ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 14 октября 2020
Минск Сплошная облачность +13°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
17:36 "Академфарм" по итогам года выпустит продукции почти на Br24 млн Экономика
17:35 МИД Беларуси вручил ноту послу Украины в связи с принятием указа по привлечению высококвалифицированных специалистов Политика
17:28 В Минске задержан 70-летний педофил Происшествия
17:23 Матвиенко: конфликт в Нагорном Карабахе не имеет военного решения В мире
17:22 РЕПОРТАЖ: Любовь на десять делится Регионы
17:19 Поздравления, конкурсы, подарки - Неделю матери проводит в Гомельском регионе БОКК Регионы
17:14 ВОЗ: пандемия осложнила борьбу с туберкулезом В мире
17:09 В Белыничском районе водитель легковушки съехал в кювет и погиб Происшествия
17:00 В НАН Беларуси рассказали о разработке препаратов от COVID-19 Общество
16:56 Макей и Зась обменялись мнениями о ситуации в сфере международной и региональной безопасности Политика
16:52 РЕПОРТАЖ: моменты счастья трижды мамы Общество
16:49 "Беларусь 3" отметит в эфире дни рождения известных белорусских режиссеров Культура
16:42 Топливное пятно площадью 5 тыс. кв.м обнаружили на Волге В мире
16:37 Ситуация с COVID-19 в России управляема и не требует введения ограничений - вице-премьер РФ В мире
16:35 Кыргызское золотодобывающее предприятие из-за погромов понесло ущерб в размере более $15 млн В мире
16:34 Минтранс Беларуси рассчитывает на возобновление полетов из Минска в регионы России Общество
16:31 Безработица в Литве достигла 14,1% и продолжает расти В мире
16:30 Костевич рассказала об идее учреждения нового ордена - "Семья Беларуси" или "Родительская слава" Общество
16:28 Задержаны трое молодых людей за кражи катализаторов с автомобилей в Минске Происшествия
16:17 Кабинет молодежных общественных объединений, профориентации и самоподготовки открыт в Минске Регионы
16:01 В Беларуси ценят труд многодетных матерей - Каранкевич Общество
15:59 Каранкевич: развитие IT-технологий - один из приоритетов для газовой отрасли Экономика
15:55 В Пуховичском районе задержан мужчина, который пытался разрисовать подстанцию ТЭЦ Происшествия
15:52 В России зарегистрирована вторая вакцина от коронавируса В мире
15:47 На ремонт, на погашение ссуды, на автомобиль - перспективы развития программы "Семейный капитал" Общество
15:46 В Беларуси выздоровели и выписаны 78 218 пациентов с COVID-19 Общество
15:44 Председатель райсовета: нужны новые формы участия граждан в местном управлении Регионы
15:38 Заяц: важный приоритет социальной политики государства - поддержка материнства и многодетных семей Регионы
15:29 В Минске из-за пожара в общежитии эвакуировали 30 человек Происшествия
15:29 Сербия намерена сохранить дружбу с Беларусью вне зависимости от конъюнктуры - Вучич В мире
Все новости
Все новости
Регионы
14 октября 2020, 17:22

РЕПОРТАЖ: Любовь на десять делится

Новости темы "Репортаж БЕЛТА"
РЕПОРТАЖ: Рецепт счастья и крепких отношений многодетной семьи из Витебска
РЕПОРТАЖ: Арт-кафе в Быхове - территория творчества, добра и инклюзии

В доме родителя-воспитателя Оксаны Климовой всегда пахнет выпечкой. Живет здесь большая дружная семья: на стенах десятки фотографий детей, по центру кухни огромный обеденный стол, а книг - на целую библиотеку. Мамой Оксана работает 10 лет, ровно столько же исполняется их дому семейного типа, который находится в агрогородке Краснодворцы Солигорского района. За это время наша героиня воспитала 27 детей.

"Думала, возьму одного…"

Двухэтажный коттедж почти ничем не отличается от других на улице Радужной в Краснодворцах: большой фруктовый сад, ухоженные клумбы, спортивная площадка с батутом и турниками. А в доме - полный порядок, руководит которым улыбчивая и гостеприимная мама Оксана.

В просторной гостиной нас встречают девять пар любопытных серых, зеленых, карих глаз. Новых гостей дети рассматривают с интересом, но рассказывать о себе не спешат, немного смущаются. На помощь приходит мама, которая первым делом со всеми знакомит:

- Самой старшей Алине в декабре 18 лет будет, а самая младшенькая у нас Даша - ей всего пять. Есть еще Ангелина, Галя, Дима, Соня, Даня, Марк и Маша, - перечисляет она. - Старшие дети учатся в колледже, младшие ходят в школу и детский сад. Каждые выходные к нам приезжает моя родная дочь Валерия. Она студентка, учится в Минске. Ну и, конечно, не забывают нас ребята, которые когда-то здесь жили. Они уже совсем взрослые.

Проводя экскурсию по дому, Оксана вспоминает, с чего началась ее история "быть мамой".

- Сама росла в многодетной семье. Нас у родителей было шестеро. Помню, как в детстве даже обедать после школы не могла в одиночестве, ждала, пока все соберемся за столом. Оба дедушки и старшая сестра у меня учителя. Наверное, любовь к детям, пусть и неродным, в нашей семье заложена на генетическом уровне, - рассказывает она. - Было время, когда хотела стать адвокатом, но в старших классах все же решила поступать в педагогический. Во время практики бывала в детских домах и приютах. Всегда думала, что обязательно возьму на воспитание одного ребеночка. Но уж точно не десять или двадцать! Объявление о приеме на работу родителей-воспитателей увидели с подружкой по телевизору и решили попробовать. Сегодня это для меня уже не работа, за которую я получаю зарплату, а повседневная жизнь - моя и моих детей.

Вот так за разговорами оказались на втором этаже. Обстановка в комнатах хоть и простая, но по-домашнему уютная: шкафы, кровати, письменные столы, на стенах рисунки и дипломы. В углу своего звездного часа дожидается гитара. На ней, кстати, умеют играть почти все старшие ребята. Девчонки с гордостью показывают своих кукол и достают из шкафа самые нарядные платья, а мальчишки, желая продемонстрировать спортивные навыки, вытягивают из-под кровати гири.

- Кем хотите стать, когда вырастете? - интересуемся у ребят.

- Я буду пожарным, хочу спасать людей, - самым первым заявляет Марк. - А наша Машка будет блогером.

- А я буду программистом, заработаю много денег и куплю маме большую машину, чтобы мы могли все в ней поместиться и путешествовали, - уверенно говорит Даниил. - Наша Соня любит детективы смотреть и рассказала мне по секрету, что будет милиционером.

15-летняя Галя учится на хореографа, а 17-летняя Алина, скорее всего, станет известной спортсменкой - уж очень легко ей даются всякие приемы на турниках, что она и поспешила нам продемонстрировать.

"Детей выбираю сердцем"

После путешествия по дому, пожалуй, самое время подкрепиться. Поэтому старшая Алина на правах "заместителя мамы" приглашает всех за стол со словами: главное правило в нашем доме - гость не должен уйти голодным! Усаживаемся поудобнее за чашкой мятного чая с вкусной домашней пиццей, и я расспрашиваю у семьи о распорядке дня, который, как выяснилось, начинается не позже шести утра.

- Если расскажу про свое утро, то сразу все захотят стать мамами. Все потому, что у меня замечательные и очень добрые дети! - улыбается Оксана. - Не успеваю я проснуться, как малыши уже умыты, одеты и красиво заплетены, а меня ждет кофе. Загружаемся в машину, везу одних в сад, других в колледж. Затем еду по делам или за покупками. К обеду обычно уже дома жду своих школьников. А вечером снова за руль - нужно всех собирать и отвезти домой.

- Нас всех послал маме Бог, а нам - ее! - вдруг говорит 9-летний Марк. - Она у нас самая красивая и добрая.

- Обычно я чувствую душой своих детей. Беру их к себе, когда понимаю, что нам вместе будет комфортно. А Дашку, Марика и Даника забрала не глядя, - говорит Оксана. - У каждого из нас бывают непростые периоды, когда наступает эмоциональное выгорание. Тем более когда ты мама 24 часа семь дней в неделю, без выходных и отпусков. Нет, конечно, официально все это предусмотрено у меня по контракту. Но как я могу уйти в отпуск на 56 дней, а детей вернуть на этот срок в приют?! Это значит их предать. Так вот: думала, что больше уже нет сил, а меня попросили взять сразу троих. И я согласилась! Значит, моя миссия еще не закончена.

Перед тем как принять в семью новых ребятишек, Оксана всегда советуется с дочками и сыновьями, ездит знакомиться, выбирает сердцем.

- Пришла познакомиться с мальчиком в больницу. Общаемся с ним, на ковре рядом играют другие дети. Один спрашивает у другого: "Ты что, из приюта?" Тот ему с вызовом отвечает: "Да, а что тут такого?". Меня эта дерзость так зацепила, что сразу поняла - вот мой сын. Хотя меня сразу стали отговаривать: мальчик сложный, будет непросто. Но я его забрала, и мы почти сразу же выстроили хорошие отношения. Конечно, послушных детей всегда воспитывать проще, но проблемные ребята тоже нуждаются в заботе и любви.

"Мы - семья!"

Как сплотить совершенно разных детей, показать им, что такое семья? Оксана рассуждает с высоты своего богатого опыта:

- В каждом ребенке есть своя изюминка, талант, все это нужно найти. Важно уметь детей заинтересовать… Даже уборка в доме у нас проходит не по принуждению, а по желанию. Спрашиваю, например: ребята, кто сегодня у нас вытирает пыль на первом этаже, а кто - на втором? И они быстренько распределяют обязанности между собой. Хотя в основном мы все делаем вместе: готовим, убираем, работаем в огороде и отдыхаем. Вместе и радуемся, и печалимся. Ведь мы - семья!

Заветная мечта семьи Оксаны Климовой - поскорее закончить ремонт, который они делают сами: клеят обои, красят полы, шьют занавески и покрывала. Вот что им не под силу, так это покупка новой мебели и еще одного компьютера. Обратились за помощью к местным предприятиям. От одних получили отказ, а другие согласились. Тем более и повод принимать подарки существенный- 10-летие семейного дома!

Пока мы готовили свой материал, Оксана Климова стала мамой еще для одного ребенка - 15-летнего Влада, которого накануне Дня матери она забрала из приюта.

Оксане помогают в воспитании детей ее родители и сестры. Например, этой весной они все вместе закатали для семьи 80 банок березового сока.

Марина МАНУЙЛИК,

фото Павла ОРЛОВСКОГО,

газета 7 Дней.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
репортаж семья Солигорск
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Регионы
Фото из архива Поздравления, конкурсы, подарки - Неделю матери проводит в Гомельском регионе БОКК
Фото из архива Кабинет молодежных общественных объединений, профориентации и самоподготовки открыт в Минске
Во время работы форума Председатель райсовета: нужны новые формы участия граждан в местном управлении
Леонид Заяц. Фото из архива Заяц: важный приоритет социальной политики государства - поддержка материнства и многодетных семей
Фото из архива Отопительный сезон в Витебской области стартует 15 октября
Елена Богдан Представительницы БСЖ в День матери в Слониме заложили аллею "За мир и Беларусь"
Главное
Александр Лукашенко во время рабочей поездки "Сложный год, но тем не менее урожайный". Подробности поездки Лукашенко в Толочинский район
"Самая святая миссия на Земле" - Лукашенко поздравил соотечественниц с Днем матери
Костевич: рассматриваются новые нормы адресной помощи семьям
Своя квартира по цене аренды! Скидки и акции для каждого! Рассрочка и кредит!
Топ-новости
Каранкевич: развитие IT-технологий - один из приоритетов для газовой отрасли
Лавров: конституционная реформа - наиболее оптимальная форма диалога в Беларуси
Харитончик: главным фактором развития промкомплекса Беларуси является рост инновационной продукции
Самому главному человеку посвящается: теплота, забота и любовь - в архивных фотографиях БЕЛТА
Белорусские производители за январь-сентябрь начали осваивать 59 новых лекарств
Для малого бизнеса в регионах Беларуси проведут более 60 бесплатных консультаций
Нацбанк сохранил ставку рефинансирования на уровне 7,75%
Председатель райсовета: нужны новые формы участия граждан в местном управлении
Госсекретарь Совбеза Беларуси и генсек ОДКБ обсудили международную и региональную безопасность
Представительницы БСЖ в День матери в Слониме заложили аллею "За мир и Беларусь"
В Беларуси выздоровели и выписаны 78 218 пациентов с COVID-19
Беларусь рассчитывает к 2025 году увеличить производство молока до 9,2 млн т
В Беларуси 15 октября похолодает
Огонь не утихает – мирные жители остаются заложниками нагорнокарабахского конфликта
Мингорисполком и облисполкомы проведут 17 октября прямые телефонные линии
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
погода погода
курсы курсы
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Коронавирус: последние новости
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.