РЕПОРТАЖ: Международное кадетство, или Чем привлекает училище в Полоцке российских школьников

Планируется, что с 2023 года в Полоцком кадетском училище вместе с белорусами будут учиться россияне: Министерством образования Республики Беларусь и Министерством просвещения Российской Федерации прорабатывается вопрос о возможности заключения соответствующего соглашения. Сейчас идут строительные работы по созданию нового многофункционального комплекса. Директор кадетского училища полковник Станислав Красовский рассказал, на каких условиях к ним смогут поступить ребята из соседней страны и в чем специфика совместного образовательного процесса.

Станислав Красовский

Возврат к истокам

Кадетское движение в Полоцке появилось в XIX веке. В 1835 году здесь образовали кадетский корпус, ставший впоследствии одним из первых учебных заведений данного типа в Российской империи. Немало его выпускников - известные личности. Например, генерал-лейтенант Роман Кондратенко, возглавлявший оборону крепости Порт-Артур во время русско-японской войны. Корпус просуществовал до 1920 года: большевики учебное заведение упразднили. Возродилось кадетское движение в Полоцке лишь в 2006-м, когда на базе одной из городских школ стали набирать кадетские классы, а спустя 4 года там же создали училище. Однако в скором времени, учитывая историю, учреждение решили вернуть на старое место.

- На Верхнем Замке осталась постройка 1910 года, принадлежавшая кадетскому корпусу. Изначально там хотели создать инфраструктуру для туризма, но не нашлось спонсоров, поэтому было принято решение на уровне Совета Министров и Президента провести строительно-реконструкционные работы и отдать всю территорию под нужды кадетского училища, - рассказывает Станислав Красовский.

В процессе обсуждения у Станислава Константиновича возникла мысль о воссоздании кадетского корпуса, где, как и во времена Российской империи, могли бы также учиться ребята из Смоленской, Псковской и других близлежащих областей России. Руководство двух стран идею поддержало, в 2019-м начались строительные работы.

- Планировалось сдать новый корпус в эксплуатацию в 2022 году, но из-за необходимости проведения большого объема археологических работ и смены генерального подрядчика сроки могут увеличиться. Сейчас комплекс готов примерно на 45%. Не так давно в Полоцк приезжали представители Парламентского собрания Союза Беларуси и России: мы им рассказали, как все здесь будет в дальнейшем. Увиденным гости остались довольны, поэтому ни у кого не вызывает сомнений, что задумка хорошая и нужная, - уверяет руководитель.

Новинки для кадетов

Новый Полоцкий кадетский корпус сможет похвастаться хорошей инфраструктурой. В постройке 1910 года на первом этаже собираются сделать культурно-просветительский центр с галереей портретов лучших выпускников, актовым залом на 300 посадочных мест, конференц-залом, залом хореографии, кабинетом эстетики и двумя залами музея, посвященного истории Полоцкого корпуса и всего кадетского движения. В отдельных зданиях разместится пищеблок с буфетом и кафе, а также учебный корпус с кабинетом IT-технологий и робототехники, спортивный зал. Рядом - общежитие на 300 мест. В комнатах ребята будут жить по 4 человека.

- Строим отдельное новое здание под спортивный комплекс с игровым залом и залом единоборств, а также тренажеркой с современным оборудованием. Также будет создан центр военной подготовки, где разместятся два тира - обычный и электронный. В последнем будет самое современное оборудование с имитацией выстрела, отдачи. Пистолеты, винтовки (в том числе снайперские) и автоматы будут подключены к специальной пневмосистеме, создающей эффект реальной стрельбы, - рассказывает Станислав Красовский.

На тех же основаниях

Ребята из страны-соседки смогут приехать в Полоцк, когда новый корпус будет полностью готов. Однако уже сейчас, отмечает Станислав Константинович, с российской стороны есть огромный интерес отправлять своих школьников учиться сюда:

- Рассчитывали, что к нам поедут в основном ребята из Смоленска и Пскова, так как там нет полноценного кадетского учебного заведения, только классы. Однако во время последней встречи с российской делегацией ее представители спросили у нас, готовы ли мы принимать детей и из других регионов: Ленинградской, Рязанской и Московской областей? Сейчас рассматриваем этот вопрос. Но я думаю, что если ребенок захочет, мы его примем, проблемы в этом нет.

Поступать российские школьники будут на тех же основаниях, что и белорусы. Для начала им нужно пройти медкомиссию, которая подтвердит отсутствие проблем со здоровьем. Дальше - психологический тест и сдача физкультурных нормативов (подтягивание и бег на 100, 500 и 1000 метров), а также письменные экзамены: какие конкретно, пока неизвестно - вопрос находится на стадии проработки.

- На каждый курс (с 8-го по 11-й классы) будем набирать три взвода по 25 человек. О том, в каком соотношении станет проводиться набор, пока сказать не могу: этот момент еще согласовывается. Всем ребятам предоставят место в общежитии. После завершения курсанты смогут продолжить обучение как в белорусских вузах, так и в российских. То есть россияне получат возможность без проблем поступать в наши учебные заведения: военную академию, Институт пограничной службы, академию МВД и так далее, - объясняет полковник.

В рамках двустороннего сотрудничества может быть рассмотрен вопрос о создании кадетского корпуса в Смоленске или Пскове, где могли бы учиться белорусские школьники: "У ребят есть огромное желание общаться со сверстниками из России. Им интересно, как они живут, как все устроено. Плюс это хорошая возможность для обмена опытом и укрепления белорусско-российских отношений, ведь крепкая дружба закладывается именно в детстве", - считает Станислав Красовский.

Вадим БАННЫЙ,

Павел ОРЛОВСКИЙ,

газета "7 дней".-0-