный, хореографический залы, площадки для футбола, волейбола, тренажеры для воркаута - это все подспорье для воспитания здорового и мотивированного человека", - позже отметит в интервью журналистам Максим Рыженков.

А сперва, прежде чем переступить порог, нужно дождаться первого звонка. Он переливами, не очень громко, но уверенно разносится по кругу крыльца от колокольчика в маленьких ручках первоклассников Никиты и Лизы. Они, конечно, волновались и даже репетировали этот ответственный момент - дать старт первому уроку.

Перерезана красная ленточка - и ребятня ручейками растекается лабиринтами коридоров по кабинетам. Пора начинать занятия.

У кого-то это математика, у кого-то - русский язык, у кого-то - труд. Например, восьмиклассницы осваивают тонкости синтетических тканей не только из учебников и на глаз, но и с помощью смартфонов, выполняя интерактивные задания.

У мальчишек же теория проходит без отрыва от практики - на столах ножовки, лобзики, стамески и прочий инструмент для работы по дереву. "Такое мне по душе, особенно пилить", - шепотом признается ученик 8 "А" Игнатий Ларионов, пока учитель знакомит гостей с оборудованием класса. Парень рассказывает, что перешел в эту школу, потому что так решили родители, но он не жалеет, что поменял предыдущую СШ №4 с музыкальным уклоном, - здесь есть возможность попробовать что-то новое. "У меня уже появилось несколько знакомых в классе, мы сдружились еще во время собрания 31 августа", - добавляет он.

В одном из кабинетов информатики мальчики и девочки (вторых, кстати, больше) впервые в жизни знакомятся с волшебством Scratch-программирования - пробуют задавать движение роботу-платформе. "Пока не совсем разобралась, но учитель помогал", - делится впечатлениями пятиклассница Настя Усик. На вопрос, как ей школа, даже не пытается что-то конкретизировать: "Все-все понравилось - школа, учителя. Класс у нас большой и там тоже все понравились".

Свое "введение в школьную жизнь" у юных биологов и натуралистов. Так и называется кружок, образовавшийся в школе по итогам опросов учеников перед началом учебного года. Ребята, среди которых оказались в основном мальчишки из 6-го и 8-го классов, свой первый урок проводят в школьном зимнем саду. Это изюминка учреждения, его создавали совместными усилиями с Ботаническим садом и парниково-тепличным комбинатом.

В тепле небольшого пространства со стеклянным эркером разливаются звуки воды и ароматы базилика, укропа и прочих огородных культур, которые, помимо экзотических и комнатных растений, юные ботаники будут здесь культивировать, знакомясь с существующим в природе биоразнообразием. Помогать им будет не только учитель, но и современные технологии, позволяющие визуально представлять внутреннее строение растений по 3D-модели.

"Опыт классный!" - в восторге делятся ребята. Все они по разным причинам перешли в новую школу - кому-то ближе добираться, кто-то сделал ставку на новизну, кто-то по личным причинам. Но все пока очень довольны.

Средняя школа №225 рассчитана на 750 учащихся, но в этом учебном году за новенькие парты учреждения сели 410 ребят, в том числе 106 первоклассников. "Укомплектованы 18 классов, в основном это дети из нашего микрорайона. Ажиотаж был только в первый класс, поэтому туда набирали преимущественно по прописке", - поясняет Татьяна Качан.

Именно в сторону кабинетов первоклашек мы и держим путь. У 1 "А" в аудитории в разгаре урок-путешествие по Беларуси. Гостей ребятня приветствует стоя и дружным многоголосьем "Да!" на все вопросы Максима Рыженкова: "Хорошее ли у вас настроение?", "Интересно в школе?", "Долго ждали этого момента?", "Учительница первая нравится?", "Читать уже умеете?"

К приходу гостей дети уже расположили на доске в нужных местах 4 элемента пазла - Гомельскую, Брестскую, Гомельскую и Могилевскую области.

"Какие еще остались?" - спрашивает у класса учительница Юлия Пристром. - Кто знает, где проходит фестиваль "Славянский базар"?"

"Витебск", - раздается от нескольких парт. Среди угадавших - семилетняя Арина, которая бывала в самом северном областном центре страны. Правда, чтобы расположить Витебск на карте, все же понадобилась помощь учительницы. Но ведь это только самый первый урок - впереди еще столько всего, что нужно узнать!

Когда вся карта заполнена, в том числе законное место заняла и столица, где, как вспомнил умница Никита, находится здание Национальной библиотеки, ребят напутствует Максим Рыженков. "Не ленитесь, будьте трудолюбивыми и учитесь всему, чему учат ваши наставники. Они мудрые, плохому не научат", - советует он.

Вчерашние дошколята и сами это понимают. Например, Захар хочет знать, как устроен и работает человеческий организм. А его подружка еще по детскому саду и ныне соседка по парте Даша пока не определилась с интересами, но учителя слушает внимательно.

Поделиться ответами хотят и первые в среднем ряду. Никита говорит, что пришел в школу за знаниями. А его сосед по парте Лев - чтобы быть умным и хорошим человеком.

"А что значит быть хорошим человеком?" - интересуюсь у мальчика.

"Это когда ты добрый, помогаешь людям, когда ничего не отбираешь, говоришь "пожалуйста". Это тот, кто может поделиться чем-то с другими" - перечисляет Лев.

Сам он мечтает стать футболистом. "У меня есть талант", - многозначительно говорит Лев. Подключается и Никита, за ним Илья - они тоже уже в футболе. "У нас тут свой "Арсенал" собирается", - комментирует Лев.

Рядом Амелия скромно замечает, что лично она хотела бы стать воспитателем в школе или детском саду. Наверное, девочки в 1 "А" особенно прониклись симпатией к своей первой учительнице Юлии Пристром и ведут себя скромно и тихо на уроке, помогая своим примером урезонивать расшумевшихся мальчишек. Владислава с Варварой, например, даже сидя за одной партой, еще не успели познакомиться как следует - ждут подходящего момента. "Мама сегодня все утро мне косы заплетала, потом переделала на хвостики, - рассказывает Варя. - А мне в это время очень спать хотелось. Но сейчас в школе мне нравится". И, просияв улыбкой, добавляет: "Учительница у нас самая лучшая".

С учителями школе повезло. В старших классах они в большинстве высшей и первой квалификационной категорий. А в начальной школе, наоборот, большинство педагогов - молодые специалисты, которым предстоит расти и набираться опыта с помощью старших наставников.

На ближайшие годы большая часть жизни ребят будет связана со школой. Она для них первая и подарит им (особенно первоклассникам) еще множество первых моментов: первый звонок, первый учитель, первые оценки, открытия, ошибки и испытания, первые влюбленности, разочарования и победы. Первые шаги в профессию и будущую взрослую жизнь.

Фото Оксаны МАНЧУК,

БЕЛТА.-0-

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