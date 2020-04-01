РЕПОРТАЖ: Между небом и землей: судьбу сгоревшей церкви решают в Кобринском районе

В прошлом году в церкви деревни Леликово Кобринского района случился пожар (причиной, как позже определили, была неисправность электропроводки). Культовое сооружение серьезно пострадало от огня. Сказать, что событие вызвало у людей шок, - ничего не сказать. Это стало настоящей трагедией для прихожан. Погоревав, они начали думать, как восстановить святыню, а именно - возвести новое здание на старом месте. Тут-то и выяснилась главная загвоздка построенного без единого гвоздя храма: Свято-Дмитриевская церковь со звонницей является не просто местной достопримечательностью, а историко-культурной ценностью и никакой самодеятельности здесь закон не допускает.

Православному храму в Леликово не меньше трехсот лет. Место, как говорится, намоленное: не одно поколение местных жителей обращалось здесь к небесам, прося о заступничестве. Сегодня бывший памятник деревянного зодчества XVIII века представляет собой печальное зрелище. Почерневшие от гари пустые глазницы окон, наполовину сгоревшие стены. Настоящее пепелище внутри храма - здесь все выгорело до фундамента.

Анастасии Павловне Злотник - 78 лет. Говорит, в эту церковь ходила всю жизнь: "Еще мама водила сюда, а дед был дьяконом. Без слез не могу на все это смотреть. Прихожу, на колени становлюсь и молитвы читаю, чтоб с Божьей помощью возвести храм".

Рассказать прихожанам о возможных способах действия в Леликово прибыли представители областной и районной властей. "Есть два пути: либо по научной проектной документации восстановление и реставрация, либо исключение объекта из государственного списка историко-культурных ценностей. Собственник - Белорусская православная церковь - имеет право обратиться с соответствующим заявлением и поступательно делать необходимые шаги как в одном направлении, так и в другом. При любом раскладе, к которому придут община и церковь, власть готова помогать - работами, услугами, материалами, потому что прямой финансовой помощи бюджетный кодекс не предусматривает", - пояснил позицию заместитель председателя Кобринского райисполкома Валентин Трубчик.

Решение об исключении объекта из списка историко-культурных ценностей принимает научно-методическая рада при Министерстве культуры после некоторых предварительных процедур. "Вначале готовится научно-проектная документация о научной невозможности восстановления объекта, затем - техническое заключение. Все документы должен подготовить собственник с привлечением экспертов, уполномоченных Минкультом, имеющих право производить такие работы. Этот пакет документов рассматривается областным советом по сохранению историко-культурного наследия, потом - радой", - уточняет заместитель начальника отдела управления культуры Брестского облисполкома Артем Брухан.

Еще более сложным, финансово затратным и длительным по времени представляется восстановление храма в его историческом виде. Хотя старший инспектор отдела культуры райисполкома Вадим Омельянюк категоричен: "Если есть фотография церкви с нескольких сторон, ее можно восстановить такой, как она была, из такого же материала. Однозначно. Все можно поменять и восстановить".

Иное мнение у специалистов ОДО "Брестская инженерная группа", которые по договору подряда с общиной провели техническое обследование церкви. Они пришли к выводу, что кровлю, стропильную систему, чердачные перекрытия, стены культового сооружения нужно менять. "Дальнейшая нормальная эксплуатация и капитальный ремонт или восстановление отдельных конструкций здания нецелесообразны, по значительной части строительных конструкций (несущих и ограждающих) технически невозможны. Заказчик должен рассмотреть вопрос о разборке здания в целом, так как оно признано аварийно опасным", - говорится в заключении.

"Нечего тут реставрировать: она сгорела вся, - включаются в разговор леликовцы. - Это долго и дорого - мы не потянем. Лучше новую построить. Когда-то люди за свои деньги ее восстанавливали. Никто не помогал. Сейчас, говорят, культурная ценность. Нам храм нужен, а не культурная ценность".

Сейчас в деревне проживают около 500 человек - в основном люди среднего и пожилого возраста. За полтора десятка лет численность жителей уменьшилась более чем вдвое. "И они хотят, чтобы люди восстановили эту церковь на свои пожертвования. Один проект, а я звонил в разные проектные организации, интересовался, стоит не меньше Br20 тыс.", - говорит местный активист Петр Балко.

"Если это на 8-10 лет растянется, оно уже никому не надо будет - вот в чем проблема. Людям сейчас надо молиться в нормальных условиях. Они уже согласны отбивать новый участок и быстрее строить. А просто законсервировать, чтобы она стояла в развалинах, тоже не дело. Не дай бог что случится, кто отвечать будет", - задается вопросом настоятель прихода протоиерей Виктор Бойтик.

В архивах прихода обнаружили любопытный документ - акт на предмет обследования конструктивных элементов недействующей церкви в деревни Леликово от 22 февраля 1988 года. Местный колхоз, который на тот момент распоряжался храмом, передавал его обратно приходу. Тогда комиссия в составе архитектора района, старшего и главного инженеров, председателя общества охраны памятников также осмотрела и обследовала конструктивные элементы здания. Заключение специалистов практически повторяет написанное их коллегами спустя 32 года. "Несущие стены имеют деформации, нижние венцы повреждены гнилью, перекрытия, кровля частично разрушены. Общий физический износ составляет 60-70%. Как памятник культуры числится в каталогах. На основании изложенного комиссия считает, капитальному ремонту или реставрации не подлежит. Подлежит сносу как аварийное помещение", - говорится в документе.

"Ее уже тогда хотели сносить, но люди восстановили потихоньку. Фактически-то, получается, они молились в аварийном здании, - обращает внимание на обстоятельство отец Виктор. - Поэтому все-таки надо дать добро на то, чтобы разобрать потихоньку и на этом месте воздвигнуть новый храм - насколько люди могут, насколько позволяют их доходы".

С такой постановкой вопроса категорически не согласен Валентин Трубчик. Зампред райисполкома тоже родом из этих мест. "Мне больно, когда слышу: дайте нам разрушить. Я понимаю сельчан. Но как можно говорить о разрушении места, где шесть поколений твоих предков переступали порог, молились. Тем более когда есть законное поле для того, чтобы заниматься восстановлением. Любая нация бережет и приумножает то, что досталось ей от истории, предыдущих поколений", - считает он.

Так и не достигнув консенсуса, гости уехали, а прихожане отправились приводить в порядок свой временный храм. Под эти цели в Леликово переоборудовали бывший дом священника. На днях здесь уже состоялась первая служба.

На прощание староста деревни Анна Никандровна Жук поделилась: "Будем обращаться выше и дальше. Решили на месте не сидеть, если что - поедем в Минск, к Президенту. Наше желание и наше стремление - построить новый храм на этом же самом месте".

Светлана ВЕЧОРКО,

фото Вадима ЯКУБЁНКА,

БЕЛТА.-0-