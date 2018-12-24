Репортаж накануне Рождества: один день с ксендзом из приграничной Друи

С ксендзом Сергеем Суриновичем мы встречаемся в Миорах Витебской области. В преддверии Рождества он два раза в день ездит в райцентр, где в костеле с местным ксендзом готовит верующих к празднику (у католиков этот период называют реколлекциями). После утренней мессы до вечерней он свободен, и мы отправляемся в местечко Друя Браславского района, где ксендз Сергей служит. Корреспондент БЕЛТА побывал на белорусско-латвийском пограничье и узнал, как в костеле ХVII века готовятся к Рождеству.

Настоятель рассказывает, что в преддверии праздника в костеле Святой Троицы в Друе собираются подарки для детей, которые придут на рождественскую службу. В храме монахини украшают елки, появляется батлейка.

"Пятый год у меня такая традиция: после ночной службы всем прихожанам раздаю апельсины. В первый раз люди удивлялись, но у католиков Африки этот фрукт символизирует солнце и Бога. 25 декабря рождение Христа, который озаряет свет", - говорит ксендз Сергей.

Перед Рождеством жизнь костела меняется. В последние подготовительные дни ощущается особая праздничная атмосфера. Важной частью этого периода является посещение больных и пожилых людей, которые из-за состояния здоровья не могут прийти в храм. "У меня таких 76 человек. В Друе 24 - по домам и 19 - в местной больнице, остальные - по деревням в округе. Я очень люблю старшее поколение, слушать их, общаться с ними, ведь парафия - это семья. И все декорации в костеле, елки, батлейка готовятся для верующих, своей семьи, поэтому каждый год хочется удивить людей", - отмечает священник.

Сергей Суринович родился в Ивье Гродненской области. Учился в Гродненской духовной семинарии, затем в Санкт-Петербургской. После рукоположения в священники служил в Перми (приход был многонациональным - белорусы, русские, немцы, поляки, литовцы) и Калининграде.

После многолетней службы в России ксендз Сергей вернулся в родную Беларусь. Сначала был Витебск, потом в 2008 году он приехал в агрогородок Слободка Браславского района, где занялся ремонтом костела. Благодаря меценатам храм похорошел. "Понял, что нужно искать другое место, где мог бы реализовываться. Так в 2012 году приехал в Друю, здесь работы хватит надолго", - смеется священник.

Он добавляет, что ему очень повезло с прихожанами, они чувствуют ответственность за храм. Возможно, из-за того, что он старинный, в него ходили их предки. "Мне ничего не нужно делать, кроме как молиться. Хорошо работает парафиальный комитет, все пожертвования, что собираются на службах, он сам распределяет на содержание костела", - говорит ксендз.

Пока остается время до вечерней службы, настоятель местного храма показывает Друю, рассказывает о ее истории. Оказывается, в разные годы в местечке было чуть более 10 храмов различных конфессий.

Возле костела протекает Западная Двина, а за ней уже латвийская Пиедруя со своим костелом.

После экскурсии ксендз приглашает к себе домой. Здесь нас встречает овчарка Абрек.

Сергей Суринович, кажется, полюбил Друю всем сердцем, пытается как можно больше разнообразить жизнь костела и жителей. Ксендз не первый год обдумывает идею создать в костеле художественную галерею, потому что уже четыре года он организует пленэр. В этом году на него приехали не только из Беларуси, но и Нидерландов, России, Китая, с радостью отмечает Сергей Суринович. Главная идея пленэра - построить мосты между религией и искусством, литературой, народным творчеством, ведь во время мероприятия выступают писатели, народные коллективы.

Священник в свободное время пишет стихи, рисует. Следующий год станет для него особенно важным: предстоит защитить свою работу в Варшаве, чтобы стать доктором библеистики. Он изучает переводы Библии на белорусский язык.

За разговорами время летит быстро, и ксендзу уже нужно ехать в Миоры.

В дороге вспоминаем легендарного ксендза из Мосара Юозаса Бульку и то, как он своей инициативностью изменил окружающее. Личный пример священника очень важен, только словами не обойтись, считает настоятель в Друе.

"Люди простят многое, еще больше простит Бог в своем милосердии. Настоящей семьей костельная общность становится только тогда, когда видит пример жизни своего пастыря. На этом полегает ответственность священника как перед Богом, так и перед людьми", - убежден ксендз Сергей.

В Миорах мы с ним прощаемся, и священник едет по своим делам. Впереди один из важных для христиан праздников - Рождество, а к нему нужно подготовиться.

Андрей ЩЕРБИЦКИЙ,

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БЕЛТА.-0-