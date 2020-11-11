РЕПОРТАЖ: Малыши в бассейне - нет и года, а плавают лучше некоторых взрослых

Годовалый ребенок спокойно и уверенно проплывает несколько метров в бассейне. Не умея толком ходить, в воде ведет себя как Ихтиандр. Это не строки из сказки, а реальность. Ребенка действительно можно учить плавать с рождения, но подходить к такому занятию стоит ответственно. Например, вместе с малышом можно записаться в специальную школу или секцию, где ребенка аккуратно введут в плавание и обучат правильным техникам. Места, где занимаются таким обучением, есть и в Минске. Одно из них посетили корреспонденты БЕЛТА.

Ранним утром, когда некоторые взрослые только разминаются и настраивают себя на активную и плодотворную деятельность, крохотные дети в возрасте до года уже на тренировке. С сосредоточенным видом малыши бодро держатся на воде в школе раннего плавания под чутким контролем родителей, тренера и директора Ольги Велигурской.

"До рождения ребенок находится в мамином животе. Это жидкая среда, которая комфортна для малыша, поэтому с самого раннего возраста детей можно приобщать к плаванию. Это настолько им знакомо, что они способны раньше научится хорошо перебирать ножками и ручками в воде, чем ходить. Не просто так говорю, а потому, что 27 лет работаю инструктором по плаванию и учу детей этому виду спорта", - начинает рассказ Ольга Велигурская.

Когда желание научить собственных детей плаванию переросло в создание школы

В теплом помещении с бассейном и массой разноцветных игрушек Ольга погружается в воспоминания: как с юности здоровый образ жизни был ее огромным увлечением. Отсюда и образование дошкольного педагога-психолога и учителя физкультуры, а также звание мастера спорта. А потом она родила первого ребенка.

"После такого события не бросила спорт. Наоборот, очень захотела приобщить к нему сына. Решила, что плавать он научится до того, как пойдет. Опыт был, но совсем маленьких детей никогда не учила, поэтому стала искать информацию. Тогда она была в дефиците, потому что с малышами в бассейнах практически не занимались. Но я обнаружила книгу, где женщина рассказывала про ребенка с физическими отклонениями, который буквально расцветал в воде. Там описывалась методика раннего плавания, которую я применяла сначала при обучении сына, потом дочери и впоследствии, обучая детей друзей", - продолжает Ольга Велигурская.

Это было более 20 лет назад. Спустя время она поняла, что плавание приносит грудничкам неоценимую пользу, и решила основать школу. Сначала группы были маленькие, потому что родители тогда не настолько увлекались ранними развивающими методиками, как в последние годы.

"Сейчас мамы и папы с рождения стараются погрузить ребенка в разные полезные активности. И на занятия плаванием приходят целенаправленно. Им даже не надо рассказывать подробности, потому что они самостоятельно изучают всю информацию в интернете", - отмечает Ольга Велигурская.

Только 10% детей быстро вовлекаются в плавание

Школа раннего плавания рассчитана на детей с рождения до 8 лет. Для каждого возраста предусмотрен оптимальный уровень воды. Так, малышей до двух месяцев обучают в домашних условиях: приходит тренер и делает с ребенком ряд упражнений в ванной, а родители тем временем запоминают и помогают. Это первый шаг на пути к тому, чтобы закалить организм ребенка и в год он самостоятельно мог проплыть несколько метров. Второй важный этап наступает с 3-месячного возраста. Тогда вместе с родителями малыш начинает посещать бассейн.

"Но перед этим обязательно надо предоставить справки с разрешением от педиатра (для малыша) и терапевта (для мамы). Если они получены, останется лишь приобрести акваподгузники для ребенка и купальник для мамы. С шапочками - проблема. Дети часто плохо реагируют на мам в таком головном уборе, поэтому для общего спокойствия тренировки проходят без них, - делится Ольга. - Также для комфорта малышей воду в бассейне не хлорируют, а ее температуру поддерживают в пределах 30 градусов".

Когда все подготовительные этапы пройдены, начинается самое сложное - освоение навыка расслабления и правильной поддержки ребенка в воде. По словам тренера и директора в одном лице, лишь в 10% случаев малыши мгновенно вовлекаются в водные процедуры. Оставшимся надо время, чтобы привыкнуть и прийти к полному расслаблению мышц.

"Для этого заниматься с детьми должны родители. Тренер - лишь проводник. Малыши избавляются от напряжения только в руках мамы или папы. Это очень важно, потому что без расслабления научиться плавать невозможно. Родители должны сохранять спокойствие, контролировать стресс, потому что ребенок в момент взаимодействия все чувствует. Только рука мамы напряглась, малыш, соответственно, начинает нервничать", - замечает директор школы раннего плавания.

Когда ребенок и родитель привыкли к обстановке, начинается основной блок занятий - физические упражнения для всех частей тела. Вопреки нашим ожиданиям, даже во время гимнастики дети не капризничали, а получали удовольствие. Шестеро малышей с радостными улыбками воспринимали все манипуляции, которые совершали с ними мамы под контролем тренера. Активно стучали ладошками по воде, барахтали ножками в горизонтальном положении и даже ныряли. Картина напоминала занятия аквааэробикой.

"Упражнения дети делают абсолютно разные. Все они кажутся простыми, но для ребенка те же растяжка, повороты в воде и плавание при поддержке родителя - серьезные и энергозатратные занятия, поэтому начинаем с небольших физических нагрузок, а по мере взросления при последующих посещениях ребенком бассейна увеличиваем ее", - рассказывает тренер.

В обучении малышей плаванию главное - постепенность. Тридцати минут занятия вполне достаточно, потому что потом дети устают и теряют концентрацию.

Польза: укрепление иммунитета и раннее развитие

В бассейне среди мам в ярких купальниках и неугомонных малышей сразу видно тех, кто давно посещает занятия. Они более спокойны и уверенны в своих действиях, в отличие от новичков, которые выглядят слегка растерянно и все упражнения с ребенком выполняют с некоторой опаской. Но, по словам тренера, несколько занятий - и этот эффект пропадет.

Для результата важно посещать занятия систематически и позволять малышу в полной мере выполнять упражнения. "Если привели ребенка на тренировку, пусть занимается. Не надо носить его на руках и оберегать от малейших брызг воды. Важно понимать, зачем ребенок посещает эти занятия. Конечно, не для того, чтобы стать спортсменом, хотя это, наверное, тоже неплохо. Но все же основная цель - укрепление здоровья", - отметила Ольга Велигурская.

На занятиях в бассейне дети привыкают спокойно реагировать на перепады температуры. Закаливание укрепляет иммунитет и снижает вероятность осложнения при простудном заболевании. Также быстрее происходит физическое развитие ребенка. "Родители часто отмечают, что дети, которые постоянно посещают тренировки, рано начинают переворачиваться, ползать, вставать на ноги и ходить. Особенно если сравнивать с малышами, которые не занимались плаванием", - говорит тренер.

Помимо этого, систематические занятия формируют у ребенка правильную осанку и крепкий мышечный корсет. Малыш социализируется.

Что думают родители о занятиях в школе раннего плавания

По словам Ольги Велигурской, страх воды у детей возникает лишь после неправильного подхода взрослого. "Сейчас люди читают много различных статей в интернете и начинают применять знания, которые почерпнули, дома. Не имея опыта, они практикуются на ребенке, поэтому на выходе мы получаем испуганного и напряженного малыша. Но если желания ходить в бассейн нет, а заниматься хочется, советую начинать с самого элементарного: аккуратно поливать детей небольшим количеством водички и без резких движений водить по воде в лежачем положении. И ни в коем случае никакого резкого обливания головы малыша из душевой лейки!" - подчеркивает она.

Несмотря на присутствие инструктора в бассейне, собеседница продолжает пристально наблюдать за мамами и детьми. Все некорректные движения родителей она мгновенно вычисляет и дает советы по их устранению, а по эмоциям ребенка профессионально считывает, напряжен он или расслаблен.

"В Минске почти нет мест, где бы преподавали методику раннего плавания. Эта ниша практически не занята, поэтому начинают появляться люди, которые совершенно некомпетентны в деле, но проводят занятия для малышей. Советую родителям выбирать тренера тщательно, а еще лучше - попробовать походить на разные занятия и понять, где больше устраивают тренер, модель преподавания и условия", - отмечает Ольга Велигурская.

В свою очередь Рэзо Мэмарншвили - отец восьмимесячного Нико - говорит, что буквально после второго занятия в ребенке произошли изменения. "Мы пытались заниматься с сыном дома, но ему не нравилось. В бассейне совсем другое дело. Он здесь активный. Видим, что потом ребенок долго находится в хорошем настроении. Мышцы определенно стали крепче. Да и мне приятно, что могу провести время с ним и помочь ему в развитии", - делится папа.

"Живем не близко, но стараюсь систематически приезжать на занятия. Вижу, как они влияют на физическое развитие малыша. Развиваются суставы, мышцы. Значительно укрепляется иммунитет. Результат действительно есть. К тому же, активная тренировка в бассейне с ребенком - хорошая спортивная разминка и для родителя", - отмечает Екатерина Романовская, мама пятимесячного Гордея и двухлетнего Ярослава.

Получасовое занятие заканчивается, и, кажется, лишь сейчас некоторые малыши начинают чуть-чуть хныкать. Возможно, потому, что приходится покидать бассейн. Но впереди у них еще много полезных занятий и их первые спортивные достижения.

Марина ШАФРАН,

ФОТО Павла ОРЛОВСКОГО,

БЕЛТА.-0-