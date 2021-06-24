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24 июня 2021, 12:31

РЕПОРТАЖ: Лучший участковый Беларуси из Шумилинского РОВД выбирал профессию сердцем

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В старину богатыри, отправляясь на ратный подвиг, обязательно брали с собой горсть родной земли: считалось, что она придаст сил и мужества, поможет выстоять в борьбе. Сегодня мужчинам доказывать свою удаль приходится разве что на профессиональных соревнованиях. Но чем это не аналог былым битвам за правое дело? Силы для победы современным богатырям тоже дает родная земля, и хоть они не везут с собой по старинке ее частичку, но чувствуют за спиной поддержку родных, близких и коллег. На прошлой неделе в Бресте прошел республиканский смотр-конкурс среди участковых инспекторов. Первое место в нем завоевал сотрудник отделения охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности Шумилинского РОВД старший лейтенант милиции Павел Трофимов, который родился на шумилинской земле, после учебы вернулся сюда работать, обзавелся здесь семьей. Молодой человек рассказал корреспонденту БЕЛТА, как пришел в профессию, трудно ли было соревноваться с коллегами со всей Беларуси и поделился планами на будущее.

Коренной житель Шумилино Павел Трофимов к выбору профессии подходил осознанно. К выпускному классу он уже определился, кем быть. "В моей семье никто раньше не работал в милиции, я первый. Когда пришло время выбирать свой жизненный путь, осознанно остановился на профессии милиционера. Мне это было очень близко, то, что меня привлекало больше всего. В этой профессии, как и во многих других, ты помогаешь людям, делаешь благое дело. После школы поступил в Академию МВД. В вузе нашел настоящих друзей, с которыми до сих пор поддерживаем связь. Я точно знаю, что не ошибся и нашел дело по душе, где могу реализовать себя, быть наиболее полезным", - подчеркнул молодой человек.

Учеба в академии парню из провинции давалась непросто, но все же ему было очень интересно. Настойчивый и целеустремленный курсант не сдавался и постигал все тонкости теории и практики, овладевал секретами самообороны и огневой подготовки. Такие усилия оказались не напрасными и дали весомый результат: Павел Трофимов окончил академию с красным дипломом.

Сегодня в его ведении находится Ловжанский сельсовет. "На моем участке расположено более 30 населенных пунктов. Было время, когда вел два участка и количество деревень и сел на подведомственной территории достигало почти 80. Проблем у людей в сельской местности хватает, нередко они пытаются решить их в споре, привлекают на свою сторону сотрудников милиции. Ко всем стараюсь найти свой подход, убеждаю идти на компромисс", - рассказал Павел Трофимов.

Если в какой-то семье случился конфликт и об этом стало известно правоохранителям, то они посещают такие дома, чтобы убедиться, что новых инцидентов там не происходит. Самые частые проблемы - семейные ссоры, злоупотребление спиртными напитками. С каждым случаем участковый инспектор разбирается детально, ведет профилактические беседы.

Молодой человек в конкурсе на звание "Лучший участковый инспектор" на республиканском уровне участвовал во второй раз. К нему он готовился основательно в отличие от областного этапа: на тренировки и повторение уже знакомого материала не хватало времени, так что старший лейтенант шел на него со всем накопленным за годы службы багажом знаний и умений. Тем не менее этот скарб пригодился и помог молодому человеку завоевать на области бронзу, а заодно и путевку на республику. Здесь до последнего, девятого, испытания, где нужно было пройти тест на знание нормативных правовых актов, у него и более опытного участника - старшего участкового инспектора Новополоцкого ГОВД майора милиции Вадима Марковича было одинаковое количества баллов. В итоге шумилинцу все же удалось опередить коллегу на один балл и подняться на пьедестал почета.

Одним из наиболее сложных испытаний конкурса Павел Трофимов считает стрельбу. Хоть по ней он еженедельно тренируется, равно как и оттачивает приемы самообороны, но в этом деле, на его взгляд, большую роль играет удача. Не ту стойку принял, неточно прицелился, разволновался - все, промазал. К счастью, конкурсную задачу старший лейтенант выполнил на отлично, хоть и переживал за результат. Также на конкурсе ему нужно было показать свои знания по медицинской подготовке, включая практические навыки по оказанию первой помощи пострадавшему, решить практические задачи по основной деятельности участкового инспектора, сдать нормативы по физподготовке и пройти еще несколько непростых испытаний, включая демонстрацию боевых приемов борьбы.

Поинтересовались, приходилось ли молодому участковому в работе применять оружие или приемы самообороны, отбиваясь от нападавших дебоширов. "Таких экстренных случаев, когда пришлось бы использовать табельное оружие или защищаться от нападавших, не было. Да, иногда приходится скручивать дебошира или гуляку под градусом, но это скорее исключение. Обычно конфликты удается решить словами, убедить, усмирить, уговорить помириться. Когда люди тебя знают, то больше доверяют, прислушиваются. Да и к форме у них есть уважение, поэтому серьезных конфликтов на моих участках не происходило", - отметил Павел Трофимов.

За победу в республиканском конкурсе Павлу Трофимову вручили ключи от служебного автомобиля и набор компьютерной техники, включая принтер. Заслуженные призы станут хорошим подспорьем в работе. "Я очень рад, что удалось не только выйти в лидеры в смотре-конкурсе, но и пополнить автопарк нашего РОВД. Для участковых инспекторов, которых у нас девять, еще один рабочий автомобиль будет как нельзя кстати. Новой компьютерной техникой будем пользоваться всем отделом, в котором не так много сотрудников, так что для нас это весомое пополнение", - рассказал о распределении подарков молодой человек.

Старший лейтенант служит в милиции в родном горпоселке немногим более четырех лет, но уже находится на хорошем счету у земляков и руководства. Начальник ОВД Шумилинского райисполкома Алексей Захаренков отзывается об участковом инспекторе только с положительной стороны. "На участке Павла Трофимова хвалят, доверяют ему. В работе он очень ответственный, исполнительный, надежный. Этот тот человек, который может добиться многого. У нас в РОВД все ребята такие, а теперь еще есть и лучший участковый инспектор страны, очень гордимся им", - поделился глава районной милиции.

Кроме работы, Павел Трофимов успевает заниматься и спортом. Еще в академии он привык к постоянным тренировкам тела и духа, а раз в неделю сотрудники РОВД обязательно занимаются физподготовкой: бег, отжимания, повторение приемов самозащиты, например, от ударов ножом, руками. Но и помимо оттачивания обязательных нормативов молодой человек не прочь погонять по полю футбольный мяч. Он участвует в любительских спортивных баталиях и регулярно выезжает на спартакиады, защищая честь своего подразделения.

Павел Трофимов планирует и дальше идти по избранной стезе. Свою профессию, которую выбрал сердцем и умом, менять не собирается. Теперь на родной земле его держит и своя семья. Так что для него родные стены - не пустой звук. И молодой участковый вполне оправдывает поговорку: где родился, там и пригодился.

Алеся ПУШНЯКОВА,

ФОТО Александра ХИТРОВА,

БЕЛТА.-0-

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