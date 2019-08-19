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РЕПОРТАЖ: "Мы - семья": как в столичном спортклубе людям с инвалидностью помогают с трудоустройством

Регионы 19.08.2019 | 19:30

По данным Мингорисполкома, в настоящее время в столице людям с инвалидностью предлагают около 17 тыс. вакансий. Занятость можно подыскать любому в зависимости от образования и физических возможностей. Более трети уже нашли себе дело по душе. В этом заслуга как соискателей, активно изучающих предложения компаний, так и самих работодателей, готовых к трудоустройству этой категории людей. Корреспонденты БЕЛТА на примере одного из столичных спортклубов познакомились с представителями обеих сторон.

В спортивном клубе Panda на проспекте Победителей царит послеобеденное затишье - до вечернего аншлага еще несколько часов. Нас встречает учредитель клуба Андрей Севашко.

Мужчина уже много лет со спортом на ты - 15 лет жизни отдал фитнесу и кроссфиту. Сначала работал тренером, примерно два года назад открыл свой зал функционального многоборья. Когда набирал сотрудников, решил взять и людей с ограниченными возможностями - страхов и стереотипов по этому поводу не было.

"Спустя время, понаблюдав за новыми сотрудниками, понял, что они крутые ребята, - отмечает Андрей. - Когда видят к себе хорошее отношение, отдают в два раза больше и выкладываются на все 200%".

Мы познакомились с одним из них - администратором Василием Минчонком. Он работает в клубе уже полтора года. Сперва помогал с уборкой и смотрел за порядком в зале. Потом месяц стажировался у коллеги-администратора и принял решение попробовать себя в новой должности.

"Я всегда мечтал поработать администратором. Предложили эту должность, и я согласился, - рассказывает Василий. - В мои обязанности входит отмечать клиентов, принимать платежи, записывать на тренировки. В первый день было очень сложно: столько людей мимом проходило, реально уставал. Но со временем влился в работу. Не жалею, что попал в клуб - здесь очень комфортно. Я приобрел опыт работы с людьми, и в будущем, если захочу сменить сферу деятельности, мне будет нестрашно. Я очень долго боролся со страхом и смущением и все-таки переборол".

Параллельно с работой в клубе Василий занимается вокалом. У него нет музыкального образования, но есть сильное желание поставить голос, а в будущем попробовать себя в кастингах.

И все это в том числе с целью показать и доказать, что люди с ограниченными возможностями такие же, как все. "Конечно, изначально я чувствовал дискомфорт, старался носить майки с длинными рукавами. А сейчас решил: буду одеваться, как мне удобно. И другим людям с ограниченными возможностями советую не бояться открываться и делать шаги навстречу будущему. Может, у кого-то дефекты с руками посерьезнее моих, но все равно нужно идти к цели", - уверен Василий.

Его работой в клубе довольны. По словам Андрея Севашко, многие посетители подходили и хвалили администратора: позитивный, вежливый, толковый и приятный парень.

Хорошие отзывы и о работе клинера Андрея Саравайского. Парень родом из Сенненского района, вырос в Богушевском доме-интернате для детей с особенностями психофизического развития. После получения дееспособности успел попробовать себя в качестве прачки и дворника, работал при агроусадьбе в Ратомке и в ЖКХ Полоцка. Полгода назад пришел в спортивный клуб.

"В мои обязанности входит уборка помещений по будням, рабочий день длится с 10.00 до 16.00. Нелегко было в самом начале, когда устраивался на свою первую работу. А в этот раз было вообще нестрашно, - делится Андрей. - Сначала я всему обучался: приезжал в Минск с сопровождающим, который помогал ориентироваться в городе. Сейчас везде езжу сам. Освоился быстро, уже всему научился".

В свободное от работы время он тренируется в зале вместе с другими, в том числе профессиональными спортсменами. За занятиями своего подопечного внимательно следит Андрей Севашко: обращает внимание на ошибки, предостерегает от травм, подает спортинвентарь и не забывает похвалить.

Андрей Саравайский говорит, что занимается спортом, скорее, для себя, рекорды ставить не планирует. "Люблю рисовать, интересуюсь фотографией, - добавляет он. - Пока себя в этом не вижу, но в будущем хотелось бы найти дополнительную творческую подработку".

Работой своего клинера Андрей Севашко также доволен: "У меня до этого было много уборщиков, но по сравнению с Андреем они небо и земля. Даже клиенты подходят и хвалят, настолько чисто он убирает. У меня есть второй зал поменьше, там мягкое черно-белое покрытие. Однажды захожу, а он моет пол щеткой с мыльным раствором, хотя никто его об этом не просил. Таких работников, как Василий и Андрей, еще поискать надо. Мне очень повезло с ними".

"Это очень хорошие ребята, - повторяет Андрей Севашко. - Им нужна помощь, и кто, если не мы. У нас не просто рабочие отношения - мы семья. Много общаемся, может куда-то вместе сходить".

В планах у хозяина клуба продвигать инклюзивный спорт в Минске. Но не в одиночку, а с единомышленниками. И такие люди есть, в частности инклюзивный тренер по кроссфиту Виктор Захарьев. В спорт он влюблен с детства. Сначала занимался хоккеем, потом увлекся восточными единоборствами. Лет в 15 начал заниматься тяжелой атлетикой. В 2001 году получил травму позвоночника, но спорт не бросил. Побывав в качестве курсанта на сборах для инвалидов-колясочников, уже на следующий год стал инклюзивным инструктором по тяжелой атлетике. Позже Виктор переквалифицировался в тренера по общей физической подготовке, потом нашел себя в плавании. А этой зимой прошел обучение и стал инструктором по горнолыжному спуску.

Своей физической силой удивил и нас: подтянуться на турнике - легко, взобраться по канату - без проблем!

Сейчас Виктор живет в Лиде, где тренирует подопечных в первом в Беларуси инклюзивном зале по кроссфиту. В планах переехать в Минск и вместе с Андреем запустить новый проект: открыть еще один спортивный клуб и, возможно, в будущем готовить спортсменов для Паралимпиады. А еще основать благотворительный фонд, встречаться с воспитанниками детских домов и приобщать их к занятиям спортом.

В целом хотелось бы, чтобы люди с инвалидностью не сидели дома. "Многие боятся выходить на улицу и сидят неделями в квартире. Хотим дать возможность выйти, предоставить площадку для общения. Наша цель - через спорт дать почувствовать вкус к жизни", - подчеркивает Андрей.

Виктор согласен: "Спорт многое дает. Мне, например, позволяет свободно передвигаться по городу. Я живу на втором этаже, подъемника нет, но сам поднимаюсь и спускаюсь. Могу спуститься и подняться куда угодно, главное, чтобы были перила. По городу передвигаюсь сам, машину продал. Многие кричат, что для нас, инвалидов, ничего не делают. Но бывает, что ты им помогаешь, что-то создаешь, а они все равно недовольны и не пользуются. Смысл тогда кричать? Конечно, какие-то льготы должны быть, но в первую очередь нужно помочь себе самому".

Наталья ДАНИЛЕВИЧ,

ФОТО Оксаны МАНЧУК,

БЕЛТА.-0-

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Теги
инвалиды, Минск, репортаж, трудоустройство
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