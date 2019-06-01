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РЕПОРТАЖ: Минск в теплых объятиях северной Швеции

Регионы 01.06.2019 | 17:50

Викинги, Карлсон, ABBA - пожалуй, первое, что приходит на ум при упоминании Швеции. Но уже третий год подряд у минчан и гостей белорусской столицы есть уникальная возможность расширить знания об этой стране. Сегодня День Швеции в Верхнем городе, организованный посольством этой страны в Минске и столичной мэрией, развернулся в историческом центре галереей интерактивных площадок с акцентом на детей - в честь их праздника 1 июня. В потоках отдыхающих и веселящихся людей корреспонденты БЕЛТА и сами прониклись шведской непосредственностью, смогли полетать над Стокгольмом в виртуальной реальности, узнать о раздельном сборе мусора, выучить пару слов на шведском, даже выиграть желто-голубые носки.

Еще до официального открытия праздника некоторые площадки были окружены плотными рядами зрителей. Эмоциями и переживаниями заполнена арена международных соревнований Клуба операторов дорожно-транспортной техники Volvo. Здесь с самого утра мастера из разных предприятий Беларуси состязаются в формате чемпионата - по парам. Соперники сосредоточенно манипулируют ковшами новеньких экскаваторов, пытаясь с ювелирной точностью, при этом быстро, выстроить пирамиду из деревянных брусов и, не пролив ни капли, установить на нее ведро с водой. Азарт и стремление показать класс и не подвести болельщиков, в том числе свои семьи, овладевают ими больше, чем желание спортсмена победить и выйти в европейский финал.

Пока одни зрители с замиранием следят за баталиями, другие осматривают шведские чудеса техники на индустриальной площадке: робота-газонокосилку, мотоциклы, легковые авто и грузовики. Здесь же на детской площадке можно собрать модель самосвала, асфальтоукладчика или экскаватора. Забавно наблюдать, как папы сначала помогают сыновьям разобраться с инструкцией, а в итоге сами увлеченно собирают миниатюрную технику.

У белорусских отцов в День Швеции есть прекрасная возможность сравнить свой опыт воспитания детей со шведским: на культурно-образовательной площадке привлекает взгляды фотовыставка Swedish Dads, посвященная мужчинам в декрете. На фото "нордические" папы готовят для своих детей, нося их в слинге, моют, расчесывают, лечат при простуде, убирают дома, нося малыша в велокресле на спине - все это умиляет, восхищает и вызывает самые разные комментарии у гуляющих супругов. От "А зачем он дочке ногти красит?" до "Ты, дорогой, попробовал бы вместо меня все это делать".

Как и обещали организаторы, детям на празднике раздолье. Рядом со сценой, где настраивают звук, готовясь к вечернему концерту, белорусские рокеры J:Морс, за невысоким забором из конструктора фабрики "Полесье" развернулся самый настоящий детский сад. Игрушечные кухни и автостоянки, конструкторы и прочие "развивашки" - малыши при деле, а родители могут выдохнуть и заодно сделать массу ярких фото своих чад.

На соседней спортивной площадке родители уже не в качестве зрителей: тут отец сражается сразу с двумя сыновьями в настольный футбол, там семья разделилась на команды и осваивает шведскую игру, похожую на наши "Городки".

В инклюзивном дворике IKEA с безбарьерной средой командуют парадом больничные клоуны, творя магию - радугу, снег и туман - с помощью мыльных пузырей. Каждый ребенок чувствует себя гениальным творцом, лепя из умного песка разноцветные пирожные, покрывая художественными мазками забор, который при таком коллективном творчестве превращается в полотно экспрессионистов.

Взяв в инфопункте карту праздника, пытаюсь найти экодворик, чтобы попробовать органической продукции и выпечки во время eco-fika (или попросту кофе-паузы с натуральными продуктами). Но толпа у палатки шведской IT-компании DGTCH7 пробуждает журналистское любопытство. Посетители всех возрастов мучаются с IQ-задачками и головоломками, которые на первый взгляд кажутся детской забавой. Но практика показала, что это только на первый взгляд, - как минимум 10 минут возни в попытке распутать две стальные загогулины.

Подкрепить силы после интеллектуальной задачки можно тут же: по всей территории Верхнего города рассыпаны зоны фудкортов, где можно попробовать в том числе блюда шведской кухни. Даже перекус в виде бургера тоже предлагают по-шведски - с селедкой.

Но, что самое неожиданное и приятное на празднике, - повсюду расставлены урны для раздельного сбора отходов. А рядом всегда можно найти волонтеров, которые подскажут, как правильно рассортировать мусор. Знаете ли вы, например, что бумажные стаканчики и прочая одноразовая посуда относится к смешанным отходам? Как и обертки от многих продуктов. А пластик пластику рознь - одни бутылки можно переработать, а другие - нет.

И это лишь малая толика информации, которую бегло дают волонтеры. Более подробно о правильном по отношению к природе поведении рассказывают эксперты в экодворике. Темы интригуют. Например, "Лосось: есть или не есть?". "А разве лосось может быть вредным?" - задаюсь вопросом перед входом в экодворик. На что Полина и Камилла из Центра экологических решений загадочно отвечают: "Все дело в микропластике. Приходите - и все сами узнаете".

Для тех, кто на лекцию не попал, кратко поясню: органическое производство, о котором сегодня так много говорят, не какой-то модный тренд. В синтетических материалах - на одежде из ненатуральных тканей, косметике - много микрочастиц пластика. В тюбике скраба, например, может содержаться более 300 тыс. пластиковых микрогранул. Никакие фильтры не помогают исключить их попадание по водной цепочке в Мировой океан. Где им питаются рыбы. А рыбами - мы.

Если немного устали от праздничной суеты, можно помедитировать в чилаут-зоне - под щебет птиц, расслабляющую музыку и шум волн в наушниках.

Вот только нам расслабляться некогда: впереди неизведанная Швеция! Узнать о ней чуть больше можно, участвуя в викторинах или надев очки виртуальной реальности.

На соответствующую площадку выстроилась очередь, всем хочется взглянуть на Стокгольм с высоты птичьего полета. А в качестве бонуса путешественники по шведской столице получают массу занятной информации о стране и ее жителях. Хотите узнать еще больше - попробуйте заполнить анкету викторины. Разыскивая ответы на русскоязычном сайте шведского посольства, узнала, что самый популярный в самой Швеции литературный персонаж - не Карлсон, а Пеппи Длинныйчулок. А еще - что эта страна первой в Европе начала создавать систему национальных парков. И знания новые я получила, и носки в желто-голубой гамме в подарок.

Кстати, цвета шведского флага на празднике доминируют. Видимо, призыв "На День Швеции надень Швецию" сработал, либо так много желающих выиграть приглашение в гости к послу Швеции в Беларуси.

Вот только Кристина Юханнессон настолько открытый к общению человек, что для встречи с ней специальная аудиенция не нужна. Встретить госпожу посла можно прямо на празднике, прогуливающуюся в традиционном костюме исторической северной провинции Швеции Онгермандланда. Компанию ей составляет начальник отдела посольства Оса Ньюгорд-Ньюман в костюме уже другого, южного региона. И многие с ними фотографируются, даже не подозревая, что это дипломатические работники.

В этой простоте и доступности, свободе и дружелюбии и заключается шведский шарм. "Мы старались сделать праздник еще больше, интереснее, инклюзивнее и зеленее. В Верхнем городе раскинулась Швеция в миниатюре: 17 разных площадок на любой вкус. Надеюсь, что будет интересно, весело и вкусно. Все самое основное - на главной сцене, где вечером можно будет услышать популярную шведскую исполнительницу, победительницу "Евровидения" Лорин. А еще шведский хор, исполнителя романтических баллад Йенса Лекмана, всемирно известные хиты шведских коллективов в исполнении ансамбля Петра Клюева, а также популярную белорусскую рок-группу J:Морс. Приходите!" - пригласила Кристина Юханнессон.

В самом деле, приходите и еще успеете оказаться в уголке северной, но очень теплой на эмоции страны. А как от виртуальных путешествий перейти к реальным, вам подскажут на специальной турплощадке. Вперед - навстречу новым берегам!

Екатерина КНЯЗЕВА,

ФОТО Оксаны МАНЧУК,

БЕЛТА.-0-

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Теги
Минск, праздник, репортаж, Швеция
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