РЕПОРТАЖ: На каникулах в школу? С удовольствием!

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Четверг, 10 июня 2021
Минск Переменная облачность +21°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
10:25 В Мозырском районе при столкновении легковушек пострадал 9-летний ребенок Происшествия
10:22 Более 60% украинцев считают, что события в стране развиваются в неправильном направлении - опрос В мире
10:22 В Гродненской области молодой человек пытался обналичить похищенные с карт деньги Происшествия
10:17 БРСМ проведет национальный фестиваль молодежного творчества Общество
10:12 Сельчанин по частям украл дом соседа в Борисовском районе Происшествия
10:09 Более 150 пограничников-новобранцев примут присягу в Брестской крепости Регионы
10:08 Португальцы разгромили израильтян перед стартом футбольного чемпионата Европы Спорт
10:06 РЕПОРТАЖ: На каникулах в школу? С удовольствием! Регионы
10:04 10 июня в Беларуси можно будет увидеть частичное солнечное затмение Калейдоскоп
10:02 Рачков: давление Запада накаляет обстановку вокруг Беларуси и ведет к росту напряженности в регионе Политика
10:02 Госстандарт и Академия управления при Президенте заключили соглашение о сотрудничестве Общество
10:01 Парень пострадал в результате взрыва неустановленного предмета на пустыре в Минске Происшествия
10:00 "Гомельтранснефть Дружба" провела учения по ликвидации ЧС на автозаправочной станции Общество
09:58 Не забывается такое никогда: последний звонок, выпускной, прощание со школой - в архивных фото БЕЛТА Общество
09:55 Минздрав Беларуси ожидает из России разрешение на использование 180 тыс. доз второго компонента Общество
09:50 В Верхнедвинском районе утонул подросток Происшествия
09:39 Автобусная авария в Перу унесла жизни 17 человек В мире
09:39 В Столинском районе рыбак предотвратил насилие над ребенком Происшествия
09:36 Завершено расследование дела в отношении администратора деструктивного чата из Жодино Происшествия
09:34 В Индии за сутки от коронавируса умерли более 6,1 тыс. человек - новый антирекорд В мире
09:25 Более 40 дорожных контроллеров в Минске будут заменены Регионы
09:22 Тонувшего мужчину спасли в Горках Происшествия
09:20 Ни одна страна мира не способна решать в одиночку нынешние мировые проблемы - Байден В мире
09:18 Движение на участке автодороги Р54 в Столбцовском районе временно ограничат 11 июня Регионы
09:14 Расширение НАТО на Восток имеет практическое значение для России - Путин В мире
09:12 Россия возобновляет авиасообщение с еще 8 странами В мире
09:04 В очереди на выезд из Беларуси в ЕС скопилось более 1,2 тыс. фур Общество
09:01 Беларусь и Турция договорились развивать сотрудничество в области связи и информатизации Экономика
08:58 Дорожную разметку будут наносить на 6 участках в Минске Регионы
08:56 Хозяевам несогласованных инфоуказателей дана неделя на их демонтаж - Дорохович Регионы
Все новости
Все новости
Регионы
10 июня 2021, 10:06

РЕПОРТАЖ: На каникулах в школу? С удовольствием!

Дети из школьного лагеря во время посещения Минского городского туристско-экологического центра детей и молодежи
Дети из школьного лагеря во время посещения Минского городского туристско-экологического центра детей и молодежи
Новости темы "Репортаж БЕЛТА"
РЕПОРТАЖ: Сбросили маски, а не рано ли?
РЕПОРТАЖ: Егор Дудко из Могилева - история творческого пути от дзюдо до академического вокала

Беззаботные игры, походы в театр, разговоры о насущных делах, например про новый компьютерный квест или про то, кто с кем дружит, как лучше завязывать шнурки, установка самой настоящей туристской палатки, постижение азов программирования... Если ребятам из младших классов СШ №30 Минска придется писать сочинение "Как я провел лето", проблем с содержанием точно не возникнет. "Хорошо, что меня мама в этот лагерь записала", - не раз повторяет третьеклассница Александра. Девочка впервые попала на летнюю смену в родное учреждение и с удивлением открыла для себя новую истину: ходить в школу на каникулах очень даже весело. А корреспонденты БЕЛТА подтверждают: и сами бы пошли, будь такая возможность.

Успеть к открытию в 8.00 для меня становится настоящим испытанием, и для некоторых родителей, видимо, тоже: еще полчаса опоздавшие "подтягиваются" в школьный двор. В ожидании директор школы Светлана Чурбанова рассказывает: их учреждение в микрорайоне самое крупное, более 1670 учеников. Начиная с 10-го, есть профильные классы, в том числе педагогические группы. Но пришкольный лагерь организован в основном для ребят до 16 лет. Для младших своя воспитательно-развлекательная программа, а старшие уже устраиваются в трудовой отряд: для них это возможность заработать первые деньги. Через центр занятости трудоустроены еще 16 человек. С самого утра они, рассредоточившись по территории возле школы, очищают ее от мусора, сорняков, что-то красят.

"Смена началась с первого дня лета и длится до 24 июня, вторая начнется 28-го, а на третью никто не записывался, - добавляет Светлана Чурбанова. - Но в этом году у нас очень много детей. Никогда столько не было. В четырех младших отрядах 68 ребят, в лагере труда и отдыха - шестеро восьмиклассников".

Фото БРСМ
Фото БРСМ

У каждого вновь прибывшего медсестра измеряет температуру. И малышня тут же ныряет в свой, доступный только детям мир секретных секретов, догонялок, фантазий. В сторонке от других что-то увлеченно рассматривают в луже одноклассники Ира и Артем. "Что там интересного?" - пытаюсь тоже рассмотреть. "Вода растекается, - с серьезным видом объясняют они мне очевидные вещи. - Вон, на змею похоже". И правда, а ведь я бы не заметила...

Фото БРСМ
Фото БРСМ

Почти все на месте, и учитель физкультуры Юлия Егорова ведет многоголосый строй на спортплощадку делать утреннюю разминку. Казалось бы, дети уже на школьном крыльце успели всю энергию растратить, но это те еще энерджайзеры. "Зато к середине дня так умотаются, что спят практически все! - замечает начальник лагеря Ольга Ковалева. - У нас в школе для каждой группы не только свои игровые, но и спальни есть для дневного сна".

Фото БРСМ
Фото БРСМ

Простая зарядка занимает чуть больше пяти минут, в это время Ольга Васильевна обзванивает родителей так и не объявившихся детей: контроль в этих вопросах серьезный. И не только потому, что нужно посчитать, на сколько человек накрывать завтрак. "Задача школы - знать, где ребенок проводит лето: кто в стационарном круглосуточном лагере, кто в деревне или еще куда-то с родителями уехал, кто болеет. Если он в городе, мы сообщаем, когда проходят какие-то большие мероприятия, приглашаем", - рассказывает директор СШ №30.

Начальник лагеря завершает подсчет: восемь отсутствуют - один по заявлению родителей, остальные приболели. Так что у воспитателей много забот, ведь отряды маленьких непосед почти в полном составе, за каждым нужно уследить.

Дневные активности ребятни разделяют на свои для каждой группы. Сегодня в плане прогулки и воспитательно-развлекательные занятия, музыкальное мероприятие, работа в компьютерном классе, посещение Минского туристско-экологического центра детей и молодежи - у каждого отряда в своей очередности. Но сперва - завтрак.

Накрывать столы помогают восьмиклассники Иван, Алексей, Степан и два Александра. Парни впервые проводят часть лета в лагере труда и отдыха. "Сам захотел, чтобы чем-то занять себя летом, первые деньги заработать", - объясняет Степан. Но сколько обещали за работу, не признается: "Секрет".

Фото БРСМ
Фото БРСМ

В столовой стук вилок о тарелки заглушает болтовня. Аппетита у детей не наблюдается, ведь большинство позавтракало дома. Но, несмотря на это, разнообразие меню и саму еду они оценивают на отлично, говорят, что есть и любимые блюда. "Все вкусно", - заверяет одна третьеклассница, а ее сосед по столу вспоминает: "Вчера еще сосиски были! Мне нравится".

"Родительская доплата за путевку в лагерь в этом году совсем небольшая: Br2,44 за всю смену - это за питание и пребывание. Плюс входные билеты, когда мы куда-то выбираемся: на программы в туристско-экологический центр, центр дополнительного образования "Ветразь", на сеансы в кинотеатр "Ракета" или в Молодежный театр эстрады. Там такие чудесные представления! Дети в прошлый раз остались очень довольны, так что мы, наверное, еще пойдем", - рассказывает Ольга Ковалева.

Пока одни завтракают, другие в ожидании своей очереди вспоминают с социальным педагогом Любовью Радоман в форме интерактивной викторины главные атрибуты лета и каникул.

Затем отряды разбегаются ручейками по своим делам - мы, словно витязь на распутье, оказываемся перед выбором, за кем следовать. Взгляд цепляется за салатовые светоотражающие жилетки безопасности замыкающих группу третьеклассников - и вместе с ними отправляемся в туристско-экологический центр.

Расположен он, на удачу школы, совсем недалеко. По пути некоторые из ребят указывают на многоэтажки: они здесь живут. И приглашают в гости новых друзей: лагерь для многих еще и место знакомства, дети из разных классов становятся не разлей вода. Кто-то лишь на время смены, а кто-то на долгие годы.

Среди жилой застройки центр заметен сразу, на его открытой территории деревья опутаны паутиной тросов веревочного городка, на поляне игровая зона пестреет яркими красками предстоящего квеста "Я туристом быть хочу". Вообще, программ для факультативных и внеклассных мероприятий, летнего отдыха здесь много: экологические квест-игры, образовательные экскурсии по царству птиц, конкурсы знатоков родной природы, мастер-классы по изготовлению открыток из природных материалов, кинолектории, оздоровительная акция "Лето зовет в поход!"

Но к походу надо сперва подготовиться, о чем и напоминают ребятам педагоги-организаторы центра. Азы командной работы детвора усваивает во время небольшой спортландии, а затем отправляется на "тропу препятствий".

Какой поход без привала в палатке! Кажется, еще ни одну "лекцию" дети не слушали так внимательно, как инструктаж по установке палатки, притопывая в нетерпении, когда же смогут сами в этом действе поучаствовать. За лесом рук желающих помочь инструктор даже пропадает из поля зрения. В итоге свой посильный вклад вносит каждый.

Маленькой Насте, которая стесняется лезть вперед других, достается честь самой собрать целую дугу для палатки. "Вот что значит быть последней!" - выносит девочка для себя урок: терпение тоже может принести удачу.

Впрочем, какое терпение, когда столько всего нужно успеть увидеть и постичь. Дети гурьбой ныряют в только что поставленную палатку, с энтузиазмом подпевают современную песню, не всегда попадая в гитарный лад, но задорно. Зачем смущаться или подстраиваться под кого-то, когда самое время наслаждаться детством и каникулами, веселиться и мечтать. Тем более лето только началось!

Екатерина КНЯЗЕВА,

ФОТО Оксаны МАНЧУК,

БЕЛТА.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
дети Минск образование отдых репортаж школы
Новости рубрики Регионы
Фото из архива Более 150 пограничников-новобранцев примут присягу в Брестской крепости
Фото из архива Более 40 дорожных контроллеров в Минске будут заменены
Фото из архива Движение на участке автодороги Р54 в Столбцовском районе временно ограничат 11 июня
Фото из архива Дорожную разметку будут наносить на 6 участках в Минске
Александр Дорохович. Фото из архива Хозяевам несогласованных инфоуказателей дана неделя на их демонтаж - Дорохович
Фото из архива Мобильные датчики контроля скорости сегодня будут работать в 11 местах Минска
Главное
О значении ВПК и санкционных угрозах - Лукашенко доложили о работе военно-промышленного комплекса
Казахстан для нас друг, соратник и надежный стратегический партнер - Кочанова
Вступительная кампания 2021 года имеет определенные особенности - Петришенко
За сутки в Беларуси зарегистрированы 834 пациента с COVID-19, выписаны 1035
Топ-новости
Картина дня: Белорусско-азиатский форум, новшества вступительной кампании и вакцина из ОАЭ
Рачков: давление Запада накаляет обстановку вокруг Беларуси и ведет к росту напряженности в регионе
РЕПОРТАЖ: На каникулах в школу? С удовольствием!
Вознесение Господне: о чем важно помнить в этот день
Минздрав Беларуси ожидает из России разрешение на использование 180 тыс. доз второго компонента
Minsk World: Москва готова инвестировать в белорусскую коммерческую недвижимость
Дорохович предлагает больше внедрять видеонаблюдение для порядка в жилфонде
БРСМ проведет национальный фестиваль молодежного творчества
Госстандарт и Академия управления при Президенте заключили соглашение о сотрудничестве
"Гомельтранснефть Дружба" провела учения по ликвидации ЧС на автозаправочной станции
10 июня в Беларуси можно будет увидеть частичное солнечное затмение
Фестиваль "Вытокі" открывается в Кобрине
Департамент по авиации назвал "беззубым укусом" санкции в отношении "Белавиа"
Украинский депутат Шевченко: белорусская власть нацелена прежде всего на защиту национальных интересов
Подлость невиданная - Захарова о призывах ввести санкции против предприятий Беларуси
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.