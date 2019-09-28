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28 сентября 2019, 19:06

РЕПОРТАЖ: Кто на селе властелин, Или как белорусские семьи соревновались в творчестве и сноровке

Победителя XII Республиканского сельскохозяйственного проекта "Властелин села" выбирали сегодня в Ракове. Финальные соревнования объединили в увлекательных конкурсах шесть молодых семей, которые стали лучшими по итогам районных и областных туров популярного молодежного проекта. Корреспонденты БЕЛТА вместе с жюри оценили мастерство и сноровку самых активных и творческих семей страны, их доброжелательность и гостеприимство, смекалку, ловкость, работу в команде и чувство локтя.

Победителем проекта "Властелин села-2019" стала семья Федотовых из Могилевской областиПобедителем проекта "Властелин села-2019" стала семья Федотовых из Могилевской области
Финал "Властелина села" проходил сегодня в агрогородке Раков Минской области. Главными героями популярного молодежного проекта стали шесть семей из разных уголков Беларуси.

Сегодня Раков стал центром яркого, колоритного праздника. Тут возвели целых шесть подворий, и теперь местные жители и гости агрогородка могут познакомиться с особенностями колорита малой родины участников конкурса, их семейными традициями, оценить кулинарное мастерство хозяек, спеть и станцевать под звуки гармони и баяна. Невозможно оторвать взгляд от выставленных на столах изысков. Домашнее сало, колбасы, руляды, пончики, пироги и пирожки, овощные блюда, драники, грибы... Глаза разбегаются, кажется, съел бы все.

Мы не стали оригинальничать и решили прогуляться по подворьям семей-финалистов в алфавитном порядке, начав с Брестской области. Этот регион в финале представляет семья Александра и Марины Новицких. Они приехали из агрогородка Вулька-2 Лунинецкого района. Девиз семьи: "Всегда и везде быть вместе". Вот и сегодня родителям принимать гостей помогают пятиклассник Максим и первоклассница Владислава.

Александр и Марина - достойный пример для своих детей. Это очень творческая, активная семья, которая даже выступает в команде КВН от ОАО "Вульковский рассвет". Именно там трактористом-машинистом трудится глава семьи, а в свободное от работы время он любит порыбачить. Мама - воспитатель в детском саду. Она занимается рукоделием и любит готовить.

Как утверждают все члены семьи, участие в отборочных этапах еще больше сплотило их, позволило проверить свои возможности и показать всем, что молодые семьи счастливы и в деревне, ведь главное - любовь.

Следующая наша остановка - Витебская область. Александр и Елена Тетера привезли с собой атмосферу агрогородка Кушлики Полоцкого района - своей малой родины. Супруги трудятся в одном хозяйстве - ОАО "Кушлики": он трактористом-машинистом, она - полеводом. Внимательная мать и заботливая жена Елена служит примером для всех: ведет домашнее хозяйство, шьет, вяжет, вышивает, создает цветочные композиции из различных материалов.

Александр и Елена воспитывают трехлетнюю дочку Полину. Свободное время они предпочитают проводить вместе: катаются на велосипедах, занимаются спортом, устраивают семейные праздники. К слову, у семьи Тетера очень много друзей, которым они всегда готовы прийти на помощь.

"Мы первый раз участвуем в подобном проекте - и вышли в финал. Кстати, во время конкурса у нас открылись новые таланты, - рассказали нам супруги. - Агрогородок Кушлики - это овощная столица Полоцкой земли, поэтому мы подготовили овощные инсталляции "По-кушликовски". Мы привезли целый картофельный каравай. В нем представлены сорта картофеля, которые выращиваются в нашем хозяйстве. Заветная мечта нашей семьи - построить свой дом, а в финале - пусть победит сильнейший".

Борис и Юлия Ярош приехали из Гомельской области. Они живут в агрогородке Криничный Мозырского района. Супруги воспитывают дочку и сына. Двенадцатилетняя Ангелина - умница, отличница, участница районной олимпиады по белорусскому языку. Девочка очень любит рисовать и делать разные поделки, а еще она прекрасно играет на домре.

Во всем подражает своей сестре пятилетний Роман. Пока он не может похвастаться школьными отметками, потому что ходит в детский сад. Вместе с тем Роман любит играть в футбол и делать многочисленные сооружения из детского конструктора.

Глава семьи трудится на приусадебном участке, а супруга работает в школе воспитателем группы продленного дня. У Бориса и Юлии общие интересы и увлечения, поэтому они стараются не пропускать спортивные и культурно-досуговые мероприятия.

"В прошлом году наши соседи заняли во "Властелине села" третье место, и мы решили тоже принять участие в конкурсе. В результате мы стали больше друг друга ценить, уважать и поддерживать. Для нас семья - это святое место, куда хочется возвращаться после тяжелого рабочего дня, где всегда царит любовь, тепло и уют", - отмечают супруги.

Семья Виктора и Натальи Янковичей из Гродненской области не новички в конкурсе. Ранее они уже принимали участие в отборочных турах, но впервые в финале, где представляют городской поселок Острино Щучинского района. Виктор - техник по искусственному осеменению, Наталья - животновод. Супруги воспитывают замечательных сыновей - Максима и Никиту. Это инициативная, творческая, энергичная, спортивная семья, успевающая везде и во всем.

Янковичи много работают на земле, у них благоустроенный дом и двор, большое подсобное хозяйство: бычки, овцы, козы, свиньи, гуси, утки, индюки, куры. Гордость семьи - молодой сад возле дома, в котором высажены несколько сортов яблонь, слив, вишен и даже винограда. Мама прививает детям любовь к прекрасному и чтению книг, поскольку дома есть большая библиотека.

У Виктора золотые руки. Все, что окружает вокруг, - его труд. Он настоящий спортсмен и активно привлекает детей к занятиям спортом. В свободное от работы время семья отправляются на прогулки, турслеты и считает, что лучший отдых - на природе.

"Мы очень любим отдыхать и работать всей семьей, любим веселиться и всегда поддерживаем друг друга. Два года назад мы участвовали в этом конкурсе и заняли четвертое место, но мысль стать первыми не покидала нас. И вот мы снова здесь", - поделились с нами Виктор и Наталья.

Многодетная семья Петра и Ольги Мечковских приехала из агрогородка Лебедево Молодечненского района Минской области. Он - анестезиолог-реаниматолог, она - экономист. Супруги воспитывают троих сыновей: Родиона, Гордея и Германа. Сейчас семья завершает отделочные работы в новом двухэтажном доме площадью более 174 кв.м.

Мечковские ведут здоровый образ жизни, родители уважают интересы детей, развивают их общественную активность, поддерживают творческие начинания. На их счету восемь дипломов и грамот победителей различных конкурсов, в том числе дипломы в номинации "Суперсемья" районного конкурса и "Семья года Минщины" зонального конкурса.

А теперь заглянем в Могилевскую область. Василий и Екатерина Федотовы представляют в финале агрогородок Барчицы Кировского района. Василий - техник-осеменатор, Екатерина - лаборант по молоку, но сейчас находится в отпуске по уходу за ребенком. Женщина создает уют в доме, любит готовить для всей семьи. Кулинарные рецепты Екатерины неоднократно публиковались в журнале "Золотые рецепты", а фотографии семьи размещались на обложке.

Дружная и коммуникабельная семья воспитывает троих сыновей: десятилетнего Никиту, пятилетнего Ивана, и Ильюшу, которому нет и двух лет. В архиве Федотовых насчитывается немало номеров газет с публикациями о семье. С ранней весны до поздней осени цветник Екатерины радует глаз сельчан, а двери дома всегда открыты для друзей.

Все семьи-финалисты приветливые и коммуникабельные, с ними очень приятно общаться. Однако уже стартуют конкурсные испытания, поэтому дадим им время подготовиться. Погода в Ракове сегодня не самая лучшая: здесь идет затяжной дождь, но это совсем не сказалось на хорошем настроении участников и гостей мероприятия.

Конкурсы для семей подготовлены непростые. Во время театрализованного представления "Вітаем па-беларуску" им нужно презентовать свою семью, ее традиции и увлечения, а во время "Выставы дасягненняў сямейнай гаспадаркі" - продемонстрировать в единой экспозиции предметы семейного творчества, достижения в работе и, конечно же, гостеприимство.

Уже стало традиционным испытание "Па дровы". Мужчины при помощи ручной пилы "Дружба" распиливают бревна и рубят их топором, а женской части семьи необходимо аккуратно сложить дрова. Важна не только скорость, но и эстетический вид поленницы.

Еще одно задание с деревом - "Майстэрскі промысел". Мужчинам необходимо смастерить из куска древесины разделочную доску, а жена вместе с детьми должна ее художественно оформить.

Самое вкусное задание - "Сялянскiя прысмакi". Семья должна приготовить драники. У всех свои обязанности: супруга чистит картошку, а супруг измельчает ее на терке, потом добавляет муку, соль, яйца и другие ингредиенты. Главе семьи необходимо подготовить и специальную деревянную колоду к розжигу. Нужно выпечь на сковороде 10 драников и оригинально оформить блюдо.

Мы все уже начинаем завидовать жюри. Золотистые драники со сметаной, да на свежем воздухе - что может быть вкуснее?

Жюри приступает к подсчету заработанных семьями баллов. По традиции в общий зачет входят результаты интернет-конкурса видеороликов "Лепшы сельскi падворак", в котором конкурсанты рассказали о своем быте, заботах, семейных увлечениях. Голосование за семейные мини-фильмы проходило в официальной группе БРСМ "ВКонтакте", а также на Youtubе-канале.

И, наконец, самый долгожданный момент. Обладателем титула "Властелин села" становится семья Василия и Екатерины Федотовых из агрогородка Барчицы Кировского района Могилевской области, куда и отправляется мотокультиватор "Фермер".

Второе место в конкурсе занимает семья Виктора и Натальи Янковичей из городского поселка Острино Щучинского района Гродненской области. Ей достается стиральная машина. Семья Бориса и Юлии Ярош из агрогородка Криничный Мозырского района Гомельской области сегодня стала третьей. Домой она поедет с новым телевизором.

Кроме того, все семьи-финалисты получают в подарок сертификат на сумму в 80 базовых величин (а это Br2040), велосипеды, косметику для всей семьи, для детей приготовлены сладости и мягкие игрушки.

"Властелин села" - особенный конкурс. Он позволяет каждой семье еще раз понять и осознать, что вместе можно преодолеть любые трудности и преграды. Ведь любовь и взаимовыручка - лучшие помощники в любой ситуации.

Светлана СУХАРКО,

Фото Егора ПАВЛЮЩИКА,

БЕЛТА.-0-

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