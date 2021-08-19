РЕПОРТАЖ: Накатили по Минску, или Почти все, что нужно знать о шеринге самокатов

Ежедневно более тысячи прокатных электросамокатов колесят туда-сюда по просторам Минска. По опыту знакомых могу с уверенностью сказать: если видите по-деловому одетого клерка, спешащего куда-то с утра на таком двухколесном транспорте, - в 90 процентах случаев девайс принадлежит самому водителю. Аренда самокатов набирает популярность среди тех, кто использует его просто для катания. Удобен шеринговый самокат и чтобы добраться до стоянки, где оставлен личный автомобиль. Также в том случае, когда маршрут предполагает пересадки, а возле метро как раз оказывается прокатный девайс, на котором можно преодолеть оставшийся путь до пункта назначения.

В Минске действуют традиционные прокатные пункты нескольких фирм, а также шеринг самокатов, который в настоящее время представлен уже 4 компаниями.

Кикшеринг (прокат электросамокатов) в Минске начал работать с июня 2019 года, когда в тестовом режиме стал доступен сервис Колоbike. В мае прошлого года появились первые 100 электросамокатов компании Eleven. С 20 июля этого года в Минске заработал шеринг JET, и вскоре после него, 5 августа, - BusyFly.

Честно скажу, до сих пор не пользовалась сервисами лично, каталась только с кем-то вдвоем, поэтому в нюансы работы приложений и условия аренды не вникала. Первым опытом проката как раз и поделюсь.

Ничего сложного

Для использования надо скачать на телефон приложение (Android или iOS) соответствующего сервиса, зарегистрироваться, привязать к приложению карту своего банка. После система попросит включить геолокацию и доступ к хранилищу файлов на телефоне (обязательно для работы).

Кстати, знаю несколько случаев, когда люди останавливались на этапе установки, настороженные запросом разрешить приложению доступ к их личным файлам. Специалисты поясняют: опасности никакой нет, а доступ к хранилищу телефона нужен для того, чтобы можно было по завершении поездки сделать и загрузить для сервиса снимок самоката.

На карте в приложении ищем ближайший самокат с достаточным зарядом аккумуляторной батареи - его можно забронировать на расстоянии или, уже дойдя до девайса, арендовать непосредственно на месте.

По брони интересный нюанс: если пользователь до истечения ее срока самокат так и не активирует, то его забанят на час (новое устройство в этот период зарезервировать нельзя).

У нас получается без проблем забронировать самокат сети JET на Октябрьской площади. Рядом как раз паркуется парень на самокате Eleven. Делится впечатлениями: "Это мой первый опыт, вроде без проблем. Пришлось, конечно, разбираться сначала, как что работает, но все получилось. Прокатился от ул.Красной за 3,49. У меня была скидка на старт благодаря использованию карточки партнерского банка".

Мы тем временем осваиваем интерфейс своего приложения. Разблокировать самокат можно, отсканировав QR-код на нем или введя номер девайса. Нам пришлось вводить цифры - сканер телефона никак не хотел распознавать зашифрованный в черных квадратиках код.

Выбираем поминутный тариф, снимаем с подножки, отталкиваемся от земли, плавно нажимаем на ручке специальный рычажок "газ" - "Поехали!"

Прокат в Минске не привязан к парковочным станциям. Оставить самокат можно в зоне работы сервиса (она отмечена на карте) на велопарковках, возле торгово-развлекательных центров, станций метро, парков. Основное правило: самокат не должен никому мешать. Так что совсем неудачные места - узкие проходы и проезды, подъезды домов, подземные переходы, под мостами, на частной территории, на закрытых парковках.

При этом у JET зоны парковки, в которые можно и нужно возвращать шеринговые самокаты, отмечены точечно. Их много, но порой отсутствие таких зон, скажем, возле станций метро вызывает недоумение. У нас проблем с завершением поездки не возникло - вернули самокат туда, где и брали, совершив пару кругов по плиточному узору площади. Между тем некоторые знакомые утверждают, что оставляли самокаты и в местах, не отмеченных на карте, - никаких препон для этого сервис им не создавал.

У новичка рынка BusyFly на карте в приложении выделены целые зоны, в которых оставлять устройства нельзя. И это доставляет нам немало хлопот при следующей опытной попытке.

Вдоль границы "запретной зоны" на противоположном от Дворца спорта берегу Свислочи карта показывает несколько припаркованных самокатов. Вместе с тем, насладившись покатушками вдоль реки, оставить девайс на том же самом месте не получается. Приложение упорно сигнализирует, что завершить поездку в указанной зоне нельзя. Судорожно начинаем искать выезд, тратим драгоценные минуты и, спешившись в районе Троицкого предместья и громыхая по брусчатке, наконец находим место, где уже припаркован электросамокат того же сервиса - значит, можно остановиться и нам. Но даже несмотря на время, потраченное на поиски и любезности со встречными любителями ЗОЖ, оплата удовольствия оказалась меньше, чем у предыдущего сервиса. Возможно, сказался выбор тарифа по прогону - метраж вышел небольшой.

Завершая поездку через приложение, надо сделать фото оставленного самоката и отправить в сервисную поддержку. Пока не пришел ответ об успешной загрузке, поездка не считается завершенной. На этом этапе, как делились с нами накануне знатоки, нередки казусы, особенно если неуверенно ловит интернет. В итоге продолжительность поездки растет, а вместе с ней и сумма для списания с карты. У нас, к счастью, обходится без сюрпризов.

Что по ценам?

У каждой компании предусмотрены акции, промокоды или скидки для обладателей карточек определенных банков - словом, любой инструментарий по снижению цен для привлечения клиентов.

Собираясь на опытный прогон, мы изучили текущие тарифы всех сервисов, если кататься по полной стоимости.

За разблокировку электросамоката Eleven снимает с карточки Br2, каждая минута поездки стоит Br0,3. С недавних пор сервис перешел на систему со своим виртуальным кошельком - из-за махинаций с почти пустыми картами, которые регистрировали недобросовестные граждане, чтобы, покатавшись вдоволь на самокате, не платить потом за это.

Шеринг электросамокатов Kolobike обойдется в Br0,21 за минуту и Br1 снимется на старте поездки.

JET сначала избрал политику бесплатного старта, но вскоре тоже ввел стандартную таксу - Br1. Тариф поминутной оплаты - Br0,24. В итоге наш пробный заезд по площади обошелся в Br1,96 всего за 4 минуты.

При этом, накатав больше 15 минут на следующем самокате, мы заплатили только Br1,57. В этом смысле как раз выгодно отличается новичок BusyFly, который предлагает на выбор два тарифа: по пробегу (Br0,3 за 1 км) и поминутный (Br0,23 за минуту), для обоих стоимость паузы в поездке обойдется в Br0,05 за минуту . Привлекательные условия сразу сделали сервис востребованным. Но пока его самокатов в городе совсем немного - в общей сложности 50 (до конца 2021 года компания намерена довести их количество до 100).

Там, где пехота не пройдет

Немного про сами самокаты. Самая распространенная в городе модель - типа Ninebot Max. В основном благодаря JET, который в своем парке насчитывает около 1 тыс. самокатов. Максимально простые, порой, увы, настолько, что нет даже крючка для сумки и держателя для телефона.

Одиночкам, особенно девушкам, легкие самокаты больше по вкусу. Их можно без труда переносить через внезапно возникшие препятствия, поднимать и спускать в подземный переход. Но и сам он больше 100 кг не потянет, особенно в гору.

Недалеко ушедшие в весовой категории самокаты Xiaomi предлагает сервис Eleven, кстати, в новом сезоне компания предложила пользователям собственную разработку - электросамокаты Eleven Scooter. У них надувные колеса, высокий широкий руль и широкая дека, двойные тормоза, усиленная рулевая стойка. Есть сменная батарея, которая меняется за две минуты. Одного заряда теперь хватит на 50-60 км пути - это заметно больше, чем у других моделей (только вряд ли нужно). На прежних самокатах фирмы Xiaomi также заменили многие старые детали, добавили сменные батареи, фонарь, показывающий степень зарядки и статус девайса (свободен, в поездке, на сервисном обслуживании), антивандальные устройства.

Кроме того, у сервисов Eleven и Колоbike можно найти больше мощных моделей, чем у конкурентов. Те, кто любит кататься парочкой, не слезая с самоката перед каждой кочкой и не страдая от дребезжания по плитке, выбирают как раз такие.

Но даже на самокате такого типа лучше спешиться, чтобы преодолеть бордюр выше 3 см - для безопасности. И в целом ездить на электросамокате рекомендуется по велодорожкам, хорошему асфальту (широким тротуарам, площадям с запретом автомобильного движения). В Минске нельзя выезжать на обочины автомагистралей, пешеходные переходы.

Максимальная допустимая скорость поездки по городским улицам на всех самокатах - 25 км/ч. Кроме того, компании вводят собственные санкции за езду по автомагистралям, превышение скорости или допустимого веса, проезд пешеходных переходов и т.д.

Не всех любителей прокатиться с ветерком или показать таланты на слабо это останавливает. Число обращений в травмпункт после падения на электросамокате растет. ГАИ и РНПЦ травматологии уже бьют тревогу: что ни дежурство - то пострадавшие. Причем все более серьезные: переломы предплечья, локтевого или плечевого суставов, лодыжек, голени, сильные повреждения лицевой части черепа.

С непривычки мы себе позволяли разгоняться разве что до 20 км/ч и то лишь на полностью безлюдной дорожке. Адреналин, конечно, зашкаливает, так что можно понять гонщиков на самокатах. Но и страх, который сдерживает лучше всего, тоже присутствовал.





Для бесстрашных же скоро появится другой "регулятор": для электросамокатов, гироскутеров и подобных устройств появится новый термин - "средства персональной мобильности", а управляющие ими останутся в статусе пешеходов. Ездить на электросамокатах можно будет только по велодорожкам и лишь в случае их отсутствия - по пешеходным дорожкам, тротуарам и обочинам. Появятся и другие обязательные требования к самим девайсам, а также запрет на пользование электросамокатами до определенного возраста и в состоянии опьянения.

Финишная черта

Общий итог от первых самостоятельных поездок - детский восторг и чувство полета, немного паники при невозможности завершить поездку и подсчеты трат, которые свидетельствуют: удовольствие не самое дешевое.

Как транспорт в экстренных случаях или разовое развлечение для новых ощущений кикшеринг подойдет отлично. Для ежедневного или длительного использования проще купить свой собственный самокат.

Есть трудности с поиском на карте: расположение не всегда показано точно. Иногда случается, что стоящие рядом самокаты отображаются, будто разбросаны в радиусе 100 м.

Основная проблема также в том, что в самый нужный момент самоката поблизости днем с огнем не найти. Во всяком случае, своего сервиса. А устанавливать приложение каждого на телефон - увольте. В самом деле, тогда уж лучше на такси.

Приятных поездок!

Екатерина КНЯЗЕВА,

фото Оксаны МАНЧУК,

БЕЛТА.-0-