РЕПОРТАЖ: Любовь на десять делится

В доме родителя-воспитателя Оксаны Климовой всегда пахнет выпечкой. Живет здесь большая дружная семья: на стенах десятки фотографий детей, по центру кухни огромный обеденный стол, а книг - на целую библиотеку. Мамой Оксана работает 10 лет, ровно столько же исполняется их дому семейного типа, который находится в агрогородке Краснодворцы Солигорского района. За это время наша героиня воспитала 27 детей.

"Думала, возьму одного…"

Двухэтажный коттедж почти ничем не отличается от других на улице Радужной в Краснодворцах: большой фруктовый сад, ухоженные клумбы, спортивная площадка с батутом и турниками. А в доме - полный порядок, руководит которым улыбчивая и гостеприимная мама Оксана.

В просторной гостиной нас встречают девять пар любопытных серых, зеленых, карих глаз. Новых гостей дети рассматривают с интересом, но рассказывать о себе не спешат, немного смущаются. На помощь приходит мама, которая первым делом со всеми знакомит:

- Самой старшей Алине в декабре 18 лет будет, а самая младшенькая у нас Даша - ей всего пять. Есть еще Ангелина, Галя, Дима, Соня, Даня, Марк и Маша, - перечисляет она. - Старшие дети учатся в колледже, младшие ходят в школу и детский сад. Каждые выходные к нам приезжает моя родная дочь Валерия. Она студентка, учится в Минске. Ну и, конечно, не забывают нас ребята, которые когда-то здесь жили. Они уже совсем взрослые.

Проводя экскурсию по дому, Оксана вспоминает, с чего началась ее история "быть мамой".

- Сама росла в многодетной семье. Нас у родителей было шестеро. Помню, как в детстве даже обедать после школы не могла в одиночестве, ждала, пока все соберемся за столом. Оба дедушки и старшая сестра у меня учителя. Наверное, любовь к детям, пусть и неродным, в нашей семье заложена на генетическом уровне, - рассказывает она. - Было время, когда хотела стать адвокатом, но в старших классах все же решила поступать в педагогический. Во время практики бывала в детских домах и приютах. Всегда думала, что обязательно возьму на воспитание одного ребеночка. Но уж точно не десять или двадцать! Объявление о приеме на работу родителей-воспитателей увидели с подружкой по телевизору и решили попробовать. Сегодня это для меня уже не работа, за которую я получаю зарплату, а повседневная жизнь - моя и моих детей.

Вот так за разговорами оказались на втором этаже. Обстановка в комнатах хоть и простая, но по-домашнему уютная: шкафы, кровати, письменные столы, на стенах рисунки и дипломы. В углу своего звездного часа дожидается гитара. На ней, кстати, умеют играть почти все старшие ребята. Девчонки с гордостью показывают своих кукол и достают из шкафа самые нарядные платья, а мальчишки, желая продемонстрировать спортивные навыки, вытягивают из-под кровати гири.

- Кем хотите стать, когда вырастете? - интересуемся у ребят.

- Я буду пожарным, хочу спасать людей, - самым первым заявляет Марк. - А наша Машка будет блогером.

- А я буду программистом, заработаю много денег и куплю маме большую машину, чтобы мы могли все в ней поместиться и путешествовали, - уверенно говорит Даниил. - Наша Соня любит детективы смотреть и рассказала мне по секрету, что будет милиционером.

15-летняя Галя учится на хореографа, а 17-летняя Алина, скорее всего, станет известной спортсменкой - уж очень легко ей даются всякие приемы на турниках, что она и поспешила нам продемонстрировать.

"Детей выбираю сердцем"

После путешествия по дому, пожалуй, самое время подкрепиться. Поэтому старшая Алина на правах "заместителя мамы" приглашает всех за стол со словами: главное правило в нашем доме - гость не должен уйти голодным! Усаживаемся поудобнее за чашкой мятного чая с вкусной домашней пиццей, и я расспрашиваю у семьи о распорядке дня, который, как выяснилось, начинается не позже шести утра.

- Если расскажу про свое утро, то сразу все захотят стать мамами. Все потому, что у меня замечательные и очень добрые дети! - улыбается Оксана. - Не успеваю я проснуться, как малыши уже умыты, одеты и красиво заплетены, а меня ждет кофе. Загружаемся в машину, везу одних в сад, других в колледж. Затем еду по делам или за покупками. К обеду обычно уже дома жду своих школьников. А вечером снова за руль - нужно всех собирать и отвезти домой.

- Нас всех послал маме Бог, а нам - ее! - вдруг говорит 9-летний Марк. - Она у нас самая красивая и добрая.

- Обычно я чувствую душой своих детей. Беру их к себе, когда понимаю, что нам вместе будет комфортно. А Дашку, Марика и Даника забрала не глядя, - говорит Оксана. - У каждого из нас бывают непростые периоды, когда наступает эмоциональное выгорание. Тем более когда ты мама 24 часа семь дней в неделю, без выходных и отпусков. Нет, конечно, официально все это предусмотрено у меня по контракту. Но как я могу уйти в отпуск на 56 дней, а детей вернуть на этот срок в приют?! Это значит их предать. Так вот: думала, что больше уже нет сил, а меня попросили взять сразу троих. И я согласилась! Значит, моя миссия еще не закончена.

Перед тем как принять в семью новых ребятишек, Оксана всегда советуется с дочками и сыновьями, ездит знакомиться, выбирает сердцем.

- Пришла познакомиться с мальчиком в больницу. Общаемся с ним, на ковре рядом играют другие дети. Один спрашивает у другого: "Ты что, из приюта?" Тот ему с вызовом отвечает: "Да, а что тут такого?". Меня эта дерзость так зацепила, что сразу поняла - вот мой сын. Хотя меня сразу стали отговаривать: мальчик сложный, будет непросто. Но я его забрала, и мы почти сразу же выстроили хорошие отношения. Конечно, послушных детей всегда воспитывать проще, но проблемные ребята тоже нуждаются в заботе и любви.

"Мы - семья!"

Как сплотить совершенно разных детей, показать им, что такое семья? Оксана рассуждает с высоты своего богатого опыта:

- В каждом ребенке есть своя изюминка, талант, все это нужно найти. Важно уметь детей заинтересовать… Даже уборка в доме у нас проходит не по принуждению, а по желанию. Спрашиваю, например: ребята, кто сегодня у нас вытирает пыль на первом этаже, а кто - на втором? И они быстренько распределяют обязанности между собой. Хотя в основном мы все делаем вместе: готовим, убираем, работаем в огороде и отдыхаем. Вместе и радуемся, и печалимся. Ведь мы - семья!

Заветная мечта семьи Оксаны Климовой - поскорее закончить ремонт, который они делают сами: клеят обои, красят полы, шьют занавески и покрывала. Вот что им не под силу, так это покупка новой мебели и еще одного компьютера. Обратились за помощью к местным предприятиям. От одних получили отказ, а другие согласились. Тем более и повод принимать подарки существенный- 10-летие семейного дома!

Пока мы готовили свой материал, Оксана Климова стала мамой еще для одного ребенка - 15-летнего Влада, которого накануне Дня матери она забрала из приюта.

Оксане помогают в воспитании детей ее родители и сестры. Например, этой весной они все вместе закатали для семьи 80 банок березового сока.

Марина МАНУЙЛИК,

фото Павла ОРЛОВСКОГО,

газета 7 Дней.-0-