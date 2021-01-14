РЕПОРТАЖ: Красный Крест в морозы пришел на помощь бездомным в Минске

Зимние морозы не так страшны, пока есть возможность отогреть замерзшие щеки и нос, ледяные пальцы в домашнем тепле, с кружкой горячего чая или какао. Тем же, кому столь привычные для нас вещи не так доступны, на помощь в эти дни приходят социальные службы и Красный Крест. Сегодня в Минске возле Дома ночного пребывания лиц без определенного места жительства на ул. Ваупшасова, 42 городская организация БОКК развернула свой пункт обогрева. Корреспонденты БЕЛТА заглянули в красную палатку, чтобы посмотреть, кому и как там помогают спасаться от холода и пандемии.

Яркий шатер и работники, волонтеры Красного Креста в их форменной одежде заметны издалека. На это и на сарафанное радио рассчитывают организаторы. По словам главного специалиста Минской городской организации БОКК Артема Арешко, как только палатку развернули, сюда потянулись обитатели Дома ночного пребывания.

"Пока никого другого не было. Они в основном забирают продуктовые и гуманитарные наборы, а от чаепития отказываются, - поясняет Артем Арешко. - Но мы скоро отправим мобильный пункт - это машина с теми же наборами и прочим необходимым для оказания помощи. Будем ездить по точкам, где могут быть люди без определенного места жительства. Выдавать там помощь, а также рассказывать, где можно отогреться, получить теплые вещи".

"Если морозы будут устойчивыми, пока сохраняется спрос, пункт обогрева будет работать. В дневное время. При необходимости такой объект может быть развернут в любом городе республики, - рассказывает официальный представитель БОКК Виталий Дембовский. - Можно прийти и в районную организацию и там отогреться, получить какую-то помощь, теплые вещи, которые с гуманитарными целями отдают неравнодушные граждане. Также наши работники и волонтеры совместно с другими субъектами профилактики будут участвовать в столичной акции "Социальный патруль", которая стартует завтра. Социальные службы хорошо знают, в каких точках могут собираться бездомные. В основном это заброшенные здания, места сбора вторсырья. Будем посещать эти места, при необходимости оказывать людям гуманитарную, медицинскую помощь".

"Социальный патруль" - это пункты горячего питания, работа социальной столовой, выдача теплой одежды, юридические и психологические услуги для лиц без определенного места жительства. "Но главная наша задача - обогреть бездомных. Морозы особенно страшны тем, у кого нет своего крова, нет достаточного количества зимней одежды. Конечно, мы всем без исключения окажем первую помощь при обморожении. Гуманитарная помощь, продуктовые наборы, вещи - это полагается только тем, кто действительно нуждается", - подчеркивает Виталий Дембовский. По его опыту, нередко "гуманитарку" пытаются заполучить асоциальные личности, которые имеют жилье, но выбирают иждивенчество как образ жизни.

Пока мы с Виталием общаемся, очередь в палатку почти иссякла. Замыкает череду визитеров пожилая женщина в инвалидной коляске и ее провожатый.

"Как вас зовут?" - интересуемся у мужчины. "По-русски Сергей, я просто сам из Туркменистана, но давно живу в Беларуси, служил тут", - говорит он. Женщина в коляске представляется Светланой.

"Ну вот и познакомились", - замечает Сергей. Оказывается, все это время он помогал ей передвигаться по их временному дому, но даже не знал имени.

Светлана, по ее словам, не покидает учреждение с августа прошлого года. В свои 60 лет она уже с трудом передвигается. Чтобы хоть немного узнать ее историю, берем на себя роль сопровождающих, а Сергей занимается доставкой "гуманитарного груза" в покои своей новой старой знакомой.

"У меня был муж больной психически. Очень хороший, но по болезни иногда избивал. Дочку от него прятала в шкаф", - сбивчиво и неразборчиво рассказывает женщина, пока помогаем ей подняться на второй этаж, оставив коляску под лестницей. Куда теперь делась дочка, разобрать не выходит, как непонятна и судьба супруга.

Еще узнаем, что приезд Красного Креста внес какое-то разнообразие в будни пожилой женщины.

Больше подробностей о себе рассказывает Сергей. Он признается: оказаться в статусе бездомного для него странно. Говорит, в Туркменистане такого нет - там сильные родственные связи, всегда кто-то приютит. Зато в Беларуси есть такие дома ночного пребывания - и это большая подмога. Мужчина в полной мере это ощутил, когда ему пришлось 25 декабря прошлого года спешно вернуться в Беларусь из Туркменистана - закончился срок действия визы, продлить было невозможно из-за карантина.

"Не представляю, чтобы я без этого дома делал! Когда прилетел, меня встретили знакомые, привезли сюда. Написал заявление - и в тот же вечер меня устроили. Жилье - это самое главное. Когда развелся, поехал на заработки, а жена меня выписала. И дочку тоже - та теперь со своим гражданским мужем жилье снимает. Я же несколько лет все время на съемных квартирах, когда работа была. Подрабатывал на киностудии как художник-декоратор, получал в конверте. Меня выручали там, даже снимался иногда. Это пока коронавируса не было, сейчас киностудия на карантине", - объясняет мужчина перипетии своей непростой жизненной ситуации.

"Мне, взрослому мужику в 55 лет какая-то особая помощь не нужна, я еще сам справляюсь. С жильем пока проблема решена, здесь и кормят раз в день. Я много не ем, после шести тем более. Помощь от Красного Креста неожиданная, лишней не будет: на всякий случай будут консервы лежать. Со здоровьем проблем нет, а вот с работой... Теперь главное - с трудовой разобраться", - продолжает Сергей.

С его слов, трудовая сгорела при пожаре на киностудии, "когда сторожем там в вагончике был". Но восстанавливать ее он не сильно спешит. То ли неправильно понял разъяснения работников службы занятости, куда уже обращался, то ли скрытничает и не все договаривает про свои трудовые планы.

Тем временем в комнату в другом крыле второго этажа с коробками сворачивает мужчина. Стучимся. Небольшая комната заставлена двухъярусными койками. Пока что местные апартаменты обжили восемь человек, троих застаем за бытовыми хлопотами. Один обитатель, завидев камеру, быстро ретируется.

Самым разговорчивым оказывается 58-летний Александр, который в ночлежке проводит уже второй год.

"Во всем виноват стакан водки. Вся причина. Была и квартира, и дети. И сейчас все есть, только не мое, - кратко формулирует свою ситуацию Александр. Если долго, говорит, можно было бы целый сериал снять. - Как раньше родители про таких говорили: "Мой сын как Ленин - то тюрьма, то ссылка". Так-то ничего страшного".

"Что с работой?" - интересуемся.

"А я инвалид второй группы. У меня нет тазобедренных суставов, надо операцию делать, пока стою на очереди. Сейчас с этим коронавирусом ничего не движется", - отвечает мужчина.

На вопрос, обращается ли мужчина куда-то еще за помощью, Александр говорит: "Зачем? Я пенсию получаю. Самое главное, что жилье есть. Бесплатное. Здесь кормят, помогают и стирают. Раз в день благотворительный фонд привозит еду. Мне, как инвалиду, есть поблажки - могу здесь не только ночевать, но и днем находиться. Если мне больно, куда я пойду?"

Так и проходит день - "замечательно, за чтением книг, игрой в нарды", как комментирует сосед Александра Владимир, который все это время прислушивается к беседе.

Он же соглашается показать содержимое принесенных коробок от Красного Креста. В продуктовом - тушенка, рыбные консервы, каша, пюре и вермишель быстрого приготовления. В гигиеническом - зубные щетка и паста, туалетная бумага, салфетки, гель для душа, мыло, а также набор одноразовых масок и антисептик для рук.

Постепенно становится понятно, что Владимир - один из "старожилов" Дома ночного пребывания. Он же тут и кто-то вроде завхоза: что-то чинит, что-то носит. Однажды даже из нескольких неисправных инвалидных колясок две рабочие собрал. Только они куда-то потом запропастились. "Увели", - подозревает мужчина.

Он сопровождает двух сотрудниц учреждения, когда те решают организовать доставку в кладовую дома коробок с продуктовыми и гигиеническими наборами для тех обитателей, которые днем отсутствуют.

"У нас сейчас больше 40 человек, из них только девять женщин. Есть разные, молодые тоже. Но таких, кто бы хотел из этого образа жизни выбраться, - единицы", - говорит сотрудница, представившаяся Еленой.

К сожалению, людей, которые вольно или невольно живут на улице, гораздо больше, чем может вместить Дом ночного пребывания. Да и не все сюда стремятся. Поэтому Красный Крест в холодные зимние дни продолжит свою главную миссию - согреть и накормить тех, кто больше нигде не может получить такую помощь.

При сильных морозах пункты обогрева развернутся в разных точках. Кроме того, в Минске с 16 января будет организована помощь на дорогах - мобильные патрули помогут застрявшим на дорогах автовладельцам.

Екатерина КНЯЗЕВА,

фото Павла ОРЛОВСКОГО,

БЕЛТА.-0-