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24 декабря 2020, 16:23

РЕПОРТАЖ: Ламанцы, маковники, квас из селедки и другие рождественские рецепты из Одельска

Новости темы "Репортаж БЕЛТА"
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Агрогородок Одельск Гродненского района, что на самом западе Беларуси, готовится к Рождеству. Гостей встречают уютные и прибранные дворики, украшенные дома. Хозяйки завершают последние приготовления к праздничному ужину, делают все так, как учили бабушки и мамы. К традициям здесь отношение особое. В местечке сохранили рецепты выпечки самобытного хлеба, уникальные технологии ткачества и изготовления пасхальных вербочек. Творчество мастера Марьяна Скромблевича, как и региональная одельская кухня, включены в Государственный список историко-культурных ценностей Беларуси. Корреспонденты БЕЛТА побывали в Одельске и узнали секреты приготовления рождественских блюд.

Мы в гостях у молодой семьи Гнетецких. Недавно Вадим, работник местного СПК, его супруга и дочка Милана переехали в квартиру, выделенную хозяйством. Елку нарядили заранее, сейчас хозяева готовят праздничный стол.

"Рождество - один из главных праздников. Раньше все время отмечали его с родителями. Сейчас сами хозяева. Но сделаем все согласно традициям, как учили бабушки и мамы", - рассказывает Вадим. На стол под скатерть он укладывает сено, что символизирует ясли, в которых родился Иисус. Молодой человек с улыбкой замечает, что сегодня и деревня изменилась. Даже сено, которое раньше было на любом подворье, найти может далеко не каждая хозяйка.

Стол накроют ближе к праздничному ужину. Сейчас же на кухне кипит, в прямом смысле, готовка 12 постных блюд - традиционный одельский хлеб, несколько видов рыбы, в том числе и селедка под шубой, грибы, картошка в мундире и, конечно, обязательные ламанцы, маковники и некоторые другие изыски местной кухни.

Рецепты многих из них передаются буквально из рук в руки. Мастер-класс по приготовлению семье Вадима, который помимо основной работы помогает в местном центре культуры и народного творчества, дают старшие коллеги София Паренченкова и Наталья Ковалькова.

"Раньше хозяйка начинала готовиться к Рождеству за пару недель. Ведь некоторые блюда за день не приготовишь. А в Вигилию(Сочельник) вставала еще до рассвета - работы было невпроворот", - рассказывает София Паренченкова, попутно показывая, как правильно заворачивать маковники. Это небольшие пирожки или даже вареники из дрожжевого теста с начинкой из мака, запеченные в масле.

Теперь, улыбаются женщины, даже начинку можно приобрести в магазине законсервированной в банке. Раньше же мак приходилось запаривать, а затем несколько раз пропускать через мясорубку.

Сейчас куда проще готовить и традиционное сладкое угощение с маком и медом - ламанцы. Современные хозяйки "ломают" в них покупные баранки, а раньше для ламанцев выпекались специальные пресные лепешки (в составе мука, соль и вода), которые затем подсушивались на противнях. Приготовление этого блюда на завершающей стадии, когда надо было наломать лепешек, доверяли будущим хозяйкам - маленьким девочкам. В свое время, вспоминают женщины, ламанцы готовились в больших объемах.

Много хозяйки делали к Рождеству и традиционного овсяного киселя. Правда, сегодня это блюдо из-за сложности приготовления редко появляется на столе. Закваску для него надо было ставить за неделю.

А София Паренченкова напоминает еще про одно традиционное для Одельска блюдо к Сочельнику. Это квас из селедки. Сельдь мелко нарезали, солили, перчили, добавляли много лука и заливали смесью воды, уксуса и горчицы. Говорят, получалось настолько вкусно, что готовили несколько литров этого кваса.

Ну а главное блюдо в Сочельник, конечно, кутья. Всегда есть региональные особенности ее приготовления. В Одельске в основе рецепта перловая крупа и мак. Раньше, вспоминают, кутья свидетельствовала о достатке хозяев, те, кто побогаче, например, добавляли в нее изюм, сухофрукты, другие дорогие по тем временам ингредиенты.

С кутьи начинается и праздничный ужин. Садятся за стол с появлением первой звезды. Зажигают свечку, делятся традиционной облаткой, молятся, загадывают желания, всем желают здоровья и благополучия.

"А в этом году, наверное, многие подумают о том, чтобы отступил коронавирус, внесший так много корректив и будничную жизнь, и в праздники", - говорит Оксана Гнетецкая.

Кстати, за столом всегда есть свободное место - его оставляют для случайного гостя. Хозяйки украшают не только елку, но и сам дом. Раньше, вспоминает мастер центра культуры Наталья Ковалькова, даже салфетки вышивали к праздничному столу. Символами Коляд были петух и восьмиконечная рождественская звезда. Она напоминает об одной важной особенности всей предпраздничной подготовки - за работу хозяйка должна браться лишь со светлыми мыслями и в ожидании чуда.

А после ужина вся семья обязательно шла на "пастерку" - праздничную службу. Прихожан ждут в старинном костеле в центре Одельска. Одно из центральных мест внутри занимает шопка - вертепная композиция, воспроизводящая сцену Рождества.

А на утро праздник продолжится. В домах и квартирах ждут друзей и родственников, причем, зайти в гости можно и без приглашения. Конечно же, постучатся в двери и колядовщики. Угощение готовят для всех. А на столах появляются те самые знаменитые одельские угощения, включенные в список историко-культурных ценностей Беларуси, - бигус, копытцы, бабка, кумпяк и другие невероятно вкусные блюда. Хотите попробовать? Приезжайте! Гостям в Одельске всегда рады!

Сергей ГАВРИЦКИЙ,

фото Леонида ЩЕГЛОВА,

БЕЛТА.-0-

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