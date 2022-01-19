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19 января 2022, 20:34

РЕПОРТАЖ: "На больничном по простуде ни разу не был": витебский морж об опыте зимнего плавания

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Фестиваль закаливания и спортивного зимнего плавания "Традиционные крещенские купания "Полоцкая купель" организовали впервые. Здесь желающие смогли окунуться в прорубь, а спортсмены-зимники проплыли различные дистанции. Сегодня крещенских морозов не было, моржи плавали при минус 1-2 градусах - для них это чуть ли не летняя погода. Тем не менее соревнования вызвали интерес как у зрителей, так и пловцов, дав возможность проверить свою подготовку. Корреспонденты БЕЛТА понаблюдали за заплывами новичков и бывалых.

Перед началом основного действа люди могли окунуться в освященную прорубь.

Для пришедших организовали палатки, где можно было согреться после окунания. Работала полевая кухня с едой и теплым чаем.

На берегу Бельчицкого искусственного водоема под Полоцком собрались 30 спортсменов из Беларуси и России. Они представляли Витебск, Полоцк и Калининград.

В программе были заявлены дистанции 25 м и 200 м (эстафета с четырьмя участниками). Плавали спортсмены брассом и вольным стилем.

Приехал в Полоцкий район и известный морж из Витебска Станислав Шумяков. Он тренер по плаванию в детско-юношеской спортивной школе №8 и много лет популяризирует закаливание. В его биографии много рекордов, в их числе заплыв в холодной воде на 1 км и 50 минут сидения в сугробе.

"Рад, что на полоцкой земле зарождается новая традиция по проведению соревнований по зимнему плаванию. Если такие мероприятия будут проводиться, то желающих подготовиться, попробовать свои силы и стать настоящим моржом будет все больше. Чтобы не только окунуться в прорубь, но и проплыть дистанцию - для начала 25 м. При длительных занятиях можно и больше. Ведь иммунитет нужно тренировать, это основа здоровья. Я закаляюсь 43-й год, работаю тренером по плаванию и ни одного дня не был на больничном по простудным заболеваниям. Конечно, от вирусов никто не застрахован, нужно делать прививки, но закаливание помогает укреплять организм", - уверен Станислав Шумяков.

На состязания витебчанин приехал не один, взял с собой молодых последователей - внука Артема и воспитанника Егора. "У нас праздничное настроение, мы с ними заодно. Хотим уже побыстрее окунуться, почувствовать адреналин. Я собираюсь взять 100 м вольным стилем", - поделился мужчина.

12-летний Егор Марченко сегодня впервые приехал на подобные состязания. Для него все-таки более привычен обычный крытый бассейн. "Для начала решил попробовать проплыть 25 м брассом. Если получится хорошо, то буду продолжать и брать более длинные дистанции", - говорит подросток и переживает: вдруг что-то пойдет не так. Но волнение было напрасным: Егор проплыл уверенно, лишь на первых секундах погружения холодная вода вызвала небольшую растерянность в глазах. Но поддержка тренера помогла справиться.

Внук Станислава Шумякова Артем Шляжко под влиянием деда стал закаляться в 8 лет, в 9 поучаствовал в заплывах, сейчас ему 13 лет.

"Сначала обтирался снегом, потом нагрузки стали больше. Люблю плавание за ощущения перед стартом и после того, как все проплыл. Это незабываемо", - рассказал молодой человек.

В Беларусь из Калининграда приехали представители клуба "Янтарные моржи". Россиянка Наталья Алещенко занимается зимним плаванием три года.

"15 лет меня уговаривал наш гуру, морж Вячеслав Тихонов. Считала, что мне это не надо, но в 2017 году сошлись на небе звезды и я опустилась в волшебные воды озера Шенфлиз. Здесь был создан наш клуб, люди собирались по воскресеньям. Однажды увидела толпу ныряющих в холодную воду людей, подошла и спросила, что они тут делают. В итоге меня позвали к себе и с тех пор мы закаляемся вместе", - поделилась своим приходом в ряды моржей Наталья. Сегодня она проплыла две дистанции: 25 м баттерфляем и 50 м брассом.

Женщина принимала участие в двух чемпионатах мира по зимнему плаванию. В Таллине (Эстония) впервые участвовала и сразу победила в двух заплывах, установив два рекорда мира. "Естественно после этого пошел заряд, захотелось продолжать, это меня мотивировало на дальнейшие тренировки. В 2020 году был чемпионат мира в Словении, где заявила пять дистанций, победила во всех и установила пять мировых рекордов", - рассказала участница из России.

В зимнем плавании самое главное и сложное - войти в воду. "В этом деле нужно пропустить все через себя, понять это. Когда ваше внутреннее я скажет "да, я хочу нырнуть", тогда нужно идти и окунаться. Вы почувствуете после этого такой кайф, что зимнее плавание превратится в наркотик. Вы будете каждый день окунаться в холодную воду, поверьте мне", - заверила Наталья Алещенко.

Состязания под Полоцком прошли впервые, но собрали много единомышленников, поэтому их будут проводить и в следующих годах. Организаторы, а это местный райисполком, районная организация РОО "Белая Русь" и спортивный клуб "Белый медведь", надеются, что число участников будет возрастать. В этом году заплывы стали не только показательным примером для тех, кто еще задумывается над приходом в зимнее плавание, но они еще выявили наиболее сильных спортсменов для отбора на чемпионат мира. Он пройдет в 2022 году в Петрозаводске (Россия).

Андрей ЩЕРБИЦКИЙ,

Фото Александра ХИТРОВА,

БЕЛТА.-0-

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