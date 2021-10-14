РЕПОРТАЖ: Многодетная семья из Витебска: мы разные, но все как единое целое

Несхожесть характера, вероятно, только слабым дает повод разбежаться в разные стороны, а сильные и любящие люди учатся принимать друг друга без попытки исправить и подстроить под себя. В витебской семье Натальи и Сергея Буторович, где воспитываются пятеро детей, мама и папа заодно, а братья и сестры как одно целое, несмотря на разность взглядов, увлечений и даже конфессий. Пожалуй, именно осознание этого факта дает этой великолепной семерке незримую силу и уверенность в будущем. Наталья Буторович в этом году удостоена ордена Матери. Она рассказала корреспонденту БЕЛТА, на каких прочных столпах стоит ее семья, чем увлекаются дети, кем она сама мечтала стать в детстве и как совместное времяпрепровождение вдали от интернета и привычных благ цивилизации становится настоящим праздником для всех домочадцев.

Одна из важных составляющих благополучия и дружной атмосферы в большой семье - традиции, которые супруги копируют от своих родителей, или новые, созданные уже вместе. Это один из тех прочных растворов, которые скрепляют кирпичики будничных дел. Когда знаешь, что в конце рабочего и учебного дня, закончив с заботами, семья соберется за большим столом, чтобы поужинать вместе или скоротать вечер за совместной игрой, то ожидание маленького ежедневного чуда скрашивает время, проведенное вне родных стен. И точно так же весь год можно ждать праздника, объединяющего всех от мала до велика.

Два наиболее значимых после дней рождения детей события в доме Натальи и Сергея Буторович - это Рождество и Пасха. Многоконфессиональная семья, где супруг придерживается православия, а его жена и дети католицизма, отмечает эти церковные праздники с размахом. К Рождеству вся квартира превращается в волшебное царство. Окна и стены за месяц до торжества начинают украшать вытинанкой, перед этим совместно вырезая из бумаги невесомые фигурки. В каждой комнате появляется своя елка. В большой детской глава семьи устанавливает похожий на настоящий камин, который он сделал своими руками из пенопласта - с кирпичиками, ложем для рождественских свечей. Удобное решение для любого помещения: после праздника этот аксессуар отправляется на антресоль до следующего года.

Дом наполняется запахом выпечки и традиционных блюд. Семья встречает Рождество по всем католическим канонам - с сеном под скатертью, определенным набором блюд, посещением храма, подарками и, конечно, визитом к родным. Также на Пасху Наталья с детьми декорирует дом и готовит куличи.

Две конфессии под одной крышей уживаются очень мирно. "Муж до встречи со мной даже не был крещеным, но для меня это было важно, так как я считаю, что брак должен быть заключен не только официально в загсе, но и перед Богом. Это выбор спутника на всю жизнь. Единственное, на чем я не настаивала, это какая-то определенная конфессия. Сергей принял православие, потому что в его семье все в основном придерживались этой веры. После этого мы обвенчались. Я с детьми - католики. Супруг ходит в церковь, причащается, по воскресеньям бывает на службах. В вопросе духовного воспитания сына и дочерей мы заодно", - отметила Наталья.

Еще одна важная часть жизни в большой семье - это совместные дела. "Я считаю, что в воспитании детей необходимо как можно больше времени проводить с ними. Прогулки, поездки - не обязательно далеко, дорого, главное, знать, что мы вместе. Это очень помогает сплотить всех, дать понять, что мы - единая семья, одно целое, пусть каждый и со своим особым, отличающимся от других внутренним миром", - поделилась витебчанка.

Одной из самых ярких семейных и любимых традиций стали турпоходы. Правда, с детьми, особенно маленькими, все ограничивается поездкой в кемпинг на браславские озера, но и такой отдых помогает слиться с природой и насладиться красотой знаменитого белорусского туристического центра. Наталья и Сергей вместе со родственниками - братьями и сестрами - арендуют кемпинговую площадку. Все живут в палатках, катаются на катерах, купаются, готовят еду на открытом огне, устраивают вечерние посиделки у костра и наслаждаются тишиной вдали от суетного городского мира.

На мой вопрос, как дети относятся к отдыху почти дикарями, Наталья ответила, что для них подобное времяпрепровождения наполнено особенной романтикой. "Там нет интернета, никто не беспокоит звонками, потому что подзарядить гаджеты негде. Это такое неописуемое удовольствие! В этом году нам повезло с погодой. Бывали случаи, когда шли дожди, и то дети оставались довольными. Последнее наше посещение кемпинга так им понравилось, что они даже плакали, не хотели оттуда уезжать, поэтому, думаю, в следующий раз мы постараемся побыть в таком замечательном месте подольше", - женщина так живо описала все прелести отдыха на Браславщине, что лично мне захотелось бросить все, забыть моря и непременно отправиться на озерный курорт при первой же возможности.

Мама пятерых детей знает о них все и может рассказывать об их увлечениях долго и красочно. Почти у всех есть музыкальные способности. Старшие дети - двойня Матвей и Соня, которых родители считают единым целым, пусть одновременно и разными личностями. Им по 11 лет, и оба очень творческие.

Старший сын (его именно так и называют) играет на гитаре, посещает музыкальную школу при колледже имени Соллертинского и является участником показательного хора мальчиков. Софья, как и брат, в показательном хоре, только девочек, и занимается вокалом индивидуально. Восьмилетняя Лиза осваивает скрипку, поет в хоре, а вместе со старшей сестрой посещает творческую мастерскую, где девочки учатся рисовать.

"Пение как школьный предмет уже пропало из учебной программы, но я считаю, что вокал и музыка, даже если и не пригодятся ребенку в жизни, способствуют его развитию, расширению кругозора. Музыкальное образование никогда не помешает. Искусство тоже является сильной частью воспитания и становления личности", - выразила свое мнение Наталья.

Шестилетняя Катя ходит в детский сад, но и ей скоро предстоит пойти в школу вместе с братом и сестрами. Девочка уже сейчас изъявляет большое желание заниматься музыкой, так что очень скоро в семье будет свой собственный квартет. А здесь и до камерных выступлений недалеко. Полуторагодовалая Анечка - маленькое семейное солнышко. Ее особым расположением пользуется домашний питомец - шиншилла, которого девочка смело достает из многоярусного домика и обнимает, как плюшевую игрушку. Анечка тянется за старшими сестрами и братом, но пока центром ее вселенной является мама.

Сама Наталья в детстве мечтала стать египтологом, но, как она призналась, ее гуманитарный склад ума не осилил физику, химию и биологию, которые необходимы были для поступления. Она получила филологическое образование: окончила Витебский государственный университет имени П.М.Машерова по специальности русский и белорусский язык. Жизнь сложилась так, что по профилю ей не удалось отыскать работу, и она устроилась воспитателем в детский сад, получила позже второе высшее образование по дошкольному обучению. Как любой воспитатель и творческий человек она обладает даром делать все своими руками, рисовать, а еще умеет шить. Разве что с появлением пяти детей машинкой она стала пользоваться реже, но как только Анечка подрастет и будет более самостоятельной, у всех домочадцев будут появляться эксклюзивные обновки.

Некоторые учителя, с которыми мне довелось пообщаться и которые учили детей из больших семей, говорят, что такие ребята более коммуникабельные, открытые, лучше идут на контакт и продуктивнее работают в команде. Наталья ко всем этим положительным качествам добавляет хитрость и умение отстоять свое. "Даже в транспорте они быстрее находят свободное место, что уже говорить о том, что дети стараются прийти везде первыми и взять что-то лучшее, иначе его не останется. Что касается коммуникабельности, то с этим, конечно, вообще нет проблем. По моим наблюдениям, дети, растущие в семье одни, более замкнутые, хотя бы потому, что они привыкли быть одни", - пояснила она.

Наталья с большой теплотой отзывается о своем муже. С самого начала совместной жизни они идут рука об руку. Сергей Буторович работает в Витебском порту электрогазосварщиком, к тому же он заядлый рыбак. У него золотые руки, почти все, что есть в доме, мужчина делал сам, за некоторым исключением: с мебелью помогал родной брат Натальи. Глава семьи умело наводит порядок в квартире, отводит дочь в детский сад, ходит с заболевшими в поликлинику, посещает родительские собрания. Почти все проблемы устраняет именно он, а в совместных делах или спорных вопросах находит с супругой компромиссное решение. За его сильными плечами мягкая и уступчивая жена чувствует себя, словно изящная яхта рядом с мощным линкором - никакая неожиданная волна не унесет в беспокойные воды.

Кстати, готовит мужчина тоже отменно. В семье любимыми блюдами являются мамины картофельные изыски - бабка и драники с мясом, ройка (запеченная картошка с жареным мясом и луком, которая подается со сметаной - рецепт Натальиной бабушки). Однако все сложные блюда, например, голубцы, пирожки, чебуреки, выпечка, особенно торты, - это конек главы семейства. "Муж очень терпеливый, скрупулезный. И все, что нужно готовить долго и тщательно, - это полностью его. Я стараюсь приготовить то, что можно сделать побыстрее", - отметила женщина, добавив, что и ее девочки тоже владеют навыками кулинаров. Например, Соня печет блины, все дети вместе к каждому празднику готовят привычный для любого белорусского стола оливье.

Что касается такого большого состава семьи, то Наталья призналась, что обзаводиться пятью детишками она с супругом не планировала. И все же - так дал Бог. Появление сразу двойни для молодой пары было непростым. Это и бессонные ночи, и трудности в уходе, но даже такие испытания не заставили супругов отказаться от мысли о пополнении семьи. В какой-то степени они привыкли быть в окружении большой компании: у обоих в семьях было по трое детей. Вот и в своей Наталья и Сергей решили, что раз такой дар дан свыше, то на всех хватит места, пищи и тем более любви.

Алеся ПУШНЯКОВА,

фото Александра ХИТРОВА,

БЕЛТА.-0-