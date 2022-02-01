РЕПОРТАЖ: Молодой ученый из Могилева о жизни, научных трендах и перспективных разработках

Без науки не может быть прогресса. За разработками и открытиями стоят люди, которые не представляют жизни без лабораторий, изобретений и сложных задач, которые требуют решения. Молодые белорусские ученые именно такие: они идут к цели, не боятся трудностей, задают тренды и внедряют изобретения. Таков и могилевчанин Роман Бондарев, заведующий кафедрой прикладной механики и инженерной графики кандидат технических наук Белорусского государственного университета пищевых и химических технологий. Он разрабатывает новые технологии в пищевой промышленности, состоит в совете молодых ученых при Министерстве образования. О его профессиональной биографии и планах - в репортаже корреспондента БЕЛТА.

"В школе я еще не думал, что свяжу профессиональную деятельность с наукой, - улыбается он. - Вуз я выбирал осознанно. Тогда еще это был Могилевский государственный университет продовольствия (сейчас Белорусский государственный университет пищевых и химических технологий), поступил на специальность "машинные аппараты пищевых производств", механический факультет. В этом вузе учились мои родители, я решил пойти по их стопам. Ближе к последнему курсу нынешний ректор Максим Александрович Киркор привлек меня в научную деятельность. Мне понравилось, и я захотел развиваться в этом направлении".

Как рассказал Роман Бондарев, во время его учебы в пищевую промышленность начали активно внедряться инновационные технологии. "У меня неплохо получалось работать с этим и получается до сих пор: 3D-моделирование, аддитивные технологии. Мне нравилась эта работа, я участвовал в достаточно сложных проектах. Тогда мне предложили заниматься научными исследованиями шире, чем просто как студент. Я изучал процессы и оборудование пищевых производств. Это соединяет и научную деятельность, и конструкторскую работу. Меня все это захватило с головой и до сих держит", - поделился молодой ученый.

В профессии Роман Бондарев уже лет 12. "Мои первые публикации были где-то в 20 лет. На научную передовую я попал не сразу. Сначала работал в лабораториях: собирали оборудование, потом ставили на нем опыты. Один из таких был связан с обжаркой арахиса: было не только интересно, но и очень вкусно, - вспоминает он. - Чуть позже эта установка по обжарке арахиса стала основой моего дипломного проекта, который я успешно защитил. Потом решил идти в магистратуру, а после в аспирантуру".

В семье Романа Бондарева до него ученых не было. "Близкие поддерживали меня в начале пути, продолжают поддерживать и сейчас. Это много значит. Их вера всегда дает силы для новых открытий и свершений, - поделился молодой человек. - Кроме родных, большую поддержку мне оказывает вуз. В нашей стране есть все необходимое для становления молодого ученого. В магистратуре я учился на дневном отделении на бюджете: был грант магистранта от Министерства образования. Это хороший старт. Через год поступил в аспирантуру: захотелось защитить кандидатскую диссертацию. За время учебы у меня был еще один грант аспиранта от министерства и стипендия Президента. Это стало дополнительным стимулом".

Разработки молодого ученого из Могилева уже успешно применяются на пищевых предприятиях областного центра. "В Могилеве есть завод, который практически полностью создан и разработан по моим идеям. Там действует установка по выпуску крахмала, которую я создал. Эта работа начиналась практически с ничего и закончилась на этапе пусконаладки, - рассказал Роман Бондарев. - Еще до защиты диссертации мы разрабатывали и внедряли различные технологии и установки на производства в Могилеве. Хочется развивать свой регион: сырьевая база в области, в Беларуси в целом превосходная. Наша пищевая продукция уже заслужила признание не только у белорусов, но и в ближнем и дальнем зарубежье. У нас огромные перспективы: нужно разрабатывать новые машины, снижать затраты, а вместе с тем - стоимость конечного продукта без потери его качества".

Сейчас ученый трудится над оборудованием для производства натуральных пищевых добавок. "Тема интересна с технической стороны: много нюансов, которые необходимо учитывать. Довести это до линии производства сложно, но я очень к этому стремлюсь. Это позволит существенно удешевить выпуск многих видов продукции. Ведь все эти добавки, не только натуральные, но местами модифицированные и синтезированные, закупаются за рубежом. Стоимость таких иногда доходит до 400 евро за килограмм, что оправдано энергоемкостью производства. Самое главное - фракционный состав (размеры частиц) таких добавок и их однородность, - рассказал Роман Бондарев. - Наш организм так устроен, что будь эта добавка размером более 50 микрон - мы ее вкус не почувствуем. Поэтому нужно получать их намного мельче, а это уже очень трудно. Здесь не работают классические методы разделения и сортировки. Нужно было решить ряд технических проблем - у меня получилось. Сделали, обкатали, сейчас начнем разрабатывать новые модели".

По словам молодого человека, остановиться в этой работе сложно: хочется сделать еще и еще лучше. "Чем меньше размер частицы этой добавки, тем ярче вкус. Например, если очень мелко измельчить соль, разделить правильно на фракции, 1 г соли по вкусу и без потери качества сможет заменить, условно, 50 г. Есть люди, которым, например, не рекомендуется есть сладкое. Но иногда же хочется. А благодаря моим наработкам можно будет съесть что-то сладкое или соленое без вреда для организма", - рассказал Роман Бондарев.

В науке есть свои тренды. "Конечно, сейчас все больше людей обращается к IT-технологиям. Вот это сейчас модно. Но пищевая промышленность - это та сфера, где никогда не заканчивается модернизация. Если сегодня есть успешное предприятие, которое стабильно работает и приносит доход, уже сейчас нужно продумывать обновление процессов. Стоит только на минуту остановиться - тебя уже обошли конкуренты. Кто-то чуть оптимизировал производственный процесс, снизил затраты, стала ниже себестоимость и, соответственно, конечная цена. Чтобы не терять эту волну, чтобы производить качественные и полезные продукты питания, необходимо продолжать развиваться. Для этого в нашей стране есть все: такую сырьевую базу мало где найдешь. Нужно это грамотно и эффективно использовать", - рассказал Роман Бондарев.

В планах у молодого ученого - написать докторскую и стать профессором. "Очень хочется открыть при университете малое машиностроительное производство. Чтобы выпускать, как минимум, запчасти для пищевого оборудования. Мало фирм, которые делают такие детали, и цена у них высокая. Два комплекта обслуживания сепаратора, а это шайбочки и резиночки, стоят как однокомнатная квартира в Могилеве. А это расходные материалы. Матрица для пресс-гранулятора (напоминает первую решетку в мясорубке, только очень большую) стоит около 8 тыс. евро. Конкуренции на этом рынке немного. Вот поэтому хотелось бы для начала наладить производство деталей у нас в вузе", - поделился Роман Бондарев.

Путь ученого нелегкий. Не всегда первые разработки и эксперименты заканчиваются успехом. "Молодым людям, которые хотят связать жизнь с наукой, хочу сказать: не нужно бояться. Не получилось, что-то пошло не так, разработка себя не оправдала в итоге - это опыт. Тот опыт, без которого нельзя идти дальше. Нужно быть смелым, постоянно учиться и развиваться самому - без этого в науке никак", - подытожил Роман Бондарев.

Анастасия ГУЗОВСКАЯ,

Фото из архива Романа БОНДАРЕВА,

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