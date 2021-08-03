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03 августа 2021, 20:53

РЕПОРТАЖ: Медовый месяц за рулем комбайна: как в Шкловском районе молодожены убирают урожай

Евгений Шевчик и Ангелина Андрейковец
Евгений Шевчик и Ангелина Андрейковец
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Молодожены Евгений Шевчик и Ангелина Андрейковец сыграли свадьбу всего пару недель назад, перед началом массовой уборки зерновых. Однако медовый месяц влюбленная пара решила провести не на морских побережьях, а на бескрайних шкловских полях за рулем комбайна. Корреспонденты БЕЛТА отправились вслед за экипажем, чтобы узнать, в чем секрет их семейного счастья и совместной слаженной работы.

На уборочной кампании в ОАО "Говяды-Агро" - управляющая компания холдинга" молодые люди трудятся уже третий год. Если на двух прошлых жатвах они значились как молодежный смешанный экипаж, то в этом стали еще и семейным. Евгений Шевчик работает в хозяйстве механизатором. Свое дело знает и, по словам руководства, никогда не подведет. "Работа везде одинаковая, и требования к ее выполнению тоже, - считает молодой семьянин. - Главное не лениться и делать свое дело добросовестно, тогда и зарплата будет хорошая, и в коллективе заслужишь уважение".

К слову, Евгений Шевчик не местный, он приехал с Брестчины. Здесь нашел работу и встретил свою судьбу. У Ангелины в ОАО "Говяды-Агро" в свое время трудился отец, а мать до сих пор работает в хозяйстве диспетчером. Сначала парень стал хорошим другом семьи, а потом уже разглядел в девушке свою единственную. "Это мой человек, как говорят, родственная душа, сразу прикипел к Ангелине всем сердцем, - делится молодой человек. - Она одна на миллион: добрая, умная, домашняя и всегда поддержит в любой ситуации".

Когда в хозяйстве парню предложили сесть за руль комбайна, он взял к себе в помощницы будущую жену, и это даже не обсуждалось. В то время Ангелина Андрейковец была студенткой Гомельского государственного университета им. Ф.Скорины. Работать комбайнером не испугалась, а наоборот, решила попробовать что-то новое. "Три года назад я совсем ничего не знала: ни как чистить и продувать технику, ни как следить за процессом уборки зерна, - вспоминает девушка. - Тем более панически боялась высоты - на комбайн надо было как-то забираться. Теперь все страхи и сомнения позади: наработала хороший опыт, да и супруг поддерживает".

Сейчас девушка трудится по распределению учителем белорусского языка и литературы в гимназии Кормы Гомельской области. Остался год отработки, но такой срок молодоженов не пугает - время промчится быстро. Хозяйство выделило Евгению дом, который супруги уже начали обустраивать. На премию за уборку урожая купят в зал большой угловой диван. Другую часть заработанных денег отложат в семейный бюджет. Заводить хозяйство тоже планируют - пока купили только поросенка.

К новому семейному статусу Ангелина еще не привыкла, но говорит, что с супругом ей очень повезло. "Я сравниваю его с другими ребятами и каждый раз убеждаюсь, что таких больше нет, - отмечает девушка. - Мы много разговариваем, прислушиваемся друг к другу и все решаем вместе. Женя - мой первый помощник во всех делах. Если надо, и постирает, и приготовит, и в доме уберет. Работа на уборочной нас объединяет еще крепче - друг другу не надоедаем, это точно. Тем более нынешняя уборочная стала для нас настоящим медовым месяцем: по-другому не получается, ведь у аграриев отпуск зимой, а у педагогов - летом. Вырваться с работы и вместе отдохнуть в другое время сложно, но у нас еще все впереди".

На вопрос, в чем секрет семейного счастья, молодожены улыбаются и переглядываются. "Главное, все делать вместе - и работать, и отдыхать, - уверен Евгений Шевчик. - А еще всегда идти на уступки и разговаривать. Конфликтовать, ссориться и таить обиду нельзя. Нужно говорить, а не молчать. Такое поведение до добра не доведет. Если соблюдать эти простые правила, можно и до старости дожить в мире и согласии".

Елена Андрейковец, мама Ангелины, зятем очень довольна. "Женя мне как второй сын, добрый и спокойный, всегда поможет, - говорит женщина. - Теперь таких хороших детей мало - наверное, достался мне от жизни в награду. И я отвечаю тем же - поддерживаю и помогаю. У меня трое деток, я люблю и жалею и своих, и чужих. Молодым всегда протяну руку помощи: если надо, подскажу что-то по работе, поговорю ласково. Может, и моим детям в жизни это вернется - тоже рядом будут хорошие люди".

"У нас в хозяйстве все люди как на подбор - положительные и работящие, - говорит председатель первичной профсоюзной организации Инга Гаранская. - Мы их поддерживаем, помогаем и, конечно же, стимулируем материально. Так, средняя зарплата за 2020 год составила Br1,75 тыс. В акционерном обществе трудятся 210 человек. Помимо хорошей зарплаты и наполненного коллективного договора, люди обеспечены на уборочной бесплатными обедами и ужинами, а также дополнительным поощрением - ежемесячными продовольственными пакетами. Если человек работает сверх нормы, стоимость продпакета может доходить до Br120 в месяц. При выходе на пенсию нашим работникам выплачивается по 1 базовой величине за каждый отработанный в хозяйстве год".

По словам директора ОАО "Говяды-Агро" Валерия Измайловича, основную выручку денежных средств хозяйству приносит продукция животноводства. Сегодня с трех молочно-товарных комплексов реализуется 35 т молока в сутки. Однако в планах нарастить объемы до 40 т: цены растут, и для устойчивого развития предприятия необходимо идти в ногу со временем и постоянно совершенствоваться. Для достижения поставленных целей в хозяйстве будут улучшать генетику поголовья и совершенствовать кормовую базу.

"Сегодня мы входим в пятерку самых крупных хозяйств Шкловского района, - говорит Валерий Измайлович. - Не отстаем и по уборке зерновых, которую планируем завершить к середине августа. На жатве трудятся 3 водителя на отвозке зерна и 6 экипажей комбайнеров, которые в этот сезон уберут более 2,5 тыс. га. В планах намолотить 9 тыс. т зерна при средней урожайности 35 ц/га. Погода нам благоприятствует, поэтому уборка идет хорошими темпами. На сегодня убрано уже более 40% площадей".

Юлия ЕВМЕНЬКОВА,

фото Олега ФОЙНИЦКОГО,

БЕЛТА.-0-

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