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16 августа 2021, 11:13

РЕПОРТАЖ: Магия перевоплощения - юная могилевчанка и ее увлечение косплеем 

Мария Карпешко. Фото из личного архива
Мария Карпешко. Фото из личного архива
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В последнее время никого не удивишь перевоплощением в любимых героев из книг или компьютерных игр. На первый взгляд кажется, что для этого необходим лишь парик нужного цвета и костюм. Но это только на первый взгляд все просто. Могилевчанке Марии Карпешко всего 14 лет, но вот уже два года она серьезно увлекается косплеем - в ее копилке несколько десятков персонажей. Корреспондент БЕЛТА решила узнать из первых уст, сложное ли это хобби.
 
"Впервые про косплей я узнала достаточно давно. Я была подписана на одну девушку из России, которая в своих видео рассказывала о различных играх, фильмах и мультфильмах. Она размещала там видео своих косплеев - бэкстейджи, как она куда-то ездила. Я до сих пор подписана на нее в социальных сетях. Наверное, она была первым косплеером, которого я увидела, - рассказала Мария. - Потом я увлекалась видеоиграми и тоже часто видела косплеи персонажей из них. Например, из игры Detroit. Ребята делали косплей на главных героев, второстепенных. И не всегда это были легкие образы - чаще всего над ними нужно было основательно поработать".
 

 
Мария Карпешко рассказала, что первые пробы косплея были сделаны на персонажа из еще одной компьютерной игры - Sally Face. "В этой игре был персонаж Ларри с длинными русыми волосами. Я тоже на тот момент была с длинными русыми волосами. Решила попробовать. Сделала макияж, нашла футболку, почти похожую на ту, что была у этого персонажа, так и начала, - поделилась воспоминаниями Мария. - Сейчас смотрю на свой первый косплей и он кажется таким неумелым".
 
Создать полный образ - кропотливый труд. "Кто-то может сам шить костюмы. У меня пока таких умений нет. Я заказываю парики, одежду. Но не бывает так, что все надел - и образ готов. Его надо дорабатывать, что-то дошивать, искать аксессуары, подбирать обувь. Что касается обуви, ее сложно найти, чаще все доделываешь. Привести в порядок парик и сделать на нем нужную укладку - это практически искусство, - рассказала Мария. - Кроме этого, нужна косметика, линзы. Родители мое хобби поддерживают, стараются помогать. Вообще-то это недешевое удовольствие. Но костюмы и парики, которыми больше не пользуешься, можно продавать и покупать что-то взамен".
 

 
В среде косплееров есть свои тренды. "Как и везде, здесь тоже есть модные тенденции. Конечно, лучше косплеить персонажей из игр, аниме и книг, которые узнаваемы, тогда неважно, в каком году они выходили. Сейчас очень популярна игра Genshin Impact. У нее большой фандом, где люди хорошо знают не только главных героев, но и второстепенных персонажей. Разные аниме, которые недавно выходили или получили свое продолжение, - это тоже будет популярно. Чем больше у фильма или игры фанатов, тем актуальнее будет косплей на персонажа оттуда".
 
Для косплееров важно не только красиво и грамотно воссоздать образ выбранного героя. "Я стараюсь ездить на разные фестивали в Беларуси, России. Туда ты едешь показать свои труды, посмотреть на других участников, посоревноваться с ними за награды. Ты должен не только представить красивую картинку - мол, вот вам костюм, прическа и макияж. Важно еще показать зрителям и жюри, как ты проникся этим героем, понял его. Для этого каждый участник готовит свой "отыгрыш" - подбирает музыку, движения, чтобы передать еще как свой внутренний мир, так и персонажа".
 

 
На фестивалях всегда большая конкуренция среди участников. "Наград мало, а претендентов много. Возраст участников - от 14 до 32 лет. И каждый старается показать себя. Я первый раз очень волновалась. У меня был герой с маской, так она упала во время выступления. Грим под ней был, но я растерялась, не могла импровизировать. Потом я уже стала увереннее. Ведь я старалась, делала и готовилась - теперь смотрите на мои труды хотя бы полторы минуты. Мне нравится выступать, у нас в Беларуси очень дружное и позитивное комьюнити - во время подготовки в гримерках и на сцене все поддерживают. Ребята добрые, все друг другу помогают - кому клей нужен, кому с макияжем помочь, кому костюм подправить".
 

 
"Косплей - это не просто хобби. У тех, кто им увлекается, есть удивительная возможность примерить на себя образы любимых героев. Так ты прикасаешься к какому-то другому, пусть и вымышленному миру. И это как ожившая наяву сказка. Потому я буду продолжать развиваться в этом направлении, придумывать новые образы, готовить костюмы, учиться делать макияжи, - поделилась Мария Карпешко. - В будущем хочу стать архитектором или дизайнером, получить высшее образование. Но при всем этом я буду находить время и для хобби. Ведь здорово, когда у тебя есть увлечение и желание развиваться, единомышленники и родные, которые поддерживают твои начинания".
 
Анастасия ГУЗОВСКАЯ,
фото из личного архива Марии КАРПЕШКО,
БЕЛТА.-0-
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