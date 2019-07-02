РЕПОРТАЖ: Мемориал "Урочище Пески" в Полоцке - место памяти и скорби

В Беларуси есть много мест, которые увековечивают память о жертвах Великой Отечественной войны. Одно из таких - мемориальный комплекс "Урочище Пески" в Полоцке, где прошла патриотическая акция "Память вечна". На этом трагическом для полочан месте таких масштабных мероприятий до этого не проводили. Мемориал на территории бывшего лагеря смерти, где захоронены десятки тысяч человек, начали возводить в 2012 году. Корреспонденты БЕЛТА побывали на акции памяти и узнали, как мемориал будет выглядеть после завершения всех работ в 2020 году.

Урочище Пески - место на возвышенности на левом берегу Полоты недалеко от Спасо-Евфросиниевского монастыря. Здесь в 1941-1944 годах были захоронены замученные нацистами в пересыльном лагере для военнопленных "Дулаг-125". По версии историков, называть так это место стали сравнительно недавно - во второй половине ХХ века. До Великой Отечественной войны на территории сегодняшнего мемориала находилось стрельбище.

После войны о героизме погибших в плену говорили мало. Эти факты не очень охотно признавали, и история урочища Пески тому подтверждение. В первые послевоенные годы здесь сеяли сельхозкультуры. В 1965 году на территории установили обелиск.

Депутат Палаты представителей, а в 2010 году председатель Полоцкого городского Совета депутатов, Наталья Гуйвик рассказала, что на территории мемориала захоронены более 150 тыс. жертв нацизма, из них около 40 тыс. - советские военнопленные.

"Жители Полоцка неоднократно поднимали вопрос об увековечивании памяти жертв лагеря и благоустройстве территории. Эта послевоенная боль длилась десятки лет, - рассказала депутат. - Не случайно урочище называют Пески, здесь его много - фашистам было просто закапывать убитых. В этом месте кроме расстрелянных сбрасывали в ямы и умерших от тифа. Исторические документы из Государственного архива Российской Федерации показывают, что за день в урочище умирало от болезни 200 и больше человек".

В 1945 году специальная комиссия вскрыла все захоронения. Из девяти две ямы с трупами были полностью сожжены. Так немцы в 1944 году хотели скрыть следы своих преступлений.

В 2010 году дело по увековечиванию памяти жертв приобрело необходимый импульс - с инициативой собрать деньги на будущий мемориал выступил Белорусский фонд мира. С того времени у неравнодушных жителей появилась не только надежда на реализацию проекта, но и возможность помочь финансово. На призыв откликнулись госорганизации, различные учреждения, военные части, а также частники, жители других городов. Деньги пересылали и религиозные конфессии. Со временем средства начали поступать не только из Беларуси, но и других стран.

Идею местного отделения Белорусского фонда мира поддержали депутаты горсовета, руководство зенитно-ракетного полка и многие другие. "Все понимали, что возведение мемориала - наш долг перед теми, кто отвоевал свободу и независимость", - говорит Наталья Гуйвик.

Оперативно был сделан проект будущего мемориала, провели субботник. За год построить все не удалось, часть работ выполнили, на оставшееся денег не хватило. Спустя годы Фондом мира были собраны деньги, мемориал включили в госпрограмму по увековечиванию памяти жертв войны - появилось финансирование из бюджета. В 2018 году общими усилиями возведение мемориала возобновилось.

В настоящее время здесь стоит часовня, есть Стена памяти с фамилиями тех погибших, которых удалось установить, а также символами различных конфессий и религий - православия, католицизма, иудаизма и ислама. Среди похороненных есть представители каждой из них. Впереди строительство входа в виде креста и лаврового венка, стоянки, подъездной дороги и памятника погибшим в войне 1812 года.

"При изучении документов выяснилось, что здесь раньше шли сражения войны 1812 года. Позже находили пуговицы того периода и другие вещи, поэтому и решили увековечить память и погибших в той войне. Полностью завершенный мемориал планируем открыть 9 мая 2020 года", - рассказала Наталья Гуйвик.

Фото Белорусского фонда мира

На акцию памяти о погибших в годы войны на мемориале "Урочище Пески" в Полоцке пришли не только местные жители.

Были и гости из-за рубежа. Эльвира Мюллер и Хуберт Вайс приехали из немецкого города Фридрихсхафен.

Они сопредседатели общества дружбы "Фридрихсхафен-Полоцк", которое реализует совместные гуманитарные и благотворительные проекты. "Мы не могли пропустить такое значимое мероприятие и приехали на мемориал вместе с белорусскими друзьями. Наше общество дружбы существует с 1995 года, его главная цель - делать все, чтобы то, что произошло во Второй мировой войне, никогда не повторилось. Видно, что в Беларуси на высоком уровне хранят память о той войне", - отметила Эльвира Мюллер.

Первая акция памяти на мемориале заложила новую веху в истории урочища, считают жители Полоцка. Кроме того, теперь за захоронениями будут ухаживать общественные объединения. "Надеюсь, что извилистая судьба строительства мемориала в следующем году закончится на позитивной ноте, а останки погибших здесь людей больше никто не потревожит. Пускай этому будет способствовать и опека нашей святой Евфросинии Полоцкой", - резюмировала одна из участниц акции Анна Бахович.

Андрей ЩЕРБИЦКИЙ,

Фото Александра ХИТРОВА,

БЕЛТА.-0-