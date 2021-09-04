РЕПОРТАЖ: Мифы с бородой развенчивают витебские барберы

Певица Натали мечтает спеть в дуэте с тем, кто ею наделен. Анекдот с этим мужским атрибутом предпочитают не рассказывать очередной раз в знакомой компании. А во времена Петра Великого ее нещадно искореняли среди дворянства. Да, это все о ней - бороде. Сегодня мы видим мужчин с заросшим подбородком не так уж и редко, хотя еще лет 15 назад, а то и меньше, подобное считалось моветоном. Гладковыбритые, подтянутые, в элегантных костюмах - таким был образ мачо, которые зачастую рекламировали с экранов телевизоров бритвенные станки с тройными лезвиями. Теперь же в моде иной имидж, нынче секс-символы сплошь и рядом с бородами. Вместе с лицевым волосяным покровом разрослась и индустрия услуг для тех, кто жаждет оставаться брутальным. Корреспондент БЕЛТА накануне Всемирного дня бороды, который празднуется в первую субботу сентября, отправилась в один из витебских барбершопов, чтобы развеять устоявшиеся стереотипы и узнать, всех ли в холода согревает борода и почему мужчины сегодня после рабочего дня идут не в гараж, а к барберу.

Прежде всего хочу рассказать немного о самом празднике. История его по новоиспеченным легендам уходит корнями вглубь веков и затрагивает времена воинствующих викингов, неизменным признаком которых были бороды. Некоторые исследователи-любители утверждают, что как раз Петр I и стал основоположником этого дня, когда повелел боярам бороды стричь и за ношение оных налог ввел. Как бы то ни было, современные мужчины, обладающие пышной растительностью на подбородке, в этот день с удовольствием участвуют во флешмобах, фотосессиях, чемпионатах и демонстрируют в соцсетях оригинальные снимки. В Австралии, например, существует традиция соревнования среди бородачей по метанию топора - ни дать ни взять суровые воины Скандинавии. В этот праздник принято всячески украшать бороды, да и безбородые в знак мужской солидарности не бреются, поддерживая друзей, которые обзавелись данным "аксессуаром".

Сегодня у мужчин есть выбор: сделать стрижку, в том числе бороды, в обычной парикмахерской или пойти в барбершоп. Нередко представители сильной половины человечества по незнанию думают, что в последнем занимаются только каким-то узким спектром услуг, однако на деле оказалось, что диапазон процедур там широкий. И вместе с мастерами-барберами я попробую развеять некоторые мифы как о бородах, так и уходе за собой мужчин.

Миф 1. Барбершоп - это только про бороды.

А вот и нет. Основная забота барберов - обычные и необычные стрижки. Возрастной контингент клиентов широчайший - от мальчиков детсадовского возраста до ровесников века. За 12-часовую смену в самый жаркий сезон в кресло каждого мастера садится до 10 человек. То есть барберы с небольшими передышками стригут, бреют, тонируют седину. Это основной диапазон работы в таких мужских салонах красоты.

Мастер Егор Козлов рассказал, что профессионалы своего дела никогда не приступают к работе сразу. Сначала с клиентом обговаривают, что тот желает видеть в итоге. "Некоторые на словах описывают, что им нужно, другие приносят фотографии на телефоне. Конечно, по возможности я стараюсь сделать прическу, приближенную к образцу, но обязательно учитываю длину, состояние и особенности волос, овал лица, даже пытаюсь в беседе определить характер человека. Бывает, что у конкретного мужчины волосы невозможно уложить так, как на снимке, и все в итоге будет выглядеть иначе. В любом случае в процессе стрижки и укладки уточняю у клиента, как ему нравится и где подправить", - пояснил молодой человек.

В планах у барберов научиться покраске волос. Пока мастера тонируют седину (мне при этом вспомнился любимец публики и друг "Славянского базара" Филипп Киркоров - вот еще один пример модника с бородой), но запрос на смену цвета волос у витебских мужчин есть.

Миф 2. Мужские стрижки делаются на раз-два.

Почти все мастера-барберы сходятся во мнении, что сложнее всего стричь мужчин. Егору, который заканчивал курсы парикмахера универсального профиля, удалось поработать с клиентами обоих полов. "Мужская стрижка - это довольно высокий риск, почти как у минера. Если на длинных женских волосах ошибешься, срезав кончики на сантиметр больше, то это легко исправить. С мужчиной такая ошибка может стать фатальной, ее не спрячешь", - считает молодой мастер.

Умение быть хорошим собеседником - еще один ценный навык для барбера. Поддержать разговор, а иногда и умело подвести к нему способен не каждый, это в каком-то смысле искусство сродни эквилибристики. Мастеру необходимо вовремя понять, заметить, почувствовать, хочет ли сидящий перед ним человек вступить в беседу. Иногда случается, что уставший, измученный работой мужчина почти сразу засыпает, устроившись в кресле поудобнее. Это очень похоже на перезагрузку систем, когда и отдохнул, и время не зря потратил, обзавелся новой прической. Словом, барберам приходится лавировать и пытаться вылавировать в любой ситуации. У витебских мастеров это получается почти всегда на отлично.

Миф 3. Борода прибавляет брутальности на 100%.

Не всем, не всегда и не обязательно на все сто. Егор с точки зрения уже довольно опытного мастера старается отговорить от затеи отрастить бороду мужчин, кто, образно говоря, не настолько волосат, как это нужно. "Из-за каких-то физиологических особенностей или наследственности у некоторых мужчин бороды не растут настолько густо, чтобы из всего этого богатства смогла получиться какая-то форма. К тому же мода на бороды постоянно меняется - как на форму, так и ее наличие. Мы постоянно следим за последними тенденциями, участвуем в различных конкурсах, повышаем свой профессиональный уровень, общаемся с коллегами из других городов для обмена опытом. Как правило, наши клиенты прислушиваются к нашему мнению, потому что видят, что мы стараемся для них", - отметил барбер.

Миф 4. Барберы - исключительно мужчины.

Именно так думала и я. Каково же было мое удивление, когда в рабочем зале увидела девушку-мастера, запросто беседующую с клиентом в процессе стрижки. Пройти мимо такого открытия не смогла и попросила мастера рассказать о себе и выборе профессии.

Витебчанку Дарью Добровкину с детства завораживала работа парикмахеров. Когда к ее маме приходила специалист по прическам, девочка с большим интересом наблюдала за магией, которую творят расческа, ножницы и умелые руки профи. Сейчас она и сама дипломированный парикмахер: закончила Витебский государственный индустриально-педагогический колледж. Еще во время учебы девушка прониклась к мужским стрижкам особой симпатией и решила заниматься преимущественно ими. Клиенты Дарьи также разных возрастов, и все доверяют ей безоговорочно. Если кто-то из них жаждет новизны, она всегда подскажет, направит, посоветует и сделает так, чтобы вау-эффект длился до следующего похода в барбершоп.

"В мужских стрижках можно не только отточить мастерство, но и выразить свой творческий подход. Думаю, что в какой-то степени мне интереснее преодолевать трудности и добиваться результата в непростом деле. Лично мне общаться с мужчинами легче, и меня радует, когда клиенты не просто довольны стрижкой, а смогли хотя бы на то время, что они вынуждены почти неподвижно провести в кресле, отвлечься от повседневных забот", - поделилась мастер.

Миф 5. Ухаживают за собой только жеманные щеголи.

Пожалуй, это самый сильный стереотип, который я намеренно оставила напоследок. Нет, мужчины, ухаживать за собой не стыдно, и это не признак некой известной всем ориентации. Индустрия мужской красоты лояльна ко всему, даже кошельку, поэтому баловать себя не страшно, не больно, не всегда затратно, а чаще всего это идет только на пользу. Егор Козлов рассказал, что в барбершопе можно получить услугу ухода за лицом, причем это не столько косметическая процедура, сколько час релаксации.

Здесь выполняют 5 процедур: очищение, нанесение маски, теплые компрессы, массаж проблемных зон (чаще всего это область нижних век, где образуются мешки, в которые мужчины складируют накопленную усталость), нанесение увлажняющего крема. Когда мастер поколдует над клиентом таким образом, тот летит домой, как на крыльях! Вот так поменялись приоритеты: раньше мужчины шли сбросить напряжение в гараж, а сегодня избавляются от стресса в кресле барбера. И никто им слово против не скажет.

А еще я заметила в барбершопе прелюбопытное издание - гид по стилю для настоящего джентльмена. Было очень интересно полистать его, посмотреть фотографии мужчин - рекордсменов по длине бороды, обладателей необычных усов и почитать забавные заметки составителя сборника. Особенно веселым мне показался мануал, как отрастить бороду. Для этого нужно прежде всего позволить ей расти, затем важно сбалансировать питание, пользоваться маслом для бороды в первую очередь для смягчения кожи, не падать духом и игнорировать критику в свой адрес, расчесывать пробивающуюся бороду, посетить наконец грамотного барбера и после определенных процедур поддерживать ее в нужном виде. Все, мужчина красавчик!

После разговора с барберами я почувствовала себя разрушительницей мифов. Во время беседы постоянно ловила себя на мысли, что слово "борода" у меня ассоциируется с конкретным знакомым человеком, носящим такое прозвище, с гномами, волшебниками, Дедом Морозом и - да, с Филиппом Киркоровым. Кстати, в Витебске есть несколько мест, тоже связанные с ней. Например, на берегу Западной Двины недалеко от города расположен заказник местного значения "Чертова борода". А говорить о памятнике самому известному для любого соотечественника бородачу, пусть и сказочному, даже говорить нечего. Статуя Старика Хоттабыча напротив витебского театра кукол привлекает гостей и жителей города, напоминая и взрослым, и детям, что в бороде кроется великая сила.

Алеся ПУШНЯКОВА,

ФОТО автора и предоставленные салоном NO:W,

БЕЛТА.-0-