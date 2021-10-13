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13 октября 2021, 19:27

РЕПОРТАЖ: Люди на болоте: в Кличевском районе в самом разгаре сезон заготовки клюквы

Олег Зайцев во время сбора клюквы
Олег Зайцев во время сбора клюквы
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Заготовка клюквы в Могилевской области началась с 6 сентября. В Кличевском районе, одном из самых богатых в регионе на эту осеннюю ягоду, кооператоры уже закупили у населения 3 т клюквы. Сегодня сезон сбора лесного урожая в самом разгаре: местные жители выезжают на болотные плантации целыми семьями. Лесную ягоду будут собирать практически до морозов. К слову, некоторые приходят за клюквой даже весной - она прекрасно зимует на мягком мхе и сохраняет все свои полезные свойства и вкусовые качества. Корреспонденты БЕЛТА отправились в путь, чтобы узнать, хороший ли урожай клюквы в этом году и сколько можно заработать на ягодном промысле.

"Урожай клюквы разный - год на год не приходится, - рассказывает председатель районного потребительского общества Виктор Ворохов. - В прошлом году заготовили 8 т, причем всю потребность закрыли сентябрем - в октябре уже не было заготовок. Бывали годы, когда закупали у населения и по 100 т ягоды. К сожалению, на Кличевщине в этом году урожай клюквы небольшой - погода сыграла свою роль и в лесу, и на полях".

Наряду с райпо дикорастущую красавицу в районе заготавливают еще около десятка предпринимателей. Конкуренция высокая, да и закупочная цена немаленькая: в этом году 1 кг ягоды идет по Br5. Это единый прайс как для госпредприятий, так и для частников. Если в среднем человек за день собирает и сдает около 20 кг, то и выручка составит Br100 - хороший дополнительный заработок. Поэтому местные жители берут отпуска и проводят их не на отдыхе, а в лесу. Рыночная цена кличевской клюквы доходит до Br8 за килограмм. Сейчас ее активно продают на осенних сельскохозяйственных ярмарках, а также на столичных рынках. Для транспортировки ягоды в преддверии этого сезона в райпо купили новую газель с холодильным оборудованием.

"Труд по сбору клюквы очень тяжелый и полностью стоит своих денег, - отмечает заместитель председателя правления Кличевского райпо Василий Рабцевич. - Неподготовленному человеку трудно представить, как можно целый день провести сидя на корточках на болоте, выбирая из мха клюкву. Процесс сбора станет ненамного легче, даже если пользоваться так называемой бралкой или комбайном - специальной машинкой по сбору ягод. Одно дело - собрать лесной урожай и совсем другое - на своих плечах вынести его с болота. Ведь до машины идти и идти - может 3 км, а может и все 5. Да и бороздить заболоченные просторы сможет только такой советский динозавр, как ГАЗ-66 - среднетоннажный грузовой автомобиль повышенной проходимости. Поэтому и заключаем договор с ИП, у которого есть это транспортное средство, а на обычной машине сразу увязнешь, как немецкая техника в 1941-м".

Частник заранее объявляет о поездке и приглашает всех желающих. Как правило, утро сборщика ягод стартует в 6.00 - раньше начнешь, быстрее закончишь. На заготовку в лес сразу едут по 20-30 человек, работы хватит всем. Клюква - не легкий заработок, ягоду, действительно, нужно добыть и потратить на это весь день. Желательно сделать это до затяжных осенних дождей - попробуй поработать в лесу в сырости, да еще и при низких температурах. За один клюквенный рейс внедорожник вывозит по полтонны ягоды. В приемно-заготовительном пункте товар взвешивают и сразу на месте рассчитывают сборщика.

Работники пункта рассыпают ягоду по "чешкам" - специальным ящикам для хранения и транспортировки лесного урожая. Однако клюква еще не готова к продаже - ее надо очистить от мха и хвойных иголок. Для этого у работников райпо есть специальный самодельный аппарат, которому стоит уделить отдельное внимание как воплощению чьей-то блестящей инженерной мысли. Он представляет собой нехитрый агрегат без названия, где лишний мусор выдувается из клюквы с помощью потока воздуха: ягода по наклонному металлическому желобу катится вниз, а более легкие мох и иголки летят вверх, не выдерживая на пути сопротивления мини-вентилятора. "Вручную несколько тонн ягоды не переберешь, а это отличный помощник", - поясняют в приемно-заготовительном пункте в агрогородке Несята.

"Это только садовая клюква сразу чистая, крупная и красивая, - поясняет Василий Рабцевич. - Но пользы от нее как от ваты. То ли дело лесная красавица - природный антиоксидант и витаминный коктейль для организма, особенно в сезон простуд. Помогает от десятка болезней, даже эффективна в борьбе с онкологическими заболеваниями. У местных жителей клюква входит в обязательный ежедневный рацион. Перетирают ее с медом или сахаром, делают ягодные морсы, настойки и джемы".

Рецепт салата из свежих овощей от жителя деревни Усакино Олега Зайцева: капуста, тыква, свекла и большая горсть клюквы. Получается вкусно и полезно, можно еще и подсолнечным маслом заправить. Олег Михайлович уже несколько лет на пенсии, увлекается бильярдом и здоровым образом жизни. В прошлом он бывший лесничий и учитель физкультуры, в школе проработал последние 17 лет. Здешние места знает очень хорошо - в этих лесах вырос. На продажу клюкву не заготавливает, но собирает много: у мужчины 10 внуков и всем надо приготовить лесной гостинец.

Просим местного жителя показать ягодные места - и он отправляется с нами в путь. За окном замелькали дома и заборы, быстро оставив деревенскую улочку в зеркале заднего вида. Едем в партизанскую зону, знаменитые усакинские леса. Без проводника здесь никак - в войну даже немцы не прошли. На удивление, дорога не петляла, а чертила ровную границу между двумя берегами бескрайнего желто-зеленого и хвойно-лиственного моря. Попутчик опередил мой вопрос. "Это царская конная дорога, еще с Екатерининских времен. Она намного старше, чем многие предполагают, - рассказывает Олег Михайлович. - По этому пути прямиком можно выехать на Березино, а там и до Минска недалеко".

Сплошной лесной ковер начинает светиться сквозными воздушными прорехами: значит, въезжаем в болотные угодья. Сворачиваем на обочину и глушим машину - урчащий звук мотора сразу заглатывает лесная тишина. Надеваем резиновые сапоги и направляемся в лес: охота на клюкву началась. Через непродолжительное время дорога исчезает за сплошным растительным занавесом. Под ногами что-то воздушное и как будто живое: наступаешь на мягкую моховую подложку, а она плавно уходит под ногой, заполняя след холодной прозрачной водой. Еще немного вперед - и на болотных кочках начинают алеть ягоды клюквы. Они рассыпаны яркими крупными бусинами среди мха, скудной растительности, опавших листьев и хвойных иголок - только собирай. Непослушные пальцы начинают выуживать эти сочные крупинки из сплошного болотного ковра. Первая горсть ягодного урожая отправляется с ладони прямо в рот и кисло-терпкий сок клюквы заставляет прищурить глаз и щелкнуть языком.

"Именно здесь, в лесу, понимаешь, насколько богат наш Кличевский край дарами природы, - заключил Василий Рабцевич. - Здесь и грибы, и ягоды, и лечебные травы - все человеку на пользу и на здоровье". В самом деле, Кличевский район славится своими природными богатствами. Он на 60% покрыт лесами и занимает первое место в регионе по площади особо охраняемых природных территорий. Здесь находится 39 памятников природы, из которых 2 объекта - республиканского значения. Самый известный - республиканский гидрологический заказник "Острова Дулебы", второй по площади в Беларуси. Здесь произрастают 12 редких и исчезающих видов растений, включенных в Красную книгу. На территории заказника встречается и довольно редкий для Беларуси вид клюквы - клюква мелкоплодная.

Юлия ЕВМЕНЬКОВА,

фото Олега ФОЙНИЦКОГО,

БЕЛТА.-0-

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