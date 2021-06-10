РЕПОРТАЖ: На каникулах в школу? С удовольствием!

Беззаботные игры, походы в театр, разговоры о насущных делах, например про новый компьютерный квест или про то, кто с кем дружит, как лучше завязывать шнурки, установка самой настоящей туристской палатки, постижение азов программирования... Если ребятам из младших классов СШ №30 Минска придется писать сочинение "Как я провел лето", проблем с содержанием точно не возникнет. "Хорошо, что меня мама в этот лагерь записала", - не раз повторяет третьеклассница Александра. Девочка впервые попала на летнюю смену в родное учреждение и с удивлением открыла для себя новую истину: ходить в школу на каникулах очень даже весело. А корреспонденты БЕЛТА подтверждают: и сами бы пошли, будь такая возможность.

Успеть к открытию в 8.00 для меня становится настоящим испытанием, и для некоторых родителей, видимо, тоже: еще полчаса опоздавшие "подтягиваются" в школьный двор. В ожидании директор школы Светлана Чурбанова рассказывает: их учреждение в микрорайоне самое крупное, более 1670 учеников. Начиная с 10-го, есть профильные классы, в том числе педагогические группы. Но пришкольный лагерь организован в основном для ребят до 16 лет. Для младших своя воспитательно-развлекательная программа, а старшие уже устраиваются в трудовой отряд: для них это возможность заработать первые деньги. Через центр занятости трудоустроены еще 16 человек. С самого утра они, рассредоточившись по территории возле школы, очищают ее от мусора, сорняков, что-то красят.

"Смена началась с первого дня лета и длится до 24 июня, вторая начнется 28-го, а на третью никто не записывался, - добавляет Светлана Чурбанова. - Но в этом году у нас очень много детей. Никогда столько не было. В четырех младших отрядах 68 ребят, в лагере труда и отдыха - шестеро восьмиклассников".

Фото БРСМ

У каждого вновь прибывшего медсестра измеряет температуру. И малышня тут же ныряет в свой, доступный только детям мир секретных секретов, догонялок, фантазий. В сторонке от других что-то увлеченно рассматривают в луже одноклассники Ира и Артем. "Что там интересного?" - пытаюсь тоже рассмотреть. "Вода растекается, - с серьезным видом объясняют они мне очевидные вещи. - Вон, на змею похоже". И правда, а ведь я бы не заметила...

Фото БРСМ

Почти все на месте, и учитель физкультуры Юлия Егорова ведет многоголосый строй на спортплощадку делать утреннюю разминку. Казалось бы, дети уже на школьном крыльце успели всю энергию растратить, но это те еще энерджайзеры. "Зато к середине дня так умотаются, что спят практически все! - замечает начальник лагеря Ольга Ковалева. - У нас в школе для каждой группы не только свои игровые, но и спальни есть для дневного сна".

Фото БРСМ

Простая зарядка занимает чуть больше пяти минут, в это время Ольга Васильевна обзванивает родителей так и не объявившихся детей: контроль в этих вопросах серьезный. И не только потому, что нужно посчитать, на сколько человек накрывать завтрак. "Задача школы - знать, где ребенок проводит лето: кто в стационарном круглосуточном лагере, кто в деревне или еще куда-то с родителями уехал, кто болеет. Если он в городе, мы сообщаем, когда проходят какие-то большие мероприятия, приглашаем", - рассказывает директор СШ №30.

Начальник лагеря завершает подсчет: восемь отсутствуют - один по заявлению родителей, остальные приболели. Так что у воспитателей много забот, ведь отряды маленьких непосед почти в полном составе, за каждым нужно уследить.

Дневные активности ребятни разделяют на свои для каждой группы. Сегодня в плане прогулки и воспитательно-развлекательные занятия, музыкальное мероприятие, работа в компьютерном классе, посещение Минского туристско-экологического центра детей и молодежи - у каждого отряда в своей очередности. Но сперва - завтрак.

Накрывать столы помогают восьмиклассники Иван, Алексей, Степан и два Александра. Парни впервые проводят часть лета в лагере труда и отдыха. "Сам захотел, чтобы чем-то занять себя летом, первые деньги заработать", - объясняет Степан. Но сколько обещали за работу, не признается: "Секрет".

Фото БРСМ

В столовой стук вилок о тарелки заглушает болтовня. Аппетита у детей не наблюдается, ведь большинство позавтракало дома. Но, несмотря на это, разнообразие меню и саму еду они оценивают на отлично, говорят, что есть и любимые блюда. "Все вкусно", - заверяет одна третьеклассница, а ее сосед по столу вспоминает: "Вчера еще сосиски были! Мне нравится".

"Родительская доплата за путевку в лагерь в этом году совсем небольшая: Br2,44 за всю смену - это за питание и пребывание. Плюс входные билеты, когда мы куда-то выбираемся: на программы в туристско-экологический центр, центр дополнительного образования "Ветразь", на сеансы в кинотеатр "Ракета" или в Молодежный театр эстрады. Там такие чудесные представления! Дети в прошлый раз остались очень довольны, так что мы, наверное, еще пойдем", - рассказывает Ольга Ковалева.

Пока одни завтракают, другие в ожидании своей очереди вспоминают с социальным педагогом Любовью Радоман в форме интерактивной викторины главные атрибуты лета и каникул.

Затем отряды разбегаются ручейками по своим делам - мы, словно витязь на распутье, оказываемся перед выбором, за кем следовать. Взгляд цепляется за салатовые светоотражающие жилетки безопасности замыкающих группу третьеклассников - и вместе с ними отправляемся в туристско-экологический центр.

Расположен он, на удачу школы, совсем недалеко. По пути некоторые из ребят указывают на многоэтажки: они здесь живут. И приглашают в гости новых друзей: лагерь для многих еще и место знакомства, дети из разных классов становятся не разлей вода. Кто-то лишь на время смены, а кто-то на долгие годы.

Среди жилой застройки центр заметен сразу, на его открытой территории деревья опутаны паутиной тросов веревочного городка, на поляне игровая зона пестреет яркими красками предстоящего квеста "Я туристом быть хочу". Вообще, программ для факультативных и внеклассных мероприятий, летнего отдыха здесь много: экологические квест-игры, образовательные экскурсии по царству птиц, конкурсы знатоков родной природы, мастер-классы по изготовлению открыток из природных материалов, кинолектории, оздоровительная акция "Лето зовет в поход!"

Но к походу надо сперва подготовиться, о чем и напоминают ребятам педагоги-организаторы центра. Азы командной работы детвора усваивает во время небольшой спортландии, а затем отправляется на "тропу препятствий".

Какой поход без привала в палатке! Кажется, еще ни одну "лекцию" дети не слушали так внимательно, как инструктаж по установке палатки, притопывая в нетерпении, когда же смогут сами в этом действе поучаствовать. За лесом рук желающих помочь инструктор даже пропадает из поля зрения. В итоге свой посильный вклад вносит каждый.

Маленькой Насте, которая стесняется лезть вперед других, достается честь самой собрать целую дугу для палатки. "Вот что значит быть последней!" - выносит девочка для себя урок: терпение тоже может принести удачу.

Впрочем, какое терпение, когда столько всего нужно успеть увидеть и постичь. Дети гурьбой ныряют в только что поставленную палатку, с энтузиазмом подпевают современную песню, не всегда попадая в гитарный лад, но задорно. Зачем смущаться или подстраиваться под кого-то, когда самое время наслаждаться детством и каникулами, веселиться и мечтать. Тем более лето только началось!

Екатерина КНЯЗЕВА,

ФОТО Оксаны МАНЧУК,

БЕЛТА.-0-