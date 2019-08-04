РЕПОРТАЖ: Мастерил кровать для сына - и построил свой бизнес

Начать свое дело почти с пустыми карманами, но с четкой идеей и готовым бизнес-планом трудно, но вполне реально. Даже у безработных при поддержке государства есть шанс стать предпринимателями. Программа по предоставлению единовременных субсидий для этих целей действует в Беларуси уже более 20 лет. Не каждый открытый таким образом бизнес остается на плаву, но есть предприниматели, которым удалось выбрать правильный курс и крепко стать на ноги. В Минске, например, почти половина из 150 получивших субсидии в 2015 году продолжают и сегодня развивать бизнес. Много ли открывших свое дело в 2018 году с помощью субсидий успешно пройдут этап становления, покажет время. Однако корреспонденты БЕЛТА уверены, что герой этого репортажа будет в их числе, ведь уроженец Ивацевичей Сергей Парфенович создает не просто бизнес, а настоящую сказку на ночь для детей.

"Генераторами идей часто становятся молодые мамочки. Это как раз мой случай. Когда у нас появился сын, супруга начала смотреть в интернете картинки детских кроватей, показала те, что понравились. Стали узнавать цену - и я решил, что можно сэкономить, если попробовать сделать мебель самому. С этого все началось", - делится воспоминаниями Сергей.

На тот момент он как раз был в поиске трудовой ниши для себя. От выбранной профессии инженера-строителя автомобильных дорог отказался еще в годы учебы в БНТУ. "Понял, что выбрал не совсем то, что мне по душе. Ребята, с которыми поступал, закончили учебу раньше, я же перевелся на заочное. Много чего перепробовал: был менеджером по продажам, работал на стройке, занимался сантехникой, в Москву на заработки ездил. И пришел к выводу, что работа по специальности, которая меня ждет после окончания вуза, не совпадает с моими амбициями. К тому же, когда получил диплом, у меня уже была семья, за которую я отвечал", - поясняет молодой человек.

Сергей еще в школьные годы вынес для себя урок: работа с деревом интересная и не такая сложная, как кажется, особенно если учесть, что инструменты для обработки с годами становятся все совершеннее. "В 10-м и 11-м классах я участвовал в олимпиадах по труду. Учитель попросил - я согласился. Как мог, подготовился и прошел испытания сначала в школе, потом в районе, области. Поехал на республиканскую олимпиаду. Там больших успехов не добился, но опыт получил хороший. Без должной подготовки стать призером областных соревнований - уже прыжок выше головы. Зато я уяснил, что с деревообработкой справиться при желании смогут очень многие", - комментирует свой подход Сергей.

Так что за изготовление детского спального комплекта для сына он взялся без страха - с энтузиазмом. Сделал расчеты и наброски, закупил материалы и поехал на неделю на дачу, где приступил к работе с инструментами: своими и теми, которые передал отец, плотник пятого разряда на пенсии. "Конечно, столкнулся с массой нюансов. Получилась работа, может, не самая лучшая в плане качества и скорости выполнения, но все, кто заходил в гости, восхищались, говорили: "Мне бы в детстве такое!". Это был домик: внизу игровая зона, сверху кровать. Не сравнить с тем, что было в нашем детстве: два перевернутых стула, накрытых одеялом, - вот вам и стены, и крыша", - рассказывает Сергей.

В тот момент и родилось желание проверить себя: Сергей разместил фото этой модели на сайте объявлений Kufar как образец, мол, могу сделать, если интересует. За неделю ему пришло около 400 сообщений. "Если сейчас такая кровать у нас стоит Br1200, то тогда я просил в районе Br770, потому что стартовать надо было с минимальной наценки. В итоге никто так и не заказал. Но я не расстроился, потому что понимал: интерес есть, а покупатели, которые могут себе позволить такую покупку, найдутся. Среди моих заказчиков сегодня много совершенно обычных семей среднего класса, живущих в "однушках", - опровергает стереотипы о покупательной способности предприниматель.

Следующим шагом Сергея была страничка в Instagram, в которой, за неимением собственных работ в портфолио, он выкладывал картинки того, что может сделать. И тем самым продолжил проводить свое маркетинговое исследование: что вызывает интерес, какие цены будут разумными и дадут прибыль. Потом это очень пригодилось.

"Про субсидию я тогда даже не знал. Собирался строить дело на свои средства. Мне позвонил одноклассник, который открыл свой автосервис в Бресте, взяв субсидию. Он и посоветовал, - продолжает делиться опытом молодой человек. - Мне казалось, чтобы получить такую поддержку, нужно пройти семь кругов ада, но все более чем реально и просто. Почитал в интернете, как работает схема, и поехал в центр занятости Фрунзенского района. Я заблуждался, думая, что приду, а ко мне там будут относиться, как к тунеядцу, который хочет получить денег из бюджета, ничего не делая. Был приятно удивлен, насколько четко и грамотно мне помогали. Особенно в подготовке бизнес-плана. Предлагали пойти на курсы, которые организует служба занятости, но мне оказалось достаточно ознакомиться с примером чужого бизнес-плана и послушать разъяснения специалистов. Поскольку я уже изучил рынок и составил план в голове, оставалось только перенести его на бумагу. В общей сложности со мной на разных этапах работали три специалиста службы занятости, и в их адрес у меня только теплые и искренние слова признательности".

Не смутило будущего бизнесмена и то, что сначала ему пришлось зарегистрироваться в качестве безработного и в этом статусе месяц участвовать в обязательных общественных работах. "Даже интересно было. Что зазорного трудиться в зоопарке? Хотя друзья подшучивали", - вспоминает Сергей.

Далее предстояло защитить бизнес-план, и спустя примерно полтора месяца с момента подачи заявления на его открытый в отделении Сбербанка счет были перечислены деньги. Если начинаешь свое дело в городе, сумма субсидии составит 11 бюджетов прожиточного минимума. В течение трех месяцев нужно предоставить чеки в подтверждение целевых покупок, а также с момента регистрации ИП обязательно отработать год, доказав состоятельность своего дела. "Всю сумму - Br2356 - я потратил на инструменты. Решил, что лучше взять что-то хорошее, но надолго. У меня вышло, кажется, всего шесть позиций. Почти половину суммы потратил на основной инструмент - пилу, зато такую, что работать - одно удовольствие. А еще мне повезло с помещением. Мои знакомые, которые занимаются похожим бизнесом, переезжали на новое место: им нужно расширяться. По их рекомендации я договорился с хозяином о хорошей цене. Более того, в арендуемом помещении на цокольном этаже коттеджа оказался дорогой деревообрабатывающий станок. Вероятно, там изначально планировалось какое-то производство, но не сложилось. И мне бесплатно разрешили использовать это оборудование", - радуется удаче Сергей

Выполнив две-три работы, он решил расширить дело: у одного уходит слишком много времени на каждый заказ. Присоединился друг, сейчас его уже с головой затянуло в производство, еще один знакомый пока присматривается, помогая в работе, а тем временем потенциальный наниматель присматривается к нему. Часто подключается отец предпринимателя, где-то советом, где-то делом - ему приятно быть полезным на пенсии.

Сергей признается: результат превзошел его ожидания. С декабря удалось довольно быстро развиться даже без глобальной рекламы, только с помощью объявлений на Kufar, странички в Instagram. Начинает приводить клиентов и сарафанное радио. Раскрывая секреты своего продвижения, молодой бизнесмен отмечает, что публикации и реклама в социальных сетях редко приводят клиентов сразу. "Люди подписываются, присматриваются, прицениваются. Кто-то ждет, когда дети подрастут, потому что мы рекомендуем свои изделия детям от трех лет. Зато через месяц и больше после знакомства с нашими предложениями многие решаются на покупку", - говорит собеседник.

Среди выполненных работ (кроме самой первой, конечно) ему запомнился двухэтажный лондонский автобус для двух мальчиков из многодетной семьи. Говорит, пришлось попотеть над моделью, но вышло круто, а клиенты просто счастливы.

Конкурировать удается благодаря тому, что предприниматель изначально выбрал узкую нишу. Он не стремится предлагать полный комплект мебели (кровать, шкаф, полки), как это делают многие. Заказчик получает оригинальную работу с учетом своих пожеланий. Сосна снижает конечную цену, но, с другой стороны, рассуждает производитель, "под краской любой материал одинаков, а дети могут убить и бук, и другое более твердое дерево".

С недавних пор началось партнерство с одним из белорусских производителей матрасов, что привлекает некоторых клиентов: они могут не тратить время на самостоятельный поиск матраса нужных габаритов, а заодно получить скидку, которая стала возможной благодаря такому сотрудничеству.

Пока о расширении ассортимента Сергей не думает, но когда заказов станет больше, можно будет дополнительно нанимать работников. Сейчас его команда справляется с пятью заказами в месяц. "На данном этапе этого достаточно. Ведь мы все-таки учимся. Почти каждый заказ - совершенно новая для нас задача, а не повтор предыдущей. Это и сложно, и вместе с тем очень интересно. Работа не становится рутиной, нет такого, что ты каждый день словно лепишь пельмени. К тому же нам надо нарабатывать портфолио, чтобы быть узнаваемыми, запоминающимися. Однозначно то, что в этом деле я надолго", - уверен собеседник.

Сейчас Сергей готовится к запуску сайта, который будет нацелен на создание узнаваемого бренда. В дальнейшем на это же будет направлена и другая реклама - контекстная, наружная. Больше всего Сергею хотелось бы выставиться в формате шоурума в каком-нибудь крупном магазине. Лучшая реклама - когда можно увидеть вживую и потрогать.

Субсидия позволила герою репортажа открыть бизнес с нуля. И это реально не только в случае Сергея. Он рассказал, что, участвуя в общественных работах, общался с другими будущими предпринимателями. Большинство из них - девушки, которые намеревались оказывать услуги по маникюру, стрижке, также был парень-сантехник, которому выделяемая из бюджета сумма тоже стала бы заметным подспорьем в покупке рабочего инструмента. Конечно, есть бизнес, который требует гораздо более значительных стартовых вложений, особенно если речь идет о создании фирмы, а не о регистрации ИП.

По информации комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома, за январь-июль этого года в столице субсидии предоставлены 76 безработным. Приятно, что женщины здесь не отстают от мужчин - их больше половины, молодежи почти 29%, такой возможностью воспользовались и 4 человека с инвалидностью. В 67 случаях безработные организовали ИП (в основном в сферах торговли, парикмахерских услуг, автотранспорта и такси, технического обслуживания и ремонта автомобилей, строительных, отделочных, электромонтажных и других ремонтных работ, оказания компьютерных услуг), в одном случае это было ЧУП. Еще 8 человек официально стали заниматься ремесленничеством. Всего в текущем году планируется оказать содействие в организации предпринимательской, ремесленной деятельности 170 безработным. И для многих из них при должной доле труда и удачи это станет не просто шагом, а прыжком в любимое и доходное дело. Главное - свое.

Екатерина КНЯЗЕВА,

ФОТО из архива Сергея Парфеновича,

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