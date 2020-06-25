РЕПОРТАЖ: Легендарный "Рассвет" - громкие победы, серьезные вызовы и современная жизнь

ОАО "Рассвет имени К.П.Орловского" неподалеку от Кировска в Могилевской области - тот самый колхоз "Рассвет", который во времена СССР гремел на всю страну. Передовик, лидер и новатор, поговаривали, что на тринадцатую зарплату в колхозе можно было купить "Волгу". Корреспонденты БЕЛТА отправились узнать, чем живет современный "Рассвет".

Агрогородок Мышковичи, где расположено хозяйство, больше похож на небольшой город, чем на сельский населенный пункт: широкие улицы, просторная центральная площадь с памятниками и фонтанами, Дом культуры, много стекла в отделке зданий.

Проектировал Мышковичи еще в советское время известный архитектор Георгий Заборский. Например, Дом культуры на центральной площади может вместить до 700 человек. Высокие потолки, много открытого пространства и зимний сад: здесь и сейчас растут финиковые и банановые пальмы.

Примечательное в Мышковичах и здание детского сада, построенное по проекту эстонского архитектора Тоомаса Рейна. Аналогов в Беларуси у этому комплексу нет. Это единый ансамбль самой постройки и большой игровой зоны. Издалека он напоминает небольшой дворец: с террасами, стеклянными куполами для естественного освещения и парком. На Всесоюзном смотре лучших архитектурных произведений в 1987 году объект был отмечен в числе 14 лучших работ - за последовательную реализацию художественного замысла, верность принципам современной архитектуры, создание целостного микромира, компактность решения интерьеров и благоустройства.

Вместе с заместителем директора по идеологической работе Натальей Шаповаловой отправляемся в небольшой музей, расположенный в Доме культуры. Экспозиция рассказывает историю создания и становления колхоза. А связана она в первую очередь с именем Героя Советского Союза Кирилла Орловского, который был родом из деревни Мышковичи. В 1944 году Орловский обратился с открытым письмом к Сталину, в котором просил дать ему возможность возглавить сильно разрушенное во время войны хозяйство в Кировском районе. Он обещал, что за несколько лет превратит его в колхоз-миллионер. Просьбу Орловского удовлетворили.

В 1950 году слава о "Рассвете" загремела на весь Союз. "Как и обещал Орловский, колхоз одним из первых в СССР стал миллионером: выпускал продукции на миллион рублей в год. После смерти его председателя в 1968 году "Рассвет" возглавил дважды Герой Социалистического Труда Василий Старовойтов. При нем были построены новые здания для значимых объектов социальной сферы", - рассказывает Наталья Шаповалова.

С конца 2011 года ОАО "Рассвет" руководит Александр Багель. "Сейчас "Рассвет" - одно из крупнейших предприятий АПК Беларуси, - рассказывает директор. - У нас очень широкий профиль работы. Вся продукция - высшего качества, поступает на внутренний рынок Беларуси, что-то поставляется в Россию. Мы стараемся держать высокую планку, которую установили те, кто работал здесь до нас. Не обошли "Рассвет" и тяжелые времена - перестройка 1990-х. Но хозяйство устояло. И мне кажется, одна из главных причин - разнообразие выпускаемой продукции".

Трудятся в ОАО около 900 человек. Они обслуживают три молочно-товарных комплекса, молочно-товарную ферму, пять ферм беспривязного содержания КРС. В садах предприятия выращивают яблоки и черную смородину. В теплицах высаживают огурцы и томаты, в открытый грунт - капусту и лук, сахарную свеклу и картофель. Есть у хозяйства и собственная торговая сеть: два магазина, столовая на 100 мест, кафе-бар, торговые точки на рынках Бобруйска и Могилева. Располагает "Рассвет" и собственным современным санаторием и туристической базой на берегу Чигиринского водохранилища.

Мы отправляемся на одну из молочно-товарных ферм предприятия, которая была построена одной из последних.

"Эту ферму строили в несколько этапов, - рассказывает заведующая фермой Лариса Бородич. - Первый сарай сдали в апреле 2018 года, тогда же начали комплектовать стадо исключительно своими нетелями. Сейчас у нас 450 голов дойного стада, 370 нетелей. До конца года планируем полностью укомплектовать дойное стадо, а это 768 голов".

В марте надой на одну корову составил 842 кг. Все получаемое молоко - экстра-класса, которое сдается на Бобруйский филиал "Бабушкиной крынки".

Силами хозяйства на ферме построили профилакторий для телят на 288 мест. Живут они в индивидуальных домиках. Бычков содержат 20 дней и отдают на другую ферму, а телочек держат до трехмесячного возраста. Всего в хозяйстве более 9 тыс. голов крупного рогатого скота.

Рядом с новой фермой разместился биогазовый комплекс. Он открылся в 2012 году. Это самая большая установка в Беларуси. Здесь получают 4,8 МВт электрической энергии, которая поступает в сеть "Могилеэнерго".

"Производство у нас практически безотходное, - отмечает начальник производства Олег Белявский. - Навоз с фермы поступает сюда по трубам, его разбавляют специальным составом и размещают в больших контейнерах. Здесь выделяется газ, который и крутит мощные моторы. В сутки получаем 75-80 МВт. Такого количества электроэнергии хватит, что осветить весь Кировский район. Кроме электроэнергии вырабатывается тепло, которого частично хватает на потребности тепличного комбината и молочно-товарной фермы".

Готовят к новому сезону и сады. "Яблоневые сады у нас раскинулись на 213 га, из которых 173 га - плодоносящие деревья, - знакомит со своими владениями ведущий агроном-садовод Александр Иваницкий. - Мы одно из немногих предприятий, где выращивают не только яблоки, но и черную смородину. Под нее отведено 11 га".

Садовые работы не прекращаются круглый год. Зимой деревья обрезают, весной белят стволы. Все в соответствии с технологиями. Постоянно здесь работают 20 человек, а в сезон сбора урожая привлекают до 150 человек - на помощь приходят в том числе работники предприятия.

Тепличный комбинат занимает 10 га, из них 3 га - энергосберегающая теплица. Первый в этом году урожай уже собрали: В хозяйстве вырастили и продали около 90 т огурцов. А первые томаты отправился в лабораторию, где их проверят на содержание нитратов.

"Вся продукция, выращиваемая в наших теплицах, проходит строгий контроль качества, - подчеркивает главный технолог Мария Белявская. - На стол к людям должен попадать натуральный и полезный продукт".

Полным ходом идут в хозяйстве весенне-полевые работы на площади почти 10 тыс. га. В распоряжении ОАО автопарк из 77 тракторов и 48 машин - легковых и большегрузов.

"Чтобы люди в поле хорошо работали, о них нужно заботиться. Ведь посевная и уборочная всегда требуют много сил. Для поддержания наших сотрудников организовано питание. Специально оборудованная машина развозит им горячие обеды прямо в поле. Готовят работники нашей столовой. Обеды формируются так, чтобы человек получал сбалансированное питание", - обращает внимание Наталья Шаповалова.

Есть в хозяйстве и свой пошивочный цех. В день здесь шьют около 30 единиц спецодежды. Воспользоваться услугами цеха по пошиву и ремонту могут и жители Мышковичей.

Гордость ОАО "Рассвет" - рыбное хозяйство, которое действует с 1984 года. "Я приехал сюда молодым и амбициозным специалистом, - вспоминает начальник этого производства Олег Шаповалов. - Предложил Старовойтову, который руководил колхозом, создать полноценное рыбное хозяйство. Идею поддержали. На территории "Рассвета" было три водоема, которые использовались как оросительные. Решили адаптировать их для выращивания разнообразной рыбы в открытой воде. В этом проекте мы использовали самые передовые на тот момент технологии. И первые 100 т рыбы смогли собрать уже на второй год. А в 1989 году на ВДНХ показали лучший результат во всем Советском Союзе - в тот год получили 236 т рыбы".

В водоемах общей площадью 75 га выращивают карпов, щук, карасей, толстолобиков и белых амуров. Сейчас здесь производят около 140-180 т рыбы в год. Продукция поставляется по всей стране.

По словам Олега Шаповалова, вырастить рыбу в открытых водоемах достаточно сложно. "Сами водоемы нужно обрабатывать, внимательно следить за состоянием и здоровьем рыбы, - поясняет он. - Но наша самая большая напасть - птицы, особенно цапли и бакланы. Очень им нравится перекусывать нашей рыбой. А еще недавно здесь обосновались дикие утки - их привлекает корм".

"ОАО "Рассвет" - это не просто многоотраслевое хозяйство. Это история и традиции, это судьбы людей, - подчеркивает Александр Багель. - Нам досталось огромное наследие, которое необходимо не просто сохранить, но и постоянно развивать. А в сельском хозяйстве, как и на любом другом предприятии, самое важное - это люди. Потому что без квалифицированных сотрудников, без настоящей командной работы, где на каждом уровне необходимо качественное выполнение своих функций, ничего не получится. Потому что за любой высокой наградой предприятия всегда стоит его коллектив".

Анастасия ГУЗОВСКАЯ,

фото Олега ФОЙНИЦКОГО,

БЕЛТА.-0-