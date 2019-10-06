РЕПОРТАЖ: "Люби то, что делаешь": как работают молодые педагоги в одной из старейших школ страны

Боруны в Ошмянском районе расположены практически на полпути между древними Гольшанским и Кревским замками. Агрогородок известен и костелом XVIII века, и тем, что в Первую мировую войну здесь был сбит легендарный бомбардировщик "Илья Муромец". В Борунах расположена одна из самых старых школ в стране - ей уже больше 400 лет! Корреспонденты БЕЛТА разузнали, как здесь работается молодым педагогам.

В 1617 году в Борунах открыли начальную школу для монахов и священников. На рубеже XVIII-XIX веков в ее стенах работала светская школа-шестилетка, в 20-х годах прошлого столетия - Белорусская учительская семинария… Сегодня вековые традиции продолжает Борунский учебно-педагогический комплекс ясли-сад - средняя школа.

В 1980 году школа переехала в современное здание (до этого несколько столетий ученики занимались в двухэтажном монастырском комплексе). В 2008 году постройку капитально отремонтировали, и сегодня, несмотря на почтенный возраст, школа в Борунах выглядит молодо и свежо.

На вопрос о том, как здесь работается, учительница немецкого языка Елена Бражицкая с улыбкой отвечает: "Прежде всего интересно". Она из Ошмянского района, поэтому с радостью вернулась на родину после окончания Мозырского педагогического университета. Признается: о том, что пришла в сельскую школу, не жалеет. Возможность реализовать себя, если любишь то, что делаешь, есть везде, уверена Елена.

"И талантливых детей хватает, главное - помочь им раскрыться. Когда видишь желание ребят узнавать что-то новое, развиваться - это окрыляет", - рассказывает учительница. Успехи в работе у нее уже есть: ребята заявили о себе и на предметных олимпиадах, и на научных конференциях. Но главные победы у них еще впереди, считает Елена Бражицкая.

"Можно ли сказать, что нашла дело жизни? Почему бы и нет. Работается мне комфортно, - признается Елена и добавляет, что многое зависит от того, насколько удачным получился старт в профессии. - Мне в этом, кажется, повезло. Более опытные коллеги всегда были готовы поддержать, подсказать, как поступить в той или иной ситуации". По ее словам, работы в деревне боятся скорее от незнания реальной ситуации. Ведь такая школа, как в Борунах, в плане условий для учебы, работы, развития даст фору многим городским.

Елена живет в родном агрогородке Жупраны примерно в 30 км от Борунов. Вроде и немалое расстояние, но дорога занимает всего полчаса, что довольно немного даже по меркам среднего города. Что касается финансов, помимо всех гарантированных государством выплат молодые педагоги получают поддержку из фонда школы. Премии за успехи также становятся хорошим стимулом для покорения новых вершин.

В школе сейчас занимаются около 80 учеников, еще два десятка малышей воспитывают в детском саду. Во втором классе у учительницы Анастасии Шимкус - семь мальчишек и девчонок. По словам педагога, в таких небольших группах можно уделить больше внимания каждому.

"Я с удовольствием прихожу в школу, потому что люблю узнавать все новое. Правда, из уроков нравится больше всего математика", - говорит второклассница Милана Кучура.

"Мне с ними нравится. Приятно видеть результаты работы. В следующем году, думаю, уже покажем себя на олимпиаде", - рассказывает Анастасия Шимкус. Она в школе второй год, в родной Ошмянский район вернулась по целевому распределению. Коллектив принял нового педагога начальных классов хорошо, поддержал. Практика наставничества, когда за молодым специалистом закрепляют более опытного, помогла лучше понять работу и избежать ошибок. Анастасия отмечает и особые отношения с родителями учеников. С ними она на связи буквально круглые сутки: порой вопросы касаются не только уроков. Совместный подход к учебе и воспитанию приносит свои плоды.

"Да, педагог - это призвание или даже образ жизни. Однако работа должна строиться не на одном лишь энтузиазме, поэтому к молодым специалистам у нас повышенное внимание. Это и ежемесячные доплаты, и премирование за успехи, создание максимально комфортных условий. В целом коллектив поддерживает их и словом, и делом", - говорит директор Борунского учебно-педагогического комплекса ясли-сад - средняя школа Александр Саванец. Сейчас в школе 26 педагогов, за последние три года сюда прибыли семь молодых специалистов. И многие из них планируют продолжить работу в Борунах.

Школа, кстати, необычна не только своей историей. Здесь особое отношение к спорту. Даже переменки дети проводят активно: в коридорах стоят теннисные столы. Создан свой футбольный клуб "ФутБор", при этом школа стала единственной среди сельских учебных заведений, где по проекту Белорусской федерации футбола оборудовали игровое поле с искусственным покрытием. Говорят, игроки местных команд - одни из сильнейших в районе. Именно в Борунах родился знаменитый спортсмен Сергей Горлукович.

Стоит заглянуть и в школьный музей. Стенды его посвящены не только талантливым землякам, но и истории системы образования Ошмянского края. Здесь и учебники прошлого столетия, и старинные документы, и школьные принадлежности разных эпох: огромные счеты, перьевые ручки, промокашки, пресс-папье…

Обязательно покажут приезжим гостям и старую школу. В этом монастырском двухэтажном здании еще четыре десятка лет назад звучали звонки, ученики корпели над заданиями. Сегодня об этом напоминает памятная табличка на стене старинного строения.

Сергей ГАВРИЦКИЙ,

Фото Леонида ЩЕГЛОВА,

БЕЛТА.-0-